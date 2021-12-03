Пока на канале Коломойского хорошо говорят о президенте, дело Приватбанка, видимо, расследовать не будут, - Фурса
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Обещания уголовного преследования Рината Ахметова из-за критики власти на его телеканалах означает, что пока телеканал Игоря Коломойского хорошо говорит о президенте Зеленском, дело о воровстве 5,5 млрд долларов из Приватбанка никто расследовать не будет.
Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.
"Генеральный прокурор написала, что посмотрела телевизор, ей не понравилось, как говорят на телеканалах Ахметова о президенте, и поэтому она активизировала 200 криминальных дел против Ахметова. Правильно ли понимать, что пока на канале Коломойского хорошо говорят о президенте, дело о разворовывание 5.5 млрд долларов из Приватбанка никто активизировать не будет, а скорее даже будут деактивировать? Такая же логика у прокуратуры?" - заявил Фурса.
Заявление Венедиктовой об угрозах Ахметову для любого суда весомый аргумент в политическом преследовании бизнесмена.
"Это глупая американская Фемида в повязке на глазах, а украинская внимательно смотрит телевизор. И не дай Бог не услышит там бурные овации… И что прекрасно, так это искренность", - добавил Фурса.
Пожалуйста, подождите...
Хотя я и сам знаю, кто этим моральным покручам платит. Все, вопрос снимается.
А с бубочками - к дерматологу ходу. У меня ничего такого нет.
Так что мы видим активную борьбу против "неправильного" олигарха при полном одобрении "правильного". Так сказать: пчёлы против мёда
"Мосейчук заявила, що 1 грудня на Майдані зібралися "сектанти, які переступали калюжі крові майданівців."
Про це вона заявила в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, передає "Думка".
У свою чергу політтехнолог Олексій Голобуцький заявив, що Мосейчук вже давно перетворилася на рупор Банкової, але її останні заяви переходять усі межі.
"Я розумію, що зараз обслуговувати владу - задача нетривіальна і дуже складна. Обгиджування опонентів вимушено просто зашкалює, бо інакше ніяк.
Але те, що робить Мосейчук, - за межею будь-якої пристойності. Тобто, на її думку, і я, коли вчора спостерігав за акцією, "переступав калюжі крові" майданівців?..", - зазначи Гообуцький.
А сутенери Наташи мосійчук-скабєйчук, каломойша з єрмаком, татаровим, патріоти України.
нічого , прийде час і до неї доберуться поважні люди !!
- Згоден! Наприклад - пика Мосейчук має вигляд задниці Коломойського!
А що вже говорити про українське слідство, бубочкіне... Та, врешті - Фурса розтлумачує.