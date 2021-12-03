Посольство Украины в Сербии протестует из-за пропаганды террористов "ЛНР" на детском конкурсе

Маленьких участников и участниц конкурса детского рисунка, проживающих на оккупированной части Луганской области, организаторы конкурса обозначили как "жителей ЛНР".

Об этом говорится в сообщении на странице посольства Сербии в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Скандал возник, когда на сайте газеты "Глас Опова" были опубликованы результаты международного онлайн-конкурса детского рисунка "Волшебный мир сказки". Его организаторы указали, что первое место заняла "Алиса Грошева, 10 лет, из "Луганской народной республики", г. Краснодон".

"К сожалению, хорошая идея конкурса детских рисунков и сама идея была использована с целью провокации и раскрутки террористической организации, так называемой "Луганской народной республики". Посольство Украины решительно протестует против того, что несовершеннолетние дети с временно оккупированной территории Луганской области, которая является неотъемлемой частью территории Украины, в контексте конкурса, вопреки официальной позиции Республики Сербия, которая уважает территориальный суверенитет и территориальную целостность Украины, были обозначены, как жители террористической "ЛНР", - говорится в заявлении украинского посольства в Сербии.

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Украинские дипломаты отметили, что упоминание террористической "ЛНР" как "государства" является призывом к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины. Также посольство Украины требует прекратить пропаганду ЛНР, используя для этого несовершеннолетних.

"Посольство Украины призывает прекратить пропаганду террористической организации "ЛНР", основанной на временно оккупированной территории Украины оккупационной администрацией государства-агрессора Российской Федерации", - говорится в заявлении.