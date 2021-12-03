Байден намерен сфокусироваться на Украине во время переговоров с Путиным, - Белый дом
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Тема Украины станет одной из центральных на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, возможность которых сейчас обсуждается.
Об этом сообщила на брифинге в пятницу представитель Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это станет возможностью для того, чтобы обсудить нашу серьезную обеспокоенность в связи с воинственной риторикой и наращиванием сил на границах Украины", - сказала представитель Белого дома.
При этом Псаки отметила, что все детали будут оглашены, когда о проведении встречи будет решено окончательно.
Она также пояснила, что администрация Соединенных Штатов консультируется с Конгрессом США и союзниками в Европе по поводу возможного введения санкций в отношении России в связи с ростом напряженности на границах Украины.
"Экономические санкции - один из вариантов, но мы намерены консультироваться с Конгрессом и европейскими партнерами", - сказала Псаки.
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Гуго Карлович ™
Грузинская журналистка задавала Лаврову вопрос на английском языке. Его пресс-секретарша попросила перейти на более понятный министру язык.
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ото і вся розмова за Україну....
Чому і втретє не обрушити всіх своїх конкурентів, Євросоюз - наприклад? Ну рашку само собою ((це навіть не конкурент)
Як би разом з СРСР розвалилась еРеФія, то інша справа, але еРеФія добре скріплена Мацквою, на це знадобилось 70 років.
ЕрФія це не 14 різних республік зі своєю мовою і звичаями (окрім Беларусі), бо еРеФія це вже рускіє навіть серед якутів і бурятів.
І він як всякий диктатор, до мінімуму зменшив число оточуючих, твердив, що завжди знайдеться якась собака, як перепортить всю справу, як у 1918-19 роках 500-600 негідників згвалтували велику німеччину. Так і фюрер з Раши. так хоче воювати, що день і нічить вимагає переговорів. Його рібентроп з набутим нахабством дає ЦУ, що повинні робити інші переговорники. І всі лдаптевські інтелектуали знову почали твердити про "подлетное время". Як стверджував Ф.Бурлацький, Хрущов про "подлетное время" почав говорити у 1961 році, під час візиту в Болгарію. Бо тоді в Турції стояли американські ракети. Але потім, як казав один з партфункціонерів про ракетну кризу на Кубі - тепер потрібно красиво ноги унести. Це і стало основною причиною краху Хрущова - Куба і Новочеркаськ. От і зараз фюрер шукає як красиво ноги винести.
Обман - фундаментальное свойство советской (российской) правящей элиты, убежден барон. Она проявлялась даже в мелочах. Порой с Финляндией просто играли в кошки-мышки. Сначала посылают в Хельсинки Коллонтай с неприемлимыми предложениями о мире, а когда, все же решившись на них, финские дипломаты едут в Москву, им предлагают подписать другой договор, еще более кабальный. На вопрос: а что же привозила Коллонтай, следует ухмылка Молотова: «А она ошибочно взяла не тот экземпляр».