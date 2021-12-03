В отношении законопроектов о местных администрациях и столице не будут применяться спецпроцедуры, - Корниенко
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В сессионном зале парламента существует серьезная дискуссия по поводу законопроекта о столице.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады первый вице-спикер Александр Корниенко.
По его словам, на прошлой неделе было решено, что для принятия этого законопроекта не будет применяться спецпроцедура.
Корниенко также рассказал, что спецпроцедура не будет применяться к законопроекту о местных администрациях.
"Будут рассматриваться правки. Что касается законопроекта о столице, там их около 100. Это где-то два-три часа работы. По местным администрациям – около 150 правок. Это тоже где-то два-три часа работы", - рассказал первый вице-спикер.
Он подчеркнул, что сначала нужно принять законопроект о местных администрациях. А потом уже – о столице и добавил, что важно было бы до Нового года его принять.
Он пообещал, что в понедельник-вторник депутаты обсудят повестку дня, чтобы понимать, какие законы будет рассматривать парламент на следующей пленарной неделе, которая является последней в этом году.
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