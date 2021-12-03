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Зеленский (16534) ОАЭ (184)

Зеленский обсудил с наследным принцем Абу Даби направления сотрудничества Украины и ОАЭ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Зеленский обсудил с наследным принцем Абу Даби направления сотрудничества Украины и ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном обсудил вопросы сотрудничества Украины и Объединенных Арабских Эмиратов, а также реализацию совместных проектов.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в твиттере Зеленского

"Провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном. Отметили важность усиления сотрудничества между Украиной и ОАЭ. Обсудили реализацию совместных проектов. Пригласил Мухаммада бин Заида посетить Украину", - написал Зеленский.

Читайте также: Украину за 2 месяца посетили почти 30 тыс. туристов из арабских стран
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Топ комментарии
+14
Оман вже приївся...
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03.12.2021 20:23
+9
Імітація бурхливої державної діяльності !!!)))
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03.12.2021 20:26
+6
Сподіваюсь,що з принцем буде все ок )))
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03.12.2021 20:22
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Сподіваюсь,що з принцем буде все ок )))
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03.12.2021 20:22 Ответить
все буде добре..
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03.12.2021 20:23 Ответить
А з зеленою принцесою???)))
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03.12.2021 20:25 Ответить
Оман вже приївся...
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03.12.2021 20:23 Ответить
Свій до свого по своє !!! Вважай що родичи Оманському !!!))))
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03.12.2021 20:24 Ответить
ділились традицією обрізання та обговорювали шляхи стимулювання ($, o-many? омани?) до цього українців...
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03.12.2021 20:47 Ответить
Мешать воду в ступе, так это называется.
Такие вопросы, обсуждают с главами государств, с Премьер-министрами, руководителями парламента.
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03.12.2021 20:24 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності !!!)))
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03.12.2021 20:26 Ответить
Вы действительно думаете, что в ОАЭ все решает парламент?
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03.12.2021 20:40 Ответить
ОАЭ монархия и будь зеленский Президентом, а не шутом гороховым, он бы общался с монархом.
А не с наследником.
Но это мое мнение.
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03.12.2021 20:47 Ответить
Халифа после инсульта с 2014 года правит чисто формально.
Мухаммад , по сути , является правителем ОАЭ.
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03.12.2021 20:55 Ответить
Вы действительно верите в узеленского? Думаю что нет такого в чем бы зеля не обманул.
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03.12.2021 21:19 Ответить
Я где-то написал, что я в него верю? Если Вы внимательно прочитаете мои посты, я писал исключительно о том, какая ситуация в правительстве ОАЭ на сегодняшний день.
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03.12.2021 21:46 Ответить
хорошая страна ОАЭ
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03.12.2021 22:10 Ответить
На любителя, если честно. Сейчас тут отличная погода. Днем 28, ночью 20. Температура в заливе +26. Но это не надолго. Летом будет ад.
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03.12.2021 22:16 Ответить
ну только лето перекантоваться....Сколько того лета))
Был как-то именно в эти даты... купались, загорали, супер!
А вообще там очень классно! если вы там - вы счастливый человек
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03.12.2021 22:20 Ответить
Я тут по бизнесу плюс на экспо заскочил. Кстати, у Украины один из лучших павильонов, из тех, что довелось увидеть.
А в мире есть куда более подходящие места, для жизни, чем ОАЭ
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03.12.2021 22:33 Ответить
более подходящие? например?
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03.12.2021 22:43 Ответить
Мальта, Сингапур. Та же Канада
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04.12.2021 08:26 Ответить
Обговорили реалізацію спільних проектів. Запросив Мухаммада бін Заїда відвідати Україну", - написав Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3303308\\\\\\\\\\\

а, ок.
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03.12.2021 20:25 Ответить
Такая хрень нравится Ослу. Он себя считает тоже шейхом Украины. Только вот хрен ты, Бубочка, угадал. Готовься к выносу с ОПы вперед ногами.
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03.12.2021 20:32 Ответить
Можна головою вперед але у вікно.
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03.12.2021 22:34 Ответить
А шо..... Оман усе????
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03.12.2021 20:35 Ответить
Там основний аеродром, а в ОАЕ - підготовка запасного.
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03.12.2021 20:41 Ответить
Цей Найвеличніший Принц ОманоОбєбнано-Арабський бачу готується до переговорів
Як кажуть "скатертиною доріжка біла"
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03.12.2021 20:36 Ответить
Невже знову інвестиції "попруть нескінченним потоком"!
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03.12.2021 20:39 Ответить
Мабудь розповідав про свої досягнення у грі на роялі дітородним органом та запросив на сольний концерт.
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03.12.2021 20:40 Ответить
Ага... З Оману та Катару нас вже завалили інвестиціями так, що нянь не вистачає! Тепер ще й з ОАЕ інвестиційне цунамі накриє...

Невже найвеличнішого послали лідери всіх країн з провідними економіками, що воно полізло на Аравійський півострів? Так скоро і з Сирією перемовини по економічній співпраці будуть...
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03.12.2021 20:40 Ответить
ну, теперь крипаки из Рады должны вызубрить новое (и это самое короткое) обращение к их чабану на палочке, лидору ***********: Перший Великий Бенин Прынц Верховный Головнокомандувач Найвэлычниший Вошьдь ибн Папа Учоный В.Ссаныч Зе...
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03.12.2021 20:44 Ответить
Значить на новій рік буде не тільки буковелі, а й в еміратах відпочивати, де там ті борцуни які за маямі попередника горло рвали?
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03.12.2021 21:00 Ответить
с Омана уже хлынули инвестиции... или в Оман?
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03.12.2021 21:13 Ответить
Так шо там з Оманом?
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03.12.2021 21:14 Ответить
договаривается куда бежать...к овощу в ростов не пустят, в ЕС - отдадут обратно в Украину под суд...только туда остается и в Израиль, на родину...
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03.12.2021 21:16 Ответить
цiкаво як обговорив: як на прeсконфeрeнцi? принцу психолог нe потрiбeн?
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03.12.2021 21:50 Ответить
Принц не куя не зрозумів, перекладач дубайський замість перекладу бреду зелі ібн Ріма зачитав пару сур з крану. Принц лишився задоволенний. Іншала!
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03.12.2021 21:55 Ответить
дунули в две дорожки...
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03.12.2021 21:50 Ответить
после вчерашних обещаний "небувалого" росту экономики и супер зарплат, Волька решил разыскать Хоттабыча
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03.12.2021 21:58 Ответить
Уже по телефону бабки переводит?????
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03.12.2021 22:04 Ответить
про це йдеться в твіттері Зеленського

Это все,что надо знать про информативность этой новости.
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03.12.2021 22:25 Ответить
Принц щось зрозумів?
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03.12.2021 22:29 Ответить
Інвестиції з Оману вже "захлинули" в Україну...чекаєм на інвестиції з ОАЕ..😊
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03.12.2021 22:31 Ответить
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03.12.2021 22:45 Ответить
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03.12.2021 23:08 Ответить
С принцем? По рангу тдетишки Зе с ним должны были говорить. Ты ж у нас себямонархом уже считаешь?
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03.12.2021 23:11 Ответить
Прикидки ПМЖ?, Аклимат в ОАЕ твоим детишкам подходит?
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03.12.2021 23:14 Ответить
Зради не має, скоро свята, а Гідрант домовлявся про vip-корпоратив)
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04.12.2021 00:32 Ответить
Про що з ним можна говорити . з нього всі лідери тільки прутся
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04.12.2021 00:33 Ответить
 
 