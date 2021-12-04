В Украине за сутки от COVID-19 скончались 436 человек, зафиксировано 13 206 новых случаев заражения, 22 765 человек выздоровели
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Украине по состоянию на утро субботы, 4 декабря, зафиксировано 13 206 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 22 765 человек, 436 умерло.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки, 3 декабря, в Украине зафиксировано 13 206 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 196, медработников – 200), 216 129 человек было вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 75 557 человек, полностью иммунизированы – 140 572 человека. Также за минувшие сутки госпитализировано 2 764 человека, летальных исходов - 436, выздоровело 22 765 человек", - сказано в сообщении.
Днем ранее, 3 декабря, зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 2 декабря - 13 531 новый случай заболевания СOVID-19, 1 декабря зафиксировано 11 960 новых случаев заболевания СOVID-19, 30 ноября - 10 554 новых случая заболевания СOVID-19, 29 ноября - 5 804 новых случая инфицирования, 28 ноября - 7 483 новых случая, 27 ноября - 14 200 новых случаев, 26 ноября - 15 936 новых случаев, 25 ноября - 16 943 новых случаев, 24 ноября сообщалось о 14 325 новых случаях заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине заболело 3 490 855 человек, поправилось 3 041 385 человек, летальных исходов – 88 002.
С начала вакцинальной кампании привито 13 685 627 человек, из них получили первую дозу – 13 685 625 человек, полностью иммунизировано и получили две дозы 11 690 062 человека. В общей сложности проведено 25 375 687 прививок.
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Ану ж розкажіть.
Мені аж цікаво, хто вписав у статистику померлих від ковіду батьків мого однокласника.
Може поясниш ?
є розлога статистика по регіонах..
Львівщина:
Загалом в стаціонарах перебуває 447 пацієнтів: 425 з них має Covid-19,
52 - у реанімації,
24 людини підключено до апаратів ШВЛ.(*менше половини)
За останню добу до медзакладів поступило 43 особи, (з них вакцинованих - 10), виписано - 46, померло - 11. З них:
- у ЛШМД поступив 19 хворих (з них вакцинованих - 3), виписано - 25, померло - 5.
- А сколько переболели и не заметили - такое не зафиксировано ? -
Тупизм антивакса зашкаливает. Они не заметили и их "не зафиксиравали".
Как и кто их должен фиксировать ежли они сами не заметили.... 3.14дес факен логика....
Как можно учитывать в статистику тех - кто сами даже не знали что они переболели!? И кто и каким образом тх должен вносить!?
Алллееее!!! ВАТА-ВАТА - Прием!!!
А вообще Илон Маск сдал 4 теста в одной больнице в один день и у одной медсестры и было два позитивных и два негативных. Он сказал, что какой то фейк все это. Дело было весной 2020 го. (в гугле найти не проблема).
Он прошел диагностику и попал в статистику при лабораторном тестировании. Не знал но проверился и попал в статистику. В ЛАБОРАТОРИИ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДАЮТ В СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СБОРА ДАННЫХ.
А оппонент дибил писал именно о том что носители переболели и не заметили и ИХ НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ И НЕ ЗАФИКСИРОВАЛ.
ТО КТО ДОЛЖЕН ВЕСТИ ТАКУЮ СТАТИСТИКУ!?
У ВАС сходка на Премию Дарвина в номинации "Тупой и еще тупее"???
Перечитайте первый пост от Соlt, и потом уже от его "адвоката" 4uxpux
Вы все что ли через слово читать умеете!? Целое предложение в голове не укладывается!?
Речь шла не о выявленных легких случаях заражения ковидом, и лечении дома после диагностики, А О НЕ ВЫЯВЛЕННЫХ, о случаях когда носитель САМ НЕ ЗАМЕТИЛ ЧТО ОН БОЛЕЕТ!!!
Кто и когда его был должен внести в статистику!?! Ты придурок или просто тупой!?
Общее количество заболевших
Количество госпитализированных
Летальность
Куда по вашему ( в какую статистику) попадают лечащиеся на дому с диагностированным Ковидом!?!
ИСЧО ТУПЕЕ ничего не мог написать антивакс!?!
А в какую статистику должны попадать те - у кого не диагностирован Ковид - если это ковид, и если они переболели и не заметили!?
3.14с логика...
Нет предела тупости антивакса.
Что соответствует более логике чем то что подаётся в оф.стате, это единственный момент по коронобесию в котором их не поддержала контора ляшка, ибо при таком раскладе %смертности сильно снижается пугалка перестает работать
Предположение не есть фиксация и отображение полной картины - ДЛЯ ПРИДУРКА АНТИВАКСА - этого не понять. Слишком сложно для одной извилины.
Речь была о фиксированнии данных о возможно переболевших на Ковид - которые сами не подозревают о том что переболели. И кто и где должен вести и отображать предполагаемые данные!?!?
Как подтвердить - что они болели Ковид, при отсутствии данных в диагностике и без анализов, зафиксивовать их и внести в статистику!?
А лабораторно-тестовая диагностика ковида попадает в статистику!
А дебилы антиваксы продолжают доказывать свою полную неадекватность.
И в какой стране мира существует подобная статистика и отображает ли она реальные данные о заболевании, и кто занимается подобными фиксациями, и должны ли!?
Вот в чем вопрос.
Пальцем в небо подобный сбор данных для статистики.
Нету ни средств ни ресурсов ни людей на подобное, особенно в нашей стране.
Я вообще сомневаюсь что наличие антител при сдаче плазмы, по итогу, будет приравниваться к сертификату - что вы переболели и отображаться в социальных данных. И где в какой стране существуют подобные статистики!? Кто гадает на кофейной гуще?!