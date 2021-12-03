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Львов (4431) смерть (9034)

Умер Роман Славитич – директор Дома ученых во Львове, где проходила скандальная "голодная туса" блогеров

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Умер Роман Славитич – директор Дома ученых во Львове, где проходила скандальная

Утром, 3 декабря, скончался директор Дома ученых Роман Славитич.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Львова.

"Сегодня утром в помещении городского совета стало плохо Роману Славитичу. По словам очевидицы, работающей в городском совете, мужчина зашел в кабинет. Она заметила, что у него нездоровый вид и предложила стакан воды. Он сел за стол и потерял сознание. Работники вызвали скорую и приступили к сердечно-легочной реанимации с применением автоматического внешнего дефибриллятора", - говорится в сообщении.

По прибытии на место медики оперативно продолжили проводить реанимационные мероприятия. В течение часа боролись за жизнь, но, к сожалению, спасти не удалось. Роману Славитичу было 75 лет. Общество города выражает соболезнования родным и близким господина Романа.

Ранее сообщалось, что в субботу, 27 ноября, украинский блогер Александр Залиско отпраздновал свой Дня рождения во львовском Доме ученых, собрав известных украинских друзей-блогеров.

Смотрите также: Инстаграм-блогер Залиско устроил во Львове эротическую вечеринку в День памяти жертв Голодоморов. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+13
Від голоду чи від сорому?
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03.12.2021 13:30
+12
Не факт , що 30 років вибирали падлюк і злодіїів, Ющенко із Порохом - єдині президенти, які зробили для України процвітання, на відміну інших
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03.12.2021 14:07
+10
75..з онуками треба було бавитись...вдпочивати...Згорів на роботі
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03.12.2021 13:35
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03.12.2021 13:28 Ответить
нєхрен було сатаниські тусовки облаштовувати

чи він не знав хто і що будут там витворяти ?

Боженька все бачить....
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03.12.2021 17:18 Ответить
Від голоду чи від сорому?
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03.12.2021 13:30 Ответить
від сорому
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03.12.2021 13:58 Ответить
Собачурі по заслузі
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03.12.2021 13:31 Ответить
Карма.
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03.12.2021 13:33 Ответить
75..з онуками треба було бавитись...вдпочивати...Згорів на роботі
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03.12.2021 13:35 Ответить
О как икнулось , видать тот ещё барыга был
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03.12.2021 13:37 Ответить
баригам похер на все за гроші, а тут як виявилось людину просто кинули підори блогерські, адже він старшого віку і якщо не сам так батьки пережили голод.
Це для уйобків блогерів, та і молоді в цілому, голод це так просто слово.
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03.12.2021 15:32 Ответить
А смысл сидеть дома, за мизерную пенсию? Мы работаем до конца жизни.
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03.12.2021 13:37 Ответить
30 лет выбирать президентами воров, подонков и ничтожеств.. А что вы ещё ожидали на 30 году независимости?
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03.12.2021 13:53 Ответить
Не факт , що 30 років вибирали падлюк і злодіїів, Ющенко із Порохом - єдині президенти, які зробили для України процвітання, на відміну інших
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03.12.2021 14:07 Ответить
аминь
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03.12.2021 14:30 Ответить
Ющенко і Порохнявий такі ж виродки як і решта. Брехливі, лицемірні виродки.
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03.12.2021 19:47 Ответить
Не потрібно Ющенка і Пороха рівняти із теперішнім і минулими президентами! Ющенко відкрив очі українського народу , дав надію на майбутнє, а Порох захистив Україну від окупанта і прорубав двері в Європу, на відміну попередників і теперішнього!
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05.12.2021 08:50 Ответить
На похороны "блогерская голодная туса" приглашена?
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03.12.2021 15:09 Ответить
Стес, що привів до сейозних порушень.
Подібне може статися з багатьма, бо у багатьох нерви і здоров"я не ідеальні, особливо з віком.
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03.12.2021 15:38 Ответить
у 2018 році був з рідними у подорожі до Львову. Вирішили відвідати Будиник вчених, де за часів австріяк був будинок роспусти, а потім міське казино. Підійшли до каси, щоб придбати квитки, а касир каже :"Навіщо вам марнувати кошти, дасте по 10 гривень охоронцю і він вас пропустить.". Після цього залишив якийсь неприємний спогад про цю екскурсію. Пан директор, можливо, був порядною людиною, але його підлеглі - ні.
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03.12.2021 16:39 Ответить
блогери-сатанисти проведуть його в останній путь....
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03.12.2021 17:20 Ответить
 
 