Компания с орбиты Коломойского увеличила доходы в четыре раза благодаря "Большой стройке"

В 2020-2021 годах компания "ПБС" из окружения Коломойского получила от государства 9,88 млрд грн

Компания "ПБС", принадлежащая ближайшим соратникам олигарха Игоря Коломойского, в 2020 году увеличила доходы в 4 раза благодаря участию в программе президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка".



Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности компании, обнародованной ею 23 ноября 2021 года в системе ProZorro.

Чистый доход компании в 2020 году составил 4,5 млрд грн против 1,2 млрд грн в 2019 году.











По данным издания "Украинская правда", компания "ПБС" из окружения Коломойского входит в топ-5 главных выгодоприобретателей президентской программы "Большая стройка".

В 2020-2021 годах компания получила от государства 9,88 млрд грн.

Согласно информации на ProZorro, 1 декабря 2021 года "ПБС" стала единственным претендентом на очередной контракт на сумму 94 млн грн в рамках программы "Большая стройка".



Организатор тендера ГП "Дороги Прикарпатья" 1 декабря, отклонило более дешевое предложение компании "Алов-Буд", оставив единственным претендентом фирму "ПБС".



ООО "БПС" записано на работницу курорта Буковель Иванну Непик. СМИ связывают компанию с Александром Шевченко (директором курорта) и Игорем Палицей (бизнес-партнер Коломойского).