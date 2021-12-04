За сутки войска РФ на Донбассе шесть раз нарушили режим "тишины", ранен украинский военнослужащий

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим "тишины", украинский военнослужащий получил ранение. С начала этих суток нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 3 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения… Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в утренней сводке.

В информации отмечается, что на огонь противника украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

"По состоянию на 7:00 4 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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