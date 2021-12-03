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Несанкционированные прогулки и массовое чаепитие: мать пятерых детей в Беларуси приговорили к четырем годам колонии. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

3 декабря Минский городской суд приговорил мать пятерых детей Ольгу Золотарь к 4 годам колонии общего режима.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радіо Свобода".

Жительницу Ждановичей обвинили в создании "экстремистских формирований" - чата "Ждановичи 2020 Клуб любителей песен Цоя" и канала "Ждановичи сегодня", в управлении сайтом dze.chat, а также в грубом нарушении порядка и содействии в нем.

"Ольгу Золотарь признали виновной по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования), ч. 1 и 2 ст. 342 (организация и обучение действиям, грубо нарушающих общественный порядок), ч. 1 ст. 16 ч. 1 статьи 342 (помощь в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок). Ольга не признала себя виновной ни по одной статье", - пишет правозащитный центр "Весна".

Несанкционированные прогулки и массовое чаепитие: мать пятерых детей в Беларуси приговорили к четырем годам колонии 01
Фото: "Вясна"/телеграм

29 ноября прокурор требовал приговорить Золотаря к 5 годам колонии.

Задержали 38-летнюю Ольгу Золотарь 18 марта. В милиции утверждают, что женщина является "администратором местного дворового чата и организатором несанкционированных массовых мероприятий" – "чаепитий", "прогулок" и "концертов".

Ольга Золотарь – мать пятерых несовершеннолетних детей: старшей дочери 17 лет, младшему ребенку – четыре. Во время президентских выборов в августе 2020 года она была среди независимых наблюдателей, которых не пустили следить за подсчетом голосов на участке.

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После выборов Золотарь помогала людям возле изолятора на улице Окрестина и в судах, ее задерживали и судили трижды. Первый раз – за фото из дворового чаепития. По словам Ольги, ее даже не было видно на этой фотографии. Второй раз Ольгу задержали 28 января у мурала члена Координационного совета Павла Латушко: она и еще несколько человек отмывали краску из закрашенного изображения. Там составили протоколы по статье о мелком хулиганстве. В третий раз ее задержали накануне Всебелорусского народного собрания на проспекте Независимости 31 января. Суд оштрафовал ее на 1450 белорусских рублей (это около 15 тысяч гривен).

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+23
навіть не в кгб справа.. а в тім що НЕМА в беларусі чоловіків, або їх мізерна кількість..
Зате є тупа ватна більшість, яка голосує за фуйло кремлівське, клована криворізьского, таракана картоплянного - а потім ховаються під спідницями жінок та за спинами дітей, вигукуючі "мизанивонигаласавали, ето всьо Госдеп/Порошенко!"
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03.12.2021 14:39
+17
"ми ніколи не станемо Україною" (с)

Сподіваюсь, і ми не перетворимось на Білорусь
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03.12.2021 14:46
+14
Зате не майдонутьіє.
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03.12.2021 14:37
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Білоруські КГБісти добре пам"ятають як їх прадіди влаштовували "майовки" - під виглядом "випить на весняній природі" збиралися щоб підготувать "масові безпорядки"!!!
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03.12.2021 14:35 Ответить
навіть не в кгб справа.. а в тім що НЕМА в беларусі чоловіків, або їх мізерна кількість..
Зате є тупа ватна більшість, яка голосує за фуйло кремлівське, клована криворізьского, таракана картоплянного - а потім ховаються під спідницями жінок та за спинами дітей, вигукуючі "мизанивонигаласавали, ето всьо Госдеп/Порошенко!"
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03.12.2021 14:39 Ответить
до речі, таракан мінський дозозяйнувався - беларусь з 2017 року ІМПОРТУЄ картоплю в значних об'ємах
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03.12.2021 14:41 Ответить
І більше всього з України.
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03.12.2021 20:25 Ответить
- Слушай, сосед, а что это у тебя вечером за крики доносились из квартиры? «Жыве Беларусь!». Ты что, на кухне по телевизору протестный митинг смотрел?

- Да нет… Это я сам пратеставал…

- А чего на кухне? Протеставаць нада на улице!...

- Я шо, дурной? На улице лячно, менты пабиць могуть… Да и драники моя Марыська смачные нажарила…



В чому різниця між українцями і білорусами?
Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»
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03.12.2021 14:48 Ответить
Не знесли таргана, коли була можливість - тепер отримуйте. Саме тому Україна ніколи не була і не буде такою - як Білорусь чи росія.
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03.12.2021 14:35 Ответить
Перше ніж дорікати білорусам треба самим бубочку прибрати.
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03.12.2021 14:48 Ответить
З бубочкою все складно. Для початку треба визнати, що ми ідіоти, а це нікому не подобається.
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03.12.2021 15:53 Ответить
Починай з себе, решта підтягнеться
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03.12.2021 16:47 Ответить
Бубочку честно выбрали 73% идиотов. Издержки демократии. Умных людей всегда меньшинство
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03.12.2021 15:59 Ответить
Справжня демократія має запобіжники від ідіотизму особи, а ми поки що фальшива демократія., у нас не працює ні процедура імпічменту ні незалежна юридична гілка.
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03.12.2021 16:20 Ответить
згоден
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03.12.2021 16:28 Ответить
Бред какой то в 21 веке. Ещё б на рудники отправили.
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03.12.2021 14:36 Ответить
а кажуть ДНО непробивне
......
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03.12.2021 14:36 Ответить
Отакий він "не майдан".
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03.12.2021 14:37 Ответить
Зате не майдонутьіє.
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03.12.2021 14:37 Ответить
А вот нехрен чаи гонять на нычку, чаюют они понимаешь
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03.12.2021 14:50 Ответить
усатая картошка бы сделал чтобы себя обелить.... да, смешно.
помиловать. признать что он говно и незаконно осудили.
или лучше "фапать" на оглубленное озабоченное озадаченное Брюсселя?
ммм, Брюссель, вот давай санкции
аау, принимай Минск...
Ахаха, ой
Москва, а ты то тут что делаешь?
эээ, мимо проходила
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03.12.2021 14:38 Ответить
что присудят "членам семьи изменницы родины"?
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03.12.2021 14:41 Ответить
Хорошо хоть не расстреляли. Вместе с детями, как царя николашку.
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03.12.2021 14:43 Ответить
"ми ніколи не станемо Україною" (с)

Сподіваюсь, і ми не перетворимось на Білорусь
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03.12.2021 14:46 Ответить
Вже... то вже сталось. Ще трохи і буде остаточно.
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03.12.2021 15:45 Ответить
Ну и чего ей не сиделось? Могла бы пойти работать на МАЗ или БелАЗ и была бы достойным членом общества и примером для детей
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03.12.2021 14:47 Ответить
Ваш сарказм не оцінили.
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03.12.2021 15:14 Ответить
И шо теперь делать детям?? Они же теперь дети политической преступницы?! И в школе и на улице их будут прессовать
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03.12.2021 15:12 Ответить
А чего тебя блокировать? Ты ж зелёный до мозга костей. Это нормально
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03.12.2021 15:32 Ответить
Я голосовал за Пороха , но чтобы какой то клоун президента Украины в прямом эфире так ..... унижал!!!!

правильно так: президента-клоуна нужно!!!
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03.12.2021 15:34 Ответить
президент-клоун всю страну унижает на весь мир, вас это не беспокоит?
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03.12.2021 15:38 Ответить
Президент Украины всего навсего главный среди наших слуг .наемный работник, как и большинство из нас.так что относится к нему надо так же как и он к тебе относится.
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03.12.2021 18:11 Ответить
А ДБР дело возбудило тоже "не против Медвечука или Путина", а против Бутусова.
И Зеленский в своей пресс-конференции ничего не говорил против Медвечука или Путина, а только против Порошенко. А еще раньше на своих говношоу Зеленский "шутил" не против Медвечука или Путина, а против майдана, голодомора, украинского языка и т.д. А на днях Зеленский взял в свой офис работать Шурму - сторонника Медведчука или Путина. Еще привести примеры про Медведчука или Путина?
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03.12.2021 15:35 Ответить
А что скажут малороссы, которые дрочат на "процветающую Беларусь"? Наверное, скажут "меньше чаю пить надо было" и пожалуются на фашизм в Украине.
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03.12.2021 15:29 Ответить
Матері 5х дітей про них треба було думати,а не займатись не зрозуміло чим з перспективою попасти за грати. Але напевне не дуже ним переживала як до,так і після суду.
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03.12.2021 15:33 Ответить
она как раз про них и думала, боролась за будущее!!!
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03.12.2021 15:40 Ответить
Уже поздно сейчас..если вместо коктейлей Молотова мусорам цветы дарили то тогда уже надо было валить.а сейчас уже валить тихонько из страны ,или тихонько сидеть там или как тимоновская-нафиг с шумом
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03.12.2021 18:13 Ответить
Підтримуючи московську консерву тихановську в "боротьбі" проти московського холуя Луки??так там нічого б не змінилось все рівно.
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03.12.2021 21:45 Ответить
вот вы перевертыши!!! на белое, говорите черное
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03.12.2021 15:41 Ответить
Она и занималась! Только методы были не те чай, цветочки, фонарики, шарики, уточки - теперь расхлебывает
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03.12.2021 15:42 Ответить
Ну да, чай можна пити тільки по одному. цікаво, якщо 5-х дітей одночасно годувати, це масове зборище?
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03.12.2021 16:13 Ответить
да уж..., новость специально для тех, кто утверждает, в Белоруссии уровень счастья и процветания зашкаливает... по сравнению с Украиной... ну и хорошая иллюстрация для слов бацьки про то, что белорусам не по пути с демократичной Украиной, у них свой путь....
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03.12.2021 15:38 Ответить
Кружок любителей Цоя, это вам пострашнее Талибана! Короче глушат терпил ....
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03.12.2021 16:10 Ответить
Що таке "масове чаювання", 3-4 людей чи більше? С ябри, ви геть подуріли?
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03.12.2021 16:11 Ответить
Не сябри подуріли, просто в Білорусі настало беззаконня, порпані права громадян. Режим Лукашенка -це влада здичавілих ментів і КГБшників. Якби так сталось, що білоруси повстали б, то цих ментів без суду і слідства мали б перевішати лиш за те, що прислуговували режиму. От в Румуніі саме так і сталось - диктатора розстріляли, як собаку, а співробітників "Сігуранци" (румунське КГБ) люди відстрілювали, як вовків в лісі.
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03.12.2021 17:18 Ответить
Контужений Лука Мудіщев.
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03.12.2021 19:43 Ответить
Ользі триматися і скоріше побачити дітей, остальным белорусам... низко кланяемся и снимаем тапочки
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03.12.2021 20:56 Ответить
Якась єресь, про що стат'я? Адже диявол в деталях, а їх якраз і немає. Пуста стат'я
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04.12.2021 20:09 Ответить
 
 