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Новости Политика Украины
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Украина может стать региональным хабом для деятельности ОБСЕ по защите прав человека и развития гражданского общества, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина может стать региональным хабом для деятельности ОБСЕ по защите прав человека и развития гражданского общества, - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба предложил сделать Украину региональным хабом для деятельности ОБСЕ в сфере защиты прав человека и укрепления гражданского общества на фоне блокирования Россией проведения заседаний ОБСЕ по реализации мер по вопросам человеческого измерения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом министр заявил во время встречи с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи в Стокгольме.

"В Украине очень сильное гражданское общество. Мы считаем это силой и преимуществом нашей страны. Поэтому мы готовы взять на себя роль регионального хаба по укреплению гражданского общества в регионе Центральной Европы", – сказал министр.

В этом контексте министр предложил БДИПЧ ОБСЕ рассмотреть возможность проведения в Украине мероприятий, которые предоставили бы площадку для эффективного взаимодействия представителей правительств и гражданских обществ государств региона.

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Кулеба подтвердил полную поддержку украинской стороной мандата Бюро по содействию государствам-участникам в сфере защиты прав и свобод человека и проведения демократических выборов.

"Министр заверил, что вопросы обеспечения прав и основополагающих свобод человека, верховенства права, толерантности и недискриминации, а также продолжения развития демократических институций, будут оставаться среди приоритетов Украины. С этой целью украинская сторона будет продолжать тесное и конструктивное сотрудничество с БДИПЧ" - говорится в сообщении МИД.
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"В Україні дуже сильне громадянське суспільство. Ми вважаємо це силою та перевагою нашої країни.

а ти разказав як у нас справи ГБР відкриває на журналістів за неправильні питання?
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03.12.2021 16:05 Ответить
Журналистам уже открыто угрожают, что их ждет судьба Гонгадзе...
Журналистов уже не скрываясь отталкивают и толкают.
За что до сих пор Антоненко бездоказательно ограничен в правах?
За что уволены и брошены на произвол наши разведчики?
Прокурорша и судьи нагло отмазывают слуг
И таких вопросов много.
О каких правах человека, а не слуг, говорит Кулеба?

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03.12.2021 16:25 Ответить
Україна може стати регіональним хабом. А ещё : Украина благодаря водороду может заменить Россию в газовых отношениях с Германией, - Кулеба . Но избавиться от придурков во власти Украина не может.

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03.12.2021 16:30 Ответить
и так 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000 раз, свой народ роющийся по мусорникам защитите
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03.12.2021 16:31 Ответить
Сами выкручивайтесь, расплодили БЛМ панимаешь
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03.12.2021 16:45 Ответить
А у народа Украины не забыл часом спросить, нужен ли им здесь хаб?
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03.12.2021 16:35 Ответить
ага, нужен, х ***
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03.12.2021 16:56 Ответить
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03.12.2021 16:44 Ответить
Це про які права??? Може і Конституцію згадав би, яка буцім-то ще гарантує ряд прав українцям (хочаб на працю, свободу пересування тощо), які з своїм карантином засунули... саме туди... А тепер пора про інших піклуватися... Хоч у себе розберіться... захисники...
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03.12.2021 18:39 Ответить
 
 