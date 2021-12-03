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Новости Политика Украины
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Ахметов (2002) Вильнюс (49) Ткач Михаил (116) Корниенко (651)

Корниенко о расследовании журналистов о возможных поисках Ахметовым будущего кандидата в президенты: "Ждем, как это будет развиваться"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Корниенко о расследовании журналистов о возможных поисках Ахметовым будущего кандидата в президенты:

Первый вице-спикер Александр Корниенко считает расследование журналиста Михаила Ткача "Однажды в Вильнюсе" качественным.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Я очень уважаю, что господин Михаил работает по всем интересующим общество темам. Тема известной фотографии с мечами этого нашего так сказать союза меченосцев зацепила и журналистов. Было действительно очень качественное расследование. Из него мы узнали, что есть встречи, в которых принимают участие фронтмены, которые фотографируются, а еще прилетает кто-то таинственный. Вот подозрение, что это представители украинского крупного бизнеса, которые уже в мае могут попасть под определение олигархов, то есть когда закон вступит в силу", - отметил первый вице-спикер.

Корниенко признался, что ждет следующих серий этого расследования.

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"Бытовые вещи нас уже не интересуют. Мы увидели, что ели, что пили, кто с кем. А вот какие там были планы, действительно ли эта встреча по масштабу, как известная встреча к Вене. Поэтому снова частично те же фамилии звучат: там Кличко, и здесь (разные два, но фамилия одна и та же), снова Евросоюз, но там - Вена, здесь - Вильнюс, тоже есть некоторые параллели. Будем ждать, как это будет развиваться", - резюмировал политик.

Ранее журналист Михаил Ткач предположил, что Ахметов мог использовать день рождения Шустера для поиска будущего кандидата в президенты. Он выяснил, что телеведущий Савик Шустер праздновал свой день рождения в Вильнюсе, в аэропорту этого же города находился и частный самолет олигарха Рината Ахметова. На праздновании присутствовали многие известные люди - журналист Дмитрий Гордон, врач Евгений Комаровский, бывший премьер Владимир Гройсман и экс-глава МВД Арсен Аваков. Также, по данным расследователей, на дне рождения мог присутствовать брат мэра Киева и боксер Владимир Кличко.

Напомним, 22 ноября на фоне слухов о создании новой партии эксглава МВД Арсен Аваков опубликовал фото с журналистом Дмитрием Гордоном, педиатром Евгением Комаровским, телеведущим Савиком Шустером, бывшим главой правительства Владимиром Гройсманом.

Автор: Анастасія Потіха
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Ето вам не ето.
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03.12.2021 12:18 Ответить
ЖДИ,жди,скоро дождешься !!!!
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03.12.2021 13:16 Ответить
Додай ще знаків оклику бо не переконливо.
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03.12.2021 13:22 Ответить
Корнієнко подібний до хлопчика,який підносить запалений сірник до бочки з бензином,щоб перевірити - взірветься чи не взірветься...Не розуміючи того,що якщо взірветься то він про те навряд чи дізнається...
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03.12.2021 12:24 Ответить
зєблани топ10 відновляють зєФон, бо головзєблан вьігрєб мандюлей від бєні і потребує негайної відпустки.
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03.12.2021 12:25 Ответить
два очередные кандидата для 73 % лохов
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03.12.2021 12:30 Ответить
"а ще прилітає хтось таємничий" і далі "це представники українського великого бізнесу, які вже в травні можуть потрапити під визначення олігархів" Джерело: https://censor.net/ua/n3303168

Невже знову Порошенко? Ой! Він же наразі вже не підходить під визначення "олігарх"... А, знаю, хто має медійний ресурс, має вплив на політику, має великі статки в офшорах...
Але якось не розумію: як це ЗЕ! обирає когось на заміну ЗЕ!... Може один ЗЕ! під коксом, а другий лише у підгузках?
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03.12.2021 12:42 Ответить
Ждуны ЗеленоХеровы!
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03.12.2021 12:47 Ответить
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03.12.2021 12:52 Ответить
Зашёл сюда чтобы написать - что как то насрать что считает арахамия, корниенко или какая другая зе-гнида...
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03.12.2021 12:55 Ответить
Nik Home 379c842c, Хотів написати те саме! ВЛУЧНО!!!!!
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03.12.2021 13:08 Ответить
"Мы увидели, что ели, что пили, кто с кем." И главное, чего Корниенко не налили.
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03.12.2021 13:23 Ответить
Как Ляшка откопали ( неудачный проект на пост президента ).Сейчас Ляшко на всех телеканалах ожил!Разумкова придумали вместо Зеленского...Тоже пиарят и пхают на пост будущего президента.Ахметов уже не знает как избавиться от Зеленского.На всех телеканалах черный пиар на Зеленского.Кто-то придумал и мечтает,что Зеленский должнет пойти в отставку.Почти каждая фраза и каждое выступление любого политика на ТВ заканчивпется фразой Зеленский должен пойти в отставку!Сказочные ....епы!
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03.12.2021 14:15 Ответить
Поймала себя на мысли, что Корниенко мне напоминает медведя из мультфильма Маша и медведь
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03.12.2021 15:04 Ответить
5 лет бенин посидит, 5 ахметовский, 5 пинчуковский))))) со стаей дебилов это легко, главное иметь стеклянные бусы, конфеты, незатейливый сериал и всем все обещать
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03.12.2021 16:02 Ответить
 
 