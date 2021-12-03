Пока на канале Коломойского хорошо говорят о президенте, дело Приватбанка, видимо, расследовать не будут, - Фурса

Обещания уголовного преследования Рината Ахметова из-за критики власти на его телеканалах означает, что пока телеканал Игоря Коломойского хорошо говорит о президенте Зеленском, дело о воровстве 5,5 млрд долларов из Приватбанка никто расследовать не будет.

Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Генеральный прокурор написала, что посмотрела телевизор, ей не понравилось, как говорят на телеканалах Ахметова о президенте, и поэтому она активизировала 200 криминальных дел против Ахметова. Правильно ли понимать, что пока на канале Коломойского хорошо говорят о президенте, дело о разворовывание 5.5 млрд долларов из Приватбанка никто активизировать не будет, а скорее даже будут деактивировать? Такая же логика у прокуратуры?" - заявил Фурса.

Заявление Венедиктовой об угрозах Ахметову для любого суда весомый аргумент в политическом преследовании бизнесмена.

"Это глупая американская Фемида в повязке на глазах, а украинская внимательно смотрит телевизор. И не дай Бог не услышит там бурные овации… И что прекрасно, так это искренность", - добавил Фурса.