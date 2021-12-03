Украинский воин получил ранение на Донбассе. С начала суток войска РФ 6 раз открывали огонь, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 6 раз открывали огонь на Донбассе. Один украинский воин получил ранение.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

В направлении Красногоровки русские войска вели огонь из противотанковой пушки МТ-12.

В сторону Крымского русские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Станицы Луганской враг дважды вел обстрелы, применяя артиллерию калибра 122 мм и вооружение БМП-1.

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Возле Зайцева вражеские войска вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

В районе Попасной наемники РФ совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин получил домедицинскую помощь и эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.