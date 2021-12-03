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амнистия (450) налоги (3182) Гетманцев (389)

Налоговая амнистия: украинцы задекларировали активы на 250 млн грн, более 10 млн грн поступили в бюджет, – "слуга народа" Гетманцев. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Налоговая амнистия: украинцы задекларировали активы на 250 млн грн, более 10 млн грн поступили в бюджет, –

По состоянию на 3 декабря 2021 года граждане в рамках налоговой амнистии задекларировали активов на 250 млн грн.

Об этом сообщил глава налогового комитета Рады, нардеп "СН" Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.

"Четверть миллиарда – именно такова сумма задекларированных в пределах налоговой амнистии активов граждан Украины. За последние 12 дней имеем 20% роста этой суммы. Сбор в бюджет – более 10 млн грн", - рассказал он.

Налоговая амнистия: украинцы задекларировали активы на 250 млн грн, более 10 млн грн поступили в бюджет, – слуга народа Гетманцев 01

Напомним, налоговая амнистия началась с 1 сентября 2021 года и продлится до 1 сентября 2022-го. В рамках этой программы физические лица смогут провести единовременное добровольное декларирование своих активов, за которые ранее не уплатили налоги.

Эти задекларированные активы облагаются сбором — единовременным обязательным платежом, размер которого самостоятельно рассчитывается декларантом по стоимости принадлежащих ему активов, учитывая ставки такого сбора.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
А ты сам , часы свои за 40 штук баксов задекларировал, или как ваш шеф забыл?
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03.12.2021 16:27
+7
Гетманцев - совок конченный. Из-за его инициатив я закрываю свои депозиты.
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03.12.2021 16:30
+6
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03.12.2021 16:27
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03.12.2021 16:27 Ответить
А ты сам , часы свои за 40 штук баксов задекларировал, или как ваш шеф забыл?
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03.12.2021 16:27 Ответить
Цэ пэрэмога?
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03.12.2021 16:28 Ответить
однозначно)))дважды)
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03.12.2021 16:33 Ответить
українці патужно послали ЗЄ-льних буратин на їхнє Поле чудес та

поглибше закопали свої сольдо у матраци
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03.12.2021 16:55 Ответить
Гетманцев - совок конченный. Из-за его инициатив я закрываю свои депозиты.
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03.12.2021 16:30 Ответить
10 мільйонів страшні гроші.
Напевно, не вистачить навіть на нові зарплати помічникам сосен в Раді.

"Лишние деньги в бюджете": Рада в два раза повысила зарплаты помощникам нардепов.

На оплату труда консультантов каждого из парламентариев в декабре 2021 года выделят по 124 тысячи гривен.

В четверг, 2 декабря, Верховная Рада Украины приняла постановление №6315 о повышении фонда оплаты труда помощников народных депутатов.

На оплату труда помощников каждого нардепа выделят ПО 124 тысячи гривен вместо 62 тысяч гривен.
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03.12.2021 16:31 Ответить
Огласите пожалуйста поимённо всех двоих громадян!)
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03.12.2021 16:37 Ответить
Пшик, пук...очередное НИЧЕГО от Зе шоблы крадунов! Зе-Ермак вернули в Украину офшорное бабло?
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03.12.2021 17:16 Ответить
, Хто кота задекларував , ану зізнавайтесь..?!
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03.12.2021 17:49 Ответить
Ха ха ха !
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03.12.2021 18:33 Ответить
Потужно
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03.12.2021 18:50 Ответить
І усе? Більше немає?
Куй вам в ..... амністраторам.
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03.12.2021 18:57 Ответить
Такой суммой можно шокировать разве что какую нибудь древнюю бабушку. 370к долларов в масштабе страны это даже не капля в море и не роса.
Это полный провал инициативы и клоунов.
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03.12.2021 21:02 Ответить
Ахренеть - целых 5 Крузаков в ограниченной комплектации можно купить? *****, у них под каждым судом мом прокуратурой на стоянке стоит машин, наверное на полмильярда гривен. А этот прохиндей озвучивает про 10 миллионов лохторату, у которых пенсия 2 тысячи гривен...
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04.12.2021 09:20 Ответить
 
 