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С 6 декабря срок действия "желтых" сертификатов сократится до 30 дней, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

С 6 декабря срок действия

С понедельника срок действия "желтых" COVID-сертификатов будет составлять 30 дней, соответственно они не будут действительными у людей, которые сделали первую прививку более 30 дней назад, и не получили за это время вторую вакцину против COVID-19.

Об этом на брифинге в пятницу сказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.

"С понедельника будет уменьшен срок действия "желтых" ковид-сертификатов. Замечу, что на сегодняшний день их срок действия составляет 120 дней. Однако с понедельника он будет сокращен до 30. Мы наблюдаем появление тенденции, когда люди, получив первую дозу, не обратились вовремя" за второй. Это означает, что у человека нет эффективной защиты от болезни и его последствий, поэтому с 6 декабря все те граждане, у которых со дня получения первой дозы вакцины истечет этот срок, 30 дней, использовать "желтый" ковид-сертификат не смогут, он будет невалидным", - подчеркнула Карчевич.

По ее словам, на сегодняшний день в приложении "Дія" сгенерировано более 1,2 млн "желтых" ковид-сертификатов.

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Замминистра призвала тех, кто сделал первую прививку против коронавирусной болезни более 30 дней назад, сделать вторую прививку в ближайшие выходные, ведь с понедельника их "желтые" ковид-сертификаты не будут действительными.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
Каарочи, скоро будет обязаловка раз в 3 месяца получать очередную вакцину, иначе не выжить...
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03.12.2021 14:40
+8
Та ну нах.....
Нині "штрикнулось" лише 37% населення. Схоже більшість забило на цю "вакцинацію". Жаль мене змусили "вакцинуватись" на роботі - погрожували відстороненням без оплати.
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03.12.2021 14:39
+7
Пока.действует,а там и зеленый сократят до пол года
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03.12.2021 14:50
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Та ну нах.....
Нині "штрикнулось" лише 37% населення. Схоже більшість забило на цю "вакцинацію". Жаль мене змусили "вакцинуватись" на роботі - погрожували відстороненням без оплати.
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03.12.2021 14:39 Ответить
Так, дуже жаль, у тебе ж, мабудь днк змінилось і ти зараз працюєш, як блютуз-пристрій і взагалі ти вже помер. Чи ще щось навіть гірше?
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03.12.2021 14:42 Ответить
ты что педагог или гос.служащий что тебя грозились уволить?
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03.12.2021 14:51 Ответить
Это вы у меня спрашиваете? Уверены?
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03.12.2021 15:40 Ответить
Викидень мозоку.
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03.12.2021 15:01 Ответить
Надеюсь шо хоть жену не змусили вакцинуватись, бо то-то нащо таке дурне, як тато, потомство.
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03.12.2021 14:43 Ответить
Жена вакцинировалась только поту что 1000 обещали. Она думала сапоги купить а ей на фитнес дали, опять, думает ее обворовали...
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03.12.2021 14:48 Ответить
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03.12.2021 16:45 Ответить
Ну ти ж дурне народилося,щей мабуть ідіотів таких самих наробило
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03.12.2021 14:51 Ответить
Зебилок, браво... Ход ваших мыслей сходится конусом в одну точку , как у вашего главзеба... Типо, тупо пожрать на уровне рефлекса и на уровне того же рефлекса освободить место для тупо очередной раз "покушать"... Ну, если у вас не обрезанный, мож ужовлетворить иСЧьо вашу сексуальную потребность ( на уровне рефлекса по самосохранению) ... ПХИ...
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03.12.2021 16:53 Ответить
Тобто, дядьку, за гроші Ви не тільки штрикнуться готові а й на парад під прапорами веселки вийти?!
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03.12.2021 14:46 Ответить
Не, еще сходить на анализы к спальчевскому... А ШО ДЕЛАТЬ,,,
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03.12.2021 16:54 Ответить
Опять стучат по твоей тупой бестолковке😂🌷×××
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03.12.2021 15:01 Ответить
не лише Вас - багатьох так. Це і є примусова вакцинація
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03.12.2021 15:52 Ответить
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03.12.2021 20:37 Ответить
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04.12.2021 11:43 Ответить
Каарочи, скоро будет обязаловка раз в 3 месяца получать очередную вакцину, иначе не выжить...
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03.12.2021 14:40 Ответить
Сертификат полной прививки действует те же 12 месяцев.
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03.12.2021 14:43 Ответить
Безумство
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03.12.2021 14:46 Ответить


статистика підтверджує НЕОБХІДНІСТЬ ВАКЦИНАЦІЇ,незважаючи на не 100-відсоткову ефективність вакцин.
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04.12.2021 09:57 Ответить
Пока.действует,а там и зеленый сократят до пол года
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03.12.2021 14:50 Ответить
Тю, у вас очепятка, типо, через пол года...
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03.12.2021 16:57 Ответить
це скоро змінять, не хвилюйтесь...
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03.12.2021 15:55 Ответить
До пів-року - можливо. Бо міжнародний сертифікат таки діє саме пів-року.
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03.12.2021 16:50 Ответить
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03.12.2021 16:56 Ответить
ну и что ?зачем заставлять раньше времени вторую делать если первая 6 месяцев действует что хозяева жидо-масоны приказ дали?а если человек не успеет что заново еще 2 говноукола ширять?
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03.12.2021 20:41 Ответить
Первая не действует 6 месяцев. Первая ПАРА прививок действует более 6 месяцев. Они действуют в комплексе.
Из всех применяемых от КОВИД вакцин только вакцина от Джонсон и Джонсон действует за 1 укол. Остальным для достижения необходимого имунного ответа необходимо 2 укола.
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03.12.2021 21:35 Ответить
так уже говорят -что три как минимум а четвертая бутерная -это не роскошь и весной\летом будет как обязаловка -вообщем рай для самоубийц и ковидобесов
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03.12.2021 22:38 Ответить
Ты бы хоть попытался разобраться, кто говорит, что говорит и для чего говорит.
А то как попка-дурак - где-то что-то о чем-то слышал, а, где, что и о чем - не в курсе.
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03.12.2021 23:38 Ответить
Истеришь тут только ты, туповатый москальский бот из-под прокси.
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04.12.2021 12:02 Ответить
кожна вакцина має свої протипоказання..треба уважно слідкувати..
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04.12.2021 09:59 Ответить
2 раза в месяц
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03.12.2021 14:51 Ответить
Я думаю дойдёт до того, что заставят ширяться перед началом каждой рабочей недели. Оно и понятно, денюшки мировой фарммафии отрабатывать нужно.)
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03.12.2021 15:19 Ответить
Думать у вас плохо получается, так что лучше даже и не пытайтесь.
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03.12.2021 15:42 Ответить
Не пытайся умничать. Это у тебя плохо получается.
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03.12.2021 15:45 Ответить
На самом деле у меня это прекрасно всю жизнь получалось

А вот вам думать - таки не дано, судя по тому бреду, который вы накалякали после своих слов "я думаю".
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03.12.2021 15:53 Ответить
Что такое сарказм, нам неизвестно, да? )
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03.12.2021 18:58 Ответить
Действительно, откуда ж мне это знать, я ведь с него начал им и продолжаю....
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03.12.2021 19:55 Ответить
Кааарочи, трындеть на Волгу... Там тоже вода солЬОная... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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03.12.2021 17:00 Ответить
Т атю на вас, вы исчьо комитет 300 сюда приплетите.
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03.12.2021 16:58 Ответить
Ну, ну, вы же не будете отрицать, шо денюшки ковидного фонда активно, эмммм... так сказать, "осваиваются"
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03.12.2021 18:59 Ответить
вообще весь этот желтый -полный треш, с самого начала вакцинации пфайзер и модерна черным по белому писали - вторая иньекция не позднее 28го дня после первой, потом началось +/- неделя, потом 120 дней (это верх идиотизма, кто пил антибиотики прекрасно знает формулы 1+1 через 1 или 1+1+1 через 1, где строгая последовательность запускает накопленое в организме на максимум) а тут 4 месяца после первой при том что не более 28 дней
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03.12.2021 14:50 Ответить
мне интересно, как это сочетается с уколом AstraZeneca? Там второй укол через 3 месяца идёт
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03.12.2021 14:50 Ответить
Друга доза від 4 до 12 тижнів, що заважа зробити другу через місяць?
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03.12.2021 14:58 Ответить
не совсем так, из листавкладыша :
Вам сделают 2 инъекции вакцины AstraZeneca от COVID-19. Вторую инъекцию следует
сделать через 4...12 недель после первой инъекции. Вам сообщат, когда вам нужно вернуться
для получения второй инъекции.

Если первая доза от COVID-19-это вакцина AstraZeneca, вторая инъекция для завершения
курса вакцинации от COVID-19 также должна быть вакциной AstraZeneca.

Если вы пропустите назначенное время для введения второй инъекции вакцины
AstraZeneca от COVID-19
Если вы забыли прийти в назначенное время, обратитесь за консультацией к своему врачу,
аптекарю или медсестре. Важно прийти в назначенное время для введения второй инъекции
вакцины AstraZeneca от COVID-19. Если вы пропустите плановую инъекцию, то можете быть
не полностью защищены от COVID-19.

1. Так забавно написано - 4....12 (ведь так нигде не пишут, обычно 4-12)
2. если 1 астразенека то второй хоть усрись но нужно ей же, никаких смесей.
3.Ну и если ты не укололся второй зенекой то...., а хз что то, даже сами не смогли изложить что будет дальше, ведь по логике первая по сути должна так сказать сгореть, ибо механизм не запущен на полную.
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03.12.2021 15:11 Ответить
хвороба нова,тому методика лікування весь час може змінюватись
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04.12.2021 10:01 Ответить
Заступник це зелене мурло,воно ж думає одною *ізвіліною*-жопною прямою.
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03.12.2021 15:40 Ответить
Элементарно сочитается - в Украине уже бОльше 3х месяцев никому не колят 1ю дозу Астрозенеки - только Файзер или китайский Воронавак. Потому это вообще не актуально.
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03.12.2021 15:44 Ответить
Да чего уж там, давайте будем колоть каждый месяц. А потом каждый день, может тогда наконец все сдохнут
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03.12.2021 14:51 Ответить
засуньте себе сертификаты и прививки... в Астрал ..... читаю новость Омирокон или как его полностью вытеснил из Африки Дельту и делает это быстро во всем мире НОВАЯ ПРИВИВКА ПРРОТИВ ОМИРОКОНА!!!!!! БУДЕТ через 3-5 месяцев ИБО СТАРЫЕ НА НЕГО НЕ ДЕЙСТВУЮТ НИКАК.. актуальным и открытым пока остается вопрос насчет мутаций в дальнейшем и сроков вакцинирования каждый год.... раз в полгода или каждый квратал.... или вирус исчезнет словно и не бывало такого ( история знает такой пример--когда через 2 года эпидемии локального уровня- готовы были сотни миллионов прививок) за 4 суток !!!!!! вдруг испарился вообще ПТИЧИЙ ГРИПП ....Китай -Гонконг..
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03.12.2021 14:52 Ответить
на..уя паніку розводиш,антивакцинаторе!?

у Омікрона куди легші наслідки,ніж у Дельти
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04.12.2021 10:03 Ответить
думаю у вас лишняя буква Д...в хвамилии... вы сами подтвердили мой комментарий нафиг вакцины если вирус УМИРАЕТ МУТИРУЕТ ДА ОН ЗАРАЗЕН КАК ВЕТРЯНКА НО ПОСЛЕДСТВИЯ СМЕШНЫ....
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04.12.2021 10:18 Ответить
1.Вірус мутує..

тому,думаю,з часом щорічна вакцинація від Ковід буде на планеті усталеною нормою..

2.особисті образи мені давно ДО ДУПИ

танк клопів не давить
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04.12.2021 11:47 Ответить
А тем временем Суд Бельгии постановил, что использование пропуска COVID является незаконным, и обязал местные власти платить ежедневный штраф в размере € 5000 до тех пор, пока они не отменит эту меру.
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03.12.2021 14:53 Ответить
Это Вы прямо из суда в Бельгии пишите??? Пишите исчо!
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03.12.2021 15:03 Ответить
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03.12.2021 14:55 Ответить
Что бы еще придумать для отмывания ковидных денег?
Например Файзер, нужно 2 вакцинации для получения иммунитета!
Вторая доза должна быть не позднее 28 дней, после первой.
Если прошло 2 месяца, первую нужно колоть снова?
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03.12.2021 15:20 Ответить
ЗНОВУ ТРОЛЬ ЗАПИ..ДІВСЯ :

Вторая доза должна быть не позднее 28 дней, после первой.
Если прошло 2 месяца, первую нужно колоть снова?

---------------------------

ТРЕТЯ ВЖЕ БУСТЕРНА.

Бустерну дозу можуть вводити через 9 місяців після другого щеплення, - Ляшко Джерело: https://censor.net/ua/n3303200
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04.12.2021 10:08 Ответить
А почитать, как работают вакцины - не судьба?
Бустерная делается только после того, как подействуют первые две! Иначе эффект будет как от плацебо.
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04.12.2021 11:54 Ответить
На Мадейре все уколотые еженедельно проходят тесты, чтобы сохранить права и возможности

Отныне на Португальском острове Мадейра все вакцинированные лица должны подвергаться еженедельным тестам, чтобы пользоваться теми же правами, что и ранее.

В настоящее время в Лиссабоне достаточно холодно для этого региона, и для прохождения теста людям приходится стоять в очереди более часа на улице.

Это увеличивает вероятность того, что они простудятся и потеряют права на свободу, ради которой они были вакцинированы и проверены.

Права вакцинированных людей будут становиться все меньше и меньше, и от них потребуется не только проходить тестирование, но и регулярно делать инъекции.
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03.12.2021 15:33 Ответить
В этой стране права человека интересуют исключительно ДПС. Шестеркам Коломойского и прочим от высокопоставленным чиновникам от "слуг народа", Плевать!!!
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03.12.2021 17:56 Ответить
они простудятся и потеряют права на свободу

ЦЕ ЕПІЧНО!
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04.12.2021 10:05 Ответить
Каждый пишет собственный плод своего воображения в любом издании и на любом ресурсе. сейчас всем всё можно изрыгивать, любую чушь и ерунду вне зависимости от научных и медицинских исследований)
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03.12.2021 15:46 Ответить
Пфайзер уже накосила 35 лярдов на этом движняке.
Поэтому останавливаться низзя!
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03.12.2021 16:31 Ответить
Дай ссылку... Хотя о чем я .... данные секель-TV and Co(гутики).
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03.12.2021 17:02 Ответить
Искать не буду. Но вчера по ящику на каком то тэдвушном канале было.
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03.12.2021 17:08 Ответить
Ну вот, я так и думал...
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03.12.2021 17:41 Ответить
На очереди!!! Срок действия зеленого сертификата будет уменьшен до 60 дней. Если за это время не будет введена одна или несколько бустерных доз, зеленый сертификат станет недействительным.
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03.12.2021 17:45 Ответить
Чушь.
После полноценной прививки иммунитет сохраняется не менее 6 месяцев.
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03.12.2021 21:41 Ответить
ЩО очікуєте від платного антивакцинатора,крім маячні,фейків і брехні?
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04.12.2021 10:10 Ответить
 
 