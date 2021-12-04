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За сутки войска РФ на Донбассе шесть раз нарушили режим "тишины", ранен украинский военнослужащий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За сутки войска РФ на Донбассе шесть раз нарушили режим

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим "тишины", украинский военнослужащий получил ранение. С начала этих суток нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 3 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения… Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в утренней сводке.

В информации отмечается, что на огонь противника украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

"По состоянию на 7:00 4 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+7
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04.12.2021 11:15
+5
6 разів? - то не порушення...
змінилося з квітня 19го тока два:
1. нема відповіді тварям
2. хлопці не розуміють першоґо пункта...
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04.12.2021 08:50
+3
Вот такая она ЗЕленая тишина - каждый день обстрелы.
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04.12.2021 08:48
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Не тищі, а "тищі!
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04.12.2021 08:24 Ответить
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04.12.2021 08:47 Ответить
Вот такая она ЗЕленая тишина - каждый день обстрелы.
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04.12.2021 08:48 Ответить
Стреляли, и получали такую ответку, шо выли волком.

А теперь только наши огребают каждый день, пока вы, суки зеленые, под мамкиными юбками прячетесь.
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04.12.2021 10:35 Ответить
6 разів? - то не порушення...
змінилося з квітня 19го тока два:
1. нема відповіді тварям
2. хлопці не розуміють першоґо пункта...
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04.12.2021 08:50 Ответить
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04.12.2021 11:15 Ответить
 
 