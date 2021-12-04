Россия планирует наступление на Украину с участием 175 тысяч военных сразу на нескольких фронтах, - разведка США
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Американская разведка выяснила, что Российская Федерация может совершить вторжение в Украину уже в начале 2022 года. Для этого агрессор может задействовать 175 тысяч военных на нескольких фронтах.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Obozrevatel, об этом говорят официальные лица США, а также свидетельствуют разведданные, пишет The Washington Post.
В издании отмечают, что, создавая такую напряженность и угрозу для Украины, Кремль требует от Вашингтона гарантий, что наша страна не станет членом НАТО, а Альянс откажется от определенных военных мероприятий на территории Украины и вокруг нее.
По данным разведки, сейчас вблизи украинской границы в четырех местах сосредоточены 50 боевых тактических групп армии РФ. Это примерно половина того количества военных, которых Москва планирует перебросить к нашим границам. Вблизи Украины также были замечены российский танки и артиллерия, которые перевезли туда недавно.
Анализ вероятных планов РФ со стороны США основывается на спутниковых снимках. В американской разведке считают, что сейчас возле украинской границы около 70 тысяч военнослужащих России.
Представитель администрации президента США Джо Байдена рассказал Associated Press, что в последнее время также активизировалась российская пропаганда, призванная очернить Украину и НАТО накануне потенциально возможного наступления РФ.
"Мы знали о действиях России в течение длительного времени, и я ожидаю, что у нас будет долгая дискуссия с Путиным", – сказал Байден в пятницу, 3 декабря.
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Но интересует другое - если будет задействована российская авиация (а у РФ авиационных полков больше, чем у Украины самолётов), то, "к гадалке не ходи"©, с землёй смешают в один момент.
Наше ППО - це реанімовані С-125 (рік прийняття на озброєння - 1961), після яких були С-200, С-300, С-400 і яких у нас немає. Далі тільки два питання: 1) чи є вища технічна освіта?; 2) чи є досвід роботи на підприємстві, продукцію якого можна назвати високотехнологічною? Якщо ні, то доведеться повірити - Україна не здатна виробити ******* зброю ППО.
Якщо не віриться, то слід пояснити самому собі:
1) чому Україна замість виробити власний ПТРК класу "вистрілив і забув" клянчила "Джавелін"? Власний ПТРК "Стугна" - це лише "вистрілив і керуй", з якого або не поцілиш, або якщо танк виявиться ********, то гарантовано "докеруєшся" до гарматного пострілу у відповідь ще до того моменту, коли "Стугна" долетить до танка. А ******* зброя ППО набагато складніша за "Джавелін";
2) чому Україна на 8-му році війни не обзавелася власним патронним заводом, а "воює" у режимі "патронний голод"?;
3) чому за 30 років незалежності армію не переозброєно ******** стрілецькою зброєю?.
І таких питань чимало, але й без них літер вже забагато.
всё это сопровождается неуклонным ростом ненависти к командирам и старшим начальникам, настаивающим на активных действиях и чётком мышлении подчинённых в условиях растущей апатии
добавьте к этому страх того, что на этот раз война будет настоящей, и вы поймёте, какое психологическое состояние у российских военных именно в настоящее время