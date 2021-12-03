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посольство (1044) Россия (91250) США (23182)

"Не позволяйте России использовать дезинформацию и ложные нарративы как повод для агрессии", - посольство США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Американские дипломаты в Киеве призвали не дать России использовать дезинформацию и ложные нарративы как повод для агрессии против Украины и других стран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство США в Украине в твитере.

"Давайте смотреть на вещи реально. Россия - единственная страна, которая накапливает войска на границе, чтобы угрожать своим соседям. Не позволяйте России использовать дезинформацию и ложные нарративы как повод для агрессии", - говорится в сообщении.

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Не позволяйте России использовать дезинформацию и ложные нарративы как повод для агрессии, - посольство США 01

Автор: Наталя Джума
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Ща кацапы начнут убирать своих орков от наших границ: Афган и Иран не на шутку сразились.
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03.12.2021 12:58 Ответить
Не знаю, шо им пыня за это пообещал, но теперь и полотенца на маковках не помогут
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04.12.2021 06:57 Ответить
Уточни пожалуйста на счет скоро? Или балабол как в раде война весной, война в декабре, война в январе
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03.12.2021 13:50 Ответить
Типо , пыня ласты скоро склеит, рак ведь дожирает его... Кремлядь объявит пыню шизоидом, заклеймит себя позором, шо неразобравшись ,повелись у пыни....
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03.12.2021 14:37 Ответить
MORDOR закипає та нехай знає, що він не безсмертний. Господь стане на бік справедливості,і мордору з орками не поздоровиться.
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03.12.2021 13:16 Ответить
Справедливості немає...Вся Європа знала,що Північний потік 2 будується,для повномаштабного вторгнення в Україну..Шредер знав,тому в обхід України і газову трубу, в Німеччину, десять років будував..
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03.12.2021 23:39 Ответить
эххх... будапештский меморандум... эх кравчук... повериль алкашу ельцину и иже с ними.. ща бы ********* не борзел, будь у нас сотня другая ракет ядерных... но че уж теперь... жить с алкашом утырком по соседству.. только с битой.. только через зуботычину можно
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03.12.2021 13:26 Ответить
Згнили б вже вони до цього часу, ця "сотня-другая", оптимист мамкін!
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03.12.2021 17:16 Ответить
РФ-Москва-Орда на сильных не идет войной! А вот слабые государства или народы, Орда, как у них говорят, собирает!
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03.12.2021 17:46 Ответить
Так это надо весь 1+1 блокировать и санкционировать. Кто этим будет заниматься, наркоман, с Венедиктовой и ее братом-наркоманом, которому она кокс с ОПы носит?
)))))) Не смешите!
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03.12.2021 23:11 Ответить
 
 