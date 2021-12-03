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МИД (6653) Россия (91250) Кулеба Дмитрий (2634)

Украина ничего не должна гарантировать РФ. Это Россия должна гарантировать, что не будет продолжать агрессию, – Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Украина ничего не должна гарантировать РФ. Это Россия должна гарантировать, что не будет продолжать агрессию, – Кулеба

Россия должна гарантировать отсутствие продления агрессии против любой страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Стокгольме.

"Это Россия раздвигает границы, и Россия нарушает международное право. Я отвергаю идею о том, что мы должны что-то гарантировать России. Это Россия должна гарантировать, что она не будет продолжать свою агрессию против любой страны", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что обещания того, что Украина и Грузия станут членами НАТО – это игра с огнем.

Читайте также: Украина может стать региональным хабом для деятельности ОБСЕ по защите прав человека и развития гражданского общества, - Кулеба
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бггг, "після цього" - геть не означає, що "внаслідок цього"



У Держдепі США помітили аномальний сплеск антиукраїнської пропаганди в соціальних мережах.
Такій рівень пропаганди спостерігався у 2014 році напередодні вторгнення РФ на територію України.
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03.12.2021 16:19 Ответить
ВСЕ ДОЛЖНЫ НАМ . мы никому ничего .... ........ ...
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03.12.2021 19:00 Ответить
Украина ничего не должна гарантировать РФ
тут не согласен.
Украина обязана гарантировать что будет защищаться от рф!
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03.12.2021 17:01 Ответить
"Текст у тебе якось по дебільному написаний". Ти сам то готовий стріляти зі свого вікна по окупантах?
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03.12.2021 19:21 Ответить
А ***** знает, что он должен?
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03.12.2021 17:22 Ответить
У Андрея Дещицы явно отличные последователи. Можно только приветствовать!
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03.12.2021 17:28 Ответить
Московіти завжди перекладали проблеми з хворої голови ЕРеФієї на здорову голову жертви
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03.12.2021 17:33 Ответить
З щоденних заяв Кулеби, складається враження, що мови про звільнення Донбаса та Крима вже не йдеться. Мова лише про то, щоб Ху*ло не пішов далі.
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03.12.2021 17:33 Ответить
Расєя? Гарантувати? Мде...
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03.12.2021 17:35 Ответить
Це путлер має гарантувати , що поверне Крим, Донбас , Абхазію , придністровя. Така має бути позиція.
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03.12.2021 20:16 Ответить
 
 