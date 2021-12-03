Корниенко о расследовании журналистов о возможных поисках Ахметовым будущего кандидата в президенты: "Ждем, как это будет развиваться"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Первый вице-спикер Александр Корниенко считает расследование журналиста Михаила Ткача "Однажды в Вильнюсе" качественным.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.
"Я очень уважаю, что господин Михаил работает по всем интересующим общество темам. Тема известной фотографии с мечами этого нашего так сказать союза меченосцев зацепила и журналистов. Было действительно очень качественное расследование. Из него мы узнали, что есть встречи, в которых принимают участие фронтмены, которые фотографируются, а еще прилетает кто-то таинственный. Вот подозрение, что это представители украинского крупного бизнеса, которые уже в мае могут попасть под определение олигархов, то есть когда закон вступит в силу", - отметил первый вице-спикер.
Корниенко признался, что ждет следующих серий этого расследования.
"Бытовые вещи нас уже не интересуют. Мы увидели, что ели, что пили, кто с кем. А вот какие там были планы, действительно ли эта встреча по масштабу, как известная встреча к Вене. Поэтому снова частично те же фамилии звучат: там Кличко, и здесь (разные два, но фамилия одна и та же), снова Евросоюз, но там - Вена, здесь - Вильнюс, тоже есть некоторые параллели. Будем ждать, как это будет развиваться", - резюмировал политик.
Ранее журналист Михаил Ткач предположил, что Ахметов мог использовать день рождения Шустера для поиска будущего кандидата в президенты. Он выяснил, что телеведущий Савик Шустер праздновал свой день рождения в Вильнюсе, в аэропорту этого же города находился и частный самолет олигарха Рината Ахметова. На праздновании присутствовали многие известные люди - журналист Дмитрий Гордон, врач Евгений Комаровский, бывший премьер Владимир Гройсман и экс-глава МВД Арсен Аваков. Также, по данным расследователей, на дне рождения мог присутствовать брат мэра Киева и боксер Владимир Кличко.
Напомним, 22 ноября на фоне слухов о создании новой партии эксглава МВД Арсен Аваков опубликовал фото с журналистом Дмитрием Гордоном, педиатром Евгением Комаровским, телеведущим Савиком Шустером, бывшим главой правительства Владимиром Гройсманом.
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Невже знову Порошенко? Ой! Він же наразі вже не підходить під визначення "олігарх"... А, знаю, хто має медійний ресурс, має вплив на політику, має великі статки в офшорах...
Але якось не розумію: як це ЗЕ! обирає когось на заміну ЗЕ!... Може один ЗЕ! під коксом, а другий лише у підгузках?