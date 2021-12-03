Турция передаст ВСУ еще не менее 20 "Байрактаров" в ближайшее время, - Bloomberg

Американское авторитетное издание Bloomberg из своих источников сообщает, что Турция согласовала поставки более 20 "Байрактаров" в Украину в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg

Американские журналисты пообщались со своими источниками в турецком правительстве и руководстве оружейного производителя Baykar, которое находится в тесном контакте с чиновниками.

Издание узнало, что Украине тайно передадут еще как минимум 24 беспилотника в ближайшее время.

Журналистам также намекнули, что в целом Украина получила от Турции значительно больше беспилотников, чем сообщали в официальных источниках.

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Источник в турецком правительстве добавил, что поставки "Байрактаров" Украине дают больше возможностей Турции для давления на Россию.

Источник в турецком правительстве добавил, что Турция подписала соглашение о совместном строительстве космических ракет по украинской технологии ракет типа "Зенит-2". По мнению журналистов, это соглашение может помочь турецкому правительству в разработке баллистических ракет.

"Байрактар ​​ТВ2" (Bayraktar) – турецкий ударный оперативно тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Разработка и производство компании "Байкар Макина".

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