Умер Роман Славитич – директор Дома ученых во Львове, где проходила скандальная "голодная туса" блогеров

Утром, 3 декабря, скончался директор Дома ученых Роман Славитич.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Львова.

"Сегодня утром в помещении городского совета стало плохо Роману Славитичу. По словам очевидицы, работающей в городском совете, мужчина зашел в кабинет. Она заметила, что у него нездоровый вид и предложила стакан воды. Он сел за стол и потерял сознание. Работники вызвали скорую и приступили к сердечно-легочной реанимации с применением автоматического внешнего дефибриллятора", - говорится в сообщении.

По прибытии на место медики оперативно продолжили проводить реанимационные мероприятия. В течение часа боролись за жизнь, но, к сожалению, спасти не удалось. Роману Славитичу было 75 лет. Общество города выражает соболезнования родным и близким господина Романа.

Ранее сообщалось, что в субботу, 27 ноября, украинский блогер Александр Залиско отпраздновал свой Дня рождения во львовском Доме ученых, собрав известных украинских друзей-блогеров.

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