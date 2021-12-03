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Гособоронзаказ выполнен на 85%: из запланированных 23,1 млрд грн уже использовали 19,5 млрд грн, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Гособоронзаказ выполнен на 85%: из запланированных 23,1 млрд грн уже использовали 19,5 млрд грн, - Резников

Минобороны отстает с государственным оборонным заказом – на 1 декабря он выполнен на 85%.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, рассказал в ходе Часа вопросов правительству в Верховной Раде министр обороны Алексей Резников.

Он сообщил, что из запланированных 23,1 млрд грн оборонного заказа пошли в дело 19,5 млрд. Остальные, по его словам, будут пытаться наверстать за четыре недели.

Вынужденное удвоение темпов министр объяснил тем, что "это был первый год действия нового закона об оборонных закупках, не хватало необходимых подзаконных актов". Почему эти подзаконные акты не были своевременно приняты, министр не объяснил.

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"Среди приоритетов – ракетная программа и развитие возможностей флота", – также сказал он.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
Як виконали? За що заплатили? Де нова чи модернізована техніка? Куди списали гроші?
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03.12.2021 13:46
+4
Зеленые считают выполнение оборонзаказа по перечисленным укроборонпрому деньгам а не по поставленной продукции военного назначения

очередная ссанина в глаза
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03.12.2021 14:52
+2
ключевое слово - використали))) а куда - не важно
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03.12.2021 14:00
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Як виконали? За що заплатили? Де нова чи модернізована техніка? Куди списали гроші?
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03.12.2021 13:46 Ответить
Освоили!!!
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03.12.2021 14:05 Ответить
Тебе - отчет с картой местонахождения?
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03.12.2021 14:11 Ответить
Тут справа кожного вірити чи ні пану Резнікову
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03.12.2021 13:48 Ответить
По друге державне обороне замовлення взагалі-то під грифом Таємно
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03.12.2021 13:54 Ответить
Хіба, що під грифом таємно, а точніше "хір вам по всій морді". Чомусь при Порошенко це було не таємно, всі про все знали, особливо зелеботи і московська сволдота, коли розповідали про танкові ричаги, які везлися з московії - ну справа про "Свинарчуків" і клінстрони, коли знімали з техніки, що знаходилася на бойовому чергуванні - не таємно, а тут раз і таємно. Хавайте те, що ми вам дали?
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03.12.2021 14:03 Ответить
Помощникам народных депутатов повысили выплаты задним числом за уже отработанный 21 год.Проектом постановления устанавливается месячный фонд оплаты труда помощников каждого нардепа на уровне 50 прожиточных минимумов вместо 25.То есть более 120К в месяц.
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03.12.2021 13:58 Ответить
Це не справедливе
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03.12.2021 14:00 Ответить
ключевое слово - використали))) а куда - не важно
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03.12.2021 14:00 Ответить
Не могли вони навіть і використати, бо не було державного замовлення два роки, а тут щось з'явилося.
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03.12.2021 14:04 Ответить
По своевременно не принятым подзаконным актам надо брать за яйца Арахамию и Корниенко. Оборонка это им не диджейство с футбольчиком и корабельные сосны с бодрящим порошком. Биба и Боба - два ДЛБа
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03.12.2021 14:22 Ответить
Остальные миллиарды пошли на дороги для российских танков и др .военной техники.
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03.12.2021 14:23 Ответить
за таке, тре писок рівняти, не зважаючи на окуляри((((
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03.12.2021 14:38 Ответить
Зеленые считают выполнение оборонзаказа по перечисленным укроборонпрому деньгам а не по поставленной продукции военного назначения

очередная ссанина в глаза
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03.12.2021 14:52 Ответить
А чому ніхто не звертає уваги, що Резніков заявляє про "запланованих 23,1 млрд. грн оборонного замовлення"??? А згадайте, що в 2019-му році ДОЗ складав порядка 60-ти міліардів! (а, здається, більше, до ста лярдів... ну да ладно, влом лізти в гугл). То 23лярди - то це т.зв. "відкоригований" ДОЗ! Для порівняння, це - вартість десятка МБК, які виготовляє "Кузня на Рибальському"!!!!

Хіба стільки потрібно виділяти на оборону в період війни?
А порівняйте величину ДОЗу, який "запланований" на наступний 2022-гий бюджетний рік - і вам все стане зрозумілим!
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03.12.2021 15:19 Ответить
Куда использовали?
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03.12.2021 18:31 Ответить
Ок, тогда где Нептуны?
Где банально топливо млять для армии?
Дроны- камикадзе хоть один где?
Новые армейские джипы вместо уаз-ов где?
Где новая тяжелая бмп?
Танк Краб где?
Новые Пзрк типа Стингер где, самые простые?
Где Новые "Кольчуги"? - Их уже 3 года как придумали в двух версиях два разных завода- в Запорожье на заводе Искра, и в Киеве (инженеры которых вывезли из Донецка)
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03.12.2021 19:09 Ответить
 
 