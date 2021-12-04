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Почти 2 тысячи пользователей оказались без света из-за обстрела российских наемников в Луганской области

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Почти 2 тысячи пользователей оказались без света из-за обстрела российских наемников в Луганской области

Российские террористы 3 декабря обстреляли железнодорожную станцию ​​Кондрашовка и село Малиново в Луганской области. В результате огневого удара поселки остались без света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на компанию "Луганское энергетическое объединение".

"Снова "благодарочка" контролируемой части Луганской области от неконтролируемой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 3 декабря боевики обстреляли грузопассажирскую станцию ​​Кондрашовка и село Малиново. В результате повреждены воздушные линии электропередачи.

"Около 2000 абонентов остались без электричества", – уточнили в компании.

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Повреждения энергетики будут восстанавливать завтра, 4 декабря.

Местные жители в соцсетях сообщают, что второй раз за неделю обстрелу подверглась Станица Луганская. Огонь велся со стороны Красного Яра.

"Пять лет там было тихо", - написала одна из местных жительниц.
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Топ комментарии
+1
а они за свет вообще платят?
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04.12.2021 00:09
+1
Пусть освещает им дома ,глаза нелоха ,который перестал стрелять
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04.12.2021 06:27
+1
Я сам зі Станиці Луганської. Я нікого не кликав,а втратив молодого батька і дідуся. Сміятися з невинних людей,які ні в чому не винуваті,це може принести в Ваш дім дуже велике горе. Подумайте,перед тим,як писати подібне.
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04.12.2021 07:13
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а они за свет вообще платят?
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04.12.2021 00:09 Ответить
Да платят, причём тариф дороже чем в том же Днепре или Запорожье. Хочешь кукарекать - съезди туда на неделю хотя бы. Пообщайся с местными, с нашими парнями что там стоят, во время обстрела посиди в подвале часов восемь (а лучше и маму свою возьми, в станице много пенсионеров которые живут в дерьмовых условиях, пусть тоже вкусит как это старости лет такой стресс переносить) можетперестанешь после этого фигню нести.
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04.12.2021 07:53 Ответить
Виктор, спасибо Вам!
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04.12.2021 07:58 Ответить
От вони - два бота обормота. Просто Артем та Viktor Prace прийшли пожалітися на своє життя та звинуватити інших у своєму лоховстві.
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04.12.2021 11:47 Ответить
Жаль что нельзя лишать таких как ты права голоса, эх.. а так бы выбирали нормальных людей во власть, а не жалких клоунов, Регине мудрено тупой только за тупого голосует.
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04.12.2021 13:17 Ответить
Пашпорта з двоголовою куркою вже отримав?
За ***** голосував?
От і пішов за парєбрік!
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04.12.2021 15:41 Ответить
Пропоную зустрітися в Києві. Покажу Вам свій паспорт та декілька цікавих фотографій. Чекаю відповіді.
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04.12.2021 18:25 Ответить
Ой! Неужели они пропустили концерт одного (да, да, знаю - Верховного Главнокомандующего) актёра?
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04.12.2021 01:01 Ответить
Я сам зі Станиці Луганської. Я нікого не кликав,а втратив молодого батька і дідуся. Сміятися з невинних людей,які ні в чому не винуваті,це може принести в Ваш дім дуже велике горе. Подумайте,перед тим,як писати подібне.
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04.12.2021 07:13 Ответить
Ви звідти вже принесли у наш дім велике горе.

Щось я раніше вас тут не бачила,Просто Артем. Чи раніше ви були донькою офіцера у якої не все так однозначно?
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04.12.2021 11:43 Ответить
Пусть освещает им дома ,глаза нелоха ,который перестал стрелять
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04.12.2021 06:27 Ответить
Я искренне желаю Вам, чтобы война принесла Вам столько же горя как и мне. Нет, не больше, этого не нужно, достаточно столько же, а я буду Вам рассказывать что это все Ваша вина и Вы это заслужили. Хоть даже если у Вас дома тоже будут лежать награды от министерства обороны и Президента Украины за вклад в защиту территориальной целостности. Я буду Вас считать не тем кем Вы являетесь, а буду под одну гребенку со всякими алкашами и бомжами ровнять.
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04.12.2021 08:01 Ответить
От ти і попалило хатки. Горя бажати будеш своїм дітям та родичам.
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04.12.2021 11:50 Ответить
Меня радует что таких больных как ты в Украине меньшинство.
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04.12.2021 13:19 Ответить
Зато таких хворих як ти на расєї большинство, тому ви і просили, щоб ху#ло вам ввело.
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04.12.2021 15:45 Ответить
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04.12.2021 08:05 Ответить
И не слова про ответную реакцию . У нас 73-х разовый "главнокомандующий" предатель или терпило?
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04.12.2021 08:17 Ответить
 
 