Войска РФ на Донбассе проводят интенсивную подготовку артиллерийских и минометных расчетов к обстрелам позиций ОС, - разведка

В ВС РФ, в том числе в оперативной группировке российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, с 1 декабря начат новый период оперативной и боевой подготовки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР Минобороны в Фейсбук.

По данным украинской разведки, в рамках указанного оккупантами проводятся мероприятия недели боевой готовности с отработкой вопросов приведения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК в высшие степени боевой готовности. В то же время на отдельных направлениях противник ротирует подразделения на передовых позициях и проводит интенсивную подготовку артиллерийских и минометных расчетов к обстрелам позиций Объединенных сил.

"Выполнение мер недели боевой готовности и ротация в оперативной группировке российских оккупационных войск контролируются представителями штаба 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ", - говорится в сообщении.

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