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Черновицкая область (854) СБУ (18674) Черновцы (653) боты (62)

СБУ разоблачила в Черновцах дельцов, "выращивавших" бот-аккаунты в соцсетях для пророссийских интернет-агентов. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины разоблачила мощную "ботоферму" в Черновцах. Дельцы специализировались на "выращивании" бот-аккаунтов в социальных сетях, которые они продавали на черном рынке. По имеющейся информации, злоумышленники создали и "раскрутили" более 20 тыс. ботов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что большинство бото-профилей скупили пророссийские агитаторы. Аккаунты имели долгую историю, а также верифицированы в соцсетях - с использованием поддельных паспортов граждан Украины.

Ботов использовали для дискредитации украинского государства и Вооруженных Сил Украины, для оправдания вооруженной агрессии РФ и подстрекательства "антивакцинаторских" настроений.

По данным следствия, в группу кибербизнесменов входило около 15 человек. Деятельность проводили в специально арендованном офисе в Черновцах.

СБУ разоблачила в Черновцах дельцов, выращивавших бот-аккаунты в соцсетях для пророссийских интернет-агентов 01

В ходе обысков, проведенных в офисном помещении, где базировалась "ботоферма", правоохранители обнаружили и изъяли:

  • компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности;
  • специальное программное обеспечение;
  • почти 6400 стартовых пакетов украинских и иностранных мобильных операторов, в том числе и российских;
  • более 4000 платежных карт украинских банков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более 20 тыс. фейковых аккаунтов: СБУ обезвредила в Херсонской области мощную ботоферму, работавшую на спецслужбы РФ. ФОТОрепортаж

В настоящее время продолжаются следственные действия по выявлению и привлечению к ответственности всех причастных к схеме лиц.

СБУ разоблачила в Черновцах дельцов, выращивавших бот-аккаунты в соцсетях для пророссийских интернет-агентов 02

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводило Управление СБУ в Черновицкой области совместно с отделом противодействия киберпреступлениям Нацполиции при процессуальном руководстве Черновицкой окружной прокуратуры.

СБУ разоблачила в Черновцах дельцов, выращивавших бот-аккаунты в соцсетях для пророссийских интернет-агентов 03
Фото: сайт СБУ

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+12
Кого-то из Черновцов мы здесь больше не увидим.
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03.12.2021 10:47
+8
Рашка педалирует антивакс не только у нас, в США это началось задолго до короны. Любая дичь, расшатывающая адекватную оценку действительности: химтрейлы, плоская земля, рептилоиды и т. п. помогает создавать целевую аудиторию, которой можно втюхать любой треш, чем и является в общем весь контент о "русском мире".
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03.12.2021 10:52
+5
А не могли бы спецслужбы и журналисты ОГЛАСИТЬ ВЕСЬ СПИСОК ГРАЖДАН ( и тунеядцев 😀) , и города их рождения.

скорее всего преступники не местные
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03.12.2021 10:49
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Кого-то из Черновцов мы здесь больше не увидим.
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03.12.2021 10:47 Ответить
аминь
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03.12.2021 11:28 Ответить
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03.12.2021 11:30 Ответить
Да пребудет с тобой Сила
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03.12.2021 12:00 Ответить
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03.12.2021 12:33 Ответить
ну молодцы, просто там и трафик и электричество - видно же шо это не фирма по пошиву носков, как наверное именовалась конторка?
да, именно трафик - фирмочке не требуется 100500 мегабит его?
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03.12.2021 10:48 Ответить
А не могли бы спецслужбы и журналисты ОГЛАСИТЬ ВЕСЬ СПИСОК ГРАЖДАН ( и тунеядцев 😀) , и города их рождения.

скорее всего преступники не местные
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03.12.2021 10:49 Ответить
Еще было бы неплохо огласить списки ник-неймов.
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03.12.2021 11:15 Ответить
Именно местные .
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03.12.2021 11:28 Ответить
Доказательства ?
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03.12.2021 11:47 Ответить
Швидше місцеві, діти військової мордви, тут колись тих вояк було ....
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03.12.2021 12:59 Ответить
Так тут кожної тварі по парі вистачає. Гадаю, основний стимул та аргумент, у даному випадку, - гроші.
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03.12.2021 13:43 Ответить
Лапотне лайно продовжує лізти з усіх щілин,СБУ-респект...
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03.12.2021 10:50 Ответить
Рашка педалирует антивакс не только у нас, в США это началось задолго до короны. Любая дичь, расшатывающая адекватную оценку действительности: химтрейлы, плоская земля, рептилоиды и т. п. помогает создавать целевую аудиторию, которой можно втюхать любой треш, чем и является в общем весь контент о "русском мире".
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03.12.2021 10:52 Ответить
Звичайно. Лише подивіться, хто зараз антиваксить - це колишні трампісти. Так само, як і прихильники всесвітніх змов, рептилоїдів та іншої дічі.
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03.12.2021 11:18 Ответить
кстати, посм. чат в этом, когда Зеля выступает:https://www.youtube.com/watch?v=vqCGfiZR9Kw
єто там все "зелебобики"?
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03.12.2021 12:07 Ответить
Красно дякуємо, віслюче лайно споживайте самі.
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03.12.2021 12:22 Ответить
ну чо, фоном включи, мотани на звернення, и я тебе скажу.... ну это как бы - ты бы не сказал что в совке зомбировали. реально какая-то "магия" шоле, я не знаю, но просто послушай промову - "антиваксеры" поймут.(джиджи, зомби)
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03.12.2021 12:25 Ответить
Вибач, слухати віслюка вище моїх сил...
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03.12.2021 12:48 Ответить
так фоном собі включи,там - 20хв. - воно говорить, але реально - ніяка ***** тепер не скаже мені: ииии, а чо німці вірили в то і ето? - от реально послухай, ну реально хтось так йому написав.
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03.12.2021 12:54 Ответить
И никакой информации о тех кого задержали.
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03.12.2021 11:15 Ответить
Хм ... Їх мо* і не затримували. Визначили і взяли підписку про невиїзд.
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03.12.2021 12:05 Ответить
Мордор зараз буде Захід України все більше долучати до проти української діяльності. Знайшли ж вони корисного ідіота антивакса, який зі Львова розхитував Неньку.

На Цензорі теж багато з'явилось україномовних антиваксів типу зі Львова, які такі «щирі українці», що аж лаптями через монітор смердить.
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03.12.2021 11:26 Ответить
Робята, а может начнем с простого, ловите, садите, ну, бл,,,,,,.. , уже кого положено, сколько дел открыли, уже имена не держатся в голове, где посадки, простые, лет на восемь. Новое, новое и шо,,? Вас шо, целовать в задницу? Выкинуть, эту бл.....................вместе с президентом, накипело. Уже Петя, ей Богу, святой из святейших.
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03.12.2021 11:31 Ответить
Деньги не пахнут в любом регионе Украины.
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03.12.2021 11:39 Ответить
И что им предъявят, незаконную коммерческую деятельность?
Ботов выращивать, как и лохов - не запрещено. Что именно их использовали в гибридной войне - фиг докажешь.
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03.12.2021 12:18 Ответить
Вважаєте 4000 банківських карток вони отримали по своїм документам?
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03.12.2021 13:01 Ответить
У нас хитрая фемида!
Если с использованием карт не совершались преступления, или нет заявлений от настоящих владельцев - это не считается преступлением.
У нас потерпевший должен доказывать, что украденное его!
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03.12.2021 13:45 Ответить
Что-то маловато стало троллей на Цензоре. Раньше сотни лайков было ,повыздыхали твари ?
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03.12.2021 13:17 Ответить
Неужели в это кто-то еще верит?) Кто, по логике, финансирует пророссийских ботов? Правильно - рашка. Так зачем вкладывать бабки в заведомо провальное предприятие или скажем так, максимально ненадежное? А нельзя создать ботоферму где-то в рязани, без шума и пыли? А делается это для того, что бы любую критику в сторону шмаркли можно было выдать за происки кремлевских ботов. Вон Бутусову уже лепят статейку на ровном месте и это только начало.
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03.12.2021 13:18 Ответить
 
 