Россия планирует наступление на Украину с участием 175 тысяч военных сразу на нескольких фронтах, - разведка США

Американская разведка выяснила, что Российская Федерация может совершить вторжение в Украину уже в начале 2022 года. Для этого агрессор может задействовать 175 тысяч военных на нескольких фронтах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Obozrevatel, об этом говорят официальные лица США, а также свидетельствуют разведданные, пишет The Washington Post.

В издании отмечают, что, создавая такую напряженность и угрозу для Украины, Кремль требует от Вашингтона гарантий, что наша страна не станет членом НАТО, а Альянс откажется от определенных военных мероприятий на территории Украины и вокруг нее.

По данным разведки, сейчас вблизи украинской границы в четырех местах сосредоточены 50 боевых тактических групп армии РФ. Это примерно половина того количества военных, которых Москва планирует перебросить к нашим границам. Вблизи Украины также были замечены российский танки и артиллерия, которые перевезли туда недавно.

Читайте также: Украина предложила союзникам широкий пакет мер по сдерживанию России, - Маркарова

Анализ вероятных планов РФ со стороны США основывается на спутниковых снимках. В американской разведке считают, что сейчас возле украинской границы около 70 тысяч военнослужащих России.

Читайте также: Кулеба озвучил план ЕС по сдерживанию России: Предупреждение по всем каналам, жесткие санкции и сотрудничество с Украиной

Представитель администрации президента США Джо Байдена рассказал Associated Press, что в последнее время также активизировалась российская пропаганда, призванная очернить Украину и НАТО накануне потенциально возможного наступления РФ.

"Мы знали о действиях России в течение длительного времени, и я ожидаю, что у нас будет долгая дискуссия с Путиным", – сказал Байден в пятницу, 3 декабря.