Офис с химерами: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят прямые переговоры с РФ, обращения Саакашвили и атаки на журналистов (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" выйдет в эфир 3 декабря в 21:00.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на YouTube-канал ток-шоу.
В студии обсудят:
• Прямые переговоры с Россией: по какому пути ведет страну президент?
• Михеил Саакашвили обратился к украинцам в суде: почему Украина молчит?
• Кто и почему атакует журналистов?
Гости студии:
СЕРГЕЙ ВЛАСЕНКО, народный депутат, ВО "Батькивщина", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики;
АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРЕНКО, народный депутат, "Европейская Солидарность";
КИРА РУДЫК, глава партии "ГОЛОС";
НЕСТОР ШУФРИЧ, народный депутат, "ОПОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ";
РОМАН КОСТЕНКО, народный депутат, "ГОЛОС", полковник Службы безопасности Украины;
РУСЛАН КОШУЛИНСКИЙ, народный депутат VII созыва, заместитель председателя партии ВО "Свобода";
ДМИТРИЙ ГОРДОН, основатель интернет-издания "ГОРДОН";
ЮРИЙ БУТУСОВ, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ, Эксперт Украинского института будущего Советник президента России по экономике (2000-2005)
ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ (SKYPE) ГИУЛИ АЛАСАНИЯ Мать Михеила Саакашвили.
Разведчики, непосредственно осуществлявшие спецоперацию по "вагнеровцам", сегодня на "Свободе слова Савика Шустера".
Сообщат правду!
ЮРИЙ СЕМЕНЮК, полковник запаса ВСУ
РОМАН ЧЕРВИНСКИЙ, полковник запаса ВСУ
Пожалуйста, подождите...
Дивіться на офіційному YouTube "5 каналу", та в прямому ефірі телеканалу "Еспресо", сьогодні, початок о 19:45.
Цієї п'ятниці говоримо про те, чим загрожує Україні бажання Зеленського вести прямі переговори із Путіним.
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України - Микола Княжицький (фракція "Європейська солідарність"), Сергій Рахманін (фракція "Голос") та Михайло Цимбалюк (фракція "Батьківщина").
Також до обговорення приєднаються: Павло Клімкін - політик, дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019) та Юрій Кочевенко - військовий та політичний експерт, директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді, Максим Ялі, політолог-міжнародник.
За Саакашвілі вже всі забули . Не цікавий він ні тут ,ніде. Нащо про нього говорити? Немає своїх проблем ?
- Чому?
- А він не став чекать коли Саакашвілі почне його називать "баригою" а позбавився його з України раніше А зараз ще й "захисником батька грузинської демократії" виглядить!
Його витурили беня і Аваков
Телеканал 3s.tv прекратил спутниковое вещание 1 марта 2017 года. конечно не порох его закрывал)
НЕСТОР ШУФРИЧ, народный депутат, "ОПОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ"; Источник: https://censor.net/ru/n3303301
Деті самьї трудової
екскурсія по Київу...
- вибачте, оце і є знаменитий Будинок з потворами?
- ой ні... це Будинок з химерами, а будинок з потворами навпроти...
Савік, ми на тебе маєм надію! І на цей раз не підвед!
Але нехай би хтось спитав у Гордона: "Ви кажете що помилилися у Зеленському? Отже ви час від часу помиляєтеся в людях. То може ви і у Порошенку помилилися?"
Цікаво,що цей іуда відповів би?
Через Гордона я Шустєра і не дивлюся. Не полишає враження, що все шоу задля того, щоб кинути кілька какашок у Порошенка.
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