"Вопрос о новых членах НАТО решают входящие в Альянс страны, а не Россия", - Белый дом
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российская Федерация не должна влиять на решение Североатлантического альянса по расширению на восток.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге, отвечая на вопрос журналиста о том, следует ли проявлять гибкость и прислушиваться к призывам РФ по вопросу расширения НАТО на восток.
"Вопрос о новых членах НАТО решают входящие в Альянс страны, а не Россия. Так это работало в прошлом и будет работать в будущем", - сказала она.
"Сейчас все провокации исходят от России, а не от США и не от Украины", - добавила Псаки, комментируя ситуацию на востоке Европы.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не может влиять на решение вопроса о членстве Украины в НАТО.
"В Альянсе говорили, что однажды Украина станет членом НАТО. (...) Решение о том, когда это произойдет, будут принимать 30 союзников по НАТО и Украина", - сказал он на пресс-конференции в Риге в среду.
"У России нет права вето, ее мнение не учитывается. У нее нет права восстанавливать принцип сфер влияния и через это воздействовать на соседние страны", - добавил генсек Североатлантического альянса.
Столтенберг отметил, что вопрос о членстве Украины в Альянсе станет актуальным, когда эта страна "будет готова, будет соответствовать стандартам". Пока же, по его словам, НАТО стремится помогать Киеву в проведении необходимых реформ.
Ранее в среду президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет настаивать в диалоге с США и НАТО на выработке прочных договоренностей, исключающих продвижение Североатлантического альянса на восток.
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Вспомните Кубу
Как решали быть там быть там базе России или нет
Зачем Украину кидает в жернова
Мы уже видели в 2014 году вашу озабоченность
Украине надо иметь самую сильную армию
Тогда и у НАТО не будет озабоченности
Ну да - в этом сброде есть и Венгрия и Италия и прочий сброд
Они "примут" решение единогласно , как же
Столтернберг сказал, что Украина будет в НАТО по факту,
а шашечки дорисуем потом.
СССР уже нет больше 30 лет /с Кубы ещё не сняты санкции/
На Кубе одна из лучших в мире медицин образование /к стати бесплатное /
Побеспокойтесь о себе
На 100 баксов и меньше в Украине живут миллионов 10-12 украинцев В месяц
Не далеко ушли и идём в низ
Из Америки на кубу не переселяется никто.
УНР пала из-за агрессии орд из большевистской масквы, а вовсе не из-за мифической подавляющей поддержки большевиков в Украине.
Слава Богу, что есть США и их позиция.
Если бы не США, мы бы жили в измененном российском враньем сознании, постепенно начиная сомневаться сами в себе: а не в нас ли проблема. А Европа тихо наблюдала бы со стороны.
Только Британия и США всегда активно вступались за справедливость по всему миру. Настоящие союзники правды.
· 7 ч
"Украина войдет в НАТО, но только через мой труп"
в.в. путин