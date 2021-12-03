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Новости За рубежом
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Посольство Украины в Сербии протестует из-за пропаганды террористов "ЛНР" на детском конкурсе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Посольство Украины в Сербии протестует из-за пропаганды террористов

Маленьких участников и участниц конкурса детского рисунка, проживающих на оккупированной части Луганской области, организаторы конкурса обозначили как "жителей ЛНР".

Об этом говорится в сообщении на странице посольства Сербии в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Скандал возник, когда на сайте газеты "Глас Опова" были опубликованы результаты международного онлайн-конкурса детского рисунка "Волшебный мир сказки". Его организаторы указали, что первое место заняла "Алиса Грошева, 10 лет, из "Луганской народной республики", г. Краснодон".

"К сожалению, хорошая идея конкурса детских рисунков и сама идея была использована с целью провокации и раскрутки террористической организации, так называемой "Луганской народной республики". Посольство Украины решительно протестует против того, что несовершеннолетние дети с временно оккупированной территории Луганской области, которая является неотъемлемой частью территории Украины, в контексте конкурса, вопреки официальной позиции Республики Сербия, которая уважает территориальный суверенитет и территориальную целостность Украины, были обозначены, как жители террористической "ЛНР", - говорится в заявлении украинского посольства в Сербии.

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Украинские дипломаты отметили, что упоминание террористической "ЛНР" как "государства" является призывом к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины. Также посольство Украины требует прекратить пропаганду ЛНР, используя для этого несовершеннолетних.

"Посольство Украины призывает прекратить пропаганду террористической организации "ЛНР", основанной на временно оккупированной территории Украины оккупационной администрацией государства-агрессора Российской Федерации", - говорится в заявлении.
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Топ комментарии
+15
Отправьте на уй посла сербии, что бы дошло.
Прокацапское сербское быдло, никаких изменений за 100 лет со времен Первой мировой!
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03.12.2021 20:17
+15
серби - кацапи Балкан...як хтось колись влучно сказав.
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03.12.2021 20:31
+14
Тут дело не в газе. Сербы такие же фашисты как и кацапы.Войну в Югославии развязали сербы и зверствовали они не хуже кацапо
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03.12.2021 20:25
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Да срать на ту сербию. Нада будет повторим им Серебреницу и пусть себе свои язіки засунут в жопки сосиян
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03.12.2021 20:14 Ответить
Ти ідіот?
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03.12.2021 20:18 Ответить
трохи є, а що?
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03.12.2021 20:19 Ответить
грабовский из йошкар..олы..
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03.12.2021 20:21 Ответить
Это хорошо. МЫ его потом найдем и ликвидируем!!!!
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03.12.2021 20:23 Ответить
Варто було казати не про Сребреницю, а про Жепу.
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03.12.2021 20:34 Ответить
у посольства є своi завдання. вони iх виконують. a ти можeш посрать на шо хочeш
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03.12.2021 20:31 Ответить
ты сам то хоть понял, чего написал?)
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03.12.2021 21:58 Ответить
Именно поэтому у них предводитель додик
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03.12.2021 20:16 Ответить
Отправьте на уй посла сербии, что бы дошло.
Прокацапское сербское быдло, никаких изменений за 100 лет со времен Первой мировой!
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03.12.2021 20:17 Ответить
Ну почему никаких изменений, "похудела" раза в 3. Обычное явление для упоротых голожопых имперцев.
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03.12.2021 20:27 Ответить
хитрославяне сербы и кацапы
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03.12.2021 20:17 Ответить
Сербы с козломордыми слились в экстазе
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03.12.2021 20:18 Ответить
***** сербам газ по дешевке дает..
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03.12.2021 20:19 Ответить
Наши миротворцы там их жопы спасали в свое время... видимо зря... и видимо мы сейчас не правильно живем. Европа перед жопами негров и арабов стелит красную дорогу, это бред, это путь в никуда, так нельзя. Нам тут всем, как у ***** на параше нужна - НОТКА ТОТАЛИТАРИЗМА!!!!
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03.12.2021 20:22 Ответить
Тут дело не в газе. Сербы такие же фашисты как и кацапы.Войну в Югославии развязали сербы и зверствовали они не хуже кацапо
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03.12.2021 20:25 Ответить
Сто проців як є. Але Серби які трохи мають клепки розуміють що до чого.
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03.12.2021 21:38 Ответить
> ""

Но сербушкам оно чот не сильно помает - была и есть нищая страна. Потому что менталитет-с.
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03.12.2021 23:06 Ответить
Це така подяка за НЕВИЗНАННЯ Україною Косово
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03.12.2021 20:23 Ответить
Палітіка дєла тонкає, пока ета нікасаєтся тібья...
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03.12.2021 20:24 Ответить
серби - кацапи Балкан...як хтось колись влучно сказав.
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03.12.2021 20:31 Ответить
сербы -холуи кацапов исторические, ничего не изменилось, за сотни лет......
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03.12.2021 22:00 Ответить
Сербы это вечные кацапские холуи, они как и кацапы понимают только пистюлей!!!!!
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03.12.2021 22:03 Ответить
А в Украине посол Сербии функционирует?
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05.12.2021 15:26 Ответить
 
 