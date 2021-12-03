Обвинительный приговор Семенченко и еще 9 людям направлен в суд, - Офис ГПУ

Экс-нардепу и 9 его сообщникам инкриминируются совершение террористических актов и контрабанда товаров военного назначения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса ГПУ.

"Прокурорами Офиса Генерального прокурора направлены в суд обвинительный акт в отношении девяти человек по фактам создания, руководства и участия в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования, среди которых бывший народный депутат Украины", - отмечается в сообщении.

В информации подчеркивается: "Расследованием установлено, что с начала 2018 года на территории города Киева и Киевской области под руководством бывшего народного депутата Украины действовало не предусмотренное законом вооруженное формирование. Оно располагало тренировочной базой военного типа, арсеналом оружия, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Участники постоянно проходили отработку боевых умений и навыков, в том числе за рубежом".

В Офисе ГПУ отметили, что руководитель вооруженного формирования организовал, а его участниками в июле 2019 года совершили террористический акт, они произвели выстрел из противотанкового гранатомета в здание одного из украинских телеканалов в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продлил арест Семенченко до 1 января

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, чтоСБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября суд продолжил арест Семенченко до 1 января.