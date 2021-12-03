Зеленский обсудил с наследным принцем Абу Даби направления сотрудничества Украины и ОАЭ
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном обсудил вопросы сотрудничества Украины и Объединенных Арабских Эмиратов, а также реализацию совместных проектов.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в твиттере Зеленского
"Провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном. Отметили важность усиления сотрудничества между Украиной и ОАЭ. Обсудили реализацию совместных проектов. Пригласил Мухаммада бин Заида посетить Украину", - написал Зеленский.
Топ комментарии
+14 vitaliymkua
показать весь комментарий03.12.2021 20:23
+9 Ритта Рыжук
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+6 Vitalii Vitalii deca3708
показать весь комментарий03.12.2021 20:22
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Такие вопросы, обсуждают с главами государств, с Премьер-министрами, руководителями парламента.
А не с наследником.
Но это мое мнение.
Мухаммад , по сути , является правителем ОАЭ.
Был как-то именно в эти даты... купались, загорали, супер!
А вообще там очень классно! если вы там - вы счастливый человек
А в мире есть куда более подходящие места, для жизни, чем ОАЭ
а, ок.
Як кажуть "скатертиною доріжка біла"
Невже найвеличнішого послали лідери всіх країн з провідними економіками, що воно полізло на Аравійський півострів? Так скоро і з Сирією перемовини по економічній співпраці будуть...
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