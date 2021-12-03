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23-летний бариста и семья из Тернопольской области: СМИ выяснили, кого ФСБ выдает за украинских "шпионов". ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Среди трех украинцев, задержанных ФСБ РФ по подозрению в работе на украинские спецслужбы, есть 23-летний бариста, а также отец и сын из Тернопольской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduza.

2 декабря 2021 года ФСБ РФ объявила о задержании агентов сразу двух украинских силовых ведомств – СБУ и Главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) – и опубликовала их "свидетельства". Двое, отец и сын, якобы занимались шпионажем; третий – 23-летний Александр Цилык, по данным ФСБ – готовил в России теракт.

Meduza пишет, что один из задержанных, 23-летний Александр Цылик, отучившись на специалиста по банковскому делу, начал работать не по специальности, а в кафе и барах. Судя по соцсетям Цилыка, кофе он действительно занимался профессионально (в том числе дорогими сортами вроде копи лювака).

23-летний бариста и семья из Тернопольской области: СМИ выяснили, кого ФСБ выдает за украинских шпионов 01
Александр Цилык

Его мать, киевлянка Милана Цилык, говорит, что сын последние два года увлекался кофе, ездил на фестивали, разбирался в особенностях напитка, а к его мнению прислушивались. В соцсетях Цилык часто публиковал фото с кофе. Отмечается, что голос своего сына Александра мать услышала впервые с октября 2021 года, когда тот отправился в деловую поездку в Россию.

После исчезновения Цилык был объявлен в розыск в Украине. Но первые сведения о нем поступили только через месяц, в ноябре, вспоминает его мать.

Также читайте: ФСБ РФ заявила о задержании трех украинских "шпионов", один из которых якобы готовил теракт

"Я звонила в посольство - и они делали запрос [в Россию], - рассказывает она. - Им сказали, что он задержан. Как-то странно вообще они [в ФСБ]: по правилам, должны были и консулу сообщить - а ничего этого не было".

ФСБ, в свою очередь, утверждает, что Цилыку "поручили устроить теракт" в России. На вроде бы "видео с признанием" он говорит, что делал это по заданию ГУР. Однако мать Цилыка убеждена: ее сын, отец двух маленьких детей, не поддерживал связей с разведкой – и на него могли оказывать физическое давление.

"Армия это вообще не наше, – утверждает она. – У него двое маленьких детишек. Я, к сожалению, не знаю, но я точно знаю, что это все придумано. Я тоже видела видео [показаний] – и я вижу, что он читает [из бумажки]: вижу, что на него оказывали давление.

Остальные задержаные – Зиновий и Игорь Ковали, отец и сын. По версии ФСБ они якобы "работали на СБУ" и приехали в Россию, чтобы "сфотографировать мосты и теплоэлектростанцию" за $10 000 вознаграждения.

Также читайте: СБУ о "задержании украинских агентов" в России: "Подобные заявления ФСБ следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны"

В российской спецслужбе утверждают, что 6 октября 22-летний Игорь Коваль встретился в кафе в Тернополе с "будущим куратором Василием Коваликом" и согласился на сотрудничество, написав соответствующую расписку и выбрав псевдоним Торик.

23-летний бариста и семья из Тернопольской области: СМИ выяснили, кого ФСБ выдает за украинских шпионов 02
Игорь Коваль

На якобы "видео с признанием" Коваль говорит, что дома отец как ни в чем ни бывало спросил, как прошла встреча с вербовщиком, а потом признался, что и сам "сотрудничает с СБУ" под псевдонимом Бык. Затем к разговору якобы подключилась мать Ирина и тоже призналась в сотрудничестве со спецслужбами под псевдонимом Школа. По данным из соцсетей женщины, она родилась в селе Перепельники, получила педагогическое образование и минимум до 2017 года работала в школе.

23-летний бариста и семья из Тернопольской области: СМИ выяснили, кого ФСБ выдает за украинских шпионов 03
Зиновий Коваль

Как пишут росСМИ, только через неделю после "вербовки" Игорь Коваль с отцом уехали в РФ, где и были задержаны, а в их автомобиле якобы обнаружили оружие.

В СБУ новость о задержании шпионов назвали фейком.

"Подобные заявления ФСБ РФ следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков играют важную роль", - заявил представитель СБУ Артем Дехтяренко.

Он напомнил, что за последние месяцы украинские спецслужбы "разоблачили" около 50 российских агентов: "Были поименно установлены офицеры ФСБ РФ и перехвачены их разговоры. Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая в очередной раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+81
Якого чорта вони опинилися на Московії? Не знали куди їдуть? Б
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03.12.2021 14:11
+73
Поїхав в рашку і потрапив за грати. Яка несподіванка!
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03.12.2021 14:11
+65
Нахрен туда ездить на расию, чтоб из вас шпионов делали
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03.12.2021 14:11
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03.12.2021 15:21 Ответить
Если честно - абсолютно на них пох
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03.12.2021 15:26 Ответить
Та там в основном ботва, не стоит обращать внимание.
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03.12.2021 16:21 Ответить
То что они дол....ы, понятно. Но никто не обратил внимания, на то что не было доступа консула ни при аресте ни при "рассмотрении" дела, это нарушение всех возможных процедур. То что расказывают эти долбни вынужденная мера, но теперь они будут сидеть долго и счастливо (в том числе на швабре). Но возникает вопрос куда смотрит наш МИД???
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03.12.2021 15:37 Ответить
"Армія це взагалі не наше, - стверджує вона. - У нього двоє маленьких діточок.
***** драная. У остальных ветеранов нет детей. Теперь сиди - нехер по запоребрикам шастать!
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03.12.2021 15:43 Ответить
написавши відповідну розписку та обравши псевдонім Торік.
*****!!! А мы в свое время еще с Голливуда ржали, как они совковые фамилии перекручивали
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03.12.2021 15:47 Ответить
Коли потягне у ресурсну ********* слід мати на увазі, що за секеунду-другу можна стати страшним і опасним шпійоном!
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03.12.2021 15:47 Ответить
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине...
Якби сама, ще б нічого,
А то й стара мати,
Що привела на світ Божий,
Мусить погибати.
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03.12.2021 16:12 Ответить
Двойственное чувство, с одной стороны жаль этих недотёп, поломанная жизнь и всё такое, а с другой стороны если они бараны тупорылые для которых Рашка это братский народ, то что уж теперь? Теперь суровость бытия их многому научит.
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03.12.2021 16:19 Ответить
Считаю, что нет никакого смысла публиковать тут новости по такой тематике, все равно тугие на голову будут ломиться на московию за деревянным рублем, а их там будут сажать, посадили этих - найдут ещё кого посадить, тех, кому нет никакой разницы, полно
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03.12.2021 16:30 Ответить
Ну, якщо "армія - то не наше", то напевне російська тюрма то ваше всьо.
"Нехай щастить" на восьмому році війни.
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03.12.2021 16:37 Ответить
хотів пожаліти, але мабуть, не треба - на 80му році війни поїхати у кацапостан у справах... невже, зе-лупину маячню наслухалися? чи квартал занадто часто дивилися? у будь-якому разі, кількома дурнями у країні поменшає...
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03.12.2021 16:37 Ответить
Будут меня на нового Цемаха?
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03.12.2021 16:38 Ответить
Тех кто готовил новую операцию в сепарский тыл- прошлым летом арестовали сбу-ники баканова
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03.12.2021 19:38 Ответить
Если нет ума,значит, получай швабру в жопу
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03.12.2021 16:44 Ответить
что баристе мешало работать в той же Польше? любовь к русским березкам?
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03.12.2021 17:04 Ответить
да и хер с ним. пусть почефирит годиков пять, раз ума нет
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03.12.2021 18:19 Ответить
Я когда нить туда поеду. Разыскать холмик с номерной табличкой убитого кацапами моего брата. Больше мне там нечего делать
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03.12.2021 17:20 Ответить
Ну що,є ще в кого небудь бажання поїхати в кацапію?
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03.12.2021 17:25 Ответить
І ***** поміняють на когось....
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03.12.2021 17:33 Ответить
Люди! Не надо ездить в этот мордор! Они там со своих верёвки вьют, а вас вообще за людей не считают. Поверьте, пол-часа работы с телом - и человек сам будет проситься на чистосердечное, что он хотел мавзолей взорвать. Не едьте в рашку!
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03.12.2021 17:47 Ответить
то свидєтєль ЗЕ...нє всьо так адназначно...адіннарот...
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04.12.2021 21:50 Ответить
сам едешь на паРашу, кто тебе доктор, что в итоге окажешься на швабре?
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03.12.2021 18:07 Ответить
стало известо какой мост собирался фотографировать украинский шпион на россиюшке
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03.12.2021 18:17 Ответить
І отак какаяразніца розуміє, що різниця є. Шкода, якщо хтось із них дійсно був агентом і провалився. ""Армія це взагалі не наше... ... він узяв на себе якусь гидоту". Тепер ваше - російська тюрма. Повний гламур і смакота.
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03.12.2021 18:35 Ответить
В Україні нема чого робити спеціалістам банківської справи. А от баристи на Роісє дуже потрібні.
Мабуть такий ах...ний фінансист вивчився, що тільки як розливник кави зміг себе реалізувати.

Хоча ми всі знаємо відомого юриста та політика, який після юрфаку зміг себе реалізувати виключно, як скоморох-членограй.
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03.12.2021 22:46 Ответить
І не має резону цих вилупків міняти на кого-небудь,хай сидять по повній програмі,якого Х... туди поперлись,можливо Зеля послав,тоді КОНЕЧНО
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03.12.2021 19:00 Ответить
Адекватным людям было понятно и до 2014 года что россия нам не друг.
А эти заробитчани еще и во время воцны туда поперлись. Пример Павла Гриба ничему не научил? Электорат ЗЕ, походу
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03.12.2021 19:33 Ответить
в рашке мосты есть ..секретные и тэс я могу совковую в инете посмотреть азхахахах ****
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03.12.2021 19:43 Ответить
відучившись на спеціаліста з банківської справи, почав працювати не за фахом, а у кав'ярнях та барах Роісі.

Засуджений, як шпигун. Ашипка ризидента.
Хоча нічого не казало, що він не є українским фінансистом.
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03.12.2021 22:42 Ответить
6 лет учился на юриста?
5 минут и ты бариста Зеленский!!!
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03.12.2021 22:43 Ответить
Нехер по пидоРоссиям всяким шляться, когда с этими ублюдками война идет!!!
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03.12.2021 23:36 Ответить
Це з розряду-,, адіннарот,, . Какаяразніца.
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04.12.2021 21:49 Ответить
Без українського лоха у кацапів жизнь плоха.
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04.12.2021 06:13 Ответить
Ну а если поверить фсб ,то тогда крот ,куратор всех силовых ведомств и советник в офисе президента руслан демченко в игре и результативность его роботы налицо
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04.12.2021 09:07 Ответить
Це з розряду тих хохлів-,, не всьо так одназначно...,, От будуть років 20 сидіти...
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04.12.2021 21:47 Ответить
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