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Глава Минздрава ЮАР Пхаала о штамме "Омикрон": Этот вариант действительно быстро распространяется, но не вызывает тяжелого течения COVID-19 у вакцинированных

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Глава Минздрава ЮАР Пхаала о штамме

Новый штамм коронавируса "Омикрон" вызывает преимущественно легкое течение COVID-19, особенно среди вакцинированных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил на брифинге Джо Пхаала, министр здравоохранения ЮАР, где впервые обнаружили новый вариант патогена.

Рассказывая о результатах работы аналитической команды, министр отметил, что пока собрано не так много данных, однако есть предварительные выводы.

"Этот вариант действительно быстро распространяется, в том числе среди вакцинированных. Но болезнь протекает преимущественно в легкой форме, особенно среди вакцинированных", – сказал он.

По словам Пхаалы, заболевшие в ЮАР медики преимущественно болели в легкой форме, а большую часть среди госпитализированных составляют непривитые, в частности молодые люди в возрасте до 40 лет.

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Он отметил, что в ЮАР за семь дней на 300% выросла заболеваемость коронавирусом, а коэффициент позитивных тестов от общего числа тестов составляет 22%.

"На этой стадии наблюдается тренд резкого роста заболеваемости. Но мы надеемся, что легкое течение болезни среди инфицированных останется доминирующим свойством", – сказал он.

Пока нет данных, что омикрон (B.1.1.529) может вызывать более тяжелое течение болезни, чем прежние штаммы, или что нынешние вакцины против него действуют хуже. Есть подозрения, что он более заразен. Ученые призывают ждать первых исследований, а не паниковать. Даже если омикрон не более патогенный, чем дельта, его возможная повышенная заразность приведет к увеличению числа заболевших в определенный отрезок времени, и, как следствие, тех, кому понадобится помощь. Другими словами, больницы снова будут переполнены, медики вынуждены будут вводить триаж – сортировку пациентов на оказание помощи по их шансам на выживание, и откладывать плановые процедуры/операции.

26 ноября ВОЗ отнесла к вызывающим беспокойство новый штамм коронавируса омикрон, впервые найденный в ЮАР. Из-за него ряд стран закрывают границы для людей из южной Африки. Сегодня Украина закрывает въезд иностранцам из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави.

В Украине пока не выявляли заражений штаммом омикрон, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко. Однако в стране он все равно появится, даже если закрыть границы, считает руководитель медкомитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
Теперь главное прекратить "вакцинацию", что бы не вызвать дальнейших мутаций, и "пандемия" быстро сойдет на нет. Другой вопрос, захотят ли наши дельцы от медицины оторваться от ковидного корыта?...
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03.12.2021 11:19
+7
Антиваксери які мали померти два роки тому ще, з попкорном спостерігають, як Вакси беруть участь в грі кальмара)
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03.12.2021 11:53
+5
каким образом будут забиты больницы, если течение лёгкое?
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03.12.2021 11:11
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Правила форума Совет форумчан
Ну все. Сдулась пандемийка!!! Вирус сходит на нет, что логично ибо если убить всех носителей, то погибнешь и сам, а у вируса другие планы.
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03.12.2021 11:03 Ответить
У вируса бешенства 100% летальость. Сильно это мешает ему тысячелетиями циркулировать?
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03.12.2021 14:16 Ответить
каким образом будут забиты больницы, если течение лёгкое?
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03.12.2021 11:11 Ответить
У них заканчиваются варианты изобретать фантазии: все новые версии начали полностью противоречить предыдущим.
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03.12.2021 12:13 Ответить
Спробуй хоч на деякий час перейти з писателів до читачів.

Голова МОЗ ПАР Пхаала про штам "Омікрон": Цей варіант дійсно швидко поширюється, але не викликає тяжкого перебігу COVID-19 у вакцинованих.
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03.12.2021 14:18 Ответить
"Этот вариант действительно быстро распространяется, в том числе среди вакцинированных. Но болезнь протекает преимущественно в легкой форме, особенно среди вакцинированных"
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03.12.2021 16:24 Ответить
Наразі немає даних, що "Омікрон" (B.1.1.529) може спричиняти тяжчий перебіг хвороби, ніж інші штами, або що нинішні вакцини проти нього діють гірше. Є підозри, що він заразніший. Вчені закликають чекати на перші дослідження, а не панікувати. Навіть якщо "Омікрон" не більш патогенний, ніж дельта, його можлива підвищена заразність призведе до збільшення кількості хворих у певний відрізок часу, і, як наслідок, тих, кому знадобиться допомога. Іншими словами, лікарні знову будуть переповнені, медики змушені будуть вводити тріаж - сортування пацієнтів на надання допомоги за шансами на виживання, та відкладати планові процедури/операції. Джерело: https://censor.net/ua/n3303144
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03.12.2021 16:58 Ответить
Теперь главное прекратить "вакцинацию", что бы не вызвать дальнейших мутаций, и "пандемия" быстро сойдет на нет. Другой вопрос, захотят ли наши дельцы от медицины оторваться от ковидного корыта?...
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03.12.2021 11:19 Ответить
Ты для начала оторвись от своего корыта. Ведь мульены на залоги с неба не сыплются.
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03.12.2021 11:36 Ответить
Какой чудесный штамм...
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03.12.2021 11:19 Ответить
треба тчатєльнєє роботу з представниками банту проводити, бо палять усю малину.
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03.12.2021 11:21 Ответить
вопрос в другом - ПОЧЕМУ он заражает вакцинированных 146-ю бустерными дозами вакцины???
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03.12.2021 11:35 Ответить
А подумать, не? Прежде чем глупые вопросы задавать. Детсад отдыхает.
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03.12.2021 11:39 Ответить
А НЕВАКЦИНОВАНЫХ он вообще не заражает. Этот штамм Омикрон
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03.12.2021 11:41 Ответить
Антиваксери які мали померти два роки тому ще, з попкорном спостерігають, як Вакси беруть участь в грі кальмара)
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03.12.2021 11:53 Ответить
О, два роки тому вже була вакцина від ковіда? Звідки така інформація?
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03.12.2021 17:15 Ответить
Добре, що хоч антиваксів зараз нікуди не пускають, бо ці неадеквати швиденько б новий штам завезли до нас.
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03.12.2021 12:01 Ответить
Ирка это куда не пускают? Пцр тест никто не отменял.
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03.12.2021 12:07 Ответить
Лєнка! В твою «улюблену» Італію, з якої ти тролила останні роки та обирала нам Янелоха у преЗЕденти.
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03.12.2021 12:10 Ответить
За Италию ничего не могу сказать. В Дубаи Велком по пцр тесту.
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03.12.2021 12:15 Ответить
Я думала ти мені про Італію розкажеш.

На карантин там саджають невакцинованих туристів.
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03.12.2021 13:07 Ответить
А кто тебе сказал, что вакцинированные не распространяют любой из штаммов?
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03.12.2021 12:19 Ответить
Ніхто. Навіть доктор Фаучі не вважає вакцинацію приводом зняти маску.
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03.12.2021 13:16 Ответить
Вообще-то даже изначальный "вирус" никогда не был изолирован.
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03.12.2021 12:11 Ответить
Вылазь из бункера!
Virus Isolation from the First Patient with SARS-CoV-2 in Korea
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03.12.2021 14:08 Ответить
How did they pull of the pandemic? - YouTube
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03.12.2021 22:45 Ответить
Что, одна брехня не прошла и после разоблачения, ты, вместо извинений подсовуешь новую брехню? А потом третью, четвертую и так до бесконечности...
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04.12.2021 10:50 Ответить
Так там всё ясно и понятно: "пандемия" - фикция.
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04.12.2021 12:03 Ответить
А вот тут всё ясно и понятно: пандемия - реальность.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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04.12.2021 12:46 Ответить
Ну не интересны мне твои фальшивки; сколько же можно ?
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04.12.2021 13:53 Ответить
Ну понятно, что тебе интересна не реальная статистика, а видеоролики этого сумасшедшего
Дэвид Вон Айк (англ. David Vaughan Icke; 29 апреля 1952, Лестер) - английский профессиональный конспиролог[2][3][4][5][6] и бывший футболист и спортивный комментатор[7]. С 1990 года посвятил себя исследованию того, «что и кто на самом деле управляет миром»[8]. Автор двух десятков книг, в которых излагает свои конспирологические взгляды, включающие теории заговора в духе Нью Эйдж, например об инопланетянах-рептилоидах, якобы тайно управляющих человечеством при помощи Луны и колец Сатурна, используемых в качестве трансляторов. Большинство теорий Айка характерны для неофашистов: «Новый мировой порядок», «Протоколы сионских мудрецов», отрицание Холокоста[источник?]. Имеет последователей в разных странах[9].
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04.12.2021 15:14 Ответить
В данном ролике он всё рассказал абсолютно верно; а остальное меня не интересует.
На планете не будет мира и покоя пока авторы этой афёры не будут пойманы и повешены по приговору международного трибунала.
"Новый мировой порядок" является очередной попыткой установления всемирного коммуно-фашистского режима.
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04.12.2021 15:22 Ответить
Ну да, разве профессиональный конспиролог, бывший футболист и спортивный комментатор может ошибаться в вирусологии и иммунологии?
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04.12.2021 17:35 Ответить
Вот еще
Isolation and Full-Length Genome Characterization of SARS-CoV-2 from COVID-19 Cases in Northern Italy
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03.12.2021 14:11 Ответить
И на закуску -
I study viruses: How our team isolated the new coronavirus to fight the global pandemic
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03.12.2021 14:12 Ответить
Новий штам коронавірусу "Омікрон" викликає переважно легкий перебіг COVID-19, особливо серед вакцинованих.
Ну вам же сказали.....это конек! Предпрограмма, которая создает лазейку, назовем его тоннель, ход !!! ....для основной программы вируса. И эта программа ...не Дельта. Так что ждите ....еще одного вируса, для базовой загрузки в подготовленную среду.
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03.12.2021 12:51 Ответить
Ага, это Билл Гейтс выпустил такой патч для программы в чипе...
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03.12.2021 14:14 Ответить
Будь Ласка! Не називайте, ширанутих формаліновим коктелем ВАКЦІНОВАНИМИ! Кілька місяців в іхньої крові не зможе жити жоден вірус, але наркомани потребують постійного збільшення дози.
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03.12.2021 18:05 Ответить
В якій з вакцин міститься формалін? Давай посилання!
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04.12.2021 10:53 Ответить
https://life.pravda.com.ua/health/2018/08/6/232574/

Учитывая то количество консервантов,в продуктах, теперь добавились еще и вакцины,и хотя говорят, что в безопасных дозах, но я не верю. Я просто забил в поиске, зачем формалин в вакцинах
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04.12.2021 11:03 Ответить
Ну, учитывая бесконечное количество бустерных доз, и непосредственный ввод в кровоток, последствия никто не может предсказать. Если есть желение узнать больше, то ЗДЕСЬ...
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04.12.2021 16:54 Ответить
Враховуючи те, що ні тіомерсалу, ні сполук алюмінію в антиковідних вакцинах Пфайзер, модерна та Астразенека немає, твоя брехня мимо каси.
А та кількість гідроокисц алюмінію, що є в Сіноваку не є шкідливою.
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04.12.2021 17:33 Ответить
 
 