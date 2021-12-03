Они здесь не победят, их тут никто не ждет, – Данилов об угрозе нападения российской армии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина никоим образом не допустит повторения ситуации 2014 года. Секретарь СНБО Алексей Данилов отрицает победу Российской Федерации в случае ее вторжения в страну.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как отметил Данилов, украинская армия способна дать агрессору адекватный отпор.
"Они здесь никогда не победят, их здесь никто не ждет. Наш народ свободен и способен дать агрессору адекватный ответ", - заявил секретарь СНБО.
Данилов отметил, что эскалация агрессии со стороны России проявляется не только в военной плоскости, но и дестабилизации в энергосфере и расшатывании внутренней ситуации Украины.
"Залог победы - это не только мощная военная компонента. Когда будет сопротивляться все общество, у врага будет ноль шансов на победу", - отметил Данилов.
В то же время Данилов отметил важность международного единства для недопущения дальнейшей агрессии со стороны Российской Федерации.
Во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Швеция Тобиасом Тибергом, последний отметил, что его страна, со своей стороны, и в дальнейшем будет поддерживать целостность и суверенитет Украины.
Пожалуйста, подождите...
Что бы дестабилизации в энергосфере не было, Украине нужно не зависеть от поставок электроэнергии с РФ и Беларусии не покупать электричество и газа,нефть тоже касается.
В Украине есть и газ и нефть, только нужно бабло вложить в это дело, делать все в интересах страны и граждан.
Тогда никаких дестабилизаций не будет внутри страны. Что бы не было тоже дестабилизаций которые создают политики которые работают в интересах РФ партии ОПЗЖ, Оппоблоки и шария и так далее. Медведчук, Шуфрич, Новинский, Рабинович, Скорик, елена Бондаренка, Королевская и так далее по списку. Все эти политиканы агентура РФ должны быть арестованы как враги и предатели.
РФ ведет войну не только на Донбассе. а информационном поле, идет политически, в частности внутри Украины, а также идет экономически. Россия нас пытается потеснить и нанести удары на каждом из этих фронтов, в каждой из этих отраслей". И что-то решать и менять в политике, нужна стратегия. Она должна постоянно меняться, направляться, но должна выходить из одного - Россия - это враг, она не отстанет от нас сама по себе. И мы должны дать ей достойный отпор на каждом фронте.
не говоря уже об агенте Козыре, который глава евонной опы...
Відомо. що армія левів керована віслюком буде переможена армією віслюків, карованих левом. А у нас не просто віслюк, а Віслюк Оманський!
Тому, як казав класик ангійської літератури "Славная будет охота! Только послє нєйо нє останєтся ні Балу, ні Лягушонка, ні старого Ка-а..."
Робимо що маємо робити і нехай стенеться те, що має статися.
Государственное киевское конструкторское бюро «Луч» разработало новый зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия СД-300.Сообщается, что одним из преимуществ ЗРК является то, что он на 70% унифицирован с береговым ракетным комплексом «Нептун». СД-300 получит такую же пусковую установку на шасси чешской Tatra и мобильный командный пункт. Также комплекс получит корректирующий блок от высокоточных реактивных снарядов РСЗО «Ольха».Комплектующие ракеты на 50% уже завершили заводские испытания: двигатель, головка самонаведения и инерциальные блоки. Также в состав комплекса попадет существующая радиолокационная станция «Феникс» или РЛС 90К6Е. Их разрабатывает запорожская компания «Искра».Разработка зенитно-ракетного комплекса, как пишут в издании, очень актуальна для Украины так как на вооружении стоят еще советские образцы, которые продолжают устаревать. С учетом высокой степени унификации и общей готовности ЗРК, разработка будет создана в сжатые сроки.
За повідомленнями ЗМІ, нещодавно жителі Ферроля, провінції Ла-Корунья, в автономному регіоні Галісія, Іспанія, побачили несподівану сцену, коли сотні птахів раптово впали з неба на землю.У повідомленні зазначається, що цей дивний випадок стався біля лікарні. На дереві перед відділенням невідкладної допомоги зібралася велика кількість птахів.Але з невідомих причин деякі птахи почали падати з дерев, а деякі спробувавши відлетіти, в процесі, також опинились на землі.За даними Департаменту дикої природи Феррол-Сіті, ці птахи належали до пурпурнокрилих шпаків, і вони гинули сотнями. Були зібрані загиблі екземпляри 127 птахів, а ті птахи, що були поранені і залишись живими - віправлені на експертизу.Наразі ймовірність пташиного грипу або ураження електричним струмом виключена. Оскільки стан ще живих пурпурнокрилих шпаків погіршується, у них слабнуть крила та ноги і вони не можуть літати та стояти, що не відповідає симптомам пташиного грипу.Крім того, на тілі загиблих птахів немає набряку, викликаного електричним струмом, а на пір'ї немає сліду опіку, що не відповідає симптомам смерті від ураження електричним струмом.Для встановлення причини загибелі шпаків слідчі відібрали зразки мозку, серця, легенів, трахеї, нирок і кишечника для токсикологічного дослідження. Результати аналізу поки не опубліковані.
Вас должно настораживать другое, размеры глобстера все время растут из столетия в столетия. А это значит растут и размеры станции, и количества линз!!! Выыыы....представляете какой серьезный противник перед вами????.....и это не риторический вопрос, это вопрос жизни вас и ваших детей....
какие то источники сообщили агентству CNN , но какие источники не уточняется. хз-е-е-е-е-ееее.
для проведения блицкрига Россия подготовила все необходимое вспомогательные средства. Речь идет не только о количестве техники и личного состава ВС, но и о размещении подразделений поддержки и военных госпиталей. В совокупности это обеспечит снабжение российских войск в течение 7-10 дней, а с использованием вспомогательных подразделений - около месяца.
https://focus.ua/*******-novosti/499771-vtorgnetsya-kogda-zahochet-rossiya-gotova-k-blickrigu-na-donbasse-cnn
"Указание из Кремля": что стоит за словами Лукашенко по Донбассу
Вероятен вариант, что заявление белорусского президента не более чем демонстрация лояльности РФ. Однако за словами Лукашенко может быть и реальная подготовка почвы к дальнейшей эскалацией.
Не очень оптимистичный вариант предусматривает подготовку почвы к дальнейшей эскалации развязанной Россией войны против Украины.
Для Украины складывается опасная ситуация, потому что Беларусь имеет небольшую, но боеспособную армию. Кроме этого белорусская территория может стать плацдармом для нападения России.
https://focus.ua/*******-novosti/499763-ukazanie-iz-kremlya-chto-stoit-za-slovami-lukashenko-po-donbassu
https://focus.ua/*******-novosti/499763-ukazanie-iz-kremlya-chto-stoit-za-slovami-lukashenko-po-donbassu
Все это может пойти в сторону Украину. Вместе с РФ одновременно.
Военная техника Беларуси-
--500 танков Т-72Б
-- более 30 истребителей Миг-29 и 4 росийских Су-30
-- 20 штурмовиков Су-25
-- плюс ракетные войска
Кроме этого, в Беларуси есть территориальная оборона численностью 120 тысяч и 180 тысяч резерва.
https://focus.ua/*******-novosti/499759-bez-boevogo-opyta-no-boesposobnaya-skolko-soldat-i-tehniki-u-lukashenko