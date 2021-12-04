Шустер об Ахметове на своем дне рождения: "Прилетел человек, поздравил. Вот и все. Какой государственный переворот?"

Телеведущий Савик Шустер уверяет, что во время празднования его дня рождения в Вильнюсе, где присутствовал олигарх Ринат Ахметов, не обсуждали никаких политических вопросов.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Прилетил человек, поздравил. Вот и все. Какой государственный переворот? Вообще, кто говорил о политике? Я со своими детьми буду обсуждать это или как? Или с кем – с литовскими парламентариями? Или с Дмитрием Гордоном, или с кем я буду обсуждать?" – сказал Шустер.

Сюжет "Украинской правды" об участии Ахметова в праздновании дня рождения Шустер назвал чистой манипуляцией.

"Конечно, мы обратились уже в полицию Украины. Конечно, сейчас я обратился к парламентариям Литвы, чтобы все же выяснить, кто вел эту съемку (кадров с празднования. - Ред.). Она незаконна и реально ставит под угрозу безопасность самой Литвы.

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Напомним, 22 ноября бывший глава МВД Арсен Аваков опубликовал фотографию, на которой он, а также Шустер, Гордон и Комаровский позируют, вооружившись топорами и рыцарскими мечами. "Да-да, это именно то, что вы подумали", – подписал он фото. Геолокацией снимка был указан Тракайский замок в Литве.

1 декабря издание "Украинская правда" выпустило сюжет-расследование о праздновании дня рождения Шустера в Вильнюсе, на котором также мог присутствовать олигарх Ринат Ахметов. По версии издания, Ахметов мог использовать праздник для поиска будущего кандидата в президенты.

3 декабря Комаровский подтвердил, что Ахметов действительно был на праздновании. "Он пришел на день рождения и скрылся после этого. И все", - сказал Комаровский.