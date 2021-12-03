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Войска РФ на Донбассе проводят интенсивную подготовку артиллерийских и минометных расчетов к обстрелам позиций ОС, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ на Донбассе проводят интенсивную подготовку артиллерийских и минометных расчетов к обстрелам позиций ОС, - разведка

В ВС РФ, в том числе в оперативной группировке российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, с 1 декабря начат новый период оперативной и боевой подготовки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР Минобороны в Фейсбук.

По данным украинской разведки, в рамках указанного оккупантами проводятся мероприятия недели боевой готовности с отработкой вопросов приведения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК в высшие степени боевой готовности. В то же время на отдельных направлениях противник ротирует подразделения на передовых позициях и проводит интенсивную подготовку артиллерийских и минометных расчетов к обстрелам позиций Объединенных сил.

"Выполнение мер недели боевой готовности и ротация в оперативной группировке российских оккупационных войск контролируются представителями штаба 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ", - говорится в сообщении.

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Войска РФ на Донбассе проводят интенсивную подготовку артиллерийских и минометных расчетов к обстрелам позиций ОС, - разведка 01

Автор: Анастасія Потіха
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А що там Найвєлічайший стратєг у уклоніст, не видав нову концепцію? Може ще раз відвести війська, щоб ті недобили? Ну так, як він говорив з московії, коли мав захищати Україну " отодвинуть границу України"? І нарід це зрозумів, довірив йому країну у війні.
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03.12.2021 13:23 Ответить
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03.12.2021 13:47 Ответить
У ЗС РФ, у тому числі в оперативному угрупованні російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, з 1 грудня розпочато новий період оперативної та бойової підготовки.

Вот, поэтому вспоминать про "вагнергейт" - зрада зрадная
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03.12.2021 13:26 Ответить
 
 