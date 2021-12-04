Россия подготовилась к вторжению и интенсивным боевым действиям в Украине, – CNN

Американская телекомпания CNN сообщила со ссылкой на источники в разведке, что российские войска, которые находятся рядом с границей Украины, готовы к вторжению и ведению интенсивных боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Собеседники журналистов рассказали, что Россия готова к "быстрому и немедленному" вторжению, и об этом свидетельствует, в частности, подготовка медицинских подразделений и достаточный запас топлива для снабжения военной техники в ходе "затяжного конфликта". Речь идет о периоде от 7–10 дней до месяца.



CNN отмечает, что западные политики готовы поддержать Украину, но не хотят участвовать в прямом военном конфликте с Россией, и это в Москве понимают, сказал высокопоставленный представитель западной разведки.

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