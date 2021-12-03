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Новости Политика Украины Дело Семенченко и Шевченко
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Обвинительный приговор Семенченко и еще 9 людям направлен в суд, - Офис ГПУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Обвинительный приговор Семенченко и еще 9 людям направлен в суд, - Офис ГПУ

Экс-нардепу и 9 его сообщникам инкриминируются совершение террористических актов и контрабанда товаров военного назначения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса ГПУ.

"Прокурорами Офиса Генерального прокурора направлены в суд обвинительный акт в отношении девяти человек по фактам создания, руководства и участия в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования, среди которых бывший народный депутат Украины", - отмечается в сообщении.

В информации подчеркивается: "Расследованием установлено, что с начала 2018 года на территории города Киева и Киевской области под руководством бывшего народного депутата Украины действовало не предусмотренное законом вооруженное формирование. Оно располагало тренировочной базой военного типа, арсеналом оружия, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Участники постоянно проходили отработку боевых умений и навыков, в том числе за рубежом".

В Офисе ГПУ отметили, что руководитель вооруженного формирования организовал, а его участниками в июле 2019 года совершили террористический акт, они произвели выстрел из противотанкового гранатомета в здание одного из украинских телеканалов в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продлил арест Семенченко до 1 января

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, чтоСБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября суд продолжил арест Семенченко до 1 января.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
Не будемо злопам'ятними, і побажаємо Семенченку відновлення справедливості та виходу із зелених застінків на волю
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03.12.2021 15:59
+6
Покійна бабця, 1908 року народження розповідала, що в дитинстві вони з матір'ю підробляли шабес-гоями. Батько, двірник, пропивав все і виживали вони за рахунок таких "заробітків".
Євреям не дозволяється у шаббат нічого робити, нічого - буквально, навіть нічний горшик винести то робота, а в хаті не повинно бути в шаббат нічого нечистого. Як бути? Наймали не єврея, щоб прислуговував у святий день. Таких називали шабес-гоями. Але найняти за плату теж не можна, бо наймати за гроші для роботи у шаббат теж гріх і гроші в руки брати гріх. Тому, все робилося натяками та образними висловлюваннями. По факту всі знали, що за день служби шабес-гой може забрати недоїдки з багатого шаббатного столу. От тими недоїдками і харчувалися. При цьому траплялися і такі, які шабес-гою на столі крім скоринок хліба нічого не залишали...
Я це до чого? А до того, що чимало ******** шабес-гоїв дуже сподівалися, що за їхню працю їх очікують "вєлікіє і богатиє мілості", але не дочекалися навіть недоїдків. Всі ці Сємєнчєнкі, Скрипіни, Яневські, Гнапи імя їм легіон, бо їх багато... Валили того Порошенка валили, валили-валили і таки завалили. Ну і як, багато вам дісталося недоїдків?
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03.12.2021 16:16
+5
«Самый легкий способ развалить общество - привлекать к ответственности невиновных и не привлекать виновных».
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03.12.2021 18:16
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Вітаємо Семена з перемогою над баригами.

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03.12.2021 15:51 Ответить
Не будемо злопам'ятними, і побажаємо Семенченку відновлення справедливості та виходу із зелених застінків на волю
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03.12.2021 15:59 Ответить
исходя из твоей логики о справедливости он должен сидеть очень долго
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03.12.2021 16:23 Ответить
если "відновлення справедливості", то он тогда не скоро выйдет
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03.12.2021 16:23 Ответить
Саме так. Хай там що, але головною причиною обвинувачень Семенченка блаЗЄнськими є його участь у батальйоні Донбас. Вони, блаЗЄнські разом "татаровами_портновами" цього не подарують.
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03.12.2021 16:31 Ответить
Багато причин, але всі замовні : і вагнергейт(вибивання показів на Бурбу), і замовлення білоруського КДБ, і бізнесові суперечки з Бондаренко.
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04.12.2021 13:49 Ответить
Себе привітайте.

От тільки не знаю, з чим.
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04.12.2021 13:35 Ответить
Всё как-то не вовремя . Или ...?
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03.12.2021 15:52 Ответить
Ни че, Зе банда, тоже будет там же
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03.12.2021 15:55 Ответить
Ну що, дядя, Порох був тоді "Нєдостаточно отлічним?"
Дуже сподіваюся що винагорода від богообраних ощасливить цього шабес-гоя
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03.12.2021 15:55 Ответить
Че то с коррупционерами, террористами и предателями так быстро не получается с направлением дел в суд.
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03.12.2021 15:57 Ответить
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03.12.2021 15:57 Ответить
Держись Семен!!! Еще столько тигровых креветок сьесть нужно
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03.12.2021 15:58 Ответить
"Обвинительный приговор" - энто как?
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03.12.2021 16:11 Ответить
Покійна бабця, 1908 року народження розповідала, що в дитинстві вони з матір'ю підробляли шабес-гоями. Батько, двірник, пропивав все і виживали вони за рахунок таких "заробітків".
Євреям не дозволяється у шаббат нічого робити, нічого - буквально, навіть нічний горшик винести то робота, а в хаті не повинно бути в шаббат нічого нечистого. Як бути? Наймали не єврея, щоб прислуговував у святий день. Таких називали шабес-гоями. Але найняти за плату теж не можна, бо наймати за гроші для роботи у шаббат теж гріх і гроші в руки брати гріх. Тому, все робилося натяками та образними висловлюваннями. По факту всі знали, що за день служби шабес-гой може забрати недоїдки з багатого шаббатного столу. От тими недоїдками і харчувалися. При цьому траплялися і такі, які шабес-гою на столі крім скоринок хліба нічого не залишали...
Я це до чого? А до того, що чимало ******** шабес-гоїв дуже сподівалися, що за їхню працю їх очікують "вєлікіє і богатиє мілості", але не дочекалися навіть недоїдків. Всі ці Сємєнчєнкі, Скрипіни, Яневські, Гнапи імя їм легіон, бо їх багато... Валили того Порошенка валили, валили-валили і таки завалили. Ну і як, багато вам дісталося недоїдків?
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03.12.2021 16:16 Ответить
Довгий текст ні про що.

Якби мотивом Семенченка буди гроші, він би не жив на найманій квартирі після каденції у ВР на посаді заступника голови комітету.
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04.12.2021 13:34 Ответить
100% свой прокурор, надо об этом не забывать..., расследование проведено просто молниеносно..., если бы так расследовались расстрелы на Майдане, то, возможно, кого-то уже бы наказали..., но пока из достижений только то, что власти отдали основных обвиняемых в рашку...
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03.12.2021 16:18 Ответить
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03.12.2021 16:18 Ответить
аферюге прищемили коки
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03.12.2021 16:18 Ответить
Что-то Парасюка давно не слышно. Он не хочет попрыгать на зелину машину? А почему?
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03.12.2021 16:24 Ответить
коки бережет
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03.12.2021 17:32 Ответить
Что то,кажется,сэмэн реально голодает...Пусть покается из за Порошенко -может я,лично,и подобрее к нему буду
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03.12.2021 16:26 Ответить
Ну вообще да...но он мне,лично, нервы очень попортил и говорю я только за себя...просто ваш сэмэн уже похож на узника концлагеря ...и это в 2021г в Украине -странно,что зекрысам пофиг...
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03.12.2021 17:34 Ответить
Таваріщ Лукашенка лічно папрасіл пасадіть етава Семенчєнка
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03.12.2021 16:32 Ответить
Семенченко-Грищин типа Штирлиц Путлера получит 10 лет,Семенченку дадут 6 лет,а Гришину 4.... Банковский Аферист и ворюга вернет банку долги с процентами он тогда жил кажись в Крыму,когда брал кредиты...
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03.12.2021 16:38 Ответить
Зебилам из стада "монобольшинства" на заметку.
"Сколь верёвочка ни вейся -
А совьёшься ты в петлю!"
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03.12.2021 16:45 Ответить
Семену волю!
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03.12.2021 16:51 Ответить
Free semen! Безкоштовна сперма!
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03.12.2021 18:56 Ответить
Це не просто брехня, а свідоме оббріхування з метою ще більше залякати Верховного, прости Господи...
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03.12.2021 17:18 Ответить
Зроблять "процес" закритим і посадять. Так зробили з торнадівцями при Пець Лєксєїчу, а ЗЕлупа те саме зробить з "терористами" Семена. У Пороха був юдеї Ложкін та Райнін, у ЗЕлупи бенін юстиць Богдан, кацап д*Єрмак та риго-хахол Демченко - от і вся різниця між двома пересидентами.
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03.12.2021 17:55 Ответить
«Самый легкий способ развалить общество - привлекать к ответственности невиновных и не привлекать виновных».
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03.12.2021 18:16 Ответить
Сподіваємося, Лушпайку таки засадять.
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03.12.2021 18:57 Ответить
Це замовна справа.

І скоріше за все, основний мотив - це Вагнергейт (тиск на Семенченка, щоб підписав компромат на Бурбу).
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04.12.2021 14:41 Ответить
У енкаведешних спадкоємців багатий досвід фальсифікацій крмінальних справ.
Правда, фсбушники ще тупоголовіші, ніж енкаведешники.
Але ж служать якось, нагороди, звання і гроші отримують.
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06.12.2021 13:14 Ответить
 
 