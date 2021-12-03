Гособоронзаказ выполнен на 85%: из запланированных 23,1 млрд грн уже использовали 19,5 млрд грн, - Резников
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Минобороны отстает с государственным оборонным заказом – на 1 декабря он выполнен на 85%.
Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, рассказал в ходе Часа вопросов правительству в Верховной Раде министр обороны Алексей Резников.
Он сообщил, что из запланированных 23,1 млрд грн оборонного заказа пошли в дело 19,5 млрд. Остальные, по его словам, будут пытаться наверстать за четыре недели.
Вынужденное удвоение темпов министр объяснил тем, что "это был первый год действия нового закона об оборонных закупках, не хватало необходимых подзаконных актов". Почему эти подзаконные акты не были своевременно приняты, министр не объяснил.
"Среди приоритетов – ракетная программа и развитие возможностей флота", – также сказал он.
Топ комментарии
+6 Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий03.12.2021 13:46
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+2 Игорь Васечкин f37cf7d2
показать весь комментарий03.12.2021 14:00
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очередная ссанина в глаза
Хіба стільки потрібно виділяти на оборону в період війни?
А порівняйте величину ДОЗу, який "запланований" на наступний 2022-гий бюджетний рік - і вам все стане зрозумілим!
Где банально топливо млять для армии?
Дроны- камикадзе хоть один где?
Новые армейские джипы вместо уаз-ов где?
Где новая тяжелая бмп?
Танк Краб где?
Новые Пзрк типа Стингер где, самые простые?
Где Новые "Кольчуги"? - Их уже 3 года как придумали в двух версиях два разных завода- в Запорожье на заводе Искра, и в Киеве (инженеры которых вывезли из Донецка)