Байден пообещал меры, которые усложнят РФ реализацию агрессивных планов против Украины

Президент США Джо Байден в пятницу заявил о подготовке комплекса мер, которые максимально затруднят для России реализацию агрессивного сценария действий в отношении Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я собираю вместе то, что, как я думаю, будет наиболее всеобъемлющим и значительным набором инициатив, которые очень, очень затруднят для (президента России Владимира - ред.) Путина сделать то, что, как люди опасаются, он может сделать. Прямо сейчас это находится в разработке", - сказал Байден в ответ на просьбу прокомментировать обстановку вокруг Украины.

Он отметил, что поддерживает постоянный контакт с европейскими союзниками США и Украиной по складывающейся ситуации.

Ранее помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид, заявляла, что США глубоко обеспокоены "крупными и необычными" перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению".

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Она сказала, что США рассматривают целый ряд вариантов. Они, по ее словам, включают шаги по укреплению обороноспособности Украины, введение более жестких экономических санкций в отношении России.

Другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, в том числе ограничение военных учений США в Европе, которые, по мнению россиян, являются провокационными, и приостановить военную помощь Украине.

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