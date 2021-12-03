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Новости Политика Украины Украина - НАТО Оборона Война
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В Минобороны создадут аналог Агентства НАТО по поддержке и закупкам, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Минобороны создадут аналог Агентства НАТО по поддержке и закупкам, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников планирует создать в ведомстве аналог Агентства НАТО по поддержке и закупкам – NSPA.

Как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом министр заявил во время часа вопросов к правительству на пленарном заседании Верховной Рады.

"Среди первоочередных мер – построение эффективной, прозрачной системы закупок. Мы планируем создать в Министерстве обороны аналог Агентства НАТО по вопросам поддержки и закупок – NSPA. Структурно оно будет содержать часть, которая будет осуществлять закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения, а также часть, которая будет отвечать за обеспечение питания, топливом...", - сообщил Резников

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, на заседании ВР Резников также сообщил, что вскоре утвердит новую структуру Минобороны Украины.

Автор: Наталя Джума
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в по вопросу реформы питания и монопольной работы "ООО "Вийськсервис-Волонтер", чьи интересы лоббировал скотина Таран и его зам Халимон, товагищь Резник еще никак не высказался..
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03.12.2021 12:32 Ответить
Наверно еще аналог NASA не мещает создать, а то дурь завезена знатная !
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03.12.2021 13:17 Ответить
такі да, не усі ще пейсоносці працевлаштовані у державних органах, тре сворити ще..
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03.12.2021 13:20 Ответить
Во прикольно,пулемет на фото смахивает на mg42.
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03.12.2021 17:58 Ответить
 
 