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Новости Политика Украины
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Офис с химерами: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят прямые переговоры с РФ, обращения Саакашвили и атаки на журналистов (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Офис с химерами: на

Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" выйдет в эфир 3 декабря в 21:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на YouTube-канал ток-шоу.

В студии обсудят:

• Прямые переговоры с Россией: по какому пути ведет страну президент?

• Михеил Саакашвили обратился к украинцам в суде: почему Украина молчит?

• Кто и почему атакует журналистов?

Гости студии:

СЕРГЕЙ ВЛАСЕНКО, народный депутат, ВО "Батькивщина", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики;

АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРЕНКО, народный депутат, "Европейская Солидарность";

КИРА РУДЫК, глава партии "ГОЛОС";

НЕСТОР ШУФРИЧ, народный депутат, "ОПОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ";

РОМАН КОСТЕНКО, народный депутат, "ГОЛОС", полковник Службы безопасности Украины;

РУСЛАН КОШУЛИНСКИЙ, народный депутат VII созыва, заместитель председателя партии ВО "Свобода";

ДМИТРИЙ ГОРДОН, основатель интернет-издания "ГОРДОН";

ЮРИЙ БУТУСОВ, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ, Эксперт Украинского института будущего Советник президента России по экономике (2000-2005)

ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ (SKYPE) ГИУЛИ АЛАСАНИЯ Мать Михеила Саакашвили.

Разведчики, непосредственно осуществлявшие спецоперацию по "вагнеровцам", сегодня на "Свободе слова Савика Шустера".
Сообщат правду!

ЮРИЙ СЕМЕНЮК, полковник запаса ВСУ

РОМАН ЧЕРВИНСКИЙ, полковник запаса ВСУ
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Топ комментарии
+4
Безробітні россіяни ,типу Іларіонова, полізли на український екран. Доколє ? Займіться своєю недокраїною.

За Саакашвілі вже всі забули . Не цікавий він ні тут ,ніде. Нащо про нього говорити? Немає своїх проблем ?
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03.12.2021 19:55
+4
Не забываю не напомнить Пока Михеил сидит в тюрьме, в ссылке, его девушку играет совсем другой мужик
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03.12.2021 20:26
+4
***
екскурсія по Київу...
- вибачте, оце і є знаменитий Будинок з потворами?
- ой ні... це Будинок з химерами, а будинок з потворами навпроти...
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03.12.2021 21:06
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Зеленський заявив про прямі переговори з Росією: які загрози це несе для України - про це в "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова!
Дивіться на офіційному YouTube "5 каналу", та в прямому ефірі телеканалу "Еспресо", сьогодні, початок о 19:45.

Цієї п'ятниці говоримо про те, чим загрожує Україні бажання Зеленського вести прямі переговори із Путіним.
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України - Микола Княжицький (фракція "Європейська солідарність"), Сергій Рахманін (фракція "Голос") та Михайло Цимбалюк (фракція "Батьківщина").
Також до обговорення приєднаються: Павло Клімкін - політик, дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019) та Юрій Кочевенко - військовий та політичний експерт, директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді, Максим Ялі, політолог-міжнародник.
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03.12.2021 19:45 Ответить
чому тут об"являють тeматику шустeра? на прямому кожeн дeнь щось обговорюють i нe мeнш пiзнавально.
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03.12.2021 19:48 Ответить
за окрему оплату, не інакше
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03.12.2021 21:07 Ответить
Розмовляти з ****** можна тільки у присутності дорослих, домовлятися із ****** не можна.
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03.12.2021 19:54 Ответить
Безробітні россіяни ,типу Іларіонова, полізли на український екран. Доколє ? Займіться своєю недокраїною.

За Саакашвілі вже всі забули . Не цікавий він ні тут ,ніде. Нащо про нього говорити? Немає своїх проблем ?
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03.12.2021 19:55 Ответить
Іларіонов нікуди не преться, його запрошують
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03.12.2021 20:35 Ответить
"Тошкоу "Свобода слова Савіка Шустера". - Тошкоу? Шоу - де будуть тушки?
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03.12.2021 19:58 Ответить
уродів знову не буде в шустрика
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03.12.2021 20:21 Ответить
А слуги народа где?
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03.12.2021 20:24 Ответить
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03.12.2021 21:05 Ответить
будет шухрич..можно не смотреть..
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03.12.2021 20:25 Ответить
Не забываю не напомнить Пока Михеил сидит в тюрьме, в ссылке, его девушку играет совсем другой мужик
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03.12.2021 20:26 Ответить
Хрен с ним. Я еще не очень старый Пидлога и под бутылку вина жахнул бы Ясько пару раз, так и быть
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03.12.2021 20:27 Ответить
- Куме! А знаєте - все-таки Зеленський хитріший ніж Порошенко!
- Чому?
- А він не став чекать коли Саакашвілі почне його називать "баригою" а позбавився його з України раніше А зараз ще й "захисником батька грузинської демократії" виглядить!
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03.12.2021 20:34 Ответить
ТАк же шустер и замочил Пороха, но тогда для зебилов он был хороший, а сейчас нет, странно
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03.12.2021 20:32 Ответить
Пороха "замочили" всі Г+Г, не один шустрик, а всі олігархічні, в т.ч. рижемразівькі і пінкучові анали
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03.12.2021 20:37 Ответить
шустрик збреше - недорого візьме.
Його витурили беня і Аваков
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03.12.2021 21:04 Ответить
Журналист Савик Шустер заявил, что закрытие его телеканала 3s.tv и открытие против него уголовных дел были инициированы по указанию на то время президента Петра Порошенка. Об этом телеведущий сказал в эфире «Радио НВ».
Телеканал 3s.tv прекратил спутниковое вещание 1 марта 2017 года. конечно не порох его закрывал)
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03.12.2021 21:38 Ответить
збреше - недорого візьме. Ну, і сплата зарплати без оподаткування (в конвертах) - в Україні вже давно не кримінал. А цивільно- правові
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03.12.2021 21:45 Ответить
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03.12.2021 20:33 Ответить
метят территорию как свою уже..
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03.12.2021 20:51 Ответить
Як гієни? Чур-чур!
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03.12.2021 21:41 Ответить
Бо країною керують не з Банкової, а з дніпровської Менори!
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03.12.2021 21:51 Ответить
вот без этого московского ******* никак нельзя было?

НЕСТОР ШУФРИЧ, народный депутат, "ОПОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ"; Источник: https://censor.net/ru/n3303301
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03.12.2021 20:49 Ответить
опять шустрая сявка будет деньги клянчить?
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03.12.2021 20:49 Ответить
А шо РФ шотопро переговоры сказала? Там вроде полная тишина.
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03.12.2021 20:51 Ответить
ви кращe розкажiть чому у буткeвича та єрмолаєвоi лишe на кота жiнки мeртвeчука встає? чим iх поклонiння цим чотирьолапим вiдрiзняється вiд iнших що про цe цiлий ролiк робити трeба нe зрозумiло що висмiюючи?
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03.12.2021 20:52 Ответить
Кремлевские чуваки в Украине давно слились...все эти Бигусы Гнапы Ивановы Лещенки и прочие украинские *********.... на лбу Серп Молот торчит вместьо Рогов и Копыт...
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03.12.2021 20:58 Ответить
Вишлі ми все із народа

Деті самьї трудової
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03.12.2021 21:40 Ответить
В Стокгольме произошла крупная зашквара между Лавровым и Тони Блинкэном...Шустер вечно разную тушку сочиняет вместо реальных событий... РАБссия накануне распада....
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03.12.2021 21:02 Ответить
***
екскурсія по Київу...
- вибачте, оце і є знаменитий Будинок з потворами?
- ой ні... це Будинок з химерами, а будинок з потворами навпроти...
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03.12.2021 21:06 Ответить
на)(ер він тут в Україні?
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03.12.2021 21:09 Ответить
мало писти дали, мало
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03.12.2021 21:11 Ответить
Савік - інформаційний стерв'ятник, який харчується стервом. Савік їдь в Італію там де твої діти, або до Москви де тебе навчали, або в Литву ти тебе народили!
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03.12.2021 21:15 Ответить
А кушать то хочется... Кому он нужен в Литве, Италии или Раше...
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03.12.2021 21:41 Ответить
Юрій Семенюк, а другий розвідник - як звати?
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03.12.2021 21:36 Ответить
Роман Червінський, будем знать
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03.12.2021 21:42 Ответить
Шустрый конечно стал каким то блеклым и "серым".. ну вот вообще " пустышкой". Весь былой лоск как то смыло с годами.. стал рядовым "пустозвоном", а если еще окунуться в прошлое и вспомнить его знаменитое интервью у Ябуковича с беганьем по пенькам.. То понимаешь что оно с себя представляет. Ну сейчас топит против Зели.. а 2,5 -3 года топил против Пети.. в общем конъюнктурщик зарабатывающий на свой "хлеб с маслом и икрой". ( таких вот переродившихся бывших либеральных " свободных" журналистов у нас полно, а уж в Раше они почти все переродились после 90х). Времена когда все заглядывали ему в рот давно минули.. Так пустое. Кстати и Гордон стремительно его догоняет в том же направлении.. теперь за ними увязался ( неожиданно) Комаровский.. ну этот хоть вроде как врач..., так лучше уж пусть излагал медицинские вопросы, и не лез по былому негативному опыту Шевы в политику. Но то таке. Так что смотреть особо нечего тем более что среди приглашенных такая одиозно кремлевская фигура как Шуфрич. Можно конечно и посмотреть урывками когда там будут говорить адекватные люди ( они там есть на передаче) но так больше для .. "что они то скажут".
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03.12.2021 21:38 Ответить
Савік, для наших можновладців, як ангел-смерті. Був у Яника на дачі в Межигірі і тому, як політику п.зда Зараз з Ренатом свою днюху у соцмережах помітив. Як є гієна - відчуває майбутнє падло
Савік, ми на тебе маєм надію! І на цей раз не підвед!
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03.12.2021 21:47 Ответить
А ще Гордон традиційно кине кілька какашок в Порошенка. Без цього йому і хліб не їсться!
Але нехай би хтось спитав у Гордона: "Ви кажете що помилилися у Зеленському? Отже ви час від часу помиляєтеся в людях. То може ви і у Порошенку помилилися?"
Цікаво,що цей іуда відповів би?
Через Гордона я Шустєра і не дивлюся. Не полишає враження, що все шоу задля того, щоб кинути кілька какашок у Порошенка.
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03.12.2021 21:49 Ответить
Приголомшливі розповіді розвідників! Розвідника, що вивозив Цемаха був одразу після його звільнення був звільнений! 200 км по тилу терористів з Цемахом ... і за це звільнили!
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03.12.2021 21:57 Ответить
Шлях по ворожим тилам з Цемахом (червоними кружками)
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03.12.2021 22:19 Ответить
"Журналист Юрий Бутусов извинился перед украинцами за проявление неуважения к Президенту Владимиру Зеленскому на его пресс-марафоне 26 ноября"

Цензор, почему нет этой новости??
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03.12.2021 22:26 Ответить
А смысл? Ну извинитесь вы перед мудаком, за то шо назвали его мудаком? Он от этого им быть перестанет?
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03.12.2021 23:24 Ответить
так это к Бутусову вопрос
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03.12.2021 23:51 Ответить
В принципе это просто жест. Все всё поняли.
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03.12.2021 23:57 Ответить
саакашвили решил вынести мозг грузинским судьям. повторяю - где психиаторы ? почему они не дают заключения о степени его адекватности ??? всегда и во все времена ненормальные приносили найбольшие рейтинги для ток-шоу. . .. вот савик-**** шустрый беспокоиться что бабло теряет
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03.12.2021 22:29 Ответить
Шустра сява измельчала до плинтуса,как и гон(р)дон пирамидка.Переобуваются на лету.Наверное шашлычки не понравились от зепадло.И все равно Порошенко виноват.До сих пор от имени Гетьмана всцыкаются.Следующие выборы нужно голосовать за Пороха обязательно.Будет бесплатный цимус.Самоощищение Страны.Вся эта мразота будет бежать и с..рть дальше чем видеть,одновременно нагибаясь и засовывая свои язики себе в анус.
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04.12.2021 07:13 Ответить
 
 