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Российская прокуратура просит увеличить срок наказания для историка Дмитриева, исследовавшего места захоронений жертв сталинских репрессий

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Российская прокуратура просит увеличить срок наказания для историка Дмитриева, исследовавшего места захоронений жертв сталинских репрессий

Представитель государственного обвинения в Петрозаводском городском суде в российском регионе Карелия попросил увеличить срок лишения свободы главе карельского отделения общества "Мемориал" Юрию Дмитриеву до 15 лет колонии строгого режима.

Об этом сообщил адвокат Роман Масалев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"(Представитель прокуратуры) попросил прибавить два года к имеющемуся сроку (13 лет) и окончательно назначить 15 лет лишения свободы", – сказал Масалев.

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22 июля Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над названной дочерью и приговорил к 3,5 годам колонии с учетом смягчающих обстоятельств. Суд оправдал историка по обвинению в изготовлении детской порнографии и хранении деталей оружия. Дмитриев не признает вину. Его судили дважды.

Дело Юрия Дмитриева. Глава карельского отделения общества "Мемориал" известен как составитель и издатель книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940 годов в Карелии и материалов по истории строительства "Беломорканала". Он нашел места массовых захоронений жертв сталинских репрессий в урочище Сандармох и Красный бор.

В декабре 2016 года Юрий Дмитриев был арестован по анонимному доносу и обвинен в изготовлении детской порнографии. 5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по этой статье, признав за ним право на реабилитацию и компесацию нанесенного ущерба. При этом суд признал Дмитриева виновным в хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам лишения свободы, но учел срок, который тот отбыл в СИЗО. Прокуратура тогда требовала для лидера карельского отделения "Мемориала" девять лет колонии строгого режима.

Однако 14 июня того же года Верховный суд Карелии по итогам рассмотрения апелляций и представлений прокуратуры отменил приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение. Уже 27 июня 2018 года  Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью. На следующий день его арестовали.
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Топ комментарии
+34
"Дитяча порнографія" не спрацювала... "Зберігання деталей зброї" - курка від гладкоствольної рушниці не спрацювало... Якщо не спрацює ще й "згвалтування дочки", то піде в тюрму за пособнічєство барону Врангелю.
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04.12.2021 01:22
+21
На рассєі ще граються у "суд та закон" ..... шоу для внутрішнього споживання.
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04.12.2021 02:25
+15
Дети и внуки сталинский палачей и вертухаев изо всех сил пытаются спрятать преступления своего проклятого рода. Дайте им волю, страна покроется не только памятниками Сталину, но и появятся новые Сандармохи, Катыни и Куропаты.
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04.12.2021 08:42
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Волки позорные!
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04.12.2021 01:11 Ответить
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04.12.2021 01:22 Ответить
"Дитяча порнографія" не спрацювала... "Зберігання деталей зброї" - курка від гладкоствольної рушниці не спрацювало... Якщо не спрацює ще й "згвалтування дочки", то піде в тюрму за пособнічєство барону Врангелю.
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04.12.2021 01:22 Ответить
показали бы фото приемной дочери думаю наступил бы вечный импотентный период... ради 1000 рубликов **** написала донос отблагодарила что ее не убили в интернате...а вырастили в семье дали образование...
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04.12.2021 10:26 Ответить
Путинские шавки пишут, что донос. На самом деле путин и его шобла хотят закопать поглубже расследования Дмитриева. Ведь каждый год в Карелию приезжает очень много родственников расстрелянных кровавым режимом сталина
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04.12.2021 15:29 Ответить
"згвалтування" як раз спрацювало, дали 13! Але прокурору це замало...
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04.12.2021 11:20 Ответить
На рассєі ще граються у "суд та закон" ..... шоу для внутрішнього споживання.
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04.12.2021 02:25 Ответить
більше трешу, лишньохромосомние - це бавить...
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04.12.2021 03:38 Ответить
Це ******** приклад про "незаангажовану наукову історію росії" та сталінські путлеровські репресії.
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04.12.2021 03:39 Ответить
Если б я фотал, свою голую дочь, жена меня бы зарезала и сожгла тело. Я думаю у большинства было бы также.
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04.12.2021 06:56 Ответить
Дед-педобир. А так человек хороший.)
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04.12.2021 06:54 Ответить
В паРаші за правду вбивають!
Там треба тільки брехать і славить Царя, Леніна, Сталіна і Капутіна!
Росія імперія Зла, Брехні і Великої Крові!
Російські смерди все витримають мовчки!
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04.12.2021 07:12 Ответить
В паРаші за правду вбивають? Звичайно! В Миколаєві 3 роки тому вбили історика Шитюка, а в травні цього року вбили історика Щукіна! Обидва займались розслідуваннями злочинів Голокосту на території Миколаївської області. Але їх вбили! Вбили в нашій рідній неньці Україні...
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04.12.2021 07:31 Ответить
А параллели не пробовали провести, и там ,и тут историки занимались расследованием преступлений сталинского режима.Совпадение?
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04.12.2021 07:39 Ответить
Лохокост? Звідки новий наратив?
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04.12.2021 09:06 Ответить
Дедуська, параллели и меридианы проводи с чем угодно и как угодно! Хоть на глобусе Земли! Я об убийстве двух историков, занимавшихся расследованием одной и той же темы в Николаевской области! Что, историки - уже смертельно опасная профессия в Украине? Выходит так! А вы занимайтесь ковырянием в российском гамне, оно легче станет! Может быть!
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04.12.2021 08:47 Ответить
В Николаеве историка убил собутыльник . При чем тут твоя реплика - "опасная профессия в Украине?". Фильтруй базар и не пиши ерунду. Еесли ты защищаешь то, что творится в России сейчас, то ты такой же живодер, как и все сторонники Сталина. Мечтаешь о величии России, а в чем это ваше величие -убивать невинных?
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04.12.2021 10:18 Ответить
Мечтаю лишь о том, что бы таких как ты, суперпатриотов обоссаных было поменьше на украинских сайтах! Ты там третьим был что -ли? Или убивают только снайперы, нанятые за большие деньги? Или у нас историков, через одного мочат "собутыльники"? Немолодых , тихих людей занимающихся наукой, а не пьянками. Но такому кацу, как ты, только пьянки и снятся! В 2013, 14 годах от нашествия российских чумных было не протолпиться на любом украинском сайте, а теперь ультрасуперпатриотизм украинский импортного происхождения их захлестнул! Главное - разделять и властвовать. Уж, кацы это имеют делать по различным причинам!
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04.12.2021 12:34 Ответить
Так Николаев город русских маряков. Общаюсь с некоторыми по работе, так ощущение что там Ростовская область. И Украину они ненавидят.
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04.12.2021 11:03 Ответить
Там не так все було. Дмитриєв удочерив дівчинку з валами розвитку (хребет) на межі інвалідності. Раз на кілька місяців, спец. мед. комісія на рф має перевіряти умови, в яких проживає всиновлена дитина і проводити стан її здоров'я на предмет можливого погіршення. Аби довести, що стан дитини не погіршується, Лмитрієв регулярно фотографував спину названої дочки. Звісно, оголену спину. Щоб можна було визначити динаміку хвороби
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04.12.2021 09:05 Ответить
Замордують людину за Сандармох.
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04.12.2021 08:37 Ответить
Дети и внуки сталинский палачей и вертухаев изо всех сил пытаются спрятать преступления своего проклятого рода. Дайте им волю, страна покроется не только памятниками Сталину, но и появятся новые Сандармохи, Катыни и Куропаты.
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04.12.2021 08:42 Ответить
Потому кремлёвский Фюрер ещё на 50 лет решил закрыть деяния ссср в годы Второй мировой войны и не открывать документы.
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04.12.2021 10:36 Ответить
кати та їхні ******** так просто не кидають владу.
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04.12.2021 22:22 Ответить
Полностью фальсифицированное позорное дело против расследователей преступлений сталинизма.
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04.12.2021 09:16 Ответить
Влада Росіі приховує злочини проти людянсті, вчинені в роки правління комуністичного режиму і цим самим показує, що вона є правонаступницею цього режиму. Ніщо в Росіі нее змінилось за сотні років іі існування , це потворне державоутворення, що представляє загрозу всьому світу. Проблема полягає в самому населенні Росіі , яке знаходитьс в стані озлоблення, напівдикунства і безпробудного пияцтва величезноі маси росіян.
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04.12.2021 10:11 Ответить
В интернете гуляет ретрокино,,Заключенные" 1936 года про строительство Беломорканала.Жизнь зэков показана, как на курорте.Банальный сралинский лубок.Посты современных лохов под ним -воссторженные.
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04.12.2021 10:24 Ответить
И главный "буревестник" революции Алешка Пешков в упор не увидел преступлений Сталина. а если и увидел, то засунул свой "пролетарский" язык глубоко в анус
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04.12.2021 10:44 Ответить
Горький "любив Росію і СРСР "на відстані" (як це роблять і зараз колишні "граждане Советскава Саюза") Він любив на Капрі - в Італії , а вони - у США, Ізраїлі і країнах Європи!
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04.12.2021 11:39 Ответить
Ишь чего удамалЮ правду раскапывать. Пусть еще спасибо скажет, что не убили. Пока что не убили
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04.12.2021 10:38 Ответить
расіся - нє фашистская страна!
ана харошая!
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04.12.2021 10:39 Ответить
Этава мала. Расея - вяликая, дермакратичная и передовая амперия.
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04.12.2021 10:46 Ответить
слагєн!
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04.12.2021 10:58 Ответить
Рассея как была ОРДОЙ, так и осталась. И никакие они нам не братья и не сестры и не адиннарот.
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04.12.2021 11:06 Ответить
Предполагается ли торжественное переоткрытие ГУЛАГа ?
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04.12.2021 11:41 Ответить
Карелия, край который Совок оккупировал в Финляндии. а Финляндия язык в дупе и молчит...
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04.12.2021 11:48 Ответить
за секрет гладкоствольного ружжя! 73 процентные! Задумайтеся.
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04.12.2021 18:50 Ответить
А 10 років без права листування (розстріл) слабо?????Що для кремлівської мафії умертвини 10 млн. своїх громадян-ніщо (таке вже було після 1917 р.).....ГУЛАГи вже набудували знову.....Німеччина відпочиває зі своїми концтаборами-готуйтесь,росіянці!!!Зараз самоізолюються і конвеєр смерті запрацює....
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05.12.2021 06:29 Ответить
 
 