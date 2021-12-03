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Бустерную дозу могут вводить через 9 месяцев после второй прививки, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Бустерную дозу могут вводить через 9 месяцев после второй прививки, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине по примеру Евросоюза могут ввести прививки бустерными дозами через девять месяцев после полной вакцинации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом Ляшко сказал в кулуарах парламента.

Министр напомнил, что третью прививку в ЕС предлагают делать через девять месяцев. В Украине могут принять такое же решение, но сначала его на официальном уровне должны утвердить в Евросоюзе.

"Мы и технически готовы и плюс наличие вакцин также говорит, что мы можем в любой момент запустить бустерную дозу и расширить возрастную категорию", — добавил он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав рассмотрит вопрос третьей дозы COVID-вакцины после вакцинации более 50% населения.

А впоследствии Ляшко заявил, что необходимо иметь 70% привитого населения.

Несколько позже глава Минздрава отметил, что в Украине будут вводить бустерную (третью) дозу вакцины тогда, когда по крайней мере один раз прививки от коронавируса получат не менее 60% взрослого населения.

Также министр сообщил, что вакцинация третьей дозой ориентировочно начнется в январе-феврале.

Также читайте: Более 37% взрослого населения в Украине прошли полный курс вакцинации, - Минздрав

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
Такая забота о людях)))) и все бесплатно))) Производство одной вакцины от гриппа стоит в три раза дешевле вакцины от ковида, но их никому бесплатно не кололи ))) На лечение детей и ОХМАТДЕТ, в бюджете денег нет. На лечение детских болезней СМСками всей страной собирают, а тут, на тебе, бесплатная вакцинация, каждый год по 2 раза. Ну ну...))))
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03.12.2021 14:06
+8
хм.. А говорили сразу что достаточно ОДНОЙ !? Но выясняется что третья, бустерная доза усилит иммунитет, поэтому после четвертой вы уже будете защищены почти полностью.. И когда 80% жителей получат пятую дозу, ограничения можно будет смягчить, потому что шестая доза останавливает размножение вируса и не дает ему распространяться.. Фух, я спокоен и верю, что седьмая доза решит Все наши проблемы, и у нас нет никакого основания бояться восьмой дозы... Клинические исследования девятой дозы доказали, что антитела сохраняются стабильнее после десятой дозы, а одиннадцатая доза гарантирует, что не будет новых мутаций, поэтому нет повода критиковать идею о разработке двенадцатой дозы...
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03.12.2021 14:49
+4
Действительно, китайська гидота намного полезнее. Товарищ Си подтвердит.
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03.12.2021 14:02
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Правила форума Совет форумчан
Головне щоб була можливість вколотись "Короноваком", а не змушували колоти яку-небудь піндоську гидоту.
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03.12.2021 13:57 Ответить
Действительно, китайська гидота намного полезнее. Товарищ Си подтвердит.
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03.12.2021 14:02 Ответить
А чому б ні?
Виготовлено за традиційною перевіреною технологією, температура зберігання+2-+8С.
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03.12.2021 14:05 Ответить
ахахахаха..
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03.12.2021 14:08 Ответить
Может, потому, что западные вакцины уже ввели сотням миллионов человек, и сколько-нибудь масштабных проблем с побочками не отмечено? И при этом Pfizer и Моderna намного эффективнее защищают от ковида?
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03.12.2021 14:18 Ответить
Сколь-нибудь заметного эффекта тоже кагбе не особо отмечено
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03.12.2021 14:22 Ответить
А хто порівнював їхню ефективність?
І дуже сумнівно щоб хтось дотримувався вимог стосовно їхньої температури зберігання.
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03.12.2021 14:27 Ответить
наразі маю зауважити, що ви поки що не маєте достатніх даних для твердження щодо існування чи ні " маштабных проблем с побочками". Це я зауважую, так би мовити, для чистоти експерименту.
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03.12.2021 14:31 Ответить
Настоящая вакцина делается минимум три года, и тестируется 5-10 лет. Они штампуют мРНК, смоделированную на компьютере за три дня и вуаля - подставляйте оппу !!!.
мРНК - генное оружие если кто еще не понял и последствий от него не знает никто !!!.
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03.12.2021 15:00 Ответить
Китайской вакцины ввели уже 2,5 миллиарда доз только в одном Китае
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03.12.2021 15:11 Ответить
Сообщения о предполагаемых побочных эффектах вакцинации против Covid-19 в Швейцарии
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-84976.html
Вакцина от коронавируса производства компании Moderna всё чаще становится причиной тяжелых заболеваний, вызванных побочными эффектами. Согласно официальным данным Swissmedic, препарат уже нанес непоправимый вред здоровью почти 1,3 тыс. привитых швейцарцев.
Вакцина производства Pfizer/BioNTech отстает ненамного.
С начала кампании вакцинации от коронавируса в Швейцарии зарегистрировано 2.161 тяжелый побочный эффект от тестовой вакцины. Об этом свидетельствуют последние официальные данные Swissmedic от 3 сентября 2021 года.
Количество тяжелых побочных эффектов вакцинации за 8 месяцев подскочило в 114 раз!
Swissmedic в 2019 году (последние достоверные данные, опубликованные ведомством) зафиксировал «19 тяжелых побочных эффектов вакцинации» и «77 важных с медицинской точки зрения побочных эффектов».
Как указали в конце заметки её авторы, Swissmedic имеет договор о сотрудничестве с Фондом Мелинды и Билла Гейтс. Это крайне важное замечание, ибо теперь можно быть уверенными, что статистика Swissmedic по последствиям от вакцинации никак не может быть завышена!
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03.12.2021 18:21 Ответить
Вы видели фото Гейтса на пляже? Он НИКОГДА не фоткается без рубашки! А знаете почему? На груди у него знак 666 !
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04.12.2021 12:06 Ответить
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03.12.2021 14:27 Ответить
Такая забота о людях)))) и все бесплатно))) Производство одной вакцины от гриппа стоит в три раза дешевле вакцины от ковида, но их никому бесплатно не кололи ))) На лечение детей и ОХМАТДЕТ, в бюджете денег нет. На лечение детских болезней СМСками всей страной собирают, а тут, на тебе, бесплатная вакцинация, каждый год по 2 раза. Ну ну...))))
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03.12.2021 14:06 Ответить
на эту аферу, из бюджета ежедневно выделятся миллионы, не зря синагога засекретила информацию по поставке шмурдяка..
сколько накрутили на этой сфере шлюшко и ко - можно представить..
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03.12.2021 14:10 Ответить
Від грипу дуже рідко хто помирає, а від ковіду 2,3 зі 100 помирають, тому вона і безкоштовна.
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03.12.2021 14:31 Ответить
По данным ВОЗ ежегодно из-за употребления табака умирают более 5 млн человек - это больше, чем от ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии. По данным доклада, выпущенного сегодня Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в 2016 г. в результате вредного употребления алкоголя умерло более 3 миллионов человек. Это означает, что каждый двадцатый случай смерти был связан с алкоголем. Более трех четвертей этих случаев смерти произошли среди мужчин. В целом, более 5% глобального бремени болезней вызвано вредным употреблением алкоголя. Не смешите меня своим КОВИДом и количеством смертей.
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03.12.2021 14:36 Ответить
Все що ви вище перечислили це добровольці, а ковід це хвороба.
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03.12.2021 14:40 Ответить
..
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04.12.2021 11:56 Ответить
как Зеля - обсерал?
да
Верить ему? - х.з.
Ляшко - запрещал парки?
да
верить ему?
.....
....
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03.12.2021 14:06 Ответить
Наскільки відомо, то в Германії, Польші і інших країнах - вводять бустерну дозу через 6 місяців, а не через 9, як говорить Ляшко. У Европі через 9 місяців після 2- х доз буде не дійсний Сертифікат, якщо не має бустерної дози. Ляшко повністю завалив в Україні вакцинацію, особливо людей похилого віку, а тепер йому неохідно думати про бустер, бо чиновників не пустять в Европу.
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03.12.2021 14:15 Ответить
В Британии, поговаривают, планируют на 3 месяца переходить - омикрон всётаке ужастный!
А с виду вроде и не очень - ο
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03.12.2021 14:21 Ответить
Вангую, що за прикладом США визначення "повної вакцинації" шлюшко теж змінить з "отримали дві дози" на "отримали усі дози з урахуванням бустерних".
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03.12.2021 14:17 Ответить
Європейська комісія офіційно запропонувала змінити правила в'їзду до Євросоюзу для іноземців. Зокрема, пропонується скоротити термін дії сертифіката вакцинації від COVID-19 з 12 до 9 місяців, а для його продовження буде потрібна бустерна доза.
Також наголошується, що цей період враховує рекомендації Європейського центру профілактики і контролю захворювань (ECDC) щодо введення бустерних доз через 6 місяців. Додатковий період в три місяці гарантує, що в країнах-учасницям зможуть забезпечити доступ громадян до бустерів. (c)
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03.12.2021 14:17 Ответить
В тебя нужно колоть бустерную дозу. Каждый день.
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03.12.2021 14:18 Ответить
ляшко каждый день путается в версиях, то будет бустер, то 50, то 70% населения должно быть, то через 9 мес.... В голове каша у человека
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03.12.2021 14:19 Ответить
Шо пишут в конторе, то и озвучивает... Откуда у него что-то в голове?
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03.12.2021 14:30 Ответить
йому і його ляльководам головне, щоб каша буда у головах пересічних.
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03.12.2021 14:28 Ответить
а если переболел?!
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03.12.2021 14:29 Ответить
ага. 146 раз.
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03.12.2021 14:54 Ответить
шоб наверняка...
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03.12.2021 14:54 Ответить
Час клонів настав...)
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03.12.2021 14:35 Ответить
хм.. А говорили сразу что достаточно ОДНОЙ !? Но выясняется что третья, бустерная доза усилит иммунитет, поэтому после четвертой вы уже будете защищены почти полностью.. И когда 80% жителей получат пятую дозу, ограничения можно будет смягчить, потому что шестая доза останавливает размножение вируса и не дает ему распространяться.. Фух, я спокоен и верю, что седьмая доза решит Все наши проблемы, и у нас нет никакого основания бояться восьмой дозы... Клинические исследования девятой дозы доказали, что антитела сохраняются стабильнее после десятой дозы, а одиннадцатая доза гарантирует, что не будет новых мутаций, поэтому нет повода критиковать идею о разработке двенадцатой дозы...
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03.12.2021 14:49 Ответить
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03.12.2021 15:01 Ответить
ТЫ ВЕСЁЛЫЙ ИДИОТ. "Далее вакцина от столбняка вводится каждые 10 лет для всего взрослого населения."
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04.12.2021 12:09 Ответить
Сім п'ятниць на тиждень, сам не знає, що коли і як говорив.
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03.12.2021 15:16 Ответить
Деточка! А вам не кажется, что ваше место возле параши
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03.12.2021 15:38 Ответить
А почему нет бустерного министра здравоохранения ?
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03.12.2021 16:16 Ответить
Хочу вакцинироваться, но нечем. Модерна-в лидерах по побочкам и смертности, астра-зенека не отстает от модерны, тромбозы обеспечены, пфайзер, там вообще темный лес и полное сокрытие данных, короновак, так эфективность 50 на 50, но ее мочат фармацевтические гиганты... Хочу такую вакцину, которой ширнули Зеленского и Ляшка! Полный отрыв в астрал на пол года минимум!
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03.12.2021 19:21 Ответить
У Франції - 5.
І якщо бустерний укольчик на буде зроблено через 7 місяців після 2-го, то аусвайс анульовується.
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03.12.2021 20:28 Ответить
*не
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03.12.2021 20:28 Ответить
Этот "специалист" в курсе, что короновирусы часто вызывают антителозависимое усиление инфекции, легкие сгорают за считанные дни и наличие антител в крови играет роль троянского коня. АНТИТЕЛА НЕ ДОЛЖНЫ ПОСТОЯННО ЦИРКУЛИРОВАТЬ В КРОВИ!!! С каждой бустерной дозой риск смертности становится все выше и выше!
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04.12.2021 09:12 Ответить
особливо тупим.

наявність антитіл-вона і у безсимптомно перехворівших,і у вакцинованих однакова.

У більшості пацієнтів з COVID-19 вірус-специфічні антитіла IgM, IgA та IgG починали вироблятися через декілька днів після інфікування.

Антитіла класу A (IgA) - з'являються в перший тиждень після появи симптомів;
Антитіла класу M (IgM) - свідчать про недавнє інфікування та можуть розглядатись як ознака гострої фази інфекції;
Антитіла класу G (IgG) - обумовлюють віддалену відповідь організму, тобто те, що ми називаємо «імунітетом», вони зберігаються від 2 до 4 місяців і їх кількість залежить від того, як тяжко людина перехворіла.
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04.12.2021 11:54 Ответить
Только у переболевших антитела, сделав свое дело, выводятся из организма, но клетки памяти помнят контакт с вирусом и запустят процесс выработки в любой момент. У особей же с искуственной стимуляцией выработки антител, эта непереваренная биомасса, с прикрепленными фрагментами непонятно чего, слабо выводится из организма,а учитывая токсический состав "вакцин", все это накапливается в организме и дает куммулятивный эффект с каждой новой дозой.
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04.12.2021 12:12 Ответить
и так будет каждые 9 месяцев ещё долго... пока антиваксы все повымирают, вакцинированные будут колоться
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04.12.2021 19:08 Ответить
 
 