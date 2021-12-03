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Байден (2382) НАТО (8937) Путин (29862)

В ходе контакта Путина и Байдена будут обсуждаться гарантии нерасширения НАТО на восток, - Кремль

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В ходе контакта Путина и Байдена будут обсуждаться гарантии нерасширения НАТО на восток, - Кремль

Президенты РФ Владимир Путин и США Джозеф Байден уже в ближайшие дни могут пообщаться в формате видеоконференцсвязи, сообщили в Кремле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

На брифинге в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что разрабатывается возможность проведения общения Путина с Байденом "в формате, очевидно, видеоконференцсвязи".

"Причем этот контакт может состояться уже в самое ближайшее время, в ближайшие дни. У нас есть и конкретная дата, и время проведения этой видеоконференции, но полагаю, что лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной. И тогда мы уже можем это официально объявить", - сказал Ушаков.

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За словами Ушакова, президенты обсудят "неудовлетворительную ситуацию в двусторонних делах", также актуальные вопросы международной повестки -  Афганистан, Иран, Украина и, очевидно, Ливия, Сирия. В Кремле также уверены, что лидеры РФ и США затронут тему реализации российской инициативы по проведению саммита постоянных членов СБ ООН.

Кроме того, по словам Ушакова, лидеры обсудят и "ход диалога по стратегической стабильности". "Контакты эти ведутся, два раунда состоялось", - сказал Ушаков.

Ушаков подчеркнул, что встреча готовится достаточно активно.

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Отвечая на уточняющий вопрос, может ли общение президентов России и США состояться до визита Путина в Индию, который запланирован на 6 декабря, Ушаков сказал: "Нет. После Индии прорабатывается такая возможность".

Кроме того, Путин и Байден будут говорить о приостановлении дальнейшего продвижения НАТО на восток.

"Это наше предложение о необходимости проведения совместной с коллегами, с ведущими странами, работы по достижению соответствующих юридических договоренностей, исключающих любое дальнейшее движение НАТО на восток и размещение на территории сопредельных с РФ государств, включая Украину, вооруженных систем, которые прямо нам угрожают", – отметил помощник президента РФ.

По его словам, Москве срочно необходимы гарантии по нерасширению альянса на восток.

"Этот вопрос "с бородой". И Советскому Союзу, и России давались устные заверения о том, что военная инфраструктура НАТО не будет продвигаться на восток. Однако эти устные заверения, оказалось, что они ничего не стоят, хотя определенная фиксация этих заверений все-таки была, о чем свидетельствует запись соответствующих бесед. Но с учетом напряженной ситуации встает вопрос о срочной необходимости представления нам соответствующих гарантий. Просто так уже дальше продолжаться не может", - сказал Ушаков.

Помощник Путина пояснил, что трудно сказать, в какой форме будет этот документ, однако подчеркнул, что главное - наличие зафиксированных договоренностей на бумаге.
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Топ комментарии
+17
Во время возможной встречи, Байден в первую очередь потребует возращения оккупированых территорий Украине (Донбаса и Крыма), признания Россией международного права, суверинитета других государств, границ, сокращения российской армии или в противном случае будут введены новые санкции, которые Россия не переживет. Будет решаться судьба мира и судьба России.
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03.12.2021 16:42
+14
ТЁТЯ РОЗА

НАТО в силу ряда причин не склонно принимать Украину в альянс. Но Путин опытный геостратег.
И, скорее всего, выбранная им беспроигрышная тактика вынудить Североатлантический блок уступить и принять Украину в свой состав!
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03.12.2021 16:22
+12
Ось що для московії найголовніше. Тоді нам потрібно негайно в НАТО.
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03.12.2021 16:25
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куди "далі на схід" - в петербург?
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03.12.2021 16:16 Ответить
через 10-20 років, після декарбонізації рашка буде повний нуль !

а Україна буде в НАТО !
це воля українського народу, яка прописана в Конституції
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03.12.2021 16:50 Ответить
Нам пропонують такий собі варіант "фінляндізації"?
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03.12.2021 16:16 Ответить
***** !!!

ми самі вибираємо ким нам бути
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03.12.2021 16:47 Ответить
Може взагалі бути "Мюнхен -2"
Не сильно здивуюсь.
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03.12.2021 16:51 Ответить
Гітлер був реальною силою, а рашка це Північна Корея

Путя все більше набридає Заходу, вони з дрібною шпаною не церемоняться
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03.12.2021 17:03 Ответить
С чего такие выводы, что ***** надоедает западу?
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03.12.2021 17:08 Ответить
Такие выводы потому что весь мир знает что твоё пукин *****, и разговаривать с ним бесполезн
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03.12.2021 17:21 Ответить
потому что путя нудный и плешивый
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03.12.2021 23:25 Ответить
Хотілось би у це вірити, але чогось вони її не дуже морщать.
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03.12.2021 17:09 Ответить
Ок. Далі Сибіру НАТО не планує розширюватися на схід.
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03.12.2021 16:17 Ответить
ага, утрєшнім члєновозом

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03.12.2021 16:17 Ответить
Великий Леонардо да Винчи нервно курит сигары от такой черепахи !

не допер Великий!
не допер !
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03.12.2021 23:27 Ответить
реально соломенный танк - ну...., да-а-а-а-а..., соломы маловато, добавить надо, чтобы танкист не увидел, куда сховатись, бульдозерный ковш забыли приспособить, чтобы успеть закопаться с головой
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04.12.2021 09:02 Ответить
шо ві панімаєте, то самоходна клєтка для курєй.
яка гамном стріляє
https://www.spb.kp.ru/online/news/1239033/

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04.12.2021 10:51 Ответить
а кого интересует мнение какого то ************ из рахи по поводу встречи? тем более,что США еще не подтвердили дату встречи.
а оно уже повестку дня байдену навязывает
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03.12.2021 16:18 Ответить
Це воно нас лякає, наче вони з Байденом будуть сфери впливу ділити, ну, а Україна ж, звичайно, що повинна дістатися упирю кремлівському.
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03.12.2021 16:57 Ответить
Вот пусть лугандон и остаётся буферной зоной, туда Ната ни-ни, ни одной ногой.
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03.12.2021 16:19 Ответить
ТЁТЯ РОЗА

НАТО в силу ряда причин не склонно принимать Украину в альянс. Но Путин опытный геостратег.
И, скорее всего, выбранная им беспроигрышная тактика вынудить Североатлантический блок уступить и принять Украину в свой состав!
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03.12.2021 16:22 Ответить
По сути это так...
Я не знаю ни одного другого человека, который бы поспособствовал устремлениям Украины вступить в НАТО, более чем *уйло...
Уверен, что и НАТО он скоро убедит в необходимости принятия Украины в свои ряды.
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03.12.2021 20:50 Ответить
тетя Роза,она фигни не скажет
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03.12.2021 20:56 Ответить
Ось що для московії найголовніше. Тоді нам потрібно негайно в НАТО.
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03.12.2021 16:25 Ответить
"Якщо не віддасте мені Україну, тоді я буду дружить з Китаєм."
Цілий Генсек НАТО Столтенберг вже сказав -"Лише Україна та 30 країн-членів НАТО мають вирішувати, коли Україна буде готова вступити до Альянсу. Росія не має права вето в цьому питанні і не має права контролювати своїх сусідів".
Вже послали, а ***** все якихось "гарантій" треба.
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03.12.2021 16:30 Ответить
Министр обороны США Ллойд Остин в четверг заявил, что любой ответ США на действия России в отношении Украины будет осуществляться совместно с международным сообществом, которое не допустит вторжения РФ.

Об этом он сказал во время визита в Южную Корею, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Он выразил надежду, что Соединенные Штаты и Россия смогут работать над "решением вопросов и проблем и понижением температуры в регионе".

На вопрос, будут ли последствия для России сугубо экономическими, Остин отказался отвечать напрямую, сказав, что будут использованы "наилучшие методы".

"Все, что мы сделаем, будет сделано как частью международного сообщества. В лучшем случае - мы не увидим вторжение Советского Союза в Украину", - сказал Остин, имея в виду под бывшим Советским Союзом Россию.
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03.12.2021 16:32 Ответить
Во время возможной встречи, Байден в первую очередь потребует возращения оккупированых территорий Украине (Донбаса и Крыма), признания Россией международного права, суверинитета других государств, границ, сокращения российской армии или в противном случае будут введены новые санкции, которые Россия не переживет. Будет решаться судьба мира и судьба России.
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03.12.2021 16:42 Ответить
хрен паРаше, а не гарантии. в делах НАТО азиопская паРаша право голоса не имеет.

что касается вооружения и вооруженных сил, то НАТО вполне сможет потом гарантировать паРаше отвод ударных группировок и ядерного оружия от границ Украины с паРашей ,вглубь украинской территории, где-то на километров 500 восточнее Харькова, в случае такого же отвода и неразмещения конкретного(обсуждаемого потом) вооружения и соединений паРаши, пущай кацапо-орда отводит своих орков от украинской границы тоже на километров 500 -т. все на взаимной основе.

а сама Украина, конечно же, в НАТО будет, здесь слова паРаше не давали и спрашивать ее никто не будет.
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03.12.2021 16:45 Ответить
Бандера та НАТО - це єдине, чого ще боїться ху#ло.

Це воно нам натякає, наче буде торгувати у Байдена Україну.

С
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03.12.2021 16:54 Ответить
В Стокгольме вчера был шкандаль..Госсекретарь США Энтони Блинкэн наорал на говорящую кобылу РАБссии Лаврова...,типа Вон нафиг из Крыма и Донбасса...
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03.12.2021 16:57 Ответить
https://youtu.be/7oVUr-OzlywВидос тут от Тараса Березовца
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03.12.2021 16:59 Ответить
Будапештский меморандум 2 ?????
Договор о мире и жвачке???
Джо, не поведись на эту макуху!
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03.12.2021 16:58 Ответить
А почему НАТО не потребует от Путлера гарантий не расширения РФ на запад? Мало Крыма и Белоруссии? Хотя какие гарантии ***** ? Вот так и ним надо - "обещать" , "гарантировать" и ничего не выполнять.
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03.12.2021 16:58 Ответить
Головною темою має бути виконання Будапештського меморандуму Росією!!!
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03.12.2021 16:59 Ответить
саме так !

відмова від НАТО ?
тоді виконання Будапешського договору, включно із поверненням Криму, впєрьод !
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03.12.2021 17:06 Ответить
РАБссия всегда была агрессором...неачиная с 1992 года и пятилетней войны в Таджикистане...
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03.12.2021 17:02 Ответить
Такие гарантии можно дать. Дальше границ Украины и россии НАТО не пойдет.
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03.12.2021 17:05 Ответить
крайньою базою НАТО буде Хутір Михайловський,

до наступу Китаю на Сибір.....
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03.12.2021 17:07 Ответить
Нехрена Васюганскае балота.
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03.12.2021 21:28 Ответить
Американская пресса в шоке от поведения Лаврова в Стокгольме на встрече с Блинкэном...
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03.12.2021 17:08 Ответить
Я так думаю что Пентагон начнет поставки любого оружия в Украину по полному тарифу...
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03.12.2021 17:11 Ответить
"Кремлёвский мечтатель"(с)...
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03.12.2021 17:22 Ответить
ідея фікс.
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03.12.2021 17:23 Ответить
Т.е. будут обсуждаться гарантии непринятия Украины в НАТО ?
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03.12.2021 17:23 Ответить
РАБссиянская Вампирия сдохла от испуга 2 марта 1917 года,СССр сдох от Инфаркта в августе 1991 года,а РАБссия сдохнет от инсульта...в 2022 году...
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03.12.2021 17:25 Ответить
Здадуть Україну, здадуть.
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03.12.2021 17:29 Ответить
Уй тобі на язик.
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03.12.2021 18:49 Ответить
Конгресс США может в Турборежиме пересмотреть законопроэкт "О Лэнд-Лизе для Украины"...увеличив его Многократно...
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03.12.2021 17:30 Ответить
Тем временем в Украину прибыло очередные 2 военно-транспортных самолета США с военнымти грузами...
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03.12.2021 17:31 Ответить
Прогноз итога переговоров: Путин пообещает не нападать на Украину и отвести войска - успех Байдена,- остановил агрессора. Байден заявит о неготовности Украины к вступлению в НАТО ближайшие 10 лет. Оба молодцы, оба спасли Мир. А где Украина? А Украину призовут выполнять Минские соглашения....
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03.12.2021 17:44 Ответить
будет скоро видно какой итог будет переговоров. Пока рано что говорить. Если Украину и призовут выполнять Минск дог, то РФ придется тоже выполнять минск дог. А РФ хотелки никто выполнять не будет.
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03.12.2021 20:17 Ответить
Нехрена пида рассию все провоцируют на нападение... Шоп съесть.
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03.12.2021 21:46 Ответить
Не возможно для ЕС и США сегодня говорить , что двери НАТО открыты для Украины иГрузии, а завтра ,,испугавшись,,псевдостраны с понтами, голой и босой питающейся бреднями пропагандонов и являющейся главной страной - террористом,- завтра давать гарантии человекообразным убийцам. Процесс пошёл , видно , что Раша серьезно струхнула, но продолжает дурковать. Они видят , что скоро ,, кырдык,, уступать им не будут,они сами все делают что бы благополучно задохнуться и развалиться....
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03.12.2021 17:50 Ответить
То що виходить- НАТО на Схід не можна,а кацапам забрати Крим та пів Донбасу- запросто? Хрін ти вгадав,чмошник кацапський.
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03.12.2021 18:32 Ответить
гарантии, отказ от НАТО?? Если Байден на это согласится, то он слабак и слизняк.

оккупант агрессор Россия вообще в этом процессе не имеет право просить какие то гарантии, а тем более указывать чужой стране что-то и кому то как делать! Это внутренние дело суверенной Украины. РФ будет командовать и указывать у себя внутри страны.

тогда исполнение Будапештского договора Рашкой, которым Рассия вытерла ноги,...включая возвращение украинских территорий Крыма и части Донбасса. Выполняй РФ.
пусть от туда забирает свой черноморский флот, и остальной сброд...который за и эти 8 лет в Крым завезли.
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03.12.2021 19:32 Ответить
Зеленський заявив про прямі переговори з Росією: які загрози це несе для України - про це в "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова!
Дивіться на офіційному YouTube "5 каналу", та в прямому ефірі телеканалу "Еспресо", сьогодні, початок о 19:45.

Цієї п'ятниці говоримо про те, чим загрожує Україні бажання Зеленського вести прямі переговори із Путіним.
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України - Микола Княжицький (фракція "Європейська солідарність"), Сергій Рахманін (фракція "Голос") та Михайло Цимбалюк (фракція "Батьківщина").
Також до обговорення приєднаються: Павло Клімкін - політик, дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019) та Юрій Кочевенко - військовий та політичний експерт, директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді, Максим Ялі, політолог-міжнародник.
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03.12.2021 19:36 Ответить
Вот поц мордовский...К тебе не приехали давать гарантий,к тебе приехали зачитать приговор.
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03.12.2021 19:48 Ответить
НАТО и Украина требуют гарантий нерасширения азиопской рассеи на Запад.
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03.12.2021 21:45 Ответить
На бумаге говоришь??? Бумага стерпит? Аксиома Бисмарка говорит о другом и подтверждена жизнью..не садись со зверьём за стол переговоров...
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04.12.2021 09:56 Ответить
 
 