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Новости Экономика
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инвестиции (1140) Южанина (151) рента (45)

Принятие "ресурсного закона" ухудшит инвестклимат и заставит предпринимателей бежать из страны, - Южанина

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Принятие

Так называемый ресурсный закон 5600 ухудшит инвестиционный климат Украины.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЄС".

Она, в частности, отметила – власть фактически устраивает безвыезд для директоров предприятий, если у предприятия есть задолженность перед бюджетом. По ее словам, уже сейчас, несмотря на пандемию, возросло количество внеплановых проверок бизнеса, а после принятия 5600 их станет в разы больше.

"Вы ограничили возможности свободного передвижения физических лиц, являющихся директорами предприятий. Директора крупных предприятий, хозяйствующих субъектов с иностранными инвестициями, которые во время пандемии на самом деле не имеют оборотных средств, имеющих задолженность, будут ограничены в праве выезда. Это в основном директора наших государственных предприятий, к сожалению, подавляющее большинство работающих имеют большую задолженность перед бюджетом", – сказала она.

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Народный депутат отметила, что неучет убытков предприятий при формировании налоговых обязательств перед бюджетом сделает невозможным любую деятельность для многих украинских производителей.

"В бюджете на 2022 год предусмотрено увеличение поступлений по налогу на прибыль в результате этой нормы – 21 миллиард гривен. Эти средства вы хотите взять из убытков крупных предприятий, которые точно являются главными инвесторами в стране и работают, потому что имеют какую-то возможность и финансовую устойчивость. Эту финансовую устойчивость у них забирают", – сказала Южанина.

По ее словам, после 2014 года при президентстве Порошенко эту ситуацию нормировали, и это обеспечило улучшение сотрудничества с международными инвесторами.

"Ваши объяснения не имеют ничего общего с реальной ситуацией в настоящее время. В 2021 году крупные предприятия задекларировали вероятный убыток 140-200 миллиардов гривен, и вы говорите им, что они должны дополнительно заплатить в бюджет, не помогая им никакой программой и реальными действиями от государства", – сказала она.

Южанина также предостерегла, что катастрофическое повышение рыночных цен на газ значительно снизило доходность украинских производителей, но государство не защитило их.

"В результате мы теряем полки в европейских странах, имеем на своих прилавках молочную продукцию из Польши, потому что мы неконкурентоспособны с производителями соседних стран. Вместо обсуждения целесообразности программ по поддержке предприятий увеличиваются налоги, потому что проблема с энергоносителями никуда не делась. Все перерабатывающие предприятия, производители покупают газ по рыночной цене", – сказала она.

Южанина отметила, что проблемой украинской экономики становится перерегистрация отечественных предприятий в других странах.

"Такое впечатление, что наша страна абсолютно не оценивает ситуацию вокруг в глобальной экономике, как ведут себя соседи. Большое количество наших хозяйствующих субъектов перерегистрируются и переходят в другие государства. В Польше некоторые наши крупные супермаркеты уже перерегистрировались как плательщики налога", - подчеркнула народный депутат.

"Власть не дает возможности оставаться работать в Украине. Не дает возможности новым предприятиям приходить. Когда мы смотрели цифры по государственному бюджету на 2022 год, то адекватного подхода, чтобы хоть можно было продемонстрировать, что государство решило заботиться о предпринимателях – нет", – добавила она.

"Мы должны переходить к тому, как детинизировать экономику, и об этом должны заботиться в парламенте. Закон 5600 должен превратиться в новую систему для того, чтобы дать возможности работать легально и этим наполнять бюджет, расширять базовое налогообложение. Это должна быть наша цель, а не увеличение налогов для получения дополнительных денег", – резюмировала Южанина.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
Навіщо ***** та плісняві підприємці і розвиток країни?
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03.12.2021 14:47
+11
ДАнила Гетманцев все правельно делает. Зачем деньги пидпрЫемцам, если им будет комфортнее лежать в зелином офшере!!!
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03.12.2021 14:48
+7
Влада на словах оголосила деолігархізацію, але законом 5600 фактично визнала всіх українців олігархами і почала боротьбу зі своїми громадянами. Про це заявив народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко з трибуни парламенту.

Підвищення ренти на видобуток руди не зачепило підприємства Коломойського.

«Олігархами виявилися люди, які обробляють ділянки, наприклад, за межами населеного пункту вирощують картоплю і продають на ринку. Так і бачу, як Ігор Валерійович Коломойський виростив картоплю і поніс її туди. Це по ньому удар нанесли, коли підняли для них податки», - іронізує Гончаренко.

«Нам казали: головне - це залізна руда. Ми піднімемо ренту залізної руди.

Врешті-решт в державний бюджет додали по залізній руді 240 мільйонів, але про марганцеву руду, яку видобуває Коломойський, і там мова йде про вдвічі більші цифри, 500 чи 600 мільйонів гривень, забули. Одну руду пам'ятаємо, а іншу ні», - додав Гончаренко.
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03.12.2021 14:53
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Навіщо ***** та плісняві підприємці і розвиток країни?
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03.12.2021 14:47 Ответить
ждать и надеяться что цирк и артисты начнут разбираться в экономике не то что смешно а и не-паприкольно... тем более что свои прибыли они удачно и смачно умеют выводить в офшоры и от них то как раз налогов как с казлов молока...
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03.12.2021 15:26 Ответить
ДАнила Гетманцев все правельно делает. Зачем деньги пидпрЫемцам, если им будет комфортнее лежать в зелином офшере!!!
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03.12.2021 14:48 Ответить
Для кого ці страшилки? Цікаво буде побачити як підприємці біжать з України. З України як пишуть біжать гроші, так вони біжать давно
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03.12.2021 14:52 Ответить
Prisoner of consciousness #NotOurTsar @Mortis_Banned
В ЕС изобрели робота, который может всем своим видом выражать глубокую обеспокоенность, новая модель позволит к 2030 году заменить весь европейский дипломатический корпус.
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03.12.2021 14:53 Ответить
Влада на словах оголосила деолігархізацію, але законом 5600 фактично визнала всіх українців олігархами і почала боротьбу зі своїми громадянами. Про це заявив народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко з трибуни парламенту.

Підвищення ренти на видобуток руди не зачепило підприємства Коломойського.

«Олігархами виявилися люди, які обробляють ділянки, наприклад, за межами населеного пункту вирощують картоплю і продають на ринку. Так і бачу, як Ігор Валерійович Коломойський виростив картоплю і поніс її туди. Це по ньому удар нанесли, коли підняли для них податки», - іронізує Гончаренко.

«Нам казали: головне - це залізна руда. Ми піднімемо ренту залізної руди.

Врешті-решт в державний бюджет додали по залізній руді 240 мільйонів, але про марганцеву руду, яку видобуває Коломойський, і там мова йде про вдвічі більші цифри, 500 чи 600 мільйонів гривень, забули. Одну руду пам'ятаємо, а іншу ні», - додав Гончаренко.
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03.12.2021 14:53 Ответить
Не смішітє моі тапочкі!Невже ресурсний закон когось з лоточників примусить тікати? Ні! А от ресурсні підприємства і так оформлені на офшорні компанії! Руду вони самі в себе купляють, ще й отримують повернення ПДВ, + мінімізують податки, показують збитки залишаючи прибутки в офшорах
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03.12.2021 15:02 Ответить
Проститут зелений, закрий є@ льник 😡
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03.12.2021 16:36 Ответить
Завали @ бало ,порошенківський
п @ дарас, правда в очі коле?
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03.12.2021 18:18 Ответить
нужны поступления в бюджет : обложите налогом офшоры , пользуешься фирмой зарегистрированной в офшоре - плати налог , другой вопрос что сами себе такой поганки они не сделают , а от народу - НАТЕ
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03.12.2021 15:18 Ответить
Ага. Зараз пліснява обкладе офшори податками.
Бджоли проти меду.
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03.12.2021 15:29 Ответить
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03.12.2021 15:36 Ответить
Голобородьки,вас не спасет ни Трускавец ни Колумбийский университет,ни даже Кембридж...
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03.12.2021 15:38 Ответить
Ну, конечно, расскажи. 😂 Интересно, а как из европейских стран не "бегут предприниматели", хотя рента там достигает до 70%? 😂Сразу видно, на кого Южанина работает. Переживает, чтоб Ахмэт не "сбежал"? Так большинство граждан Украины только об этом и мечтают! Пусть бежит, предварительно вернув то, что украл у Народа!
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03.12.2021 15:39 Ответить
та не беспокойся ты за рыжего. он и с этим законом будет в порядке) а вот то, что ты зубы на полку положишь - это очень даже вероятно, по тому что ахметку закон задевает чуть-чуть , зато обкладывает данью всех сельхозпроизводителей и в первую очередь мелких и средних. а значит что? правильно - цены вырастут. Некоторые закроются и обанкротятся. И самый цимес - для ахметки ренту повысили законом, но вот рудники марганцевой руды бабушки бени обошли вниманием . бабуле деньги тоже нужны. Так что - снова зеленский вам дал пососать. и это отнюдь не конфетка))
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03.12.2021 15:49 Ответить
Смею вас успокоить,аферистов из Днепра ждет большая беда,Кучмисты артисты,вам это дойдет,когда в США начнется Суд но делу Приватбанка... Никуда вы не денетесь не воры и не Олигархи....
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03.12.2021 15:43 Ответить
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03.12.2021 15:49 Ответить
Дик таваріщ Путєн так і пріказал
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03.12.2021 15:50 Ответить
Может и так, но кто бы говорил...
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03.12.2021 15:58 Ответить
Ахметов платит в бюджет Украины больше,чем все остальные болваны Голобородьки вместе взятые...,причем данные об этом в открытых источниках...
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03.12.2021 15:58 Ответить
Хотел ответить... Мра... Но, улечу в спам... Смотрю на людей... Цена вопроса... Вчера у тебя солнце всходило с отливом шоколада, а сегодня - антрацитовый закат...
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03.12.2021 16:29 Ответить
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03.12.2021 16:32 Ответить
Шорошая метафора. При интерполляции на реальное состояние Украины как воспринимать? Что петья, что зелёное ничто о стране не думает. Зелёное так забрехалось и настолько слабо, как хозяйственник, что не способно отказаться от своего г@вноокружения. Петя - вор и лгун, способный, как и за 50 лет своей лживой жизни - расставлять правильных шестерок на правильные места. Кто из них хуже для страны..? Как по мне - твой шоколадный король.
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03.12.2021 16:56 Ответить
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03.12.2021 16:01 Ответить
Беня одобряет!)
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03.12.2021 16:07 Ответить
что она еще могла сказать? подстилка гетьмана... как они все взбудоражились... все олигархические выкормыши! они что, за людей переживают? БРЕД!!!

а ахметова пора понемногу садить на место! он с гоков по 20 млрд грн имеет дивидендов в год! не сильно жирно? может надо с народом делиться? рыжий гудок тварь и ублюдок
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03.12.2021 16:46 Ответить
Даешь закон с охметова на опохмел телам под прокси!
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04.12.2021 05:14 Ответить
 
 