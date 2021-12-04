В Украине за сутки от COVID-19 скончались 436 человек, зафиксировано 13 206 новых случаев заражения, 22 765 человек выздоровели

В Украине по состоянию на утро субботы, 4 декабря, зафиксировано 13 206 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 22 765 человек, 436 умерло.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки, 3 декабря, в Украине зафиксировано 13 206 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 196, медработников – 200), 216 129 человек было вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 75 557 человек, полностью иммунизированы – 140 572 человека. Также за минувшие сутки госпитализировано 2 764 человека, летальных исходов - 436, выздоровело 22 765 человек", - сказано в сообщении.

Днем ранее, 3 декабря, зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 2 декабря - 13 531 новый случай заболевания СOVID-19, 1 декабря зафиксировано 11 960 новых случаев заболевания СOVID-19, 30 ноября - 10 554 новых случая заболевания СOVID-19, 29 ноября - 5 804 новых случая инфицирования, 28 ноября - 7 483 новых случая, 27 ноября - 14 200 новых случаев, 26 ноября - 15 936 новых случаев, 25 ноября - 16 943 новых случаев, 24 ноября сообщалось о 14 325 новых случаях заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело 3 490 855 человек, поправилось 3 041 385 человек, летальных исходов – 88 002.

С начала вакцинальной кампании привито 13 685 627 человек, из них получили первую дозу – 13 685 625 человек, полностью иммунизировано и получили две дозы 11 690 062 человека. В общей сложности проведено 25 375 687 прививок.

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