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Войска РФ вели огонь в направлении Красногоровки из "Рапиры", потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ вели огонь в направлении Красногоровки из

В течение текущих суток, 3 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В направлении Красногоровки оккупанты вели огонь из противотанковоого орудия МТ-12.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что криминогенная ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оценивается как стабильная.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+3
Россияне ненавидят свою страну, почему они будут любить вашу? Россияне проели все в своей стране, почему они не сожрут ваше? Россиянам все равно в каком г@вне жить, поэтому они превратят любое место в нужник с дыркой в полу. Даже Версаль
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03.12.2021 12:11
+3
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03.12.2021 12:28
+1
Это никакие не окупационные войска РФ. Это вжопучленцы ДНР та ЛНР
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03.12.2021 11:57
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Это никакие не окупационные войска РФ. Это вжопучленцы ДНР та ЛНР
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03.12.2021 11:57 Ответить
)) это фейк. ну не мог так вирховный сказать! если бы это и правда он такое заявил, то это было бы где-то так - "это никакие не окупационные войска той стороны! (строго так)" за то чтобы бурятов вжопучленцами назвал ? та вообще ему за такое и подумать страшно.
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03.12.2021 12:09 Ответить
зеля ж сам на стадионе спрашивал у Пороха откуда в пайках вжопучленцев днр и лнр конфеты Рошен
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03.12.2021 14:45 Ответить
С чего такая уверенность а ринго стар? И потом а какая разница - говорим оккупационные войска рашки подразумеваем конгломерат сепаров с военнослужащими рашки. Как не крути а если бы рашка вжопучленцам не помогала мы бы их давно похоронили…. Мне другое странно противотанковая рапира не против бронеобъекто а против живой силы??? Что у сепаров крыша поехала?
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03.12.2021 12:13 Ответить
100-мм выстрел УОФ3 с осколочно-фугасным снарядом 3ОФ15, укомплектованным взрывателем В-429Е, предназначен для стрельбы по живой силе, огневым точкам, инженерным сооружениям полевого типа и другим целям. Начальная скорость снаряда 667 м/с.
100-мм осколочно-фугасный повышенной мощности выстрел УОФ12 с осколочно-фугасным снарядом 3ОФ35, предназначен для поражения живой силы, полевых укреплений, инженерных сооружений полевого типа, огневых позиций артиллерии, миномётов, ракетных установок, пехотных огневых средств противника.Начальная скорость снаряда 663 м/с.
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03.12.2021 13:03 Ответить
Юзер в мене теж Гугл є. Шо ти мені доказати вирішив? Яка назва орудія не забув? Тобто з назви і витікає головне призначення орудія. Тому я і був здивований, чому саме пторудіє а не гаубиці Д -30 або М-30..
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03.12.2021 14:23 Ответить
Доказать? И не собирался. Насколько я помню, МТ-12 не попадает под разведение.
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03.12.2021 14:34 Ответить
Исходишь из того что эта МТ калибром 100 мм? Значит из неё шмалять можно? Ну я подробностей этого договора/соглашения не знаю, врать не буду. Но мне всегда казалось что рашисты что угодно подпишут и тут же обманут! Примеры - будапештский меморандум, Харьковские соглашения, махлевки Газпрома и т.д. И т.п
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03.12.2021 15:00 Ответить
Договор о разведении, предусматривает отвод всего вооружения свыше 100мм. Ты спросил - я ответил.
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03.12.2021 15:06 Ответить
Это я знаю , это для дилетантов… я подробностями не владею.
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03.12.2021 15:10 Ответить
Ну і де украінські байрактари з відповіддю… Знову зебіли збрехали, вкотре….
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03.12.2021 12:11 Ответить
Россияне ненавидят свою страну, почему они будут любить вашу? Россияне проели все в своей стране, почему они не сожрут ваше? Россиянам все равно в каком г@вне жить, поэтому они превратят любое место в нужник с дыркой в полу. Даже Версаль
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03.12.2021 12:11 Ответить
Так у них сейчас для этого великая страна во главе с картофельным ************** появилась… вот пусть там и срут! Я тоже удивлялся - Аляску им подавай? А зачем? Засрать побыстрому?
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03.12.2021 12:17 Ответить
нехай клован подывыться у дуло тиейи "рапиры"
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03.12.2021 12:20 Ответить
На РАБссии нет социально доступной воды у 43% населения...,доступ к газовым услугам нет у 47,7 % населения...,а это значит денег нет,но вы дрочите там...слова Димона Ведмедева уже не актульны...,нищеброды привыкли к нищете...
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03.12.2021 12:26 Ответить
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03.12.2021 12:28 Ответить
это к чему???
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03.12.2021 12:55 Ответить
Кто не вдупляет, шо хорошо жить - лучше, тот плохо кончает.
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03.12.2021 15:05 Ответить
Мабуть, ця тема на каазлабаде - не актуальна...
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03.12.2021 15:06 Ответить


Ja NeUmerHerwam


@neumerherwam



Дуже погані передчуття. Звільнився Єгор Божок, дипломат з великим стажем. При Пороху був представником дипломатичної міссії України в НАТО. За чутками - готуються якісь перемовини, де він не хотів приймати участь, та був проти Не дивуйтеся,якщо зненацька #Зеля попреться в Москву.
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03.12.2021 12:42 Ответить
Якщо попреться до мацкви, нехай не повертається….
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03.12.2021 14:25 Ответить
 
 