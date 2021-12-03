РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10405 посетителей онлайн
Новости За рубежом
3 845 26
Босния (78) Путин (29862) сепаратизм (11317)

Путин провел "полезную" встречу с лидером боснийских сербов Додиком, угрожающим выйти из всех государственных институтов Боснии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин провел

Президент России Владимир Путин 2 декабря встретился в Кремле с членом президиума Боснии и Герцеговины от Республики Сербской Милорадом Додиком.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, эту информацию 3 декабря подтвердил представитель российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы не сообщали об этом… Это была очная встреча в Кремле, очень полезная и подробная", – подчеркнул он. На вопрос о том, почему Кремль о ней не сообщал, спикер ответил: "Мы не обо всех встречах сообщаем. Вчера главный акцент был все-таки на очень большом совещании по Кузбассу, которое было, конечно же, приоритетом", - добавил Песков.

Дейтонские мирные соглашения 1995 года создали два новообразования в Боснии: Республику Сербскую, где доминируют сербы, и Мусульманско-хорватскую федерацию. Страна руководствуется и администрируется по этническим признакам, установленным соглашением, со слабым центральным правительством.

Читайте также: ЕС одобрил вступление в союз стран Западных Балкан, - декларация

Лидер боснийских сербов Милорад Додик грозится выйти из государственных институтов, включая общую судебную, военную и налоговую администрации Боснии.

Напомним, с Милорадом Додиком связан скандал, когда 12 декабря 2020 года министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске.

Позже прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боснийский политик Додик, подаривший Лаврову украинскую икону, обвинил Кулебу в некомпетентности

Глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Милорад Додик подарил Лаврову, была вывезена с оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.

15 января 2021 года Офис Генпрокурора открыл уголовное производство относительно незаконного вывоза в Боснию и Герцеговину старинной украинской иконы. Президент Милорад Додик заявил, что может вернуть икону Украине, но при некоторых условиях. Источник: https://censor.net/ru/n3244562

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Хорошего человека Додиком не назовут. Да и Додоном тоже. Не говоря уже о }{уйле.
показать весь комментарий
03.12.2021 13:13
+12
Ну Додик он и есть додик!
показать весь комментарий
03.12.2021 12:55
+9
Не удивлен,что у ватных сербов предводитель додик. Все гармонично
показать весь комментарий
03.12.2021 13:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну Додик он и есть додик!
показать весь комментарий
03.12.2021 12:55 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2021 13:24 Ответить
Чергова Народна Решпубліка Додіків-сербів
показать весь комментарий
03.12.2021 13:00 Ответить
Не удивлен,что у ватных сербов предводитель додик. Все гармонично
показать весь комментарий
03.12.2021 13:04 Ответить
Ниче, возьмут в нато- будет им еще один российский крот такой же как венгрия
показать весь комментарий
03.12.2021 13:05 Ответить
Хорошего человека Додиком не назовут. Да и Додоном тоже. Не говоря уже о }{уйле.
показать весь комментарий
03.12.2021 13:13 Ответить
Он скорее Долдон...
показать весь комментарий
03.12.2021 16:19 Ответить
Ще один завербованний кремлівською мафією......знову війна.....
показать весь комментарий
03.12.2021 13:17 Ответить
если не додон, то додик в друзьях у *****.
показать весь комментарий
03.12.2021 13:18 Ответить
венгерские ******, кацапский жид Гордон, молдавский Додон, сербский Додик
показать весь комментарий
03.12.2021 14:31 Ответить
біба і боба, два довб@****
показать весь комментарий
03.12.2021 13:19 Ответить
долго продержались-хорваты и муслимы пытались сохранить мир,даже на е@анутую систему триединой власти согласились,но сербам -ублюдкам всё не ймётся,
показать весь комментарий
03.12.2021 13:22 Ответить
Дурак ты долбодятлович, Льолик квазинемецкий. Это искусстенное недогосударство, созданное Дейтонскими соглашениями им. Клинтона и Блэра при участии европоцов, названное Босния и Герцоговоина, из трех групп людей (все они разговаривают на одном языке и различаются только разных алфавитами и религиозной верой) с самого начала было обречено на состояние неустойчивого равновесия. Православные сербы и босняки-потурченцы столетиями враждовали и будут продолжать враждовать и хрен их кто помирит. Республика Сербска фактически с самого начала ложила на правительство в Сараеве и является независимым анклавом. Хорваты тоже всю свою историю воевали с мусульманами (с теми же босняками-потурченцами) и никакого благостного согласия в их псевдофедерации нет и не будет - фактически хорваты и потурченцы живут отдельно друг от друга. Собственно сама мусульманская Босния сама по себе вообще не жизнеспособна, как сербская часть от Сербии, а хорватская от Хорватии. Она существует исключительно благодаря исламским монархиям и исламским автократическим режимам. Так что *****, конечно, ПДРС, но он пытается использовать лишь то, что оставили после себя Клинтон с Блэром и европоцы, вмешавшись в гражданскую войну на Балканах.
показать весь комментарий
03.12.2021 13:50 Ответить
Уточнить, по вашему надо было дать этим милым людям, продолжать междусобойчик?
показать весь комментарий
03.12.2021 14:43 Ответить
идиот, не было никакой гражданской войны на Балканах, была лишь агрессия Сербии против каждой, каждой!, кроме Черногории, республики бывшей Югославии.
показать весь комментарий
03.12.2021 22:09 Ответить
Кто из тех двоих на фото додик?
показать весь комментарий
03.12.2021 13:28 Ответить
Имена союзников говорят сами за себя
показать весь комментарий
03.12.2021 13:43 Ответить
Хто з них справжній Додік? Бо на фото я бачу два додіки.
показать весь комментарий
03.12.2021 13:46 Ответить
Той нижчий зростом додік-педік.
показать весь комментарий
03.12.2021 13:55 Ответить


я...я...педо-педофил путятишна...
показать весь комментарий
03.12.2021 22:03 Ответить
Зачем человека обзывать,-не похож он на додика.
показать весь комментарий
03.12.2021 14:29 Ответить
Кстати, как поживает наша икона?
показать весь комментарий
03.12.2021 14:44 Ответить
"Президент Росії Володимир Путін 2 грудня зустрівся у Кремлі з членом президії Боснії та Герцеговини від Республіки Сербської Мілорадом Додіком..."

Могли б заголовок і короткий написати, наприклад: "***** зустрілись з членом" . І все .
показать весь комментарий
03.12.2021 15:03 Ответить
Как мило,на фото додик и карлик.
показать весь комментарий
03.12.2021 17:54 Ответить
сербское сволочьё с паРашей развязали первую мировую.

***** гитлер с совковой паРашей развязали вторую мировую.

сейчас азиопская паРаша усиленно раздувает третью мировую.
показать весь комментарий
03.12.2021 21:55 Ответить
 
 