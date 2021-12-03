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Новости Экономика
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ДТЭК (407) Гарантированный покупатель (37)

Активы чиновников правительства могут арестовать из-за блокирования денег с "зеленых" еврооблигаций, - юристы

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Активы чиновников правительства могут арестовать из-за блокирования денег с

Члены Кабинета министров и должностные лица ГП "Гарантированный покупатель" могут быть лишены свободы за подтверждение факта тяжких преступлений, которые стали результатом остановки выплат средств от "зеленых" еврооблигаций и дискриминации отдельных производителей в вопросе оплаты накопленных долгов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо лондонской юридической фирмы BCL Solicitors, которая защищает интересы компании "ДТЭК ВИЭ".

"Английские юристы "ДТЭК ВИЭ" считают, что в действиях должностных лиц "Гарантированного покупателя" и членов Кабинета Министров Украины имеются признаки преступлений по праву Англии", - говорится в письме.

В частности, фирма направила письмо в "Гарантированный покупатель", Кабмин, "Укрэнерго", Министерство энергетики и Офис президента, в котором сообщила о наличии признаков состава преступления по английскому праву в действиях лиц, ответственных за решение и поведение "Гарантированного покупателя" (в том числе, Вадима Улиды), членов Кабмина.

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Как говорится, речь идет о таких преступлениях: завладение преступным имуществом (ст. 329 Закона о преступных доходах 2002 года); отмывание денег (ст. 328 Закона о преступных доходах 2002 г.); ложное или обманчивое заявление (ст. 89 Закона о финансовых услугах 2012 года); мошенничество путем ложного представления (ст. 2 Закона о мошенничестве 2006 г.); мошенничество путем злоупотребления служебным положением (ст. 4 Закона о мошенничестве 2006 г.).

"Приведенные преступления тяжкие, по которым предусмотрено наказание в виде значительных сроков лишения свободы", - подчеркивают юристы.

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По английскому праву преступления, связанные с отмыванием денег и предусмотренные Законом о преступных доходах 2002 года, обладают экстерриториальным действием - то есть будут применяться к поведению, которое имеет место в Украине, даже если в Англии не было совершено никаких действий, составляющих состав преступления. В то же время, по мнению английских адвокатов, каждое из упомянутых преступлений, учитывая фактические обстоятельства, может расследоваться правоохранительными органами Англии.

"В том случае, если "Гарантированный покупатель" немедленно не произведет оплату 3,04 млрд грн в пользу "ДТЭК ВИЭ", английские адвокаты ДТЭК обратятся в Городскую полицию Лондона, Управление финансового контроля Соединенного Королевства (Financial Conduct Authority) и Управление по вопросам серьезного мошенничества Соединенного Королевства (Serious Fraud Office) для расследования приведенных преступлений и привлечения виновных к ответственности", - отмечается в письме.

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Также сообщается, что с начала расследования активы всех лиц, действия которых будут расследоваться могут быть арестованы, при этом примененные правоохранительными органами Англии аресты и ограничения оказывают международное действие.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд грн.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.
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Топ комментарии
+2
одним пострілом двух зайців
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03.12.2021 17:00
+2
"за правом Англии"
Ахметов вокруг себя дебилов собрал.
Для какого электората эта туфта?!
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03.12.2021 17:08
+2
Не двух, а п"ять
1. ДП "Гарантований покупець"
2. Кабмін
3. "Укренерго"
4. Міністерство енергетики
5. Офіс президента
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03.12.2021 17:42
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одним пострілом двух зайців
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03.12.2021 17:00 Ответить
Не двух, а п"ять
1. ДП "Гарантований покупець"
2. Кабмін
3. "Укренерго"
4. Міністерство енергетики
5. Офіс президента
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03.12.2021 17:42 Ответить
"за правом Англии"
Ахметов вокруг себя дебилов собрал.
Для какого электората эта туфта?!
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03.12.2021 17:08 Ответить
Ты фамилии не перепутал в этой драчке? Я про дебилов.
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03.12.2021 19:55 Ответить
але є одна маленька деталь, яка на жаль трохи псує зловтіху.
Це ж буде як з Лазаренком - *** крадуть гроші тут, в Україні, а от заарештовують їх рахунки ТАМ, і там же грошики наші і залишаться, і ніяких шансів їх повернути не буде, адже по їх поняттях всьо ок, "місцеві" англійські канторки не змогли забрати шалені бабки які було видурено з хахлів, то ж вони заберуть ті бабки які місцеві вельможі ******** у більш грубий спосіб.
1в1 кейс Лазаренко - *******, з'їбався, там з нього все витрусили, і все. Для України це 100% втрачені бабки, а так ну "вор у вора украл", то ж їх руки чисті.
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03.12.2021 18:00 Ответить
Ну, ми не знаємо на кого особисто буде накладено арешт. Може персонально. Але навіть, якщо і не так, то 73% повинні платити із своїх зарплат і пенсій. Так що у міф про невинуватість мудрого народу я не вірю.
Звісно, що постраждають і інші 27%, а тут нікуди не подінешся.
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03.12.2021 18:13 Ответить
Кое-кому многолетний должок начал возвращать!
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03.12.2021 20:09 Ответить
Ну, що сьогодні вийде в етер у 21:00 Свобода слова Шустера на каналі Україна 24, чи СБУ з ДБР візьмуть штурмом телестудію
Музей уже штурмували, тепер пора ТВ-студію
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03.12.2021 18:07 Ответить
Хуг правой от Ахметова. Шмыгали, бегом за памперсами!
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03.12.2021 19:53 Ответить
ОБС в действии?
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03.12.2021 20:07 Ответить
по мнению зе инвестор - это тот кто вкладывает сюда бабки и на этом все... про вторую часть им в трускавце не рассказали. но после такого кидалова никто сюда деньги уже не понесет
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03.12.2021 21:42 Ответить
ага вот так и учат идиотов, что договора надо соблюдать, и воровать - не хорошо
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03.12.2021 22:58 Ответить
Да вы что, серьёзно??? А за то, что Ахмэт должен государству Украина 2 лярда гривен ещё с 2019 года по"законам Лондона" никакой ответственности? Что там говорят эти "юристы"?
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03.12.2021 20:25 Ответить
А при чем тут Ахметов? Ахметова там не было! Любой эксперт вам скажет, что любому думающему человеку это понятно.
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03.12.2021 20:30 Ответить
кто такой ахметка?
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03.12.2021 20:38 Ответить
А конкретніше? Посилання, будь ласка , дайте.
Якщо так, то через суд нехай вимагають.
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04.12.2021 00:15 Ответить
Наглость, конечно, зашкаливает.
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03.12.2021 20:41 Ответить
наглость это Гарантований покупець, который ниче не гарантирует )
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03.12.2021 21:43 Ответить
ха, карточный шулер Ахметка угрожает государству Украина городской полицией Лондона. Анекдот.
Сначала верни украденное в мозолистые пролетарские руки
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03.12.2021 23:48 Ответить
ТКарти, то були колись. А тепер Високий Лондонський суд поарештовує майно України за кордоном, от то буде анекдот
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04.12.2021 00:13 Ответить
Хоча, може Суд лондонські квартири Зеленського, Шефіра та ін. кварталівців реквізувати на користь СКМ
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04.12.2021 00:18 Ответить
Ой. Как только Ахметову на яйцо наступили, так оказалось, что украинского чиновника можно привлечь по английскому суду. Так, может, ну их, украинские, а? Сразу в Англию или Нидерланды, по итогу - и быстрее, и дешевле , и эффективнее.
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05.12.2021 15:31 Ответить
 
 