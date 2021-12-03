Глава Минздрава ЮАР Пхаала о штамме "Омикрон": Этот вариант действительно быстро распространяется, но не вызывает тяжелого течения COVID-19 у вакцинированных
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Новый штамм коронавируса "Омикрон" вызывает преимущественно легкое течение COVID-19, особенно среди вакцинированных.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил на брифинге Джо Пхаала, министр здравоохранения ЮАР, где впервые обнаружили новый вариант патогена.
Рассказывая о результатах работы аналитической команды, министр отметил, что пока собрано не так много данных, однако есть предварительные выводы.
"Этот вариант действительно быстро распространяется, в том числе среди вакцинированных. Но болезнь протекает преимущественно в легкой форме, особенно среди вакцинированных", – сказал он.
По словам Пхаалы, заболевшие в ЮАР медики преимущественно болели в легкой форме, а большую часть среди госпитализированных составляют непривитые, в частности молодые люди в возрасте до 40 лет.
Он отметил, что в ЮАР за семь дней на 300% выросла заболеваемость коронавирусом, а коэффициент позитивных тестов от общего числа тестов составляет 22%.
"На этой стадии наблюдается тренд резкого роста заболеваемости. Но мы надеемся, что легкое течение болезни среди инфицированных останется доминирующим свойством", – сказал он.
Пока нет данных, что омикрон (B.1.1.529) может вызывать более тяжелое течение болезни, чем прежние штаммы, или что нынешние вакцины против него действуют хуже. Есть подозрения, что он более заразен. Ученые призывают ждать первых исследований, а не паниковать. Даже если омикрон не более патогенный, чем дельта, его возможная повышенная заразность приведет к увеличению числа заболевших в определенный отрезок времени, и, как следствие, тех, кому понадобится помощь. Другими словами, больницы снова будут переполнены, медики вынуждены будут вводить триаж – сортировку пациентов на оказание помощи по их шансам на выживание, и откладывать плановые процедуры/операции.
26 ноября ВОЗ отнесла к вызывающим беспокойство новый штамм коронавируса омикрон, впервые найденный в ЮАР. Из-за него ряд стран закрывают границы для людей из южной Африки. Сегодня Украина закрывает въезд иностранцам из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави.
В Украине пока не выявляли заражений штаммом омикрон, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко. Однако в стране он все равно появится, даже если закрыть границы, считает руководитель медкомитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.
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Голова МОЗ ПАР Пхаала про штам "Омікрон": Цей варіант дійсно швидко поширюється, але не викликає тяжкого перебігу COVID-19 у вакцинованих.
На карантин там саджають невакцинованих туристів.
Virus Isolation from the First Patient with SARS-CoV-2 in Korea
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Дэвид Вон Айк (англ. David Vaughan Icke; 29 апреля 1952, Лестер) - английский профессиональный конспиролог[2][3][4][5][6] и бывший футболист и спортивный комментатор[7]. С 1990 года посвятил себя исследованию того, «что и кто на самом деле управляет миром»[8]. Автор двух десятков книг, в которых излагает свои конспирологические взгляды, включающие теории заговора в духе Нью Эйдж, например об инопланетянах-рептилоидах, якобы тайно управляющих человечеством при помощи Луны и колец Сатурна, используемых в качестве трансляторов. Большинство теорий Айка характерны для неофашистов: «Новый мировой порядок», «Протоколы сионских мудрецов», отрицание Холокоста[источник?]. Имеет последователей в разных странах[9].
На планете не будет мира и покоя пока авторы этой афёры не будут пойманы и повешены по приговору международного трибунала.
"Новый мировой порядок" является очередной попыткой установления всемирного коммуно-фашистского режима.
Isolation and Full-Length Genome Characterization of SARS-CoV-2 from COVID-19 Cases in Northern Italy
I study viruses: How our team isolated the new coronavirus to fight the global pandemic
Ну вам же сказали.....это конек! Предпрограмма, которая создает лазейку, назовем его тоннель, ход !!! ....для основной программы вируса. И эта программа ...не Дельта. Так что ждите ....еще одного вируса, для базовой загрузки в подготовленную среду.
Учитывая то количество консервантов,в продуктах, теперь добавились еще и вакцины,и хотя говорят, что в безопасных дозах, но я не верю. Я просто забил в поиске, зачем формалин в вакцинах
2. В деяких вакцинах воже бути формальдегід. За Вашим же посиланням:
СКІЛЬКИ ФОРМАЛЬДЕГІДУ У ВАКЦИНІ?
В середньому вакцини містять від 0,005 до 0,1 мг формальдегіду, тоді як двомісячне 5-кілограмове немовля має в крові 1,1-1,2 мг формальдегіду, який його організм виробив самостійно. В груші -12000 мкг формальдегіду на 200 грам, що утворився там природно. У груші - на 99,17% більше формальдегіду, ніж у вакцині. Але не варто відмовлятись ані від вакцин, ані від груш.
А та кількість гідроокисц алюмінію, що є в Сіноваку не є шкідливою.