"Вопрос о новых членах НАТО решают входящие в Альянс страны, а не Россия", - Белый дом

Российская Федерация не должна влиять на решение Североатлантического альянса по расширению на восток.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге, отвечая на вопрос журналиста о том, следует ли проявлять гибкость и прислушиваться к призывам РФ по вопросу расширения НАТО на восток.

"Вопрос о новых членах НАТО решают входящие в Альянс страны, а не Россия. Так это работало в прошлом и будет работать в будущем", - сказала она.

"Сейчас все провокации исходят от России, а не от США и не от Украины", - добавила Псаки, комментируя ситуацию на востоке Европы.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не может влиять на решение вопроса о членстве Украины в НАТО.

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"В Альянсе говорили, что однажды Украина станет членом НАТО. (...) Решение о том, когда это произойдет, будут принимать 30 союзников по НАТО и Украина", - сказал он на пресс-конференции в Риге в среду.

"У России нет права вето, ее мнение не учитывается. У нее нет права восстанавливать принцип сфер влияния и через это воздействовать на соседние страны", - добавил генсек Североатлантического альянса.

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Столтенберг отметил, что вопрос о членстве Украины в Альянсе станет актуальным, когда эта страна "будет готова, будет соответствовать стандартам". Пока же, по его словам, НАТО стремится помогать Киеву в проведении необходимых реформ.

Ранее в среду президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет настаивать в диалоге с США и НАТО на выработке прочных договоренностей, исключающих продвижение Североатлантического альянса на восток.