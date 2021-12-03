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Новости Политика Украины
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Коломойский (1762) Фурса Сергей (26) Приватбанк (823)

Пока на канале Коломойского хорошо говорят о президенте, дело Приватбанка, видимо, расследовать не будут, - Фурса

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пока на канале Коломойского хорошо говорят о президенте, дело Приватбанка, видимо, расследовать не будут, - Фурса

Обещания уголовного преследования Рината Ахметова из-за критики власти на его телеканалах означает, что пока телеканал Игоря Коломойского хорошо говорит о президенте Зеленском, дело о воровстве 5,5 млрд долларов из Приватбанка никто расследовать не будет.

Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Генеральный прокурор написала, что посмотрела телевизор, ей не понравилось, как говорят на телеканалах Ахметова о президенте, и поэтому она активизировала 200 криминальных дел против Ахметова. Правильно ли понимать, что пока на канале Коломойского хорошо говорят о президенте, дело о разворовывание 5.5 млрд долларов из Приватбанка никто активизировать не будет, а скорее даже будут деактивировать? Такая же логика у прокуратуры?" - заявил Фурса.

Заявление Венедиктовой об угрозах Ахметову для любого суда весомый аргумент в политическом преследовании бизнесмена.

"Это глупая американская Фемида в повязке на глазах, а украинская внимательно смотрит телевизор. И не дай Бог не услышит там бурные овации… И что прекрасно, так это искренность", - добавил Фурса.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+11
Бєніна потвора, гниліша за Ганьку Герман, назвала майданівців, учасників АТО ( ООС ), журналістів, людей, яким не байдужа доля України, сектантами.

"Мосейчук заявила, що 1 грудня на Майдані зібралися "сектанти, які переступали калюжі крові майданівців."

Про це вона заявила в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, передає "Думка".

У свою чергу політтехнолог Олексій Голобуцький заявив, що Мосейчук вже давно перетворилася на рупор Банкової, але її останні заяви переходять усі межі.

"Я розумію, що зараз обслуговувати владу - задача нетривіальна і дуже складна. Обгиджування опонентів вимушено просто зашкалює, бо інакше ніяк.

Але те, що робить Мосейчук, - за межею будь-якої пристойності. Тобто, на її думку, і я, коли вчора спостерігав за акцією, "переступав калюжі крові" майданівців?..", - зазначи Гообуцький.
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03.12.2021 11:37
+11
Мосейчучка , - це не журналістка , а продпжна хвойда , яка лягла під беню і навіть не дригається 😠
нічого , прийде час і до неї доберуться поважні люди !!
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03.12.2021 11:49
+8
Зе-боты везде рассказывают, что Коломойский "не противостоит государству", что его и так, бедного, преследуют в США. А вот Ахметов - это очень нехорошо, товарищи!
Так что мы видим активную борьбу против "неправильного" олигарха при полном одобрении "правильного". Так сказать: пчёлы против мёда
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03.12.2021 11:34
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А должны говорить плохо? Заплатите. Врать - услуга платная

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03.12.2021 11:29 Ответить
Ти і брешеш , як завжди , дрянь зелена 😡
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03.12.2021 11:45 Ответить
Что я тебе соврал, гопник? Цитату давай

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03.12.2021 12:08 Ответить
якщо кожному 73/43%зебілу наводити по цитаті його брехні - не вистачить часу почитати новини на цензорі.
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03.12.2021 12:31 Ответить
Слился? Предсказуемо. Обтекай

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03.12.2021 12:36 Ответить
Ого! А кто тогда бубочке твоей платит? На вдохе ложь, на выдохе брехня. Вся зе-шобла - брехуны отпетые.
Хотя я и сам знаю, кто этим моральным покручам платит. Все, вопрос снимается.
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03.12.2021 12:27 Ответить
Ещё один слился.
А с бубочками - к дерматологу ходу. У меня ничего такого нет.

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03.12.2021 12:37 Ответить
Еще один зеленый ******** появился, считает что "вЯличайшего"наполеония человечества все должны хвалить, и лизать ему зад, как делает он сам)))) Пшло на хрен, подоляковсое уе..ще, рассказывай эту херь своим лаптям
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03.12.2021 12:52 Ответить
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03.12.2021 11:31 Ответить
Мабуть, чи точно?
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03.12.2021 11:33 Ответить
Зе-боты везде рассказывают, что Коломойский "не противостоит государству", что его и так, бедного, преследуют в США. А вот Ахметов - это очень нехорошо, товарищи!
Так что мы видим активную борьбу против "неправильного" олигарха при полном одобрении "правильного". Так сказать: пчёлы против мёда
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03.12.2021 11:34 Ответить
Бєніна потвора, гниліша за Ганьку Герман, назвала майданівців, учасників АТО ( ООС ), журналістів, людей, яким не байдужа доля України, сектантами.

"Мосейчук заявила, що 1 грудня на Майдані зібралися "сектанти, які переступали калюжі крові майданівців."

Про це вона заявила в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, передає "Думка".

У свою чергу політтехнолог Олексій Голобуцький заявив, що Мосейчук вже давно перетворилася на рупор Банкової, але її останні заяви переходять усі межі.

"Я розумію, що зараз обслуговувати владу - задача нетривіальна і дуже складна. Обгиджування опонентів вимушено просто зашкалює, бо інакше ніяк.

Але те, що робить Мосейчук, - за межею будь-якої пристойності. Тобто, на її думку, і я, коли вчора спостерігав за акцією, "переступав калюжі крові" майданівців?..", - зазначи Гообуцький.
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03.12.2021 11:37 Ответить
Турчинов, майданівці, ветерани війни з паРашею-окупантом, Бутусов та тисячі інших, хто прийшов вшанувати Майдан, сектанти.
А сутенери Наташи мосійчук-скабєйчук, каломойша з єрмаком, татаровим, патріоти України.

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03.12.2021 11:44 Ответить
Мосейчучка , - це не журналістка , а продпжна хвойда , яка лягла під беню і навіть не дригається 😠
нічого , прийде час і до неї доберуться поважні люди !!
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03.12.2021 11:49 Ответить
Не стоит обращать внимание на всякое вонючее дерьмо придет время и будет ползать на коленях просить прощения
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03.12.2021 11:50 Ответить
-Знаєте, куме - все на світі має своє лице...
- Згоден! Наприклад - пика Мосейчук має вигляд задниці Коломойського!
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03.12.2021 13:48 Ответить
Яка ж рафінована зелена су*а, ця мосейчучка ... Добре, що давно не дивлюся Г+Г
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03.12.2021 13:49 Ответить
дело о воровстве 5,5 млрд долларов из Приватбанка / Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн / Дело "ПриватБанка": Дубилета и двух бывших топ-менеджеров подозревают в растрате 8,2 млрд грн/ Вор Коломойский- главный кадровик Украины, вор Зеленский-президент Украины, вор Дубилет в Израиле радостно проживает наворованное и через сына ,советника Баканова, передаёт украинцам большой привет.
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03.12.2021 11:45 Ответить
каламойский ни алигарх! он тчестный грабитель Украины , подельник Препизлента Зельменского-дЕрьмака!
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03.12.2021 11:49 Ответить
Все честные зеленые грабители , должны висеть на столбах 😠
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03.12.2021 11:51 Ответить
Ну не так жестко! Просто сидеть в камерах от Малюськи, перестукиваться. И полная конфискация и у всех "внезапно" разбогатевших родственников.
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03.12.2021 11:55 Ответить
Только так , так как задолбали уже всех своими популистскими обещаниями и наглым обворовываньем страны !
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03.12.2021 12:04 Ответить
одного понять не могу , неужели вован думает что страна не видит неприкасаемость коломойского , более того , ему содействуют и потакают на уровне государства , и что это за избирательное правосудие , что изменилось в этой стране ?
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03.12.2021 11:51 Ответить
Мафия...своих подельников не сдают. У Каломойши на Зе иго друганов куча компромата.
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03.12.2021 11:56 Ответить
Каломойша и Зе - это одна криворагульская банда , которая случайно пришла к власти , только грабить , поверте 😡
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03.12.2021 12:07 Ответить
Вопро. Почему зарубежные партнеры яйца Зеленскому не зажмут???
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03.12.2021 12:11 Ответить
іменно так
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03.12.2021 11:52 Ответить
Менеджера Приватбанка Владимира Яценко задержали в айропорту..хотел удрать в Австрию... на самолете Коломойского...
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03.12.2021 11:56 Ответить
200 криминальных дел против Ахметова.... Венедиктова...это Мировой рекорд... А против Порошенко 199?Угораю с вас долбодятлов...
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03.12.2021 11:59 Ответить
Не понял, банк (отжали) национализировали просто так, не наказав виновных.
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03.12.2021 12:05 Ответить
Не наказали только по одной причине - владельцы банка удрали 😠
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03.12.2021 12:09 Ответить
А расследовали?
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03.12.2021 12:17 Ответить
слідство навіть в США ще не закінчене.
А що вже говорити про українське слідство, бубочкіне... Та, врешті - Фурса розтлумачує.
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03.12.2021 12:29 Ответить
Так по логике, сначала расследование, потом суд, потом национализация и наказание виновных. Шото как то перепуталось у фурсы.
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03.12.2021 12:35 Ответить
По логіці власники банків чесні люди і підприємці. А по факту Беня і його гопкомпанія вивели всі людські гроші за кордон в розрахунку, що коли "лопне" самий великий банк в Україні, то лопне вся банківська система і Україна. Вони добре розрахували і тоді нікому буде їх притягувати до відповідальності, і тоді Ботоксний за удар під дих Україну Бенею, дасть йому героя московії. Порошенко і Гройсман наповнили пустий банк державними грошима і спасли вкладчиків, банк, банківську систему і Україну.
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03.12.2021 13:21 Ответить
 
 