Войска РФ вели огонь в направлении Красногоровки из "Рапиры", потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны

В течение текущих суток, 3 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В направлении Красногоровки оккупанты вели огонь из противотанковоого орудия МТ-12.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что криминогенная ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оценивается как стабильная.

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