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Турция передаст ВСУ еще не менее 20 "Байрактаров" в ближайшее время, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Турция передаст ВСУ еще не менее 20

Американское авторитетное издание Bloomberg из своих источников сообщает, что Турция согласовала поставки более 20 "Байрактаров" в Украину в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg

Американские журналисты пообщались со своими источниками в турецком правительстве и руководстве оружейного производителя Baykar, которое находится в тесном контакте с чиновниками.

Издание узнало, что Украине тайно передадут еще как минимум 24 беспилотника в ближайшее время.

Журналистам также намекнули, что в целом Украина получила от Турции значительно больше беспилотников, чем сообщали в официальных источниках.

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Источник в турецком правительстве добавил, что поставки "Байрактаров" Украине дают больше возможностей Турции для давления на Россию.

Источник в турецком правительстве добавил, что Турция подписала соглашение о совместном строительстве космических ракет по украинской технологии ракет типа "Зенит-2". По мнению журналистов, это соглашение может помочь турецкому правительству в разработке баллистических ракет.

"Байрактар ​​ТВ2" (Bayraktar) – турецкий ударный оперативно тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Разработка и производство компании "Байкар Макина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба об использовании Bayraktar на Донбассе: Украина не нарушала никаких договоренностей. Относительно российских дронов я что-то не слышу глубокого беспокойства
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Топ комментарии
+21
Гарна звістка москалям !!!))))
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03.12.2021 22:57
+18
Не знашим говнокомандуванням.
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03.12.2021 23:09
+12
Справедливо, если бы мы первые что-то начали, а в текущих реалиях - при наступлении рф ракетные войска и авиация будут применены по умолчанию. И нам останется только отбиваться, а делать это, имея пару десятков лишних дронов все-таки приятней)
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03.12.2021 23:46
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У байраков управляемые бомбы.
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04.12.2021 08:56 Ответить
"Видання дізналися, що Україні таємно передадуть ще щонайменше 24 безпілотників найближчим часом". - Могли б і не публікувати таку інфу - якщо вона таємна.
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03.12.2021 23:56 Ответить
Главное чтобы до Курской АЭС могли долететь и отминусовать туда пару десятков бомб или ракет.
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04.12.2021 00:00 Ответить
До курска точки добивают, и до смаленска тоже.
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04.12.2021 00:52 Ответить
Мабуть уже пізно.
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04.12.2021 00:04 Ответить
нравятся мне результаты переговоров Обнуленого с Эрдоганом))
Путя: я с Реджепом поговорил - все нормально, идем бить биндеравцев!!
Эрдоган: Я с Вовай поговорил - вот вам еще Байрактары!
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04.12.2021 01:27 Ответить
Нова методичка від подоляка? Чи люсі арестович?
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04.12.2021 01:49 Ответить
Туркам-респект...
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04.12.2021 07:47 Ответить
ЗЕ! ПОЕДЕТ КЛАНЯТЬСЯ ***** И ЦЕЛОВАТЬ ЕГО ГЛАЗИК, А ТАК ЖЕ ПРЕДЛОЖИТ УКРАИНУ НА ТАРЕЛОЧКЕ С ГОЛУБОЙ КАЁМОЧКОЙ. ТАК ЧТО ПАРТНЁРЫ ЗРЯ СТАРАЮТСЯ. ЗЕ! ОСТАНОВИТ ВОЙНУ КАК И ПЕРЕВОРОТ
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04.12.2021 08:13 Ответить
Чего орешь капсом,дура, беги скупай соль-спички, на Моржовию идет великая сушшшшшшшь...
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04.12.2021 09:45 Ответить
Кнопка заела
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04.12.2021 22:36 Ответить
Беспилотники это хорошо!!!!! Но я бы пригласил пару военных баз Америки , Турции , Аеглии и Франции!!! Просто в гости чаю попить на пару месяцев!! Пусть ребята сидят - И ВСЕ!!!!!! И никакой войны!!!!!
Просто чуть, чуть прикрыть, даже не стрелять!!! Пусть они по границе , а пану Зеленскому внутри работы хватит!!! Развелось внутри тараканов, припухли совсем, Нюх потеряли!!!! Работы непочатый край!!!
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04.12.2021 09:36 Ответить
Нужно 200 - 400 беспилотников + 5000 ракет, 5000 стугн, 200 ракет Нептун, и стингеров 1000 + Пэтриот несколько дивизионов. и Можно спать спокойно

Флот пока НЕ НУЖЕН.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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05.12.2021 19:53 Ответить
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