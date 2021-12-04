Почти 2 тысячи пользователей оказались без света из-за обстрела российских наемников в Луганской области

Российские террористы 3 декабря обстреляли железнодорожную станцию ​​Кондрашовка и село Малиново в Луганской области. В результате огневого удара поселки остались без света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на компанию "Луганское энергетическое объединение".

"Снова "благодарочка" контролируемой части Луганской области от неконтролируемой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 3 декабря боевики обстреляли грузопассажирскую станцию ​​Кондрашовка и село Малиново. В результате повреждены воздушные линии электропередачи.

"Около 2000 абонентов остались без электричества", – уточнили в компании.

Читайте также: Украинский воин получил ранение на Донбассе. С начала суток войска РФ 6 раз открывали огонь, - штаб ООС

Повреждения энергетики будут восстанавливать завтра, 4 декабря.

Местные жители в соцсетях сообщают, что второй раз за неделю обстрелу подверглась Станица Луганская. Огонь велся со стороны Красного Яра.

"Пять лет там было тихо", - написала одна из местных жительниц.