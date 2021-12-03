С погибшим от пули российского снайпера воином 93-й ОМБр Валерием Геровкиным попрощаются 5 декабря в Краматорске

Церемония прощания с погибшим от пули российского снайпера воином 93-й отдельной механизированной бригады Валерием Геровкиным состоится 5 декабря в Краматорске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В воскресенье, 5 декабря, в городе Краматорск Донецкой области, в 12:00 начнется церемония прощания с Валерием Евгеньевичем Геровкиным (позывной Гера), 1999 года рождения, солдатом, военнослужащим 93-й отдельной механизированной бригады, погибшим 1 декабря вечером в районе поселка городского типа Новотроицкое Волновахского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Валерий Геровкин родился 21.07.1999 в Краматорске. У него было среднее специальное образование. На военной службе в ВС Украины находился с сентября 2020 года, в 93-й ОМБр служил около года. В районе проведения ООС находился на первой ротации. У него остались родители.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вчера от пули российского снайпера близ Новотроицкого погиб воин 93-й ОМБр Валерий Геровкин. ФОТО