Завершение создания территориальной обороны нужно провести в сжатые сроки, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что создание территориальной обороны следует завершить в сжатые сроки. Особенно на фоне угрозы российского вторжения.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт СНБО, об этом шла речь на межведомственном совещании по выполнению требований закона об основах национального сопротивления, который вступает в силу с 1 января 2022 года.
"В условиях эскалации гибридной агрессии РФ, обострения ситуации вокруг наших границ этот закон является одним из фундаментальных предохранителей, механизм реализации концепции всеобъемлющей обороны нашего государства", - заявил он.
По его словам, следует в максимально сжатые сроки завершить процесс формирования командования сил территориальной обороны ВСУ, региональных органов военного управления, бригад и батальонов сил территориальной обороны с учетом уровня угроз в каждом регионе Украины.
"Все решения необходимо принимать с точки зрения национальных интересов", – подчеркнул Данилов, отметив целесообразность пересмотра подхода к размещению и комплектации подразделений территориальной обороны.
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Работал под Киевом,так у нас один месный отпрашивался почти каждую неделю на день-два,,говорит я в ТерОбороне,сборы у нас.
Потом мы в Польшу поехали з ним работать.После перезванивались. Потом он не стал отвечать. А раз ответила жена- сказала шо он поехал в Росию ,на работу.
це єдине що ви вмієте
на меня посмотрели как на идиота,и сказали что по этому вопросу ничего не знают.
Для територіальної оборони не скільки командування важливе скільки інструменти та засоби які їм мають бути доступні. А саме зброя, відповідні повноваження, доступ до мережі камер та іншого. Якщо тероборона не зможе використовувати ресурси поліції командування якої в черговий раз може зрадити і заблокувати роботу, то все це безглуздо.
WorldOnAlert
@worldonalert
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US officials: "The Russian military has capabilities in place along Ukraine's border to carry out a swift and immediate invasion, including erecting supply lines such as medical units and fuel."
Официальные лица США: «У российских вооруженных сил вдоль границы с Украиной есть возможности для быстрого и немедленного вторжения, включая возведение линий снабжения, таких как медицинские подразделения и топливо».
А то что сейчас делают- это совковый колхоз