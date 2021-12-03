"Не позволяйте России использовать дезинформацию и ложные нарративы как повод для агрессии", - посольство США
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Американские дипломаты в Киеве призвали не дать России использовать дезинформацию и ложные нарративы как повод для агрессии против Украины и других стран.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство США в Украине в твитере.
"Давайте смотреть на вещи реально. Россия - единственная страна, которая накапливает войска на границе, чтобы угрожать своим соседям. Не позволяйте России использовать дезинформацию и ложные нарративы как повод для агрессии", - говорится в сообщении.
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