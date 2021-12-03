В ходе контакта Путина и Байдена будут обсуждаться гарантии нерасширения НАТО на восток, - Кремль
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президенты РФ Владимир Путин и США Джозеф Байден уже в ближайшие дни могут пообщаться в формате видеоконференцсвязи, сообщили в Кремле.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
На брифинге в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что разрабатывается возможность проведения общения Путина с Байденом "в формате, очевидно, видеоконференцсвязи".
"Причем этот контакт может состояться уже в самое ближайшее время, в ближайшие дни. У нас есть и конкретная дата, и время проведения этой видеоконференции, но полагаю, что лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной. И тогда мы уже можем это официально объявить", - сказал Ушаков.
За словами Ушакова, президенты обсудят "неудовлетворительную ситуацию в двусторонних делах", также актуальные вопросы международной повестки - Афганистан, Иран, Украина и, очевидно, Ливия, Сирия. В Кремле также уверены, что лидеры РФ и США затронут тему реализации российской инициативы по проведению саммита постоянных членов СБ ООН.
Кроме того, по словам Ушакова, лидеры обсудят и "ход диалога по стратегической стабильности". "Контакты эти ведутся, два раунда состоялось", - сказал Ушаков.
Ушаков подчеркнул, что встреча готовится достаточно активно.
Отвечая на уточняющий вопрос, может ли общение президентов России и США состояться до визита Путина в Индию, который запланирован на 6 декабря, Ушаков сказал: "Нет. После Индии прорабатывается такая возможность".
Кроме того, Путин и Байден будут говорить о приостановлении дальнейшего продвижения НАТО на восток.
"Это наше предложение о необходимости проведения совместной с коллегами, с ведущими странами, работы по достижению соответствующих юридических договоренностей, исключающих любое дальнейшее движение НАТО на восток и размещение на территории сопредельных с РФ государств, включая Украину, вооруженных систем, которые прямо нам угрожают", – отметил помощник президента РФ.
По его словам, Москве срочно необходимы гарантии по нерасширению альянса на восток.
"Этот вопрос "с бородой". И Советскому Союзу, и России давались устные заверения о том, что военная инфраструктура НАТО не будет продвигаться на восток. Однако эти устные заверения, оказалось, что они ничего не стоят, хотя определенная фиксация этих заверений все-таки была, о чем свидетельствует запись соответствующих бесед. Но с учетом напряженной ситуации встает вопрос о срочной необходимости представления нам соответствующих гарантий. Просто так уже дальше продолжаться не может", - сказал Ушаков.
Помощник Путина пояснил, что трудно сказать, в какой форме будет этот документ, однако подчеркнул, что главное - наличие зафиксированных договоренностей на бумаге.
Пожалуйста, подождите...
а Україна буде в НАТО !
це воля українського народу, яка прописана в Конституції
ми самі вибираємо ким нам бути
Не сильно здивуюсь.
Путя все більше набридає Заходу, вони з дрібною шпаною не церемоняться
не допер Великий!
не допер !
яка гамном стріляє
https://www.spb.kp.ru/online/news/1239033/
а оно уже повестку дня байдену навязывает
НАТО в силу ряда причин не склонно принимать Украину в альянс. Но Путин опытный геостратег.
И, скорее всего, выбранная им беспроигрышная тактика вынудить Североатлантический блок уступить и принять Украину в свой состав!
Я не знаю ни одного другого человека, который бы поспособствовал устремлениям Украины вступить в НАТО, более чем *уйло...
Уверен, что и НАТО он скоро убедит в необходимости принятия Украины в свои ряды.
Цілий Генсек НАТО Столтенберг вже сказав -"Лише Україна та 30 країн-членів НАТО мають вирішувати, коли Україна буде готова вступити до Альянсу. Росія не має права вето в цьому питанні і не має права контролювати своїх сусідів".
Вже послали, а ***** все якихось "гарантій" треба.
Об этом он сказал во время визита в Южную Корею, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
Он выразил надежду, что Соединенные Штаты и Россия смогут работать над "решением вопросов и проблем и понижением температуры в регионе".
На вопрос, будут ли последствия для России сугубо экономическими, Остин отказался отвечать напрямую, сказав, что будут использованы "наилучшие методы".
"Все, что мы сделаем, будет сделано как частью международного сообщества. В лучшем случае - мы не увидим вторжение Советского Союза в Украину", - сказал Остин, имея в виду под бывшим Советским Союзом Россию.
что касается вооружения и вооруженных сил, то НАТО вполне сможет потом гарантировать паРаше отвод ударных группировок и ядерного оружия от границ Украины с паРашей ,вглубь украинской территории, где-то на километров 500 восточнее Харькова, в случае такого же отвода и неразмещения конкретного(обсуждаемого потом) вооружения и соединений паРаши, пущай кацапо-орда отводит своих орков от украинской границы тоже на километров 500 -т. все на взаимной основе.
а сама Украина, конечно же, в НАТО будет, здесь слова паРаше не давали и спрашивать ее никто не будет.
Це воно нам натякає, наче буде торгувати у Байдена Україну.
С
Договор о мире и жвачке???
Джо, не поведись на эту макуху!
відмова від НАТО ?
тоді виконання Будапешського договору, включно із поверненням Криму, впєрьод !
до наступу Китаю на Сибір.....
оккупант агрессор Россия вообще в этом процессе не имеет право просить какие то гарантии, а тем более указывать чужой стране что-то и кому то как делать! Это внутренние дело суверенной Украины. РФ будет командовать и указывать у себя внутри страны.
тогда исполнение Будапештского договора Рашкой, которым Рассия вытерла ноги,...включая возвращение украинских территорий Крыма и части Донбасса. Выполняй РФ.
пусть от туда забирает свой черноморский флот, и остальной сброд...который за и эти 8 лет в Крым завезли.
Дивіться на офіційному YouTube "5 каналу", та в прямому ефірі телеканалу "Еспресо", сьогодні, початок о 19:45.
Цієї п'ятниці говоримо про те, чим загрожує Україні бажання Зеленського вести прямі переговори із Путіним.
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України - Микола Княжицький (фракція "Європейська солідарність"), Сергій Рахманін (фракція "Голос") та Михайло Цимбалюк (фракція "Батьківщина").
Також до обговорення приєднаються: Павло Клімкін - політик, дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019) та Юрій Кочевенко - військовий та політичний експерт, директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді, Максим Ялі, політолог-міжнародник.