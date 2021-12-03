РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3958 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
4 790 8
Ахметов (2002) вакцина (3815) война (46746) Путин (29862) Россия (91256) ФСБ (1861) Шустер (681) Донбасс (26945) Комаровский Евгений (24) Резников (1168) COVID-19 (18599) коронавирус (17041) Bayraktar TB2 (89) Байрактар (138)

Главные новости 3 декабря: Резников рассказал о возможном нападении РФ, Комаровский признал, что Ахметов был на дне рождения Шустера

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 3 декабря: Резников рассказал о возможном нападении РФ, Комаровский признал, что Ахметов был на дне рождения Шустера

Министр обороны раскрыл в Раде, что известно о возможной подготовке Россией эскалации войны, Комаровский рассказал о праздновании дня рождения Шустера в Вильнюсе, срок действия "желтых" сертификатов сократят - главные новости 3 декабря.

Министр обороны Резников рассказал о возможной эскалации войны на Донбассе

Глава МО выступил в Раде. По его словам, угроза масштабной эскалации со стороны РФ – вполне реальная, наиболее вероятное время – конец января. Россия может задействовать 94,3 тыс. военных. Беларусь – тоже в игре, ведь Россия фактически совершила ее аншлюс.

Также министр говорил об украинской армии. К переходу только на контракт ВСУ, по его словам, не готовы. Зарплата военного должна быть как минимум 13 тыс. грн, а сейчас – 10, ведь не хватает денег.

Путин жалуется Турции на наши "Байрактары"

Разговор состоялся по телефону, Путин жаловался, что украинская армия использует "Байрактары".

В Госдуме РФ говорят о возможном вмешательстве России и признании "Л/ДНР"

"Мы будем максимально помогать жителям Донбасса при активной агрессии. Там находится сегодня около 700 тыс. граждан России. К концу года их может быть уже около миллиона. Миллион граждан России. ...И мы, естественно, своих граждан, проживающих на территориях Донбасса, бросать не собираемся", - сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ("Единая Россия").

ФСБ пытается выдать простых украинцев за "террористов"

Речь идет о трех гражданах Украины, о задержании которых накануне сообщили россияне. СМИ выяснили, что 23-летний Александр Цыпик, который, по версии ФСБ, готовил теракт – отец двух маленьких детей, а по специальности – бариста. В октябре 2021 года он отправился в деловую поездку в РФ и исчез.

Комаровский подтвердил, что Ахметов был на дне рождения Шустера

"Конечно, был, ну был. Он пришел на день рождения и исчез после этого. И все. (Общались) о Савике Шустере. Он говорил очень потрясающий тост за здоровье человека, который обходится ему очень дорого. Потому что Шустер не согласовывает с ним ничего и делает, что хочет. А потом на него (Ахметова) наезжают власти, и он теряет деньги", - рассказал педиатр.

Дети с экономическими паспортами на момент совершеннолетия получат по 10-20 тыс. долларов.

Об этом рассказал глава фракции "СН" Давид Арахамия. Впрочем, детали еще не определены: обсуждают, кто получит этот паспорт - дети, рожденные с 2019 года или дети, рожденные после принятия закона.

Срок действия "желтых" сертификатов сократят

С понедельника, 6 декабря, они будут действовать всего 30 дней, а не 120. Вторую прививку придется делать быстрее.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
СвежачООк. потом не говорите,что не знали за кого голосовать.




показать весь комментарий
03.12.2021 22:29 Ответить
Ахметов - великий человек! И его Шустер - тоже!Ногами голосую.
показать весь комментарий
03.12.2021 22:59 Ответить
в Британии из-за нового штамма короновируса "Омикрон" ревакцинировать будут каждые три месяца.при Альфе было 1 в год, при Дельте уже 2 раза. Теперь 4.

https://twitter.com/9thfloor/status/1465656525377130508

MARCH OF THE 'VACCINE' DEAD In Parma, Italy, protesters carry photographs of their loved-ones killed by injection with the experimental COVID-19 'vaccines'. As of 30 October, 29,183 people had been killed and over 2.7 million injured in Europe alone by this criminal programme.
показать весь комментарий
03.12.2021 22:59 Ответить
Мля...

Клоун президент.
Детский терапевт - гроза государственных заговоров.

"Яка країна - такі й теракти".
показать весь комментарий
03.12.2021 23:01 Ответить
Министр обороны Украины Резников в Израиле встретился с Министром строительства и жилищной политики Израиля по вопросам экономики,сельского хозяйства, энергетики, туризма, образования и т.д. и т.п..... У Министра Обороны Украины такие расширенные полномочия?!?...... Чезанах!? Или уже никого и ничего не напрягает в этом, или "та какая разница" !!! ???
показать весь комментарий
03.12.2021 23:17 Ответить
Паспорт есть, присматривает квартирку.
показать весь комментарий
03.12.2021 23:18 Ответить
И дураку понятно теперь,что шустер,гардон и врач - проплачены ахметом.От того и поменялась их риторика. Продажные мрази.
показать весь комментарий
04.12.2021 05:45 Ответить
 
 