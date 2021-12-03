Бустерную дозу могут вводить через 9 месяцев после второй прививки, - Ляшко
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине по примеру Евросоюза могут ввести прививки бустерными дозами через девять месяцев после полной вакцинации.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом Ляшко сказал в кулуарах парламента.
Министр напомнил, что третью прививку в ЕС предлагают делать через девять месяцев. В Украине могут принять такое же решение, но сначала его на официальном уровне должны утвердить в Евросоюзе.
"Мы и технически готовы и плюс наличие вакцин также говорит, что мы можем в любой момент запустить бустерную дозу и расширить возрастную категорию", — добавил он.
Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав рассмотрит вопрос третьей дозы COVID-вакцины после вакцинации более 50% населения.
А впоследствии Ляшко заявил, что необходимо иметь 70% привитого населения.
Несколько позже глава Минздрава отметил, что в Украине будут вводить бустерную (третью) дозу вакцины тогда, когда по крайней мере один раз прививки от коронавируса получат не менее 60% взрослого населения.
Также министр сообщил, что вакцинация третьей дозой ориентировочно начнется в январе-феврале.
Пожалуйста, подождите...
Виготовлено за традиційною перевіреною технологією, температура зберігання+2-+8С.
І дуже сумнівно щоб хтось дотримувався вимог стосовно їхньої температури зберігання.
мРНК - генное оружие если кто еще не понял и последствий от него не знает никто !!!.
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-84976.html
Вакцина от коронавируса производства компании Moderna всё чаще становится причиной тяжелых заболеваний, вызванных побочными эффектами. Согласно официальным данным Swissmedic, препарат уже нанес непоправимый вред здоровью почти 1,3 тыс. привитых швейцарцев.
Вакцина производства Pfizer/BioNTech отстает ненамного.
С начала кампании вакцинации от коронавируса в Швейцарии зарегистрировано 2.161 тяжелый побочный эффект от тестовой вакцины. Об этом свидетельствуют последние официальные данные Swissmedic от 3 сентября 2021 года.
Количество тяжелых побочных эффектов вакцинации за 8 месяцев подскочило в 114 раз!
Swissmedic в 2019 году (последние достоверные данные, опубликованные ведомством) зафиксировал «19 тяжелых побочных эффектов вакцинации» и «77 важных с медицинской точки зрения побочных эффектов».
Как указали в конце заметки её авторы, Swissmedic имеет договор о сотрудничестве с Фондом Мелинды и Билла Гейтс. Это крайне важное замечание, ибо теперь можно быть уверенными, что статистика Swissmedic по последствиям от вакцинации никак не может быть завышена!
сколько накрутили на этой сфере шлюшко и ко - можно представить..
да
Верить ему? - х.з.
Ляшко - запрещал парки?
да
верить ему?
.....
....
А с виду вроде и не очень - ο
Також наголошується, що цей період враховує рекомендації Європейського центру профілактики і контролю захворювань (ECDC) щодо введення бустерних доз через 6 місяців. Додатковий період в три місяці гарантує, що в країнах-учасницям зможуть забезпечити доступ громадян до бустерів. (c)
І якщо бустерний укольчик на буде зроблено через 7 місяців після 2-го, то аусвайс анульовується.
наявність антитіл-вона і у безсимптомно перехворівших,і у вакцинованих однакова.
У більшості пацієнтів з COVID-19 вірус-специфічні антитіла IgM, IgA та IgG починали вироблятися через декілька днів після інфікування.
Антитіла класу A (IgA) - з'являються в перший тиждень після появи симптомів;
Антитіла класу M (IgM) - свідчать про недавнє інфікування та можуть розглядатись як ознака гострої фази інфекції;
Антитіла класу G (IgG) - обумовлюють віддалену відповідь організму, тобто те, що ми називаємо «імунітетом», вони зберігаються від 2 до 4 місяців і їх кількість залежить від того, як тяжко людина перехворіла.