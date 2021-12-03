Украина ничего не должна гарантировать РФ. Это Россия должна гарантировать, что не будет продолжать агрессию, – Кулеба
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Россия должна гарантировать отсутствие продления агрессии против любой страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Стокгольме.
"Это Россия раздвигает границы, и Россия нарушает международное право. Я отвергаю идею о том, что мы должны что-то гарантировать России. Это Россия должна гарантировать, что она не будет продолжать свою агрессию против любой страны", - подчеркнул глава МИД.
Напомним, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что обещания того, что Украина и Грузия станут членами НАТО – это игра с огнем.
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У Держдепі США помітили аномальний сплеск антиукраїнської пропаганди в соціальних мережах.
Такій рівень пропаганди спостерігався у 2014 році напередодні вторгнення РФ на територію України.
тут не согласен.
Украина обязана гарантировать что будет защищаться от рф!