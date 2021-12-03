СБУ разоблачила в Черновцах дельцов, "выращивавших" бот-аккаунты в соцсетях для пророссийских интернет-агентов. ФОТОрепортаж
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Служба безопасности Украины разоблачила мощную "ботоферму" в Черновцах. Дельцы специализировались на "выращивании" бот-аккаунтов в социальных сетях, которые они продавали на черном рынке. По имеющейся информации, злоумышленники создали и "раскрутили" более 20 тыс. ботов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники установили, что большинство бото-профилей скупили пророссийские агитаторы. Аккаунты имели долгую историю, а также верифицированы в соцсетях - с использованием поддельных паспортов граждан Украины.
Ботов использовали для дискредитации украинского государства и Вооруженных Сил Украины, для оправдания вооруженной агрессии РФ и подстрекательства "антивакцинаторских" настроений.
По данным следствия, в группу кибербизнесменов входило около 15 человек. Деятельность проводили в специально арендованном офисе в Черновцах.
В ходе обысков, проведенных в офисном помещении, где базировалась "ботоферма", правоохранители обнаружили и изъяли:
- компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности;
- специальное программное обеспечение;
- почти 6400 стартовых пакетов украинских и иностранных мобильных операторов, в том числе и российских;
- более 4000 платежных карт украинских банков.
В настоящее время продолжаются следственные действия по выявлению и привлечению к ответственности всех причастных к схеме лиц.
Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводило Управление СБУ в Черновицкой области совместно с отделом противодействия киберпреступлениям Нацполиции при процессуальном руководстве Черновицкой окружной прокуратуры.
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да, именно трафик - фирмочке не требуется 100500 мегабит его?
скорее всего преступники не местные
єто там все "зелебобики"?
На Цензорі теж багато з'явилось україномовних антиваксів типу зі Львова, які такі «щирі українці», що аж лаптями через монітор смердить.
Ботов выращивать, как и лохов - не запрещено. Что именно их использовали в гибридной войне - фиг докажешь.
Если с использованием карт не совершались преступления, или нет заявлений от настоящих владельцев - это не считается преступлением.
У нас потерпевший должен доказывать, что украденное его!