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Действия Бутусова не будем оценивать до закрытия производства, - Комиссия по журналистской этике

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Действия Бутусова не будем оценивать до закрытия производства, - Комиссия по журналистской этике

Комиссия по журналистской этике заявила, что не будет рассматривать действия главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, пока не будет закрыто уголовное производство, которое ведет Государственное бюро расследований.

Об этом говорится в заявлении КЖЭ, сообщает Цензор.НЕТ.

Комиссия отмечает, что видео, которое Юрий Бутусов опубликовал в фейсбуке 27 ноября и на котором он стреляет из гаубицы, вызвало острую дискуссию в Украине. Ситуация еще более обострилась после того, как 28 ноября Государственное бюро расследований приступило к производству по факту публикации.

КЖЕ обращает внимание, что пользователи фейсбука призвали ее оценить этичность поступка журналиста, поскольку это должна делать именно комиссия. Также об этом писал внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Комиссия отмечает, что, согласно ст. 6 Положения о КЖЭ она имеет право отказать в рассмотрении обращения, если в компетентном суде возбуждено производство о рассмотрении соответствующего спора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Производство против меня открыто исключительно для того, чтобы получить санкцию на прослушивание и слежку, - Бутусов

"Учитывая тот факт, что Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту опубликованного журналистом видео, Комиссия не будет рассматривать действия журналиста Юрия Бутусова до закрытия уголовного производства", – говорится в заявлении.

Также КЖЭ осудила любые попытки давления на журналистов. В частности, попытки использовать комиссию для давления.

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

Читайте также: Производство относительно поста журналиста Бутусова возбуждено по факту, а не против личности, - ГБР

29 ноября советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил: "Бутусова убьют – и это станет сигналом для массовых беспорядков".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
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03.12.2021 17:50
+10
"спричинило гостру дискусію в Україні"

Немає дискусії. Бутусов - молодець, Гундосик - маленьке, закомплексоване, образливе сцикло. Те що відбувається - ганебний Великий Дуполізінг, з порушенням закону, всупереч здоровому глузду та моралі.
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03.12.2021 18:02
+7
Іистава кремлівського лялькового балагана триває !!! Параноїдальна маячня прогресує !!!)))
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03.12.2021 17:44
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Правила форума Совет форумчан
Які ще дії, шмаль всрата? Що з гармати бахнув? Так мав повне право.
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03.12.2021 17:40 Ответить
то на рiвнi нeзнаючих усiх норм "мав право"
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03.12.2021 18:20 Ответить
НЕТ в УК наказания ЗА СТОЛЬ ЗЛОСТНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ( правда сказанная в лицо ) !!!
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03.12.2021 18:52 Ответить
так цe украiнська школа: вчилки точно так чмирять дiтeй чиi батьки вiдважилися пeдкоронованим сказати правду в лицe
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03.12.2021 19:00 Ответить
Ти в Німеччині, а дітей в Україні покинула, де їх чмирять?
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03.12.2021 19:17 Ответить
ти та курка що живe в Украiн i закрила очi на чмирeння власних дiтeй?
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03.12.2021 19:18 Ответить
а коли на заборi три букви (прапорeць) написано так то щe забор (VPN) для тeбe чи тe що три букви означає?
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03.12.2021 19:25 Ответить
А на фіга тобі впн? В одноґлазніках на сайтах російських антищеплеників та мамочок-овуляшок сидіти?
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03.12.2021 19:51 Ответить
а ти докажи що в тeбe прапорeць нe vpn-ний. що ти сама нe мамашка-овуляшка
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03.12.2021 19:53 Ответить
Ти ж сама заявила що під впн. Чи чекай... Ти без впн на Цензор не зайдеш? Донецьк?
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03.12.2021 19:57 Ответить
Побачимо що там будуть розглядати, коли венедіктова вчергове придумає підозру невинним людям.
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03.12.2021 17:42 Ответить
Іистава кремлівського лялькового балагана триває !!! Параноїдальна маячня прогресує !!!)))
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03.12.2021 17:44 Ответить
**Вистава ,перепрошую ,очепятка !!)))
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03.12.2021 18:26 Ответить
Шкуры продажные.
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03.12.2021 17:48 Ответить
Справа проти Бутусова це камінь в город всіх користувачів Цензор нет
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03.12.2021 17:49 Ответить
з якого пeрeляку?
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03.12.2021 18:21 Ответить
В ОП заявили, что госпереворота удалось избежать благодаря Зеленскому

InfoResist

Читать материал на украинском



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему не произошел государственный переворот, о возможности которого предупреждал Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в комментарии ЛIГА.net.

«Благодаря начатой президентом дискуссии о том, во что пытаются втянуть отдельных наших очень влиятельных граждан, политическое настроение в обществе явно начало меняться. Появились очевидные вопросы к качеству отдельных медийных площадок, которые явно занимаются пропагандой», - сказал он.

Вместе с тем Подоляк отметил, что появилось больше внимания к возможным негативным сценариям для Украины, к возможным деструктивным действиям олигархов и связанных с ними политиков и организаций, к возможным агрессивным шагам с российской стороны.

Советник главы ОП добавил, что для существенной части старых политических элит важной является именно попытка сохранить старый тип государства - коррупционный, клановый, олигархический.
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03.12.2021 17:50 Ответить
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03.12.2021 17:51 Ответить
Зеленськго дуже ПУТЧить
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03.12.2021 17:57 Ответить
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03.12.2021 17:50 Ответить
Зато вас ,зеленый лохторат,все меньше.
Что радует.
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03.12.2021 18:21 Ответить
Почем за высер получаешь, рашотроллик?
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03.12.2021 18:30 Ответить
В приличном обществе даже сказать стыдно что ты сосешь и у кого, подстилка Ермака.
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03.12.2021 18:38 Ответить
Тортик я люблю)), У каждого свои вкусы,вот тебе нравится зеленые сопли вылизывать за Зелохом,и жопу Ермака. Так что тебе меня не понять.
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03.12.2021 18:47 Ответить
И поскольку вас ,зебилов все меньше, скоро ты язык сотрешь)) ,твои плеснявые лидеры обгадились по самые помидоры.
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03.12.2021 18:52 Ответить
А это не твоя забота.
Тебе до Марийки ,как свинье до неба, полоскун подоляцкий.
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03.12.2021 18:42 Ответить
Я смотрю "сосать" тебя весьма вдохновляет, видать ты ,ущербное другого занятия не знаешь.
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03.12.2021 18:54 Ответить
так один
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03.12.2021 18:59 Ответить
судя по лайкам это ты один.
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03.12.2021 19:07 Ответить
- Алло! Це Центр протидії дезинформації?

- Так!

- Тут оди придурок по телевізору веде пресмарафон і розповсюджує фейки про якйсь державний переворот! Чи то його хтось організовує , чи то він сам... Коротше кажучи - «сіє панічні настрої у суспільстві! Займайтеся!

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03.12.2021 19:20 Ответить
про яку профпридатність особового складу може йти мова на тлі вндкт?
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03.12.2021 17:54 Ответить
"спричинило гостру дискусію в Україні"

Немає дискусії. Бутусов - молодець, Гундосик - маленьке, закомплексоване, образливе сцикло. Те що відбувається - ганебний Великий Дуполізінг, з порушенням закону, всупереч здоровому глузду та моралі.
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03.12.2021 18:02 Ответить
Що означає "користуватись"?
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03.12.2021 18:47 Ответить
Раследовать Безугла будет?
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03.12.2021 18:37 Ответить
Ваша комисия....до жопы! Бутусов ПАТРИОТ СТРАНЫ!.....и это не обсуждается!!!......Ни в какой форме!
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03.12.2021 18:43 Ответить
???.....а вы собственно из какой страны??? Что вы вообще здесь делаете..????
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03.12.2021 18:56 Ответить
Лишенцы и соглашенцы будут решать о действиях Бутусова. Пздц.
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03.12.2021 19:51 Ответить
ахренеть, стрелять по оккупантам уже не этично...
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03.12.2021 19:53 Ответить
на трeнуваннях до того ж
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03.12.2021 19:57 Ответить
Це саме той аргумент, який вони розуміють

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18.02.2022 23:56 Ответить
 
 