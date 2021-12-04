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Новости Политика Украины
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Ахметов (2002) шоу_Шустера (315) Шустер (681)

Шустер об Ахметове на своем дне рождения: "Прилетел человек, поздравил. Вот и все. Какой государственный переворот?"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шустер об Ахметове на своем дне рождения:

Телеведущий Савик Шустер уверяет, что во время празднования его дня рождения в Вильнюсе, где присутствовал олигарх Ринат Ахметов, не обсуждали никаких политических вопросов.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Прилетил человек, поздравил. Вот и все. Какой государственный переворот? Вообще, кто говорил о политике? Я со своими детьми буду обсуждать это или как? Или с кем – с литовскими парламентариями? Или с Дмитрием Гордоном, или с кем я буду обсуждать?" – сказал Шустер.

Сюжет "Украинской правды" об участии Ахметова в праздновании дня рождения Шустер назвал чистой манипуляцией.

"Конечно, мы обратились уже в полицию Украины. Конечно, сейчас я обратился к парламентариям Литвы, чтобы все же выяснить, кто вел эту съемку (кадров с празднования. - Ред.). Она незаконна и реально ставит под угрозу безопасность самой Литвы.

Смотрите также: Ахметов мог использовать день рождения Шустера для поиска будущего кандидата в президенты, - СМИ. ВИДЕО

Напомним, 22 ноября бывший глава МВД Арсен Аваков опубликовал фотографию, на которой он, а также Шустер, Гордон и Комаровский позируют, вооружившись топорами и рыцарскими мечами. "Да-да, это именно то, что вы подумали", – подписал он фото. Геолокацией снимка был указан Тракайский замок в Литве.

1 декабря издание "Украинская правда" выпустило сюжет-расследование о праздновании дня рождения Шустера в Вильнюсе, на котором также мог присутствовать олигарх Ринат Ахметов. По версии издания, Ахметов мог использовать праздник для поиска будущего кандидата в президенты.

3 декабря Комаровский подтвердил, что Ахметов действительно был на праздновании. "Он пришел на день рождения и скрылся после этого. И все", - сказал Комаровский.
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Топ комментарии
+23
жаль что ко мне ахметов не прилетал на День рождения жду!
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04.12.2021 00:18
+19
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04.12.2021 08:51
+18
Савка, сколько стоит даже не день, даже не час, а минута "человека-Ахметова" ?

а он пилял к тебе через Париж, поздравить, с днюхой....
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04.12.2021 00:20
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шо ахмет . шо калломойский --- два сапога пара --- и тот и тот двадцать пять лет доют бюджет УКРАИНЫ и не надо сказок кто из них патриот . а кто коллаборант --- надо он ..патриот.. а вдруг чего он сразу будет весь в жопу за ..русский мир.. дружбу и жвачку и нихуя личного и патриотичного --- просто бизнес . яхты . замки во франции . бобло в банках швейцарии . недвижимость в сша и вы себе как представляете этих ..украинцев.. с миллиардами долларов --- когда ахмет роздает пакеты с продпайками . это для него просто копейки . для лохов он благодетель . а кто он для УКРАИНЫ .
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04.12.2021 16:12 Ответить
требую огласить ******* и обицянки
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04.12.2021 17:47 Ответить
шо накинулись на чувака. ну прилетел ну поздравил. у нас тут ща все летают, поздравляют, на аваковских, французских. подумаешь ..
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04.12.2021 18:42 Ответить
Скромность украшает человека
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04.12.2021 19:10 Ответить
"Телеведучий Савік Шустер запевняє, що під час святкування його дня нардження у Вільнюсі, де був присутній олігарх Рінат Ахметов, не обговорювали жодних політічних питань." - а шо ані абгаварівалі? Споґілі пга каган с ахмєтавим ілі пга пґавіла кошґута з сабакавім?
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04.12.2021 21:16 Ответить
Це він ахмєтова назвав людиною?!
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04.12.2021 21:34 Ответить
Естонія більш цікава для таких заходів. Але вона більш чиста від пришельців. Кинули кості на Литву. Забули, що не тільки вони заробляють
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05.12.2021 02:42 Ответить
Точно, прилетела ЛЮДИНА, дала чемодан баксов, чтобы я и дальше Украину с ГОВНОМ мешал и улетела. Делов, то...
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05.12.2021 05:05 Ответить
то что савик шустрый начал ..мочить.. зелю в своем шоу даже безуглая понимает . а вот зачем ахмет шустрому это приказал выяснится . и ждать недолго . у вовика в голове уже пунш начался . и даже верховный ермак не знает шо с этим делать
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05.12.2021 07:28 Ответить
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