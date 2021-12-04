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Россия планирует наступление на Украину с участием 175 тысяч военных сразу на нескольких фронтах, - разведка США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия планирует наступление на Украину с участием 175 тысяч военных сразу на нескольких фронтах, - разведка США

Американская разведка выяснила, что Российская Федерация может совершить вторжение в Украину уже в начале 2022 года. Для этого агрессор может задействовать 175 тысяч военных на нескольких фронтах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Obozrevatel, об этом говорят официальные лица США, а также свидетельствуют разведданные, пишет The Washington Post.

В издании отмечают, что, создавая такую напряженность и угрозу для Украины, Кремль требует от Вашингтона гарантий, что наша страна не станет членом НАТО, а Альянс откажется от определенных военных мероприятий на территории Украины и вокруг нее.

По данным разведки, сейчас вблизи украинской границы в четырех местах сосредоточены 50 боевых тактических групп армии РФ. Это примерно половина того количества военных, которых Москва планирует перебросить к нашим границам. Вблизи Украины также были замечены российский танки и артиллерия, которые перевезли туда недавно.

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Анализ вероятных планов РФ со стороны США основывается на спутниковых снимках. В американской разведке считают, что сейчас возле украинской границы около 70 тысяч военнослужащих России.

Россия планирует наступление на Украину с участием 175 тысяч военных сразу на нескольких фронтах, - разведка США 01

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Представитель администрации президента США Джо Байдена рассказал Associated Press, что в последнее время также активизировалась российская пропаганда, призванная очернить Украину и НАТО накануне потенциально возможного наступления РФ.

"Мы знали о действиях России в течение длительного времени, и я ожидаю, что у нас будет долгая дискуссия с Путиным", – сказал Байден в пятницу, 3 декабря.
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Топ комментарии
+81
Зная шо офис президента превратился в офис предателей спецслужбы сша предают инфу через средства массовой информации, иначе У Зе снова скажут что оккупационных войск на границе Украины нет
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04.12.2021 08:57
+49
Ого,виникає питання-а де іх усіх тут хоронити?
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04.12.2021 08:56
+37
ОП не превратился! А был изначально!
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04.12.2021 09:01
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Де ми іх ховати будемо ? 😄
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05.12.2021 00:24 Ответить
Лично во мне декоммунизация Мальчиша-Кибальчиша убила напрочь. Остался один падлючий Мальчиш-Плохиш, которому если хорошенько морду вареньем не намазать, то как Брюссельскому Писающему Мальчику (который, кстати, "слабится" недалеко от штаб-квартиры НАТО), будет абсолютно на всё - НАССАТЬ. Тем более, не я придумал, услышанную мною от старших людей украинскую поговорку: "Не всіх дурних війна забрала - не всі дурні на неї йшли"©.
Но интересует другое - если будет задействована российская авиация (а у РФ авиационных полков больше, чем у Украины самолётов), то, "к гадалке не ходи"©, с землёй смешают в один момент.
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05.12.2021 00:26 Ответить
ППО у нас є. Є також заводи які здатні налагодити швидко випуск протиповітряних засобів. А на землі їм капець.
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05.12.2021 04:10 Ответить
"Дурень думкою багатіє"©
Наше ППО - це реанімовані С-125 (рік прийняття на озброєння - 1961), після яких були С-200, С-300, С-400 і яких у нас немає. Далі тільки два питання: 1) чи є вища технічна освіта?; 2) чи є досвід роботи на підприємстві, продукцію якого можна назвати високотехнологічною? Якщо ні, то доведеться повірити - Україна не здатна виробити ******* зброю ППО.
Якщо не віриться, то слід пояснити самому собі:
1) чому Україна замість виробити власний ПТРК класу "вистрілив і забув" клянчила "Джавелін"? Власний ПТРК "Стугна" - це лише "вистрілив і керуй", з якого або не поцілиш, або якщо танк виявиться ********, то гарантовано "докеруєшся" до гарматного пострілу у відповідь ще до того моменту, коли "Стугна" долетить до танка. А ******* зброя ППО набагато складніша за "Джавелін";
2) чому Україна на 8-му році війни не обзавелася власним патронним заводом, а "воює" у режимі "патронний голод"?;
3) чому за 30 років незалежності армію не переозброєно ******** стрілецькою зброєю?.
І таких питань чимало, але й без них літер вже забагато.
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05.12.2021 06:55 Ответить
куйло хочет начать войну ? не смешите меня . он подонок , но не идиот и знает прекрасно что начать такую компанию означает конец для росийской империи .
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05.12.2021 01:41 Ответить
Если только армия рф сунется и завязнет тут, с тылов зайдёт Китай. И где-то в Подмосковье остановится. А может и встретимся с ними, под Воронежем...
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05.12.2021 02:43 Ответить
по собственному опыту знаю, что выход подразделений на полигоны и в полевые районы, особенно в неподготовленные локации, сопровождается сильным стрессом для личного состава - постоянная борьба с холодом, недосыпание, плохое питание, резкое усиление физической нагрузки уже к исходу второй недели полевого выхода превращают солдат и офицеров ( особенно младших) в толпу бездумных роботов, мечтающих лишь об одном - скорейшем окончании этой беды
всё это сопровождается неуклонным ростом ненависти к командирам и старшим начальникам, настаивающим на активных действиях и чётком мышлении подчинённых в условиях растущей апатии
добавьте к этому страх того, что на этот раз война будет настоящей, и вы поймёте, какое психологическое состояние у российских военных именно в настоящее время
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05.12.2021 08:04 Ответить
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