Украинский воин получил ранение на Донбассе. С начала суток войска РФ 6 раз открывали огонь, - штаб ООС
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Российско-оккупационные войска с начала суток 6 раз открывали огонь на Донбассе. Один украинский воин получил ранение.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
В направлении Красногоровки русские войска вели огонь из противотанковой пушки МТ-12.
В сторону Крымского русские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Станицы Луганской враг дважды вел обстрелы, применяя артиллерию калибра 122 мм и вооружение БМП-1.
Возле Зайцева вражеские войска вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
В районе Попасной наемники РФ совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин получил домедицинскую помощь и эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.
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Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.