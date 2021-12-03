23-летний бариста и семья из Тернопольской области: СМИ выяснили, кого ФСБ выдает за украинских "шпионов". ФОТО

Среди трех украинцев, задержанных ФСБ РФ по подозрению в работе на украинские спецслужбы, есть 23-летний бариста, а также отец и сын из Тернопольской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduza.

2 декабря 2021 года ФСБ РФ объявила о задержании агентов сразу двух украинских силовых ведомств – СБУ и Главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) – и опубликовала их "свидетельства". Двое, отец и сын, якобы занимались шпионажем; третий – 23-летний Александр Цилык, по данным ФСБ – готовил в России теракт.

Meduza пишет, что один из задержанных, 23-летний Александр Цылик, отучившись на специалиста по банковскому делу, начал работать не по специальности, а в кафе и барах. Судя по соцсетям Цилыка, кофе он действительно занимался профессионально (в том числе дорогими сортами вроде копи лювака).



Александр Цилык

Его мать, киевлянка Милана Цилык, говорит, что сын последние два года увлекался кофе, ездил на фестивали, разбирался в особенностях напитка, а к его мнению прислушивались. В соцсетях Цилык часто публиковал фото с кофе. Отмечается, что голос своего сына Александра мать услышала впервые с октября 2021 года, когда тот отправился в деловую поездку в Россию.

После исчезновения Цилык был объявлен в розыск в Украине. Но первые сведения о нем поступили только через месяц, в ноябре, вспоминает его мать.

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"Я звонила в посольство - и они делали запрос [в Россию], - рассказывает она. - Им сказали, что он задержан. Как-то странно вообще они [в ФСБ]: по правилам, должны были и консулу сообщить - а ничего этого не было".

ФСБ, в свою очередь, утверждает, что Цилыку "поручили устроить теракт" в России. На вроде бы "видео с признанием" он говорит, что делал это по заданию ГУР. Однако мать Цилыка убеждена: ее сын, отец двух маленьких детей, не поддерживал связей с разведкой – и на него могли оказывать физическое давление.

"Армия это вообще не наше, – утверждает она. – У него двое маленьких детишек. Я, к сожалению, не знаю, но я точно знаю, что это все придумано. Я тоже видела видео [показаний] – и я вижу, что он читает [из бумажки]: вижу, что на него оказывали давление.

Остальные задержаные – Зиновий и Игорь Ковали, отец и сын. По версии ФСБ они якобы "работали на СБУ" и приехали в Россию, чтобы "сфотографировать мосты и теплоэлектростанцию" за $10 000 вознаграждения.

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В российской спецслужбе утверждают, что 6 октября 22-летний Игорь Коваль встретился в кафе в Тернополе с "будущим куратором Василием Коваликом" и согласился на сотрудничество, написав соответствующую расписку и выбрав псевдоним Торик.



Игорь Коваль

На якобы "видео с признанием" Коваль говорит, что дома отец как ни в чем ни бывало спросил, как прошла встреча с вербовщиком, а потом признался, что и сам "сотрудничает с СБУ" под псевдонимом Бык. Затем к разговору якобы подключилась мать Ирина и тоже призналась в сотрудничестве со спецслужбами под псевдонимом Школа. По данным из соцсетей женщины, она родилась в селе Перепельники, получила педагогическое образование и минимум до 2017 года работала в школе.



Зиновий Коваль

Как пишут росСМИ, только через неделю после "вербовки" Игорь Коваль с отцом уехали в РФ, где и были задержаны, а в их автомобиле якобы обнаружили оружие.

В СБУ новость о задержании шпионов назвали фейком.

"Подобные заявления ФСБ РФ следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков играют важную роль", - заявил представитель СБУ Артем Дехтяренко.

Он напомнил, что за последние месяцы украинские спецслужбы "разоблачили" около 50 российских агентов: "Были поименно установлены офицеры ФСБ РФ и перехвачены их разговоры. Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая в очередной раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками".