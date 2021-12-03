С 6 декабря срок действия "желтых" сертификатов сократится до 30 дней, - Минздрав
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С понедельника срок действия "желтых" COVID-сертификатов будет составлять 30 дней, соответственно они не будут действительными у людей, которые сделали первую прививку более 30 дней назад, и не получили за это время вторую вакцину против COVID-19.
Об этом на брифинге в пятницу сказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.
"С понедельника будет уменьшен срок действия "желтых" ковид-сертификатов. Замечу, что на сегодняшний день их срок действия составляет 120 дней. Однако с понедельника он будет сокращен до 30. Мы наблюдаем появление тенденции, когда люди, получив первую дозу, не обратились вовремя" за второй. Это означает, что у человека нет эффективной защиты от болезни и его последствий, поэтому с 6 декабря все те граждане, у которых со дня получения первой дозы вакцины истечет этот срок, 30 дней, использовать "желтый" ковид-сертификат не смогут, он будет невалидным", - подчеркнула Карчевич.
По ее словам, на сегодняшний день в приложении "Дія" сгенерировано более 1,2 млн "желтых" ковид-сертификатов.
Замминистра призвала тех, кто сделал первую прививку против коронавирусной болезни более 30 дней назад, сделать вторую прививку в ближайшие выходные, ведь с понедельника их "желтые" ковид-сертификаты не будут действительными.
Пожалуйста, подождите...
Нині "штрикнулось" лише 37% населення. Схоже більшість забило на цю "вакцинацію". Жаль мене змусили "вакцинуватись" на роботі - погрожували відстороненням без оплати.
статистика підтверджує НЕОБХІДНІСТЬ ВАКЦИНАЦІЇ,незважаючи на не 100-відсоткову ефективність вакцин.
Из всех применяемых от КОВИД вакцин только вакцина от Джонсон и Джонсон действует за 1 укол. Остальным для достижения необходимого имунного ответа необходимо 2 укола.
А то как попка-дурак - где-то что-то о чем-то слышал, а, где, что и о чем - не в курсе.
А вот вам думать - таки не дано, судя по тому бреду, который вы накалякали после своих слов "я думаю".
Вам сделают 2 инъекции вакцины AstraZeneca от COVID-19. Вторую инъекцию следует
сделать через 4...12 недель после первой инъекции. Вам сообщат, когда вам нужно вернуться
для получения второй инъекции.
Если первая доза от COVID-19-это вакцина AstraZeneca, вторая инъекция для завершения
курса вакцинации от COVID-19 также должна быть вакциной AstraZeneca.
Если вы пропустите назначенное время для введения второй инъекции вакцины
AstraZeneca от COVID-19
Если вы забыли прийти в назначенное время, обратитесь за консультацией к своему врачу,
аптекарю или медсестре. Важно прийти в назначенное время для введения второй инъекции
вакцины AstraZeneca от COVID-19. Если вы пропустите плановую инъекцию, то можете быть
не полностью защищены от COVID-19.
1. Так забавно написано - 4....12 (ведь так нигде не пишут, обычно 4-12)
2. если 1 астразенека то второй хоть усрись но нужно ей же, никаких смесей.
3.Ну и если ты не укололся второй зенекой то...., а хз что то, даже сами не смогли изложить что будет дальше, ведь по логике первая по сути должна так сказать сгореть, ибо механизм не запущен на полную.
у Омікрона куди легші наслідки,ніж у Дельти
тому,думаю,з часом щорічна вакцинація від Ковід буде на планеті усталеною нормою..
2.особисті образи мені давно ДО ДУПИ
танк клопів не давить
Например Файзер, нужно 2 вакцинации для получения иммунитета!
Вторая доза должна быть не позднее 28 дней, после первой.
Если прошло 2 месяца, первую нужно колоть снова?
Вторая доза должна быть не позднее 28 дней, после первой.
Если прошло 2 месяца, первую нужно колоть снова?
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ТРЕТЯ ВЖЕ БУСТЕРНА.
Бустерну дозу можуть вводити через 9 місяців після другого щеплення, - Ляшко Джерело: https://censor.net/ua/n3303200
Бустерная делается только после того, как подействуют первые две! Иначе эффект будет как от плацебо.
Отныне на Португальском острове Мадейра все вакцинированные лица должны подвергаться еженедельным тестам, чтобы пользоваться теми же правами, что и ранее.
В настоящее время в Лиссабоне достаточно холодно для этого региона, и для прохождения теста людям приходится стоять в очереди более часа на улице.
Это увеличивает вероятность того, что они простудятся и потеряют права на свободу, ради которой они были вакцинированы и проверены.
Права вакцинированных людей будут становиться все меньше и меньше, и от них потребуется не только проходить тестирование, но и регулярно делать инъекции.
ЦЕ ЕПІЧНО!
Поэтому останавливаться низзя!
После полноценной прививки иммунитет сохраняется не менее 6 месяцев.