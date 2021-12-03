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Завершение создания территориальной обороны нужно провести в сжатые сроки, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Завершение создания территориальной обороны нужно провести в сжатые сроки, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что создание территориальной обороны следует завершить в сжатые сроки. Особенно на фоне угрозы российского вторжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт СНБО, об этом шла речь на межведомственном совещании по выполнению требований закона об основах национального сопротивления, который вступает в силу с 1 января 2022 года.

"В условиях эскалации гибридной агрессии РФ, обострения ситуации вокруг наших границ этот закон является одним из фундаментальных предохранителей, механизм реализации концепции всеобъемлющей обороны нашего государства", - заявил он.

По его словам, следует в максимально сжатые сроки завершить процесс формирования командования сил территориальной обороны ВСУ, региональных органов военного управления, бригад и батальонов сил территориальной обороны с учетом уровня угроз в каждом регионе Украины.

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"Все решения необходимо принимать с точки зрения национальных интересов", – подчеркнул Данилов, отметив целесообразность пересмотра подхода к размещению и комплектации подразделений территориальной обороны.
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Топ комментарии
+11
Ці все потрібно було робити ще позавчора,бо країна в стані війни перебуває вже 8-й рік...
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03.12.2021 16:47
+8
в стислі терміни звільнили фаната тероборони Генерала Кривоноса.

це єдине що ви вмієте
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03.12.2021 16:52
+4
писькограй до сих пор боится назвать рашку агрессором.
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03.12.2021 17:35
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Один вже, під час навчань територіальної оборони, шмальнув з гармати, тепер від звинувачень у веденні агресивної війни відбитись не може.
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03.12.2021 16:47 Ответить
писькограй до сих пор боится назвать рашку агрессором.
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03.12.2021 17:35 Ответить
Ці все потрібно було робити ще позавчора,бо країна в стані війни перебуває вже 8-й рік...
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03.12.2021 16:47 Ответить
Та эта териториальная оборона была еще в 15-м году.
Работал под Киевом,так у нас один месный отпрашивался почти каждую неделю на день-два,,говорит я в ТерОбороне,сборы у нас.
Потом мы в Польшу поехали з ним работать.После перезванивались. Потом он не стал отвечать. А раз ответила жена- сказала шо он поехал в Росию ,на работу.
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04.12.2021 05:33 Ответить
в стислі терміни звільнили фаната тероборони Генерала Кривоноса.

це єдине що ви вмієте
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03.12.2021 16:52 Ответить
це саме те що зелібоби навчилися робити за 2,5 роки. хто тільки, щось хочеш зробити для України, нах.......й, правду сказав, нах...й, хоч трішечки совість є, нах...й. вмієш красти та деребанити? ласкаво просимо. а якщо є навички в управлінні кришування, потоків та корупційних схем, то ти безцінний кадр.
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03.12.2021 17:02 Ответить
Циничная шобла "чего изволите ,агенты путлера , когда вас своевременно предупреждали ПАРТНЕРЫ ,Вы им ХАМИЛИ и ОБВИНЯЛИ их в ДЕЗИНФОРМАЦИИ ,а ТЕПЕРЬ в дупу КЛЮНУЛ ЖАРЕНЫЙ ПЕТУХ ?
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03.12.2021 20:06 Ответить
треба завершити в стислий термін те що ще не почалося, чи те чого ще немає. я правильно розумію? чи може на папері все майже готово, на приклад як підготовка до зими? баржі пливуть, бацька єнергію дає. а тут списки готуються, зброя вже десь їде резервісти ще поки що, нічого не знають.
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03.12.2021 16:54 Ответить
дятел с дипломом ветеринара...
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03.12.2021 17:16 Ответить
Це треба було вже давно зробити. Ви зрадницьки запізнились
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03.12.2021 17:24 Ответить
Олексій, зателефонуй мамі у ЛНР.

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03.12.2021 17:33 Ответить
я пошёл в военкомат,говорю что мол так и так,в связи с вероятной агрессией рашки,хочу записаться в оборону.
на меня посмотрели как на идиота,и сказали что по этому вопросу ничего не знают.
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03.12.2021 17:33 Ответить
Дуже цікаво. Я в теробороні з 2018 і у нас саме набирають людей.
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03.12.2021 17:39 Ответить
это где у вас?
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03.12.2021 17:40 Ответить
Суми.
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03.12.2021 17:49 Ответить
Формування командування територіальної оборони це фігня. На них ж покладається обов'язок ведення партизанської війни та оборони міст до приходу помічі від регулярної професійної армії.

Для територіальної оборони не скільки командування важливе скільки інструменти та засоби які їм мають бути доступні. А саме зброя, відповідні повноваження, доступ до мережі камер та іншого. Якщо тероборона не зможе використовувати ресурси поліції командування якої в черговий раз може зрадити і заблокувати роботу, то все це безглуздо.
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03.12.2021 17:37 Ответить
Я тобі по секрету скажу- перше завдання тероборони- не дати мусорам здати зброю впопучленцям.
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03.12.2021 17:51 Ответить
Ну треба бути чесними у нас на щастя не всюди такі проблеми як були в 2014. Як показав аналіз зараз дуже велика частина поліції це фанати укр блогерів. І вони не здадуть. Але є проблема в їх командуванні яке не вдалось зачистити після майдану і яке значною частиною є власовцями.
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03.12.2021 17:58 Ответить
все спущено на тормоза керівники в областях хмельницька вінницька рівненська і всі остальні нічого не роблять гроші отримують з резервом не працюють
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03.12.2021 17:38 Ответить
Вот интересно...Родственники друзья Зе мерзавцев учавствуют в этих формированиях, учениях? Или это только Новостные Пу-Пшик для лохтората, имитация бурной деятельности для СМИ?!
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03.12.2021 17:39 Ответить
Ротом і на бумазі,все що ти зможеш організувати в стислі терміни...Підготовка та навчання цих підрозділів це не сракою вертіти на сцені чи опорос в свині прийняти,це трошки довше і затратніше.
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03.12.2021 17:43 Ответить
О! Нарешті, і наші схаменулись, що слід щось робити. На восьмому році війни.
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03.12.2021 17:45 Ответить
В смысле? Речи начали толкать, вместо "видосиков"?
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03.12.2021 20:10 Ответить
Необхідно забезпечити контроль ,щоб не допустити прихильників рашки в ряди самооборони!
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03.12.2021 17:51 Ответить
ці клоуни навіть не уявляють, про що мелять, воєнкоми на місцях вже розсадили на теплі місця своїх родичів та наближених друзів
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03.12.2021 18:00 Ответить
Территориальная оборона будет на что-то способна, если ею заниматься как в Швейцарии. С учётом украинских реалий - это будет сброд хуже советских "партизан". А в Швейцарии полная выкладка с личным оружием хранится по домам у резервистов, только недавно принято решение - не хранить по домам боеприпасы. Украина рискнёт раздать по домам пистолеты, автоматы, автоматы с подствольных гранатомётам и ручные пулемёты? То-то же.
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03.12.2021 18:02 Ответить
Всё правильно и давно ясно. Раньше часто предлагал, но модератор глушил часто за это---самим сходить к арсеналам! Никогда, не при каких формах управления страной, власть сама не даст оружие народу. Вот уже лет 10 стоит вопрос по закону о коротком огнестреле, и даже наиболее патриотично настроенные депутаты Рады избегают его обсуждать. А вед в Молдове например этот закон принят бы в 1993г, в разгар событий в Приднестровье. И есть давняя мировая практика здесь, статистика и опыт. У нас оружие есть у всех кроме народа. А ведь право защиты личности---право конституционное.
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03.12.2021 19:15 Ответить
А є приклад успішного застосування швейцарської тероборони? Чию агресію вони успішно відбили? Бо сліпо копіювати те, що гарно функціонує лише на папері...
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05.12.2021 16:05 Ответить
Я не о теробороне. А о Конституционом праве на личную защиту. Охотничье не путать---это специализация узкая. А именно с правом ношения в том числе. А то что у нас война 8 лет уже---тем более. Кстати, статистика подсказывает что массово никто не бежит покупать оформлять при вступлении закона в силу. Просто возникает постоянная конфигурация, когда нет ни какой уверенности что при угрозе кому либо оружием, уверенности в том что у жертвы нет оружия при себе---а вдруг есть. Вот и всё. Тер-оборона формируется годами, стоило начинать хотя бы с 2017г. Что либо уже бы было на сегодня. Всё как всегда просрано. Нами.
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05.12.2021 17:58 Ответить
не торопитесь - времени до хрена еще..

WorldOnAlert


@worldonalert

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10 мин



US officials: "The Russian military has capabilities in place along Ukraine's border to carry out a swift and immediate invasion, including erecting supply lines such as medical units and fuel."

Официальные лица США: «У российских вооруженных сил вдоль границы с Украиной есть возможности для быстрого и немедленного вторжения, включая возведение линий снабжения, таких как медицинские подразделения и топливо».
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03.12.2021 18:16 Ответить
Тероборону предлогали создать Ярош и генерал ССО времен Пороха- Кривонос.

А то что сейчас делают- это совковый колхоз
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03.12.2021 20:05 Ответить
 
 