На момент совершеннолетия дети, у которых будет экономический паспорт, получат до $20 тыс., - "слуга народа" Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В "Слуге народа" продолжается дискуссия по поводу того, для кого будет вводиться "экономический паспорт", анонсированный президентом Владимиром Зеленским.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
По его словам, обсуждаются два варианта: экономический паспорт получают дети, рожденные начиная с 2019 года или уже после принятия закона.
"Мои шесть детей не попадают, но это стимул для еще шести", - заметил нардеп.
Руководитель фракции "СН" рассказал, что на момент совершеннолетия дети, имеющие экономический паспорт, получат 10-20 тыс. долларов в эквиваленте.
Говоря о том, на что можно будет потратить эти средства, политик рассказал: "На образование в Украине, на приобретение жилья для этого ребенка, а если все эти вопросы решены, он сможет перечислить эти средства себе на персональный накопительный пенсионный счет".
Пожалуйста, подождите...
Перед тив вчителів кинули з 4000 дольців зарплати, тепер майбутніх дітей кинуть на 20 тис дольців.
Гра йде по справжньому, відступати нікуди, позаду Ростов.
Хохли знову клюнуть на дармове
Опять заливные речи про Нью-Васюки
М - математика.
Але він дарма розраховує на зростання рейтингів після її впровадження.
Ображених батьків неповнолітніх дітей, яких кинув цим "законом" Зєля, набагато більше, ніж тих, хто народив і ще народить дітей з 2019 по 2024 рік.
Як то кажуть - дурень думкою багатіє!!!!
В стилі зебілів.
До ймовірного результату, який обісцяє пліснява, потрібно почекати, якихось, 18 років.
-Боргів?
Мало кто может смотреть в завтрашний день так, как Владимир Александрович.
Идея заплатить по 10 тысяч долларов всем детям, родившимся в 2019 году нужна для того, чтобы обосновать создание специального государственного фонда, куда будут поступать средства ренты от добычи полезных ископаемых.
Этот фонд будет, очевидно, вкладывать деньги - для сохранения и приумножения, конечно - в облигации Минфина. А далее деньги через бюджет будут идти на Большую Стройку и, по отработанной уже схеме отката, в полюбившийся Слугам ОАЭ.
В принципе, Владимиру Александровичу сотоварищи абсолютно все равно, будут ли эти деньги выплачены в будущем украинцам, или нет. Вопрос погашения облигаций для выплаты фонду будет решать совсем другое правительство и президент.
Просто сейчас нужна очередная красивая обертка для очередной воровайки из бюджета.
нарид хавает
Классно принимать законы, по которым платить будет кто-то. В будущем. Году где-то в 2037-2039.
Главное опять наобещать побольше, типа зарплаты учителям по 4 штуки баксов. Глядишь, лохи опять за тебя проголосуют.
Давай The, жги дальше! Ксати, как там твой мулярд деревьев? Уже посадил?
холодные школы и детсады (ибо нет угля и дорогой газ, да и некоторые не заключили договор и их тупо отрежут от благ после нового года), пустые родительские холодильники, удобные вещи из секонда, обилие туберкулезников, СПИДоносцов на улице.. ну и канешна - наркоманы не только в подъезде и за рулем тачек но и во главе Государства...
Вот она президентская программа в фактах!!! Можете не верить, но видеофакты есть!!!
Купляться виборці знову...
Речь идёт не о "будут платить на деток до совершеннолетия", а о единоразовой выплате в 2037 году. Тем, кто доживёт и вспомнит.
*****
, либо ишак помрет - либо визирь сдохнет...
И зачем ты обманул Эмира,
зачем взял деньги!
Когда он поймет, что ты его обманул, он бросит тебя в темницу!
- Успокойся жена, -
ответил Насреддин , - и получше спрячь деньги.
Я оговорил себе двадцать лет сроку.
За это время либо ишак издохнет, либо Эмир…
Прям щас наобещать ништяков побольше и свалить. А вы потом с других спрашивайте, почему не выполнено. А я причем? Я уже не президент. Красавец! ... Трускавец .... Писец!
Давайте серьезно обсуждать 200 тыс. долларов каждому новорожденному при постоянно растущей дыре в бюджете и наглухо убитой ЗЕкомандой экономике.