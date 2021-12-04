Россия подготовилась к вторжению и интенсивным боевым действиям в Украине, – CNN
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Американская телекомпания CNN сообщила со ссылкой на источники в разведке, что российские войска, которые находятся рядом с границей Украины, готовы к вторжению и ведению интенсивных боевых действий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Собеседники журналистов рассказали, что Россия готова к "быстрому и немедленному" вторжению, и об этом свидетельствует, в частности, подготовка медицинских подразделений и достаточный запас топлива для снабжения военной техники в ходе "затяжного конфликта". Речь идет о периоде от 7–10 дней до месяца.
CNN отмечает, что западные политики готовы поддержать Украину, но не хотят участвовать в прямом военном конфликте с Россией, и это в Москве понимают, сказал высокопоставленный представитель западной разведки.
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(+ еврейский вопрос?)а так то конечно если б те ничего не делали с 33го года то и сейчас бы строем ходили.
Ну разве что в случае массированных бомбардировок ВВС или применения тактического ядерного оружия, у Украины нет другого выхода, как всем подняться и перейти на территорию врага РФ устроить на их территории войну и возрвать всех ихние Аэс, военные склады и устраивать другие диверсии. В Рашке 1млн. с хвостиком военнослужащих. Из низ на наступление заточено 340 000 человек. Некомплект в войсках 20%. Так что больше чем 340 000 к нам не придет. Положим всех. И чем глубже они зайдут тем фатальнее для них это будет. При наступлении на подготовленные позиции планируемые потери 5 к 1. Вспомните как ***** Пу засекретило данные о "потерях в мирное время" после "феерической победы в Донецком аэропорту" который они "брали" 242 дня. Это дольше чем длилась Сталинградская битва. И легли там "витязи", псковские десантники, еще какие то "элитные" долбодятлы, а местных дебилов, "казачков" и чеченцев Кадиркина вообще никто не считал. Только военнослужащих РФ по данным кацапского "совета матерей" легло 14,6. Зайти, высадить десант, прорваться на танках и что дальше? Они в танках жить будут? Жрать, срать, спать, мыться? Полягут все будут уничтожены. И мы будем днем и убивать ночью. и отстреливать вышедших посцать на травку..
І якщо кацапи своїх не рахують - бо розхідники, то ми своїх навіть дуже.
І це дуже великі втрати.
Такий сценарій цілко реальний з 2-х причин.
1) Росія зараз не може дозволити собі великих втрат а навіть 170 тисяч військ мало, якщо війну вести конвенційними методами.
2) Росія ніколи не погодиться на існування України. Існування України = смерть Росії.
***** просто в агонии - пустился в тяжкие - запугивание ! Открыто выложил крапленные карты ! А на самом деле - так же СССР действовало на границе с Западной Европы против ФРГ - запугивая ее танковыми армадами - несколько десятилетий ! Но так и не напав ! - развалившись !
В 14м году чувствовалось что Украина боится, но собирается с силами, а сейчас шапкозакидательские настроения и власть то ли импотенская то ли вообще вертится на кацапской кабаке. Из за
за идиотов выбравших циничного Фигляра жизнь миллионов людей под угрозой. Бросить семью в такой ситуации без всяких рессурсов и пойти погибнуть в очередеом искусственом котле, сотвореным жирными агентами ФСб в украинских погонах, это самый легкий путь. Хрен его знает что делать, хочетя кого то убить не знаю кого больше ввродка Зе с его
От авторов: Захватим Грозный за 24 часа
наверное кокнут ху-ло и скажут что это мы его сделали ,
как Вильгельма фон Мирбаха в своё время
1)1992-97гг.война с Таджикистаном длившаяся 5 лет
2)Две войны 1994-2001 г.г, с Ичкерией...
3)2008 год война с Грузией...
4)2014 год и по сегодня война с Украиной
5)2015 год война в Сирии...
Крысы Мавзолейные....а с чего вы взяли что Украина вам по зубам,даже с учетом 2013-14 года,когда армии Януковича кличка ХАМ по факту в Украине не было...,а Новороссия Путлера за 7 лет полный обсерон...вояки сраные...
Вчера из Литвы прилетел очередной военно-транспортный самолет США в Киев...что там... никто не знает...,а может их было несколько...после скандала Блинкэн-Лавров в Стокгольме...,глава Пентагона Ллойд Остин мужик очень злой...
Все эти массажисты, сомелье, барристеры, фотографы, официанты, политики заглядывающие в глаза будут спокойно брать зарплату и российскими рублями - они уже не колхозники, и знают, шо их можно поменять в любом банке...
Вот помародерствовать - это самое то. В терминалах Борисполя...
2. Пример обеспеченной и бухающей молодежи разложит любую армию и не соберешь согласных умереть за 1000 долларов.
3. Только ВСЕОБЩАЯ воинская обязанность и автомат дома в сейфе. И никаких госдолжностей не прошедшим срочную воинскую службу.
Иначе получаем разрозненное идеологически и социально общество, где одни презирают других.
В Харькове свинособак на танках будут цветами встречать.
Большая часть населения или открытые или латентные сепары.
Какое широкомасштабное наступление? Зачем?
Подготовка к войне: Как Донбасс, Россия и Белоруссия готовятся к отражению нападения ВСУ
Украина почти завершила подготовку к штурму Донбасса. Россия готова выслать на защиту Донбасса до 40 тысяч личного состава и взять господство в небе. 3 декабря, 23:40
125 тысяч украинских военнослужащих расположено рядом с границей донбасских республик. Приданной им техники, боеприпасов и ГСМ должно хватить на несколько недель упорных боёв. Однако в командовании ВСУ зреет план блицкрига. Части украинской армии должны будут в течение суток выйти на границу с Россией.
В случае ухудшения военной обстановки в Донбассе власти Донецкой Народной Республики могут обратиться за помощью к Белоруссии и России, заявил руководитель ДНР Денис Пушилин.
- Безусловно, мы сделаем всё возможное и предпримем все шаги с нашей стороны. Мы, конечно же, рассчитываем на себя, - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
С большой долей вероятности можно предположить, что документы, которые позволят Российской Федерации провести операцию по защите Донбасса, будут подготовлены заранее. Аналогичная ситуация была в 2014 году, когда Государственная дума и Совет Федерации наделили президента России полномочиями на осуществление военной операции, вспоминает военный эксперт Алексей Леонков.
- Украинская сторона рассчитывает на блицкриг, то есть сделать один бросок и достичь российской границы в течение суток. А после этого методично перемалывать народную армию Донбасса вместе с мирными жителями. Чтобы Россия вмешалась, нужно время. Поэтому, я думаю, процедура разрешения будет проведена заранее и ею воспользуются в нужный момент. Мне кажется, что если такое и произойдёт, то наш ответ будет асимметричным. Мы не введём сухопутные войска, но используем по сирийскому образцу воздушную компоненту. Пока два донбасских корпуса будут бить врага на земле, авиация и ПВО России установят тотальное превосходство в воздухе, уничтожая украинских карателей так же, как выковыривали бандитов в САР, - заявил военный эксперт.
В данной ситуации мы имеем все средства, которые позволят нам обеспечить безопасность данного региона. Об этом, кстати, красноречиво свидетельствуют проведённые нами учения. Но есть важный момент: все наши шаги в этом направлении - на то, чтобы не допустить возникновения военного конфликта. Учитывая, что Украина готова решать проблему только силовым путём, мы ей демонстрируем, что там наши люди с нашими паспортами и просто так их в обиду не дадим!
Дмитрий Литовкин
Военный эксперт
<p>В данной ситуации мы имеем все средства, которые позволят нам обеспечить безопасность данного региона. Об этом, кстати, красноречиво свидетельствуют проведённые нами учения. Но есть важный момент: все наши шаги в этом направлении - на то, чтобы не допустить возникновения военного конфликта. Учитывая, что Украина готова решать проблему только силовым путём, мы ей демонстрируем, что там наши люди с нашими паспортами и просто так их в обиду не дадим!</p>
Отметим, что силовой сценарий, рассматриваемый в Киеве, может привести в том числе и к тому, что ЛНР и ДНР Москва признает независимыми. Такое мнение высказали представители трёх крупнейших фракций в Государственной думе.
- Мы будем максимально помогать жителям Донбасса при активной агрессии. Там находится сегодня около 700 тысяч граждан России. К концу года их может быть уже около миллиона. Миллион граждан России. Представьте себе любого руководителя государства любой страны мира, чтобы он бросил миллион своих граждан? Да вы просто не найдёте. И мы, естественно, своих граждан, которые проживают на территориях Донбасса, бросать не собираемся, - сказал первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, депутат от "Единой России" Виктор Водолацкий.
Как полагает публицист Борис Рожин, кроме очевидных поставок оружия, боеприпасов и прочей военной техники, в случае стремительного натиска украинских войск Россия может провести военную кампанию против ВСУ, которая будет напоминать Операцию по принуждению к миру 2008 года в Грузии.
- Если говорить более конкретно, то из числа тех войск, которые развёрнуты на границе народных республик, вполне можно выделить около 15 БТГ (батальонных тактических групп), это около 30-40 тысяч личного состава, с приданной техникой. При условии, что в этом объединении будет несколько сотен бронированных колёсных машин, около сотни танков различных модификаций, в том числе новейшие Т-90, а также артиллерия, авиация, системы РСЗО, ударные возможности будут самые сокрушительные. В конце концов Южный военный округ - один из самых оснащённых в современной Российской армии, там очень большой набор номенклатуры, который может быть использован против карателей, - отметил эксперт.
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....в Генштабе сообщали, что больше всего случаев уклонения от мобилизации зафиксировано в Закарпатской области. Так, на совещании в Администрации Президента, посвященном проблемам мобилизации, О. Бойко отметил, что в ходе нынешнего этапа мобилизации зафиксированы случаи, когда военнообязанные целыми селами выезжают за границу, чтобы избежать призыва на военную службу, в частности выезжают на территорию РФ. «Население Тернопольской области с целью уклонения от мобилизации массово увольняется с работы. Военнообязанные также массово выезжают за границу», - отметил представитель Генштаба. В частности, он привел пример, что из одного из поселков два автобуса местного населения выехали в Российскую Федерацию. «Есть доклад председателя поселка Косовского района, согласно которому местное население наняло два автобуса и выехало на них в Российскую Федерацию. На границе военнообязанные заплатили за ее пересечение», - отметил начальник мобилизационного управления. Он отметил также, что в Тернопольской области продолжается массовый побег мужского населения за границу. «Как бы это ни было парадоксально, но люди убегают в Российскую Федерацию», - сказал О. Бойко.
Морда просит кулака.
Подонки ждут...