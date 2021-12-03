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Новости Политика Украины Борьба с коррупцией
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Зеленский (16530) коррупция (8387) опрос (2619)

Большинство граждан считают, что Зеленский ответственен за борьбу с коррупцией и не выполнил собственных обещаний, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Большинство граждан считают, что Зеленский ответственен за борьбу с коррупцией и не выполнил собственных обещаний, - опрос. ИНФОГРАФИКА

57,6% жителей городов Украины называют президента Зеленского ответственным за борьбу с коррупцией. При этом 81,6% считают, что он не выполнил свои обещания по борьбе с коррупцией.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного исследовательской компанией "Active Group", информирует Цензор.НЕТ.

Оценивая разные учреждения, в обязанности которых входит борьба с коррупцией, украинцы поставили им следующие оценки по пятибалльной шкале. Худший показатель у Офиса генерального Прокурора (1,78 из пяти). Далее с практически одинаковым результатом в рейтинге расположились НАПК и САП (1,86 и 1,87 балла соответственно). НАБУ получило оценку 1,91 балла. Самым эффективным органом оказался "традиционный" орган по борьбе с коррупцией – Министерство внутренних дел, которому украинцы поставили оценку 2,33 балла.

Большинство граждан считают, что Зеленский ответственен за борьбу с коррупцией и не выполнил собственных обещаний, - опрос 01

Основную ответственность за борьбу с коррупцией украинцы возлагают именно на президента. 57,6% опрошенных назвали его ответственным за успехи и провалы в борьбе с коррупцией, а 48,7% считают, что именно президент должен быть основным инициатором реформ в сфере борьбы с коррупцией. На втором месте – Верховная Рада Украины (45,4% и 31,8% соответственно). Правительство считают ответственным за борьбу с коррупцией 29,2%, а основным инициатором реформ – 12,6% респондентов.

Большинство граждан считают, что Зеленский ответственен за борьбу с коррупцией и не выполнил собственных обещаний, - опрос 02

При этом украинцы невысоко оценивают выполнение Владимиром Зеленским своих обещаний по борьбе с коррупцией: 11,1% считает, что президент свои обещания выполнил (2% – полностью, 9,1% – частично), тогда как 81,6% так не считают (35,3% – "скорее не выполнил", 46% – "совсем не выполнил").

Большинство граждан считают, что Зеленский ответственен за борьбу с коррупцией и не выполнил собственных обещаний, - опрос 03

Оценивая роль общественных организаций в борьбе с коррупцией, положительной ее назвали более половины опрошенных ("значительная положительная" - 19,7%, "незначительная положительная" - 31,7%), в то время как отрицательной - 12,1% (из них "значительной отрицательной" – 4,1%).

Большинство граждан считают, что Зеленский ответственен за борьбу с коррупцией и не выполнил собственных обещаний, - опрос 04

К идее по участию иностранных экспертов при выборе руководства антикоррупционных органов положительно относятся 40,9% украинцев (15,9% – абсолютно положительно, 25% – скорее положительно). Тех, кто отрицательно оценивает такой подход, немного больше (в пределах погрешности) – 42,3%, из которых 15,4% относятся к участию иностранцев "скорее отрицательно", а 26,9% – абсолютно отрицательно.

Большинство граждан считают, что Зеленский ответственен за борьбу с коррупцией и не выполнил собственных обещаний, - опрос 05

Более половины (52,3%) респондентов считают, что президент должен проводить собеседование с кандидатами на руководящие должности в антикоррупционных органах (28,1% ответили на этот вопрос "однозначно да", 24,2% - "скорее да"). Противоположного мнения придерживаются 33,9% (13% – "однозначно нет" и 14% – "скорее нет").

Большинство граждан считают, что Зеленский ответственен за борьбу с коррупцией и не выполнил собственных обещаний, - опрос 06

От ответа на вопрос "Должен ли СНБО при наличии информации от СБУ иметь право вето на назначение руководителей антикоррупционных органов?" относительное большинство (36,7%) воздержалось. 35% поддерживают "право вето" для СНБО (18% - "однозначно да", 17% - "скорее да"), 30% не поддерживают (14% - "однозначно нет", 16% - "скорее нет").

Большинство граждан считают, что Зеленский ответственен за борьбу с коррупцией и не выполнил собственных обещаний, - опрос 07

Исследование проводилось компанией "Active Group" в период 29 ноября – 1 декабря 2021 методом личных интервью. География: города Украины с населением 50 тыс. и более, за исключением оккупированных регионов. Всего опрошено 1200 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону Украины. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,9%.
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Топ комментарии
+10
Довбодятли починають щось підозрювати?
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03.12.2021 17:53
+9
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03.12.2021 18:04
+4
Рыба гниёт с головы. Да и каков поп, таков и приход.
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03.12.2021 18:45
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Довбодятли починають щось підозрювати?
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03.12.2021 17:53 Ответить
Нет Они никогда ничего не поймут.
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03.12.2021 18:00 Ответить
Это верно, они под тихое мычанье и чьё-то ржанье к "жоповой яме" идут.
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03.12.2021 18:53 Ответить
Зеля - балаболка, ему верить - себя не уважать.
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03.12.2021 17:54 Ответить
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03.12.2021 18:04 Ответить
Та ці бабусі Ваву розкупили
Там інші "шаровики-затійники
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03.12.2021 20:20 Ответить
Та шо это ЗЕчмо вобще сделало хорошего?
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03.12.2021 18:20 Ответить
Як це зе не виконав обіцянок, зе повністю взяв всю корупцію під свій контроль, і жорстко тримае у своїх руках.
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03.12.2021 18:20 Ответить
Навіщо боротися, якщо можна очолити?
То, від чого біснувалися журнашлюшки в благословенні часи Проршенка було дитячими пустощами у пісочнику, просто неможливо за всім услідкувати, якісь дрібні лазівки залишадися і ними користувалися.
То що робиться зараз ні на яку голову не налазить. Ситуацію ратували високі ціни на руду, гарні урожаї та високі ціни на зернові а також низькі ціни на енергоносії. Профіщит торгбалансу дозволяв дозволити украсти своїм стільки, скільки їм хочеться, щоб вони залишалися своїми. Але руда уже нне 200 а 90 баксів за тону, метал теж подешевшав на третину, пшениця поки 850 баксів за тону, а кукуруза 550, але це неандовго. Як тільки трохи заспокоїться з загрозою російського нападу, ціни на зернові теж упадуть і тоді, та ще в умовах війни з Аахметовим, чиї підприємства дають 1/4 валютної виручки у торгбаланс мені навіть страшно уявити що буде! Не відразу, є у економіки певна інерційність, але буде.
Я б вклався у бакси та євро.
Хто маж вуха, нехай чує.
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03.12.2021 18:21 Ответить
с таким аналитическим умом нужно работать в бюро прогнозов))
я так понимаю, сарказма этой фразы вы не оценили)
почитайте долгосрочный прогноз цен на продовольствие. только не в рашкованских источниках.
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03.12.2021 19:30 Ответить
Я про коротермінові коливання на рік-два. Звичайно, на підтримку споживчого попиту при спаді в сфері обслуговування, витратили трильйони баксів. Ці гроші просто надрукували, тому зараз відбувається інфляція резервних валют. Кількість грошей приходить у відповідність з кількістю товарів. Це природно. Тому всі ціни, в тому числі і на сировину будуть ще якийсь час рости, поки не відновиться баланс. Там же де попит перегрітий, ціни можуть і падати. Погляньте на нєфтюшку і газушко. Ціни на зернові теж перегріті. Як ви думаєте будуть реагувати ринки на загрозу війни між №3 і №2 єкспортерів зернових? Але якщо війни не буде, то тоді всі скажуть: "Фух!" і ціни впадуть. Це не значить, що вони потім потроху знов не піднімуться, але ми кажемо про 1,5-2 ближчих роки.
а от що буде робити Зє! тоді? Де брати ресурс для розкрадання, щоб купляти лояльність різних бізнесово-корупційних груп?
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03.12.2021 19:49 Ответить
Большая часть коррупции сейчас в местных громадах. Они не подчиняются президенту. Хотя законодательно этих убл.юдков можно было притормозить. Да !Порохоботы! не позорьте вы Порошенка такой рекламой от которой тошнит он кое что таки сделал для Украины.
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03.12.2021 18:29 Ответить
Рыба гниёт с головы. Да и каков поп, таков и приход.
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03.12.2021 18:45 Ответить
ну что можно сказать зеидиоту...
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03.12.2021 19:01 Ответить
Ні шановний, завдяки децентралізації, Зє!коМанда не може розікрасти геть усе, щось лишається. Інакше все б розтягнули.
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03.12.2021 21:37 Ответить
Нах грфіки, люди з мізками і так це розуміють, о от ті 73%, хз там у більшості мізків немає, то кілі їх опитувати?
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03.12.2021 18:54 Ответить
Не понимаю, как можно оценивать то, что выполнил/ не выполнил, если прошла только половина его срока? Вон Порошенка за 5 лет ничего не выполнил из того, что обещал! Не припомню что-то я, чтобы в те годы на неделю было по 4-5 "соцопросов". И главное, нигде не указано, кто заказчик/кто оплачивает этот "банкет". А зря. Многое бы прояснилось....
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03.12.2021 19:00 Ответить
Откат по вэликому крадивныцтву - 30%, списание фирташу 100млрд долгов, фирмы каломойше отмывают десятки миллиардов, татарова и прочих зашкваренных рыгов назначил зелох лично . Сколько еще нужно ждать, чтобы найти корупцию?
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04.12.2021 06:17 Ответить
Какое "крадивныцтво"??? Крадивныцтво было до Зе 5 лет. А сейчас- дороги!
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04.12.2021 17:32 Ответить
Как он может бороться с коррупцией , если родной ,,сын,, коррупции( Коломойского). Коломойский ( против которого уголовные дела в штатах, Израиле на миллиарды долларов) зарабатывает каждый месяц бешеные деньги на ,, родстве,, с ************. Сейчас у него карманная прокуратура, суды, Рада - где результаты судов против Порошенко?Хоть одно судебное доказательство коррупции ? Мы долго будем расхлебывать президентство ( шоу ) безмозглого клоуна ...
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03.12.2021 19:15 Ответить
Просто на нього реально нічого немає. Ви помітили, що Порошенку намагаються пришити держзраду а не корупцію?!
Навіть Бєнядіктовна, 100500 своя в доску корабельна сосна і та зрозуміла, Порошенко не крав і не брав. А "Зраду" намагаються пришити з відчаю. Ну немає на дядька нічого!
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03.12.2021 21:41 Ответить
Идиот. И нет, это не произведение Достоевского
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03.12.2021 22:25 Ответить
Почти 20% населения можно считать лакеями клоуна. С таким народом еще 30 лет будем в нищете. Вперед в светло-зеленое будущее!
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03.12.2021 19:21 Ответить
Он обещал бороться с коррупцией.
Он её, коррупцию, возглавил.
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03.12.2021 19:29 Ответить
Зеленский ответственен за борьбу с коррупцией и не выполнил собственных обещаний / Идеология правителей Украины воровская -украсть и слиться. Продажа заводов, земли, продажа всего ещё не проданного и "Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский. " Коломойский вор, Зеленский-вор, Шэфир-вор,их окружение, т.н. элита , воры и предатели. Саакашвили о сегодняшней коррупции среди чиновников: "Вор на воре сидит и вором погоняет".
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03.12.2021 19:32 Ответить
не вор а реформатор. но это одно и то же.
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03.12.2021 19:40 Ответить
кому и вор - **********.
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03.12.2021 22:26 Ответить
Цифирь проплаченная.
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03.12.2021 19:45 Ответить
зеленый дегенерат - это и есть коррупция. Пока эта тварь у власти, с коррупцией никто не будет бороться, фирташи-ахметовы-каломойше будут и дальше грести миллиарды государственных денег, а дерьмаки и демченко и дальше будут подрывать национальную безопасность.
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04.12.2021 06:11 Ответить
 
 