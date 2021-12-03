Завершение создания территориальной обороны нужно провести в сжатые сроки, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что создание территориальной обороны следует завершить в сжатые сроки. Особенно на фоне угрозы российского вторжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт СНБО, об этом шла речь на межведомственном совещании по выполнению требований закона об основах национального сопротивления, который вступает в силу с 1 января 2022 года.

"В условиях эскалации гибридной агрессии РФ, обострения ситуации вокруг наших границ этот закон является одним из фундаментальных предохранителей, механизм реализации концепции всеобъемлющей обороны нашего государства", - заявил он.

По его словам, следует в максимально сжатые сроки завершить процесс формирования командования сил территориальной обороны ВСУ, региональных органов военного управления, бригад и батальонов сил территориальной обороны с учетом уровня угроз в каждом регионе Украины.

Читайте также: И.о. главы Харьковской ОГА Скакун о готовности к вторжению войск РФ: В терробороне у нас более 3 тысяч человек в боеспособном состоянии

"Все решения необходимо принимать с точки зрения национальных интересов", – подчеркнул Данилов, отметив целесообразность пересмотра подхода к размещению и комплектации подразделений территориальной обороны.