Байден пообещал меры, которые усложнят РФ реализацию агрессивных планов против Украины
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Президент США Джо Байден в пятницу заявил о подготовке комплекса мер, которые максимально затруднят для России реализацию агрессивного сценария действий в отношении Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Я собираю вместе то, что, как я думаю, будет наиболее всеобъемлющим и значительным набором инициатив, которые очень, очень затруднят для (президента России Владимира - ред.) Путина сделать то, что, как люди опасаются, он может сделать. Прямо сейчас это находится в разработке", - сказал Байден в ответ на просьбу прокомментировать обстановку вокруг Украины.
Он отметил, что поддерживает постоянный контакт с европейскими союзниками США и Украиной по складывающейся ситуации.
Ранее помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид, заявляла, что США глубоко обеспокоены "крупными и необычными" перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению".
Она сказала, что США рассматривают целый ряд вариантов. Они, по ее словам, включают шаги по укреплению обороноспособности Украины, введение более жестких экономических санкций в отношении России.
Другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, в том числе ограничение военных учений США в Европе, которые, по мнению россиян, являются провокационными, и приостановить военную помощь Украине.
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зєбланам це взагалі не цікаво.
так что даже худших своих монстров называют "демократическими республиками".
а демократы свои страны не называют демократическими республиками...
парадокс
Нафтове та газове ембарго?
Відключення банків РФ від SWIFT...?
Чи так само як в 2014?
А ви в курсі що таке параноя? Як її можна розносити?
***** вже давно напало.
ТЁТЯ РОЗА
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? Если в любой новости о Путине поменять Путин на Байден, будет очень смешно.
Хотя, если не менять, тоже очень смешно!
І ? Фактично від самого початку його каденції рашка пожвавилася, весною гарцювала біля нашого кордону, тоді "козака" розбудили, щоб він щось мукнув. Але довелося зустрічатися.
Сектанти кричали про якісь 6 місяців, які "животворящий" дав х**лу (типу, ультиматум поставив) - і всЬО, рашці мав бути капут, любитель морозива вже стер би її в порошок.
Ні фіга. Знову маневри і загроза України, а він плеще язиком з черговими страшно "грізними" обіцянками.
Наобіцяв достатньо, а зроблено що ?
Переживаю за відбитого Пономаря і його ненормальну паству. Чим він її тепер годує ?