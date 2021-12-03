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Новости Политика Украины
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ВР (28728) Киев (24533) местное самоуправление (243) Корниенко (651)

В отношении законопроектов о местных администрациях и столице не будут применяться спецпроцедуры, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В отношении законопроектов о местных администрациях и столице не будут применяться спецпроцедуры, - Корниенко

В сессионном зале парламента существует серьезная дискуссия по поводу законопроекта о столице.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады первый вице-спикер Александр Корниенко.

По его словам, на прошлой неделе было решено, что для принятия этого законопроекта не будет применяться спецпроцедура.

Корниенко также рассказал, что спецпроцедура не будет применяться к законопроекту о местных администрациях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Закон о столице – это пилотный проект по сворачиванию местного самоуправления в Украине", - Палатный, руководитель исполкома "УДАРа Виталия Кличко"

"Будут рассматриваться правки. Что касается законопроекта о столице, там их около 100. Это где-то два-три часа работы. По местным администрациям – около 150 правок. Это тоже где-то два-три часа работы", - рассказал первый вице-спикер.

Он подчеркнул, что сначала нужно принять законопроект о местных администрациях. А потом уже – о столице и добавил, что важно было бы до Нового года его принять.

Он пообещал, что в понедельник-вторник депутаты обсудят повестку дня, чтобы понимать, какие законы будет рассматривать парламент на следующей пленарной неделе, которая является последней в этом году.

Автор: Наталя Джума
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На рассмотрение 100 и 150 правок у них одинаковое кол-во времени. С таким рассмотрением все 250 правок можно рассмотреть за 5 минут на курилке, причем в это время так же войдет обсуждение корабельных сосен.
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03.12.2021 11:21 Ответить
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03.12.2021 11:22 Ответить
Сказочные толпайбы Зеленые!
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03.12.2021 11:38 Ответить
"вашьі спєцпроцедурньіє законьі" будуть скасовані одним пакетом, то не дуже всерайся, пісюн.
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03.12.2021 12:47 Ответить
 
 