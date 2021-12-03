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Новости Происшествия
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Киевская область (3537) СБУ (18677) криптовалюта (81)

Разоблачена подпольная криптоферма в Киевской области, укравшая электроэнергии на 3,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины разоблачила подпольную криптоферму в Киевской области. Злоумышленники производили незаконный отбор электроэнергии и, по предварительным оценкам, нанесли этим более 3,5 млн грн ущерба.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба СБУ в Киевской области.

"Установлено, что противоправную деятельность организовали трое жителей Киевской области. Для майнинга криптовалют злоумышленники арендовали ангарное помещение в Бучанском районе, где и разместили специальное оборудование. К электроподстанции подключились в обход счетчика, поэтому платили символически минимальные суммы", - отмечается в сообщении.

В ходе обыска, проведенного по адресу, где осуществлялась противоправная деятельность, правоохранители изъяли специализированное оборудование на общую сумму более 6 миллионов гривен.

В сообщении подчеркивается: "В настоящее время в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к сделке лиц.

СБУ инициировала проведение компьютерно-технической и экономической экспертиз для определения точного размера нанесенного государству ущерба".

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились сотрудниками СБУ совместно со следователями СУ ГУ НП Украины в Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры с привлечением специалистов ЧАО "Киевские региональные электросети".

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Разоблачена подпольная криптоферма в Киевской области, укравшая электроэнергии на 3,5 млн грн, - СБУ 01
Разоблачена подпольная криптоферма в Киевской области, укравшая электроэнергии на 3,5 млн грн, - СБУ 02
Разоблачена подпольная криптоферма в Киевской области, укравшая электроэнергии на 3,5 млн грн, - СБУ 03
Разоблачена подпольная криптоферма в Киевской области, укравшая электроэнергии на 3,5 млн грн, - СБУ 04
Разоблачена подпольная криптоферма в Киевской области, укравшая электроэнергии на 3,5 млн грн, - СБУ 05
Разоблачена подпольная криптоферма в Киевской области, укравшая электроэнергии на 3,5 млн грн, - СБУ 06

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
уже было такое..., потом выяснилось, что это какая-то игровая компания, у которой все было путем, только с сбу они не захотели делиться ))
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03.12.2021 14:24
+3
Еще интереснее куда она девается после таких вот накрытий.....
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03.12.2021 14:19
+2
На асиках навряд будут игровые серверы делать.
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03.12.2021 14:34
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интересно, а крипты сколько намыли?
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03.12.2021 14:12 Ответить
Еще интереснее куда она девается после таких вот накрытий.....
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03.12.2021 14:19 Ответить
Похоже уже поделились. Дали за переквалификацию дела. С кражи в особо крупных на мошенничество.

Мошенничество не докажут по причине его отсутствия, и дело закроют.
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03.12.2021 14:38 Ответить
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03.12.2021 14:14 Ответить
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03.12.2021 15:53 Ответить
уже было такое..., потом выяснилось, что это какая-то игровая компания, у которой все было путем, только с сбу они не захотели делиться ))
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03.12.2021 14:24 Ответить
На асиках навряд будут игровые серверы делать.
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03.12.2021 14:34 Ответить
Можно напромити.

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03.12.2021 14:28 Ответить
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03.12.2021 14:29 Ответить
Нероби із фсбу вирішили пропіаритися втупу на статті ККУ, що підвідомча поліції.
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03.12.2021 14:36 Ответить
на последнем фото показаны счетчики элеткроэнергии, откуда сбытки ??? просто неуплата по элеткрике - это штраф.... сбу ... бу бу бу
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03.12.2021 14:40 Ответить
Пацаны к успеху шли, но не фартануло...
-000000 грн на оборудование, как бы не маленькая сумма....
Микро займ по ходу взяли...
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03.12.2021 14:41 Ответить
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03.12.2021 14:43 Ответить
..а это точно АпАсная работа для СБУ, а не для обычного участкового мента и местной энергоконторы..?
баклан-овцам лЭйтЭнанта Бакланова больше заняться нечем во время многолетней войны с Мордором?
понавыбыралы аматоров-аниматоров, дебилы..(
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03.12.2021 14:44 Ответить
Интересно, а ФБР в Штатах занимается подобной ерундой, тем более в военное время, или там нет подобных дураков ?
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03.12.2021 14:49 Ответить
Когда уже этих майнеров стрелять начнут? Видеокарту поиграться не купишь...
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03.12.2021 14:54 Ответить
у тебя асик вместо видеокарты?
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03.12.2021 20:56 Ответить
Пред предыдущими разгромленными уже извинились?
И какая разница, кто крадет э/э майнеры или теплицы?
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03.12.2021 15:25 Ответить
а причем тут СБУ ?
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03.12.2021 16:00 Ответить
Они всегда лезут туда где нажиться на чужем горе можно!
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03.12.2021 17:35 Ответить
Как я понял , крипта - это компетенция исключительно СБУ.
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03.12.2021 19:51 Ответить
 
 