Разоблачена подпольная криптоферма в Киевской области, укравшая электроэнергии на 3,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
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Служба безопасности Украины разоблачила подпольную криптоферму в Киевской области. Злоумышленники производили незаконный отбор электроэнергии и, по предварительным оценкам, нанесли этим более 3,5 млн грн ущерба.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба СБУ в Киевской области.
"Установлено, что противоправную деятельность организовали трое жителей Киевской области. Для майнинга криптовалют злоумышленники арендовали ангарное помещение в Бучанском районе, где и разместили специальное оборудование. К электроподстанции подключились в обход счетчика, поэтому платили символически минимальные суммы", - отмечается в сообщении.
В ходе обыска, проведенного по адресу, где осуществлялась противоправная деятельность, правоохранители изъяли специализированное оборудование на общую сумму более 6 миллионов гривен.
В сообщении подчеркивается: "В настоящее время в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к сделке лиц.
СБУ инициировала проведение компьютерно-технической и экономической экспертиз для определения точного размера нанесенного государству ущерба".
Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились сотрудниками СБУ совместно со следователями СУ ГУ НП Украины в Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры с привлечением специалистов ЧАО "Киевские региональные электросети".
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Мошенничество не докажут по причине его отсутствия, и дело закроют.
-000000 грн на оборудование, как бы не маленькая сумма....
Микро займ по ходу взяли...
баклан-овцам лЭйтЭнанта Бакланова больше заняться нечем во время многолетней войны с Мордором?
понавыбыралы аматоров-аниматоров, дебилы..(
И какая разница, кто крадет э/э майнеры или теплицы?