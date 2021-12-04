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Новости Политика Украины
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Коломойский (1762) Гончаренко (516)

Нардеп Гончаренко призвал Зеленского ветировать закон №5600 и доказать, что у него нет зависимости от Коломойского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп Гончаренко призвал Зеленского ветировать закон №5600 и доказать, что у него нет зависимости от Коломойского

Народный депутат Алексей Гончаренко призвал президента Владимира Зеленского наложить вето на законопроект №5600, который приняли депутаты 30 ноября, и отправить его на доработку – для того чтобы сбалансировать налогообложение на добычу руды.

Если же проект будет подписан, это будет свидетельствовать о зависимости президента от олигарха Игоря Коломойского. Об этом он написал в своем телеграмм-канале, опубликовав обращение в адрес главы государства.

"На заседании Верховной Рады была отклонена поправка №97, которая устанавливала равные условия налогообложения добычи железной и марганцевой руды. В результате этого отклонения справедливое обложение марганцевой руды не установлено, а рента на добычу руды не сбалансирована", - говорится в обращении Гончаренко. Народный депутат призвал президента применить право вето к проекту и внести мотивированные предложения по налогообложению добычи марганцевых руд. "Как я уже говорил, "слуги" почему-то много говорят о налогах на добычу железной руды. А о марганцевой – почему-то забывают. И так получилось, что именно на добычу марганцевой руды имеет монополию господин Игорь Коломойский", - пояснил депутат.

Гончаренко убежден: если президент подпишет упомянутый проект, это будет свидетельствовать о его связи с олигархом Коломойским. "Или президент наложит вето на этот закон, или это покажет зависимость высшей власти от БЕНЕфициара", - резюмировал нардеп.

Напомним, Верховная Рада приняла в целом законопроект №5600, которым повышаются налоги для населения и ряда отраслей. По оценкам экономистов, если этот закон будет принят, цены на товары и услуги в Украине возрастут минимум на 15%, а украинцы будут вынуждены платить налог за земельные участки. Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что народные депутаты отклонили поправку №97 и вывели из-под повышенного налогообложения марганцевые руды, которые в Украине монопольно добываются олигархом Игорем Коломойским, из-за его связи с президентом Владимиром Зеленским. В свою очередь народный депутат Михаил Цымбалюк заявил, что неодинаковый подход норм закона к бизнесу в зависимости от того, какому олигарху он принадлежит, вызовет удивление у международных партнеров Украины, как ЕС, МВФ, руководство США и международные бизнес-ассоциации.

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все, я не могу читать Єто и проЄкты... ужас
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03.12.2021 16:54 Ответить
Льоша, купи той грьобаний синтезатор преЗЕку за свої, якщо не вистачить,

то ми доложимо...
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03.12.2021 16:59 Ответить
Ви нічого не зрозуміли...синтезатор - це оргАн, але не оргАн, а Орган, самі знаєте який...
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03.12.2021 17:14 Ответить
він вже наклав. і на тебе і на усіх нас.
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03.12.2021 17:06 Ответить
Алексей, ты вроде не глупый, забыл как он доказывал что у него нет наркозависимости, даже анализы сдал и 73% ему поверили. Думаешь сейчас ему не поверят если он просто скажет что не зависит от Коломойского а колбасу из холодильников украл барыга?
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03.12.2021 17:12 Ответить
Ну а чого. Він може накласти. Тільки не вето і не на закон
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03.12.2021 17:28 Ответить
ЗЕшоблу в отставку!!
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03.12.2021 18:42 Ответить
Залежності нема. Є плідна взаємовигідна співпраця.
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03.12.2021 19:40 Ответить
Нет в Украине человека кто принес своей стране перед войной больше вреда чем "янелох".
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17.03.2022 21:53 Ответить
 
 