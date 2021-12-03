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Новости Политика Украины Оборона Бюджет-2022 Война
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армия (8415) война (46746) госбюджет (1156) военнослужащие (5636) ВСУ (5141) Резников (1168) заработная плата (81)

Зарплата военного – 10 тысяч, должно быть минимум 13, но денег нет, - Резников. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На данный момент в Госбюджете на следующий год отсутствует ресурс для увеличения заработной платы военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, рассказал в ходе Часа вопросов правительству в Верховной Раде министр обороны Алексей Резников.

"По состоянию на сегодняшний день задолженности нет в ВСУ, но, конечно, она может появиться, и мы над этим работаем (чтобы не появилась задолженность по зарплате. - Ред.). У нас есть взаимодействие с министром финансов, я думаю, что мы не будем доводить ситуацию до казусов", - сказал Резников.

"Минимальная моя задача… Сегодня солдат получает в среднем 10,2 тыс. грн, а средняя минимальная возможность зарабатывать – 14,3 тыс. грн. Поэтому, как минимум, моя задача на 30% увеличить и по сетке вверх. Для того чтобы это в будущем году произошло, нужно плюс 18 млрд грн. К сожалению, сегодня в государственном бюджете такого ресурса нет", – пояснил он.

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"Мы будем искать компромиссные решения: в течение 3 лет выстроим модель понятную, прозрачную, а самое главное справедливую", - пообещал министр.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+43
Заберите мою тысячу и бабки за мои 2 вакцины и добавьте воинам
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03.12.2021 11:43
+41
На Кабмин, ВР и СНБО нашли, так может пусть они каски на голову и в окоп?
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03.12.2021 11:34
+28
так может вместо денежного стимулирования ********* чтобы они вакцинировались, нужно повысить зарплаты военным? Жизнь одного нашего солдата не стоит и сотни жизней ********* антиваксотных
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03.12.2021 11:35
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Денех нєт,но ви дєржитесь- казав колись один мудак,який думав,що він прєзидєнт всієї кацапії. А взагалі то сказати щось про наших тіпа можновладців,не використовуючи ненормативну лексику,абсолютно неможливо.
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03.12.2021 17:17 Ответить
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03.12.2021 17:31 Ответить
Державі у якої обмаль коштів на власну армію доведеться годувати чужу
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03.12.2021 17:40 Ответить
3 роки назад. Тобто останній раз це робив Порошенко виконуючи свою обіцянку про 1 тисячу доларів на місяць. І якщо дивитись на розмір суми що отримують на нулі то він її виконав. А ось Зе свою обіцянку про ще більше збільшення не зробив як і майже все решта...
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03.12.2021 17:51 Ответить
От тут ви не правий. Солдат на першій лінії отримував 1000 на день.
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04.12.2021 08:24 Ответить
Подонки не посадили 1 000 000 000 деревьев, и уже разгоняют волну о ноутбуках для каждого учителя в сельской местности, медикам 20 000, пенсионерам днр лнр 14 000 000 000 грн.
А пенсионер за линией фронта может быть депутатом в днр лнр, следователем прокуратуры днр лнр.
Что они ещё пообещали?

Солдатам во время войны 10 000, и очередь на жильё на 20 лет.
*андоны квартальные.
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03.12.2021 18:02 Ответить
Для засевших ВР есть?...
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03.12.2021 19:31 Ответить
Візьми гроші з великого крадівництва !
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03.12.2021 19:44 Ответить
Ага, еще 19 ярдов в асфальт вкатать нашли, а на достойные ЗП нашим защитникам денех нет оказывается. Эти конченные уроды намного хуже явных врагов ! Как сказал классик «Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди»
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04.12.2021 00:12 Ответить
На дороги деньги есть в любое время и в любом количестве, а для защитников Родины, которые гибнут почти каждый день, почему-то нет.
Где Главнокомандующий? Тот самый, который "строит" эти дороги, но почему-то забыл про своих подчиненных?
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03.12.2021 20:09 Ответить
у прокурорв по 40, в дбр от 40, у судей по 100 тысяч, в аппеляции по 200, а конституционном суде у тупицкого под 300. У лещенко 200 в укрзализныци, а у директора укрпошты 1 ***** миллион!
страна парадоксов.
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03.12.2021 20:20 Ответить
Денег нет, но вы держитесь. ОПа и ВР просырают бабло и растаскивают по карманам, а вояки и так обойдутся. К тому же ЗЕ!чмо собрался к ***** на поклон. Так что войны не будет как не было переворота
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03.12.2021 20:24 Ответить
До какой степени бесстыдства надо дойти,чтобы солдаты рисковали жизнью за 10тысяч и даже за 13,но их нет!Обед в Велюр по-скромному. Но никто не отменял факта,что не желая кормить свою армию....ну вы поняли.
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03.12.2021 20:44 Ответить
Якими потрібно бути мерзеннми істотами,щоб збільшувати собі зарплати,розмножувати різні державні установи,платити сотні тисяч різнимнаглядовим радам ,а воїнам платити такий мізер.
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03.12.2021 22:14 Ответить
Що це мені нагадало? Аааа, точно - "проста дєнєг нєт! Ви здєсь держітєсь..." Хай офшорний зі своїх офшорів заплатить
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03.12.2021 22:21 Ответить
Нужно просто перестать пи&дить. И будет ВОИНАМ счастье!...
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03.12.2021 23:56 Ответить
В воюющей стране нет денег на армию .................
Такого бреда , я даже от Осла не ожидал.
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04.12.2021 07:38 Ответить
Отакої...А скільки ж отримує солдат в окопі ?
Раніше при Порошенку не менше 20 тисяч на першій лінії. Потім навіть більше платити почали.
Зараз 14 000 ??
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04.12.2021 08:23 Ответить
звиздец...зраду сократите...
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05.12.2021 09:33 Ответить
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