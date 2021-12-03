Главные новости 3 декабря: Резников рассказал о возможном нападении РФ, Комаровский признал, что Ахметов был на дне рождения Шустера
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Министр обороны раскрыл в Раде, что известно о возможной подготовке Россией эскалации войны, Комаровский рассказал о праздновании дня рождения Шустера в Вильнюсе, срок действия "желтых" сертификатов сократят - главные новости 3 декабря.
Министр обороны Резников рассказал о возможной эскалации войны на Донбассе
Глава МО выступил в Раде. По его словам, угроза масштабной эскалации со стороны РФ – вполне реальная, наиболее вероятное время – конец января. Россия может задействовать 94,3 тыс. военных. Беларусь – тоже в игре, ведь Россия фактически совершила ее аншлюс.
Также министр говорил об украинской армии. К переходу только на контракт ВСУ, по его словам, не готовы. Зарплата военного должна быть как минимум 13 тыс. грн, а сейчас – 10, ведь не хватает денег.
Путин жалуется Турции на наши "Байрактары"
Разговор состоялся по телефону, Путин жаловался, что украинская армия использует "Байрактары".
В Госдуме РФ говорят о возможном вмешательстве России и признании "Л/ДНР"
"Мы будем максимально помогать жителям Донбасса при активной агрессии. Там находится сегодня около 700 тыс. граждан России. К концу года их может быть уже около миллиона. Миллион граждан России. ...И мы, естественно, своих граждан, проживающих на территориях Донбасса, бросать не собираемся", - сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ("Единая Россия").
ФСБ пытается выдать простых украинцев за "террористов"
Речь идет о трех гражданах Украины, о задержании которых накануне сообщили россияне. СМИ выяснили, что 23-летний Александр Цыпик, который, по версии ФСБ, готовил теракт – отец двух маленьких детей, а по специальности – бариста. В октябре 2021 года он отправился в деловую поездку в РФ и исчез.
Комаровский подтвердил, что Ахметов был на дне рождения Шустера
"Конечно, был, ну был. Он пришел на день рождения и исчез после этого. И все. (Общались) о Савике Шустере. Он говорил очень потрясающий тост за здоровье человека, который обходится ему очень дорого. Потому что Шустер не согласовывает с ним ничего и делает, что хочет. А потом на него (Ахметова) наезжают власти, и он теряет деньги", - рассказал педиатр.
Дети с экономическими паспортами на момент совершеннолетия получат по 10-20 тыс. долларов.
Об этом рассказал глава фракции "СН" Давид Арахамия. Впрочем, детали еще не определены: обсуждают, кто получит этот паспорт - дети, рожденные с 2019 года или дети, рожденные после принятия закона.
Срок действия "желтых" сертификатов сократят
С понедельника, 6 декабря, они будут действовать всего 30 дней, а не 120. Вторую прививку придется делать быстрее.
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https://twitter.com/9thfloor/status/1465656525377130508
MARCH OF THE 'VACCINE' DEAD In Parma, Italy, protesters carry photographs of their loved-ones killed by injection with the experimental COVID-19 'vaccines'. As of 30 October, 29,183 people had been killed and over 2.7 million injured in Europe alone by this criminal programme.
Клоун президент.
Детский терапевт - гроза государственных заговоров.
"Яка країна - такі й теракти".