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Байден пообещал меры, которые усложнят РФ реализацию агрессивных планов против Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Байден пообещал меры, которые усложнят РФ реализацию агрессивных планов против Украины

Президент США Джо Байден в пятницу заявил о подготовке комплекса мер, которые максимально затруднят для России реализацию агрессивного сценария действий в отношении Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я собираю вместе то, что, как я думаю, будет наиболее всеобъемлющим и значительным набором инициатив, которые очень, очень затруднят для (президента России Владимира - ред.) Путина сделать то, что, как люди опасаются, он может сделать. Прямо сейчас это находится в разработке", - сказал Байден в ответ на просьбу прокомментировать обстановку вокруг Украины.

Он отметил, что поддерживает постоянный контакт с европейскими союзниками США и Украиной по складывающейся ситуации.

Ранее помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид, заявляла, что США глубоко обеспокоены "крупными и необычными" перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению".

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Она сказала, что США рассматривают целый ряд вариантов. Они, по ее словам, включают шаги по укреплению обороноспособности Украины, введение более жестких экономических санкций в отношении России.

Другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, в том числе ограничение военных учений США в Европе, которые, по мнению россиян, являются провокационными, и приостановить военную помощь Украине.

Также читайте: Украина ничего не должна гарантировать РФ. Это Россия должна гарантировать, что не будет продолжать агрессию, – Кулеба
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Топ комментарии
+16
ППО та ПРО для України, сподіваюсь?
Нафтове та газове ембарго?
Відключення банків РФ від SWIFT...?

Чи так само як в 2014?
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03.12.2021 19:19
+10
Неосяжніше занепокоєння та найглибоку зтурбованість !!!)))
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03.12.2021 19:03
+4
Що ж "розробляйте", від нас нічого не залежить, ми об*єкт геополітики, суб*єктом стати не побажали по "волі народу".
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03.12.2021 19:14
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Правила форума Совет форумчан
Неосяжніше занепокоєння та найглибоку зтурбованість !!!)))
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03.12.2021 19:03 Ответить
Та хоч щось.
зєбланам це взагалі не цікаво.
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03.12.2021 19:14 Ответить
Бла-бла-блайден... Мерзавец и ничтожество, под стать гребаному "миротворцу" лопоухому!
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03.12.2021 19:13 Ответить
чего все кацапы так ненавидят демократию и демократов?
так что даже худших своих монстров называют "демократическими республиками".
а демократы свои страны не называют демократическими республиками...
парадокс
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03.12.2021 19:37 Ответить
Я как бюргер не сказал бы, что у нас полная демократия... У кого больше бабок, преимущество.
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03.12.2021 20:20 Ответить
Що ж "розробляйте", від нас нічого не залежить, ми об*єкт геополітики, суб*єктом стати не побажали по "волі народу".
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03.12.2021 19:14 Ответить
Є таке поняття як Піррова перемога. Тобто, велика ціна яких ось дій, коли потім умовна перемога розглядається як поразка.
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03.12.2021 19:17 Ответить
ППО та ПРО для України, сподіваюсь?
Нафтове та газове ембарго?
Відключення банків РФ від SWIFT...?

Чи так само як в 2014?
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03.12.2021 19:19 Ответить
_А ты себе сам как думаешь? Как будет обамовское трепло реагировать? Как будет реагировать бабайден, ожесточённо блокирующий реальные санкции против рашистов и СП-2? Вот и подумай.
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03.12.2021 19:31 Ответить
Я дав інформацію для роздумів, "ванговати" на форумі я не люблю.
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03.12.2021 19:40 Ответить
Ну не хочешь думать - не думай.
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03.12.2021 19:43 Ответить
Дякую, але не думати я не можу.
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03.12.2021 19:57 Ответить
15.10.2020 11:42
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03.12.2021 20:20 Ответить
Хватит тут разносить параноью, если путлер нападет, будет как в Грузии.
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03.12.2021 20:25 Ответить
Как в Грузии было в 2014.
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03.12.2021 20:32 Ответить
Чергова Баба Ванга.
А ви в курсі що таке параноя? Як її можна розносити?
***** вже давно напало.
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03.12.2021 20:34 Ответить
Наверное меры похожие при захвате Крыма. Не стрелять, не злить Путина...
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03.12.2021 20:01 Ответить
отрежет еще от свифта,от критических технологий.ему терять нечего,он обнуляться не собирается
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03.12.2021 20:54 Ответить
Ну ладно уж от Свифта. Стрелять себе в ногу американцам незачем.
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03.12.2021 20:59 Ответить
раиська не нога...раиська-это пространство между двух ног,причем с тыльной стороны туловища
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03.12.2021 21:19 Ответить
Пообещал? Три года ждать?
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03.12.2021 20:09 Ответить
Три по три.
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03.12.2021 20:16 Ответить
Усложнят это как? А где гарантии?
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03.12.2021 20:15 Ответить
Вообще такое чувство, что Украина всем по барабану...
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03.12.2021 20:17 Ответить
Граничний маразм чорним по білому, цитата: "...зміцнення обороноздатності України"... для чого їй треба "...призупинити військову допомогу..." Джерело: https://censor.net/ua/n3303295
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03.12.2021 20:33 Ответить





ТЁТЯ РОЗА

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? Если в любой новости о Путине поменять Путин на Байден, будет очень смешно.
Хотя, если не менять, тоже очень смешно!
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03.12.2021 20:51 Ответить
2 декабря в Стокгольме произошла крупная ссора с оскорблениями между Тони Блинкэном и Лавровым....,такого скандала между РАБссией и США не было с 1991 года...,что решит Байден не трудно догадаться...
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03.12.2021 21:06 Ответить
Санкции Санкции для быдла Путлерского полезны..сами говорили быдло КГБшное...
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03.12.2021 21:08 Ответить
Тарас Березовец и Питер Залмаев побывали в Литве,спрашивали Каспарова и Ходорковсеого ...чей Крым? Либералы РАБссии ответили ...Крым РАБссиянский... Лично я иного и не ожидал...Крыса Навальный ранее говорил ...Крым не бутерброд...Болваны...типа "либеральная" РАБссия...
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03.12.2021 21:17 Ответить
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03.12.2021 21:45 Ответить
Мабуть, зробить собі ще одну колоноскопію.
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03.12.2021 21:58 Ответить
Персонаж вже майже рік, як при владі.

І ? Фактично від самого початку його каденції рашка пожвавилася, весною гарцювала біля нашого кордону, тоді "козака" розбудили, щоб він щось мукнув. Але довелося зустрічатися.

Сектанти кричали про якісь 6 місяців, які "животворящий" дав х**лу (типу, ультиматум поставив) - і всЬО, рашці мав бути капут, любитель морозива вже стер би її в порошок.

Ні фіга. Знову маневри і загроза України, а він плеще язиком з черговими страшно "грізними" обіцянками.

Наобіцяв достатньо, а зроблено що ?

Переживаю за відбитого Пономаря і його ненормальну паству. Чим він її тепер годує ?
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04.12.2021 00:40 Ответить
Не треба відбирати в дитини іграшки, або можна, але не всі, або не одразу(((
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04.12.2021 08:11 Ответить
 
 