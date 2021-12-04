РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10728 посетителей онлайн
Новости За рубежом
7 461 45
НАТО (8938) США (23185) Псаки (168)

"Вопрос о новых членах НАТО решают входящие в Альянс страны, а не Россия", - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Российская Федерация не должна влиять на решение Североатлантического альянса по расширению на восток.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге, отвечая на вопрос журналиста о том, следует ли проявлять гибкость и прислушиваться к призывам РФ по вопросу расширения НАТО на восток.

"Вопрос о новых членах НАТО решают входящие в Альянс страны, а не Россия. Так это работало в прошлом и будет работать в будущем", - сказала она.

"Сейчас все провокации исходят от России, а не от США и не от Украины", - добавила Псаки, комментируя ситуацию на востоке Европы.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не может влиять на решение вопроса о членстве Украины в НАТО.

Читайте также: Столтенберг – Путину: Москва не будет решать судьбу Украины

"В Альянсе говорили, что однажды Украина станет членом НАТО. (...) Решение о том, когда это произойдет, будут принимать 30 союзников по НАТО и Украина", - сказал он на пресс-конференции в Риге в среду.

"У России нет права вето, ее мнение не учитывается. У нее нет права восстанавливать принцип сфер влияния и через это воздействовать на соседние страны", - добавил генсек Североатлантического альянса.

Читайте также: В ходе контакта Путина и Байдена будут обсуждаться гарантии нерасширения НАТО на восток, - Кремль

Столтенберг отметил, что вопрос о членстве Украины в Альянсе станет актуальным, когда эта страна "будет готова, будет соответствовать стандартам". Пока же, по его словам, НАТО стремится помогать Киеву в проведении необходимых реформ.

Ранее в среду президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет настаивать в диалоге с США и НАТО на выработке прочных договоренностей, исключающих продвижение Североатлантического альянса на восток.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+13
Сейчас Вашингтоне и Лондоне большие патриоты Украины чем на Банковой в Киеве.
показать весь комментарий
04.12.2021 11:09
+12
Кубинцы на досках гребут в Америку подальше от этого "рая".
Из Америки на кубу не переселяется никто.
показать весь комментарий
04.12.2021 11:05
+11
Альянсу респект,та звісно що їм не потрібні зрадники...
показать весь комментарий
04.12.2021 09:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Альянсу респект,та звісно що їм не потрібні зрадники...
показать весь комментарий
04.12.2021 09:45 Ответить
зрадників і "5 колони"у нас вистачає-наївні "какаразніци" вважають,що )(уйло їм забезпечить щось міфічне,чого не може дати своїм парашним лаптепітекам.Але його дії призведуть до зворотньої реакції,як це уже було в новітній історії.
показать весь комментарий
04.12.2021 10:58 Ответить
Все уже поняли , что любая уступка Кремлю ведет к ухудшению ситуации и вьізьівает новьіе российские требования и ультиматумьі . Следующая неделя обещает стать интересной ...
показать весь комментарий
04.12.2021 09:50 Ответить
Короткая память США
Вспомните Кубу
Как решали быть там быть там базе России или нет
Зачем Украину кидает в жернова
Мы уже видели в 2014 году вашу озабоченность
Украине надо иметь самую сильную армию
Тогда и у НАТО не будет озабоченности
показать весь комментарий
04.12.2021 09:52 Ответить
Не забуваємо, що стало з Кубою. До руськіх ракет це була передова економіка регіону після США і Канади, і як совок відкотив їх на півстоліття назад.
показать весь комментарий
04.12.2021 10:12 Ответить
навсегда) там сейчас 100 баксов мегапривлекательный доход
показать весь комментарий
04.12.2021 10:17 Ответить
и что Куба? Куба сделала свой выбор: лапти и петухи из говна. а могли попытаться перейти на сторону цивилизации.
показать весь комментарий
04.12.2021 10:21 Ответить
Вот интересная карта на фото з Псаки. По моемо нас дурят.
показать весь комментарий
04.12.2021 10:24 Ответить
Уже кто только ***** носом в говно не ткнул за его хотелки средневековые, скоро уже секретарша и кот байдена окунут
показать весь комментарий
04.12.2021 09:53 Ответить
альянсу б оскалитися вже і зуби показати - "пряник" до кацапні геть не робить..
показать весь комментарий
04.12.2021 09:55 Ответить
6-й флот, весь, в Чорне море - и почнеться кацапцьке самозатопилово - як диды...
показать весь комментарий
04.12.2021 09:57 Ответить
30 союзників у НАТО
Ну да - в этом сброде есть и Венгрия и Италия и прочий сброд
Они "примут" решение единогласно , как же
показать весь комментарий
04.12.2021 09:59 Ответить
Спикер Белого дома сказала: "Ваши хотелки нас не интересуют".
Столтернберг сказал, что Украина будет в НАТО по факту,
а шашечки дорисуем потом.
показать весь комментарий
04.12.2021 10:29 Ответить
Ничему вас история не учит
СССР уже нет больше 30 лет /с Кубы ещё не сняты санкции/
На Кубе одна из лучших в мире медицин образование /к стати бесплатное /
Побеспокойтесь о себе
На 100 баксов и меньше в Украине живут миллионов 10-12 украинцев В месяц
Не далеко ушли и идём в низ
показать весь комментарий
04.12.2021 10:51 Ответить
Куба уже 60 лет как злокачественное образование,как и Московия.Эти опухоли нужно удалять.
показать весь комментарий
04.12.2021 11:47 Ответить
Да не стесняйтесь, расхвалите еще КНДР))) Помним мы это "лучшее" образование и медицину по совку)))
показать весь комментарий
04.12.2021 12:43 Ответить
А еще на кубе народная демократия. Народная же?
показать весь комментарий
04.12.2021 12:50 Ответить
Кубинцы на досках гребут в Америку подальше от этого "рая".
Из Америки на кубу не переселяется никто.
показать весь комментарий
04.12.2021 11:05 Ответить
Сейчас Вашингтоне и Лондоне большие патриоты Украины чем на Банковой в Киеве.
показать весь комментарий
04.12.2021 11:09 Ответить
показать весь комментарий
04.12.2021 17:37 Ответить
та уже бы приняли Украину в НАТО, ***** назло!
показать весь комментарий
04.12.2021 11:21 Ответить
В гражданскую войну 73% украинцев были паприколу за большевиков, надеясь получить землю на шару, даже Батько Махно, кто собственно и помог им захватить Крым и окончательно разбить белогвардейцев. На это и рассчитывает Путин, что его тут паприколу примут как родного, а он, чем чёрт не шутит, объявит Киев столицей всея Руси, включая Белорусскую область.
показать весь комментарий
04.12.2021 11:38 Ответить
Погане знання історії.На виборах в Установчі збори в Україні більшовики набрали лише 12 %.
показать весь комментарий
04.12.2021 11:44 Ответить
Плохое знание коалиции большевизма, куда входили лево-радикальные союзники большевиков, прикрытые овечьими шкурками, например партия "Боротьбистов" или партия социалистов-революционеров. По сути это те же большевики только вид сбоку, брехавшие селянам о "Независимой Украине".
показать весь комментарий
04.12.2021 12:34 Ответить
плохие знания истории. членин захватил власть военным путем заняв третье место на парламентских выборах. победили кадеты и эссеры и должны были формировать коалиционное правительство.
показать весь комментарий
04.12.2021 12:37 Ответить
При чём тут членин если у него было полно леворадикальных партий-двойников?
показать весь комментарий
04.12.2021 12:40 Ответить
ничего у него было. толпа титушни. или ты думаешь в лугандоне что то новое придумали?
показать весь комментарий
04.12.2021 12:42 Ответить
не надо недооценивать противника, у членина была сформирована мощная армия на основе этих партий-клонов, а не только большевиков в том числе анархисты под командованием Махно, которые сыграли решающую роль в захвате Крыма и всей остальной центральной Украины.
показать весь комментарий
04.12.2021 12:46 Ответить
мдаааа... читай учебник истории, начиная с отречения николашки
показать весь комментарий
04.12.2021 12:56 Ответить
понос из москвы читай сам
показать весь комментарий
04.12.2021 13:03 Ответить
болван, ты будешь отрицать что Махно выполнял ударную роль у большевиков?
показать весь комментарий
04.12.2021 13:04 Ответить
не нужно нести бред, за большевиков не было подавляющее большинство украинцев после распада сраной рассеянской империи.

УНР пала из-за агрессии орд из большевистской масквы, а вовсе не из-за мифической подавляющей поддержки большевиков в Украине.
показать весь комментарий
04.12.2021 17:40 Ответить
НАТО-це Цівілізація.Цівілізації бояться тільки дикуни.Московія-це людожери,андрофаги.
показать весь комментарий
04.12.2021 11:41 Ответить
И выслать ***** килограмм отсосиновиков!
показать весь комментарий
04.12.2021 13:18 Ответить
Ещё лучше выслать ону пулю в башку.
показать весь комментарий
04.12.2021 13:45 Ответить
Ну почему же одну?
показать весь комментарий
04.12.2021 16:33 Ответить
Гм... Ок. Несколько.
показать весь комментарий
04.12.2021 17:15 Ответить
Не одну, а (кому?) - ону.
показать весь комментарий
04.12.2021 18:33 Ответить
"Зараз усі провокації походять від Росії, а не від США і не від України", - додала Псакі, коментуючи ситуацію на сході Європи.

Слава Богу, что есть США и их позиция.

Если бы не США, мы бы жили в измененном российском враньем сознании, постепенно начиная сомневаться сами в себе: а не в нас ли проблема. А Европа тихо наблюдала бы со стороны.

Только Британия и США всегда активно вступались за справедливость по всему миру. Настоящие союзники правды.
показать весь комментарий
04.12.2021 14:35 Ответить
У деб...ла от страха глаза велики, как у того воробушка, который какает и возомнил себя мудреньким совенком.
показать весь комментарий
04.12.2021 16:19 Ответить
Ніщо не заважає Україні та НАТО зробити "хід конем" , стримуючі ворога назавжди .
показать весь комментарий
04.12.2021 22:26 Ответить
Stugna UA@StugnaU

· 7 ч

"Украина войдет в НАТО, но только через мой труп"
в.в. путин
показать весь комментарий
05.12.2021 00:10 Ответить
 
 