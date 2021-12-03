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Байден намерен сфокусироваться на Украине во время переговоров с Путиным, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден намерен сфокусироваться на Украине во время переговоров с Путиным, - Белый дом

Тема Украины станет одной из центральных на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, возможность которых сейчас обсуждается.

Об этом сообщила на брифинге в пятницу представитель Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это станет возможностью для того, чтобы обсудить нашу серьезную обеспокоенность в связи с воинственной риторикой и наращиванием сил на границах Украины", - сказала представитель Белого дома.

При этом Псаки отметила, что все детали будут оглашены, когда о проведении встречи будет решено окончательно.

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Она также пояснила, что администрация Соединенных Штатов консультируется с Конгрессом США и союзниками в Европе по поводу возможного введения санкций в отношении России в связи с ростом напряженности на границах Украины.

"Экономические санкции - один из вариантов, но мы намерены консультироваться с Конгрессом и европейскими партнерами", - сказала Псаки.

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Топ комментарии
+15





Гуго Карлович ™

Грузинская журналистка задавала Лаврову вопрос на английском языке. Его пресс-секретарша попросила перейти на более понятный министру язык.
Журналистка продолжила на армянском.
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03.12.2021 22:06
+14
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03.12.2021 22:03
+8
"Байден мае намір сфокусуватися" На этом можно закончить и заголовок и статью, так как у маразматик бацдена проблемы с когнитивными функциями, он не может физически ни на чем сфокусироваться.
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03.12.2021 22:33
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03.12.2021 22:03 Ответить





Гуго Карлович ™

Грузинская журналистка задавала Лаврову вопрос на английском языке. Его пресс-секретарша попросила перейти на более понятный министру язык.
Журналистка продолжила на армянском.
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03.12.2021 22:06 Ответить
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03.12.2021 22:25 Ответить
Діду, пошли фуйла на фуй !

ото і вся розмова за Україну....
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03.12.2021 22:21 Ответить
"Байден мае намір сфокусуватися" На этом можно закончить и заголовок и статью, так как у маразматик бацдена проблемы с когнитивными функциями, он не может физически ни на чем сфокусироваться.
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03.12.2021 22:33 Ответить
так рак вроде вырезали
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04.12.2021 18:52 Ответить
вот я таких ублюдков, как ты и тех кто тебя лайкает банил просто по кд, этож явно раша боты, с песней о "старичке" и пр херне типа Америка нас кинула
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04.12.2021 19:39 Ответить
Не, ну у тебя есть такое право - банить всех подряд или не всех, если нет мозгов осознать реальную ситуацию, что поделать, помочь не могу.
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06.12.2021 11:21 Ответить
Байден ху#ла сніданками годує, це добре. Чим довше ху#ло буде у нєпонятках, тим скоріше він заплується у своїх многоходовочках.
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03.12.2021 22:41 Ответить
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04.12.2021 18:21 Ответить
Байден был в СССР сенатором еще при Брежневе.Всех знает ,как облупленных.Кто чего стоит.Он первым и в лоб назвал кремлевского мерзавчика убийцей.Тот утёрся.Но Байден - Не Ткач,не Бигуси даже не Шабанов.Он сказал Америка вернулась.Взяла на себя ответственность за весь мир! И это главное.Дипломатия- лучший способ добиваться целей без войны.Я Байдену доверяю больше,чем Билецкому! Уровень мышления и ответственности разные.Сразу скажу ,что Билецкий мне симпатичен со времен Мариуполя и Моторыла.Но вот многократные изнасилования ЛГБТ точь в точь совпадают с кремлевскими.Это химический факт и от него не уйти.
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03.12.2021 23:16 Ответить
Ванек , Байден находится в глубоком маразме . Он с трудом читает телепромт , а когда отрывается от чтения несет полную билеберду . Руководит всем процессом Обама , а уж кто такой Обама и чем он замечателен ты должен помнить .
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04.12.2021 07:24 Ответить
Ну тут по моему все ясно...
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04.12.2021 19:43 Ответить
Прикольно, если Байден будет пересыпать речь вставками "Еге ж", "Авжеж", "Дак ото ж".
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04.12.2021 00:22 Ответить
А з іншого боку: хто переміг у першій та другій світових війнах? Звичайно - США!
Чому і втретє не обрушити всіх своїх конкурентів, Євросоюз - наприклад? Ну рашку само собою ((це навіть не конкурент)
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04.12.2021 10:18 Ответить
Коли Байден своїм старечим поглядом сфокусовується на Україні, мене це дещо непружує, бо ніхто не знає до чого це може призвести через старечий маразм.
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04.12.2021 11:09 Ответить
Великий президент США Рейган развалил ссср, а Байден развалит рашку. Экономически задавит, может обрушить цены на энергоносители, как это сделал Рейган и россия как чисто ресурсно-добывающая страна этого не выдержит. Только в этот раз США уже не будет такой наивной и помогать гуманитарной помощью россии как в 90-е годы
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04.12.2021 11:21 Ответить
СРСР і еРеФія це різні речі.
Як би разом з СРСР розвалилась еРеФія, то інша справа, але еРеФія добре скріплена Мацквою, на це знадобилось 70 років.
ЕрФія це не 14 різних республік зі своєю мовою і звичаями (окрім Беларусі), бо еРеФія це вже рускіє навіть серед якутів і бурятів.
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04.12.2021 17:12 Ответить
Раніше перед зустріччю з фуйлітосом закордонні партнери завжди узгоджували позицію з українською владою. Тепер же все рішають за нашою спиною.
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04.12.2021 13:17 Ответить
Байден дірявий дозволив кацапам добудувати Північний потік 2, а тепер дивується кацапським планам щодо України. Кацапія завжди повинная жити у злиднях, щоб навіть грошей на придбання патронів не було, не кажучи вже про ******* технології
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04.12.2021 17:09 Ответить
як писали в мемуарах помічники та адьютанти Гітлера, з 1939 року він завжди повторював, готуючи захоплення-в мене катастрофічно немає часу, якщо я цього не зроблю, то вже ніхто не зробить з німців, тільки я один все це бачу і можу зробити. мною керує передбачення.
І він як всякий диктатор, до мінімуму зменшив число оточуючих, твердив, що завжди знайдеться якась собака, як перепортить всю справу, як у 1918-19 роках 500-600 негідників згвалтували велику німеччину. Так і фюрер з Раши. так хоче воювати, що день і нічить вимагає переговорів. Його рібентроп з набутим нахабством дає ЦУ, що повинні робити інші переговорники. І всі лдаптевські інтелектуали знову почали твердити про "подлетное время". Як стверджував Ф.Бурлацький, Хрущов про "подлетное время" почав говорити у 1961 році, під час візиту в Болгарію. Бо тоді в Турції стояли американські ракети. Але потім, як казав один з партфункціонерів про ракетну кризу на Кубі - тепер потрібно красиво ноги унести. Це і стало основною причиною краху Хрущова - Куба і Новочеркаськ. От і зараз фюрер шукає як красиво ноги винести.
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04.12.2021 19:08 Ответить
Маннергейма горько удивляла наивность финских политиков, веривших в клятвенные заверения россиян о дружбе.
Обман - фундаментальное свойство советской (российской) правящей элиты, убежден барон. Она проявлялась даже в мелочах. Порой с Финляндией просто играли в кошки-мышки. Сначала посылают в Хельсинки Коллонтай с неприемлимыми предложениями о мире, а когда, все же решившись на них, финские дипломаты едут в Москву, им предлагают подписать другой договор, еще более кабальный. На вопрос: а что же привозила Коллонтай, следует ухмылка Молотова: «А она ошибочно взяла не тот экземпляр».
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04.12.2021 19:35 Ответить
 
 