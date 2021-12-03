Украина может стать региональным хабом для деятельности ОБСЕ по защите прав человека и развития гражданского общества, - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба предложил сделать Украину региональным хабом для деятельности ОБСЕ в сфере защиты прав человека и укрепления гражданского общества на фоне блокирования Россией проведения заседаний ОБСЕ по реализации мер по вопросам человеческого измерения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом министр заявил во время встречи с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи в Стокгольме.

"В Украине очень сильное гражданское общество. Мы считаем это силой и преимуществом нашей страны. Поэтому мы готовы взять на себя роль регионального хаба по укреплению гражданского общества в регионе Центральной Европы", – сказал министр.

В этом контексте министр предложил БДИПЧ ОБСЕ рассмотреть возможность проведения в Украине мероприятий, которые предоставили бы площадку для эффективного взаимодействия представителей правительств и гражданских обществ государств региона.

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Кулеба подтвердил полную поддержку украинской стороной мандата Бюро по содействию государствам-участникам в сфере защиты прав и свобод человека и проведения демократических выборов.

"Министр заверил, что вопросы обеспечения прав и основополагающих свобод человека, верховенства права, толерантности и недискриминации, а также продолжения развития демократических институций, будут оставаться среди приоритетов Украины. С этой целью украинская сторона будет продолжать тесное и конструктивное сотрудничество с БДИПЧ" - говорится в сообщении МИД.