"Не позволяйте России использовать дезинформацию и ложные нарративы как повод для агрессии", - посольство США

Американские дипломаты в Киеве призвали не дать России использовать дезинформацию и ложные нарративы как повод для агрессии против Украины и других стран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство США в Украине в твитере.

"Давайте смотреть на вещи реально. Россия - единственная страна, которая накапливает войска на границе, чтобы угрожать своим соседям. Не позволяйте России использовать дезинформацию и ложные нарративы как повод для агрессии", - говорится в сообщении.

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