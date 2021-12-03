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Новости Политика Украины
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выплаты (539) дети (6020) Арахамия (956) рента (45)

На момент совершеннолетия дети, у которых будет экономический паспорт, получат до $20 тыс., - "слуга народа" Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На момент совершеннолетия дети, у которых будет экономический паспорт, получат до $20 тыс., -

В "Слуге народа" продолжается дискуссия по поводу того, для кого будет вводиться "экономический паспорт", анонсированный президентом Владимиром Зеленским.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, обсуждаются два варианта: экономический паспорт получают дети, рожденные начиная с 2019 года или уже после принятия закона.

"Мои шесть детей не попадают, но это стимул для еще шести", - заметил нардеп.

Руководитель фракции "СН" рассказал, что на момент совершеннолетия дети, имеющие экономический паспорт, получат 10-20 тыс. долларов в эквиваленте.

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Говоря о том, на что можно будет потратить эти средства, политик рассказал: "На образование в Украине, на приобретение жилья для этого ребенка, а если все эти вопросы решены, он сможет перечислить эти средства себе на персональный накопительный пенсионный счет".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+29
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03.12.2021 13:48
+27
И это при ежегодном дефицитном бюджете?..
Опять заливные речи про Нью-Васюки
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03.12.2021 13:45
+21
та ні, молодь, яка буде народжувати.
Перед тив вчителів кинули з 4000 дольців зарплати, тепер майбутніх дітей кинуть на 20 тис дольців.

Гра йде по справжньому, відступати нікуди, позаду Ростов.
Хохли знову клюнуть на дармове
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03.12.2021 13:52
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Правила форума Совет форумчан
та ні, молодь, яка буде народжувати.
Перед тив вчителів кинули з 4000 дольців зарплати, тепер майбутніх дітей кинуть на 20 тис дольців.

Гра йде по справжньому, відступати нікуди, позаду Ростов.
Хохли знову клюнуть на дармове
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03.12.2021 13:52 Ответить
У зелемордих всі досягнення у майбутньому, все що вони обіцяли до цього - все просрали, до чого змогли дотягнути рученята, все вимазано у говні. ****, скільки їхнім виборцям потрібно вихльобати зеленого лайна, щоб вони наїлися?
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03.12.2021 15:06 Ответить
Пусть пообещают по $300 000 тогда поверим,проголосуем!
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03.12.2021 15:37 Ответить
Пес брехливый. Еще один великий комбинатор.
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03.12.2021 15:38 Ответить
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03.12.2021 15:08 Ответить
П И * Д О Б О Л Ы !!!
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03.12.2021 19:30 Ответить
Плодовитый зверёк.
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03.12.2021 13:44 Ответить
Потрібно пересадити яйця слона.
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03.12.2021 13:47 Ответить
Правильно? Щоб воно і з дому не виходило.
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03.12.2021 14:02 Ответить
І щоб не заносило на "поворотах.
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03.12.2021 15:12 Ответить
Да, развелось всяких арахламидий И каждое падло так и норовит сюда свой аул притянуть.
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03.12.2021 14:33 Ответить
оно еще и размножилось неуёво
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03.12.2021 20:45 Ответить
И это при ежегодном дефицитном бюджете?..
Опять заливные речи про Нью-Васюки
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03.12.2021 13:45 Ответить
им подвезли что-то забористое из эмиратов, похоже.
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03.12.2021 13:45 Ответить
Мабуть кокс якийсь виявився з бактеріями мухомора
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03.12.2021 13:53 Ответить
То з Оману інвестиції надійшли.
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03.12.2021 14:04 Ответить
Аби не отримали як Буратіно на Полі чудес.
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03.12.2021 13:45 Ответить
ага. а ещё -"холодильник розенлеф. и путёвку. в сибирь" (с). если и дальше такие бараны как они кэрувать будут.
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03.12.2021 13:46 Ответить
Виплати ростуть з кожним днем . Вже 20 000 !!!
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03.12.2021 13:46 Ответить
Можна і до 2 мільонів сказати, тю. 0 < 2 мільонів, отже "до"
М - математика.
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03.12.2021 14:03 Ответить
До 2019 года рождались плохие дети. Теперь хорошие.Но это на точно
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03.12.2021 13:47 Ответить
Этим детям ничего в Украине по конституции не принадлежало.. а с 19 года может будет что то ..
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03.12.2021 13:53 Ответить
Чим гірші діти, які народились до 2019 і є неповнолітніми на момент прийняття закону?
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03.12.2021 13:58 Ответить
Ви вже ділите шкури невбитого собаки?
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03.12.2021 14:05 Ответить
Я оцінюю чергову рекламну авантюру Зєлі.
Але він дарма розраховує на зростання рейтингів після її впровадження.
Ображених батьків неповнолітніх дітей, яких кинув цим "законом" Зєля, набагато більше, ніж тих, хто народив і ще народить дітей з 2019 по 2024 рік.
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03.12.2021 14:12 Ответить
Не переймайтеся... Це ж фантазії. Всі діти будуть гарними, ніхто нічого не отримає.
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03.12.2021 15:17 Ответить
Пусть хоть сделают бесплатное обучение для других детей
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03.12.2021 14:08 Ответить
вместе с 4000 дол. зарплаты учителей)))))
Як то кажуть - дурень думкою багатіє!!!!
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03.12.2021 13:48 Ответить
Головне пообіцяти. На момент повноліття "зелених" і духу тут не буде, вони будуть жити в Ізраїлі, Італії, росії та в інших країнах, витрачаюси долари, які стибзили в Українців.
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03.12.2021 13:48 Ответить
Якщо так піде і надалі, то навряд вони будуть жити.
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03.12.2021 14:06 Ответить
Дискримінація дітей за роком народження.
В стилі зебілів.
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03.12.2021 13:48 Ответить
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03.12.2021 13:48 Ответить
Циганва и так расплодилась щас вообще прирост пойдет
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03.12.2021 13:51 Ответить
Та ясно.Вже он вчителі отримали 4 тис$!
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03.12.2021 13:52 Ответить
фантазер
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03.12.2021 13:54 Ответить
А.Богдан хорошо знал слуг изнутри и чётко охарактеризовал-*сказочно тупые*.
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03.12.2021 13:54 Ответить
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03.12.2021 13:55 Ответить
Прошло 3 года, Арахман лежит на пляже Флориды и вспоминает как он лохам лапшу на уши вешал. Да, хорошее было время, бабло рекой текло в карманы. Не то что в штатах -пахать нужно по 18 часов в сутки....
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03.12.2021 13:55 Ответить
Ви про килимок з Арахамії?
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03.12.2021 14:08 Ответить
Непонятливый, я про урода зеленого, какой килимок...
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03.12.2021 15:19 Ответить
То ще питання, хто непонятливий, бо я також ясно написав: килимок з Арахамії. Хутром догори.
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03.12.2021 22:39 Ответить
из США он еле сбежал! там на него уголовное дело. никакая Флорида ему не светит
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03.12.2021 20:47 Ответить
Как же он в штаты ездит? Его бы сразу арестовали. То что у него есть американский паспорт точно никто не говорит. Но больше всего - есть.
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03.12.2021 21:16 Ответить
І знову обісцянки.
До ймовірного результату, який обісцяє пліснява, потрібно почекати, якихось, 18 років.
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03.12.2021 13:56 Ответить
"выбери меня, выбери меня - птица выборов завтрашнего дня"
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03.12.2021 13:56 Ответить
ЄС та Голос дали нуль голосів за цей , такий вкрай необхідний закон . От вам і "гетьман". Ворон ворону око не виклює
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03.12.2021 13:57 Ответить
Туди ж ідіотів не набирали.
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03.12.2021 14:09 Ответить
- На момент повноліття діти, які матимуть економічний паспорт, отримають до $20 тис.!
-Боргів?
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03.12.2021 13:59 Ответить
Через 18 лет ни Абрахимии, ни Главного 6олоборотька в Украине даже не будет. С кого спрашивать за 20-тку?
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03.12.2021 14:00 Ответить
А там или ишак или падишах сдохнут
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03.12.2021 14:01 Ответить
Рентні платежі сплачують не власники видобувних підприємств. Їх сплачуємо ми, споживачі газу, нафтопродуктів у складі цін і тарифів. А скористаються цими коштами ті, хто зараз "гріє руки" біля бюджету: владна верхівка. Через десять років вони вже будуть далеко з нашими грошима. Спитати буде ні з кого.
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03.12.2021 14:02 Ответить
Алё! А почему это только будущие дети могут(???) получить доляшку от недр и ископаемых которые по Конституции принадлежат народу,а все остальные уй?????
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03.12.2021 14:07 Ответить
А щоб той народ думав, кого у владу обирає.
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03.12.2021 14:10 Ответить
Темный Рыцарь

Мало кто может смотреть в завтрашний день так, как Владимир Александрович.

Идея заплатить по 10 тысяч долларов всем детям, родившимся в 2019 году нужна для того, чтобы обосновать создание специального государственного фонда, куда будут поступать средства ренты от добычи полезных ископаемых.

Этот фонд будет, очевидно, вкладывать деньги - для сохранения и приумножения, конечно - в облигации Минфина. А далее деньги через бюджет будут идти на Большую Стройку и, по отработанной уже схеме отката, в полюбившийся Слугам ОАЭ.

В принципе, Владимиру Александровичу сотоварищи абсолютно все равно, будут ли эти деньги выплачены в будущем украинцам, или нет. Вопрос погашения облигаций для выплаты фонду будет решать совсем другое правительство и президент.

Просто сейчас нужна очередная красивая обертка для очередной воровайки из бюджета.
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03.12.2021 14:09 Ответить
А чомуб абхазькому примату не поїхати на батьківщину та не продавати шаурму? А зезвиздіти всі можуть навіть хламідії без мізків
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03.12.2021 14:09 Ответить
Зебилье, скажите, как можно посчитать долларовый эквивалент этой суммы, если неизвестна сама сумма, неизвестен курс доллара на момент совершеннолетия и неизвестно, будет ли существовать доллар как таковой.
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03.12.2021 14:13 Ответить
Так это когда будет... А пенки с этого будут сняты сейчас. А потом ищите, свищите меня
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03.12.2021 17:44 Ответить
Ахинея!!!! Полная безграмотность и невежество!
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03.12.2021 14:26 Ответить
вони не кажуть чиї діти, думаю не наші з вами
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03.12.2021 14:35 Ответить
У него хороший учитель...звездит как зеленский.а в этом случае даже клован может позавидовать мастеру литературного слова.
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03.12.2021 14:45 Ответить
эти придурки уже посадили ярд деревьев, снизили коммунальные услуги, разобрались с олигархами, сейчас за детей взялись. 20процентам очередная моча в уши не помешает. Власть держится на дебилах.
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03.12.2021 14:47 Ответить
Которые они смогут потратить на музеи,концерты и спортзалы...зекрысы такие дегенераты
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03.12.2021 14:57 Ответить
На "тысячу Зеленского" можно будет купить книг
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03.12.2021 15:00 Ответить
Хамлогнидия ...
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03.12.2021 15:00 Ответить
массовик затейник с предсказаниями светлого будущего

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03.12.2021 15:05 Ответить
лол.

нарид хавает
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03.12.2021 15:23 Ответить
Бредят.
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03.12.2021 15:23 Ответить
Сухумская макака опять стебётся над ЗЕбыдлом
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03.12.2021 15:28 Ответить
Предварительный прогноз количества детей, которые родятся в 2021 году - порядка 260 тысяч. На выплату всем по 20 штук понадобится чуть больше 5 миллиардов долларов.
Классно принимать законы, по которым платить будет кто-то. В будущем. Году где-то в 2037-2039.
Главное опять наобещать побольше, типа зарплаты учителям по 4 штуки баксов. Глядишь, лохи опять за тебя проголосуют.
Давай The, жги дальше! Ксати, как там твой мулярд деревьев? Уже посадил?
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03.12.2021 15:34 Ответить
Один цент - це теж "до $20 тыс".
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03.12.2021 15:34 Ответить
То він про своїх дітей? Скромняга...
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03.12.2021 15:35 Ответить
200 т исч, але вони віртуальні
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03.12.2021 15:38 Ответить
Чергова передвиборча технологія ,знаючи що наступні вибори програють ось і мудрують ,що буде через 18 років хтось знає? і звідки гроші економіка не працює ,корупція ,олігархи.
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03.12.2021 15:41 Ответить
а если не заглядывать так далеко... а завтра или через месяц, что получат дети?
холодные школы и детсады (ибо нет угля и дорогой газ, да и некоторые не заключили договор и их тупо отрежут от благ после нового года), пустые родительские холодильники, удобные вещи из секонда, обилие туберкулезников, СПИДоносцов на улице.. ну и канешна - наркоманы не только в подъезде и за рулем тачек но и во главе Государства...
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03.12.2021 15:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=kfhMIXTNg00

Вот она президентская программа в фактах!!! Можете не верить, но видеофакты есть!!!
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03.12.2021 15:57 Ответить
Бреше, гад.
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03.12.2021 15:59 Ответить
На жадину не нужен нож, ему три короба соврешь, и делай с ним, что хошь...

Купляться виборці знову...
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03.12.2021 15:59 Ответить
Один из получателей 20 штук баксов:
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03.12.2021 16:25 Ответить
А потім воно скаже що воно нікому не винне крім своїх дітей.
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03.12.2021 16:28 Ответить
Где-то в Ростове заплакал Янукович))
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03.12.2021 16:40 Ответить
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03.12.2021 16:58 Ответить
+ ...."машинку " губозакаточну
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03.12.2021 17:04 Ответить
На момент совешеннолетия если можно будет купить за 20 килобаксов хороший ноут или что то аналогичное на то время то это будет хорошо
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03.12.2021 17:40 Ответить
А вам всё не так!? не так сел - не так стал - будет очень хорошо если такое примут и будут платить на деток до совершеннолетия, какой бы окончательной сумма не была - НО это гораздо больше чем совсем нечего.
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03.12.2021 18:12 Ответить
Не в моих правилах вступать в препирательства, но честное слово...
Речь идёт не о "будут платить на деток до совершеннолетия", а о единоразовой выплате в 2037 году. Тем, кто доживёт и вспомнит.
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03.12.2021 20:10 Ответить
тетя - фанат зеленского) это из серии - дурень думкою багатіє
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03.12.2021 21:09 Ответить
Ложь, ******* и провокация.
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03.12.2021 19:57 Ответить
Выберите меня президентом Украины и я обещаю, что государство Украина выплатит по 200 тыс.$ поголовно всем гражданам Украины в 2037 году. Если кто не сможет получить, ищите меня под пальмами на берегах тёплых морей.
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03.12.2021 20:04 Ответить
Ходжа Насредин

*****

, либо ишак помрет - либо визирь сдохнет...

И зачем ты обманул Эмира,
зачем взял деньги!
Когда он поймет, что ты его обманул, он бросит тебя в темницу!
- Успокойся жена, -
ответил Насреддин , - и получше спрячь деньги.
Я оговорил себе двадцать лет сроку.
За это время либо ишак издохнет, либо Эмир…
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03.12.2021 20:23 Ответить
пока будут выбирать тех кто обещает больше халявы, никаких 20 тыщ вы в жизни не увидите...
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03.12.2021 20:39 Ответить
в мозгу примитивных существ есть центр который считает "выгоду", получить двадцать штук ничего не вложив, это им кажется настолько выгодно, что это подавляет все зачатки критического мышления. на этом основаны все лохотроны...
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03.12.2021 20:56 Ответить
ВпопуВлизм чистой воды!
Прям щас наобещать ништяков побольше и свалить. А вы потом с других спрашивайте, почему не выполнено. А я причем? Я уже не президент. Красавец! ... Трускавец .... Писец!
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03.12.2021 21:52 Ответить
А чего так мало?

Давайте серьезно обсуждать 200 тыс. долларов каждому новорожденному при постоянно растущей дыре в бюджете и наглухо убитой ЗЕкомандой экономике.
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03.12.2021 22:53 Ответить
Господи, і це керує Україною! Люди! Ну як ви могли вибрате таке!
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04.12.2021 01:49 Ответить
Власть обещателей
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04.12.2021 15:22 Ответить
 
 