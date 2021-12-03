Несанкционированные прогулки и массовое чаепитие: мать пятерых детей в Беларуси приговорили к четырем годам колонии. ФОТО
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3 декабря Минский городской суд приговорил мать пятерых детей Ольгу Золотарь к 4 годам колонии общего режима.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радіо Свобода".
Жительницу Ждановичей обвинили в создании "экстремистских формирований" - чата "Ждановичи 2020 Клуб любителей песен Цоя" и канала "Ждановичи сегодня", в управлении сайтом dze.chat, а также в грубом нарушении порядка и содействии в нем.
"Ольгу Золотарь признали виновной по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования), ч. 1 и 2 ст. 342 (организация и обучение действиям, грубо нарушающих общественный порядок), ч. 1 ст. 16 ч. 1 статьи 342 (помощь в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок). Ольга не признала себя виновной ни по одной статье", - пишет правозащитный центр "Весна".
29 ноября прокурор требовал приговорить Золотаря к 5 годам колонии.
Задержали 38-летнюю Ольгу Золотарь 18 марта. В милиции утверждают, что женщина является "администратором местного дворового чата и организатором несанкционированных массовых мероприятий" – "чаепитий", "прогулок" и "концертов".
Ольга Золотарь – мать пятерых несовершеннолетних детей: старшей дочери 17 лет, младшему ребенку – четыре. Во время президентских выборов в августе 2020 года она была среди независимых наблюдателей, которых не пустили следить за подсчетом голосов на участке.
После выборов Золотарь помогала людям возле изолятора на улице Окрестина и в судах, ее задерживали и судили трижды. Первый раз – за фото из дворового чаепития. По словам Ольги, ее даже не было видно на этой фотографии. Второй раз Ольгу задержали 28 января у мурала члена Координационного совета Павла Латушко: она и еще несколько человек отмывали краску из закрашенного изображения. Там составили протоколы по статье о мелком хулиганстве. В третий раз ее задержали накануне Всебелорусского народного собрания на проспекте Независимости 31 января. Суд оштрафовал ее на 1450 белорусских рублей (это около 15 тысяч гривен).
Пожалуйста, подождите...
Зате є тупа ватна більшість, яка голосує за фуйло кремлівське, клована криворізьского, таракана картоплянного - а потім ховаються під спідницями жінок та за спинами дітей, вигукуючі "мизанивонигаласавали, ето всьо Госдеп/Порошенко!"
- Да нет… Это я сам пратеставал…
- А чего на кухне? Протеставаць нада на улице!...
- Я шо, дурной? На улице лячно, менты пабиць могуть… Да и драники моя Марыська смачные нажарила…
В чому різниця між українцями і білорусами?
Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»
......
помиловать. признать что он говно и незаконно осудили.
или лучше "фапать" на оглубленное озабоченное озадаченное Брюсселя?
ммм, Брюссель, вот давай санкции
аау, принимай Минск...
Ахаха, ой
Москва, а ты то тут что делаешь?
эээ, мимо проходила
Сподіваюсь, і ми не перетворимось на Білорусь
правильно так: президента-клоуна нужно!!!
И Зеленский в своей пресс-конференции ничего не говорил против Медвечука или Путина, а только против Порошенко. А еще раньше на своих говношоу Зеленский "шутил" не против Медвечука или Путина, а против майдана, голодомора, украинского языка и т.д. А на днях Зеленский взял в свой офис работать Шурму - сторонника Медведчука или Путина. Еще привести примеры про Медведчука или Путина?