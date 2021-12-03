Кулеба озвучил план ЕС по сдерживанию России: Предупреждение по всем каналам, жесткие санкции и сотрудничество с Украиной
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Европейские дипломаты готовят жесткий пакет мер по сдерживанию России в случае, если она вторгнется в Украину.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".
Глава МИД уточнил, что это была главная тема двухдневных переговоров в Риге и Стокгольме.
Мероприятия будут предусматривать три части, однако окончательную версию, по словам Кулебы, еще не разрабатывают.
"Первое направление — четкая коммуникация России по всем каналам о том, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствия. Второе — разработка санкционного пакета, который будет мгновенно применен в случае, если Россия прибегнет к военной операции: санкции для нее будут очень тяжелыми экономически. И третье - это углубление военно-технического сотрудничества с Украиной для укрепления нашей обороноспособности", - рассказал министр.
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(вяло трусит пальцами по клавиатуре..... ну да, давай, насыпай ссанкцый то)
Не верю , что Путин и ко хотят союза с Китаем , но дальнейшая дебильная политика Запада могу привести к тому , что он психанет и сделает это.