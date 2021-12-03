Зарплата военного – 10 тысяч, должно быть минимум 13, но денег нет, - Резников. ВИДЕО
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На данный момент в Госбюджете на следующий год отсутствует ресурс для увеличения заработной платы военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, рассказал в ходе Часа вопросов правительству в Верховной Раде министр обороны Алексей Резников.
"По состоянию на сегодняшний день задолженности нет в ВСУ, но, конечно, она может появиться, и мы над этим работаем (чтобы не появилась задолженность по зарплате. - Ред.). У нас есть взаимодействие с министром финансов, я думаю, что мы не будем доводить ситуацию до казусов", - сказал Резников.
"Минимальная моя задача… Сегодня солдат получает в среднем 10,2 тыс. грн, а средняя минимальная возможность зарабатывать – 14,3 тыс. грн. Поэтому, как минимум, моя задача на 30% увеличить и по сетке вверх. Для того чтобы это в будущем году произошло, нужно плюс 18 млрд грн. К сожалению, сегодня в государственном бюджете такого ресурса нет", – пояснил он.
"Мы будем искать компромиссные решения: в течение 3 лет выстроим модель понятную, прозрачную, а самое главное справедливую", - пообещал министр.
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А пенсионер за линией фронта может быть депутатом в днр лнр, следователем прокуратуры днр лнр.
Что они ещё пообещали?
Солдатам во время войны 10 000, и очередь на жильё на 20 лет.
*андоны квартальные.
Где Главнокомандующий? Тот самый, который "строит" эти дороги, но почему-то забыл про своих подчиненных?
страна парадоксов.
Такого бреда , я даже от Осла не ожидал.
Раніше при Порошенку не менше 20 тисяч на першій лінії. Потім навіть більше платити почали.
Зараз 14 000 ??