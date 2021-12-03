Они здесь не победят, их тут никто не ждет, – Данилов об угрозе нападения российской армии

Украина никоим образом не допустит повторения ситуации 2014 года. Секретарь СНБО Алексей Данилов отрицает победу Российской Федерации в случае ее вторжения в страну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как отметил Данилов, украинская армия способна дать агрессору адекватный отпор.

"Они здесь никогда не победят, их здесь никто не ждет. Наш народ свободен и способен дать агрессору адекватный ответ", - заявил секретарь СНБО.

Данилов отметил, что эскалация агрессии со стороны России проявляется не только в военной плоскости, но и дестабилизации в энергосфере и расшатывании внутренней ситуации Украины.

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"Залог победы - это не только мощная военная компонента. Когда будет сопротивляться все общество, у врага будет ноль шансов на победу", - отметил Данилов.

В то же время Данилов отметил важность международного единства для недопущения дальнейшей агрессии со стороны Российской Федерации.

Во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Швеция Тобиасом Тибергом, последний отметил, что его страна, со своей стороны, и в дальнейшем будет поддерживать целостность и суверенитет Украины.